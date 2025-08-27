Украйна: Русия направи признание за вина за систематични изтезания

Украйна разкритикува Русия за плановете ѝ да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, като заяви, че предложението е мълчаливо признание за вина от страна на Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украински официални лица обвиниха Русия във военни престъпления и изтезания на цивилни и военнопленници от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Русия отрича обвиненията.

От уебсайт на руското правителство става ясно, че в понеделник правителството е обявило планове да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, подписана от Москва през 1996 г.

"Тази стъпка на практика е признание за вина за систематични изтезания и е опит да се избегне отговорност за груби нарушения на човешките права", каза в изявление украинското външно министерство.

Руското правителство не е отговорило още на искането за коментар. Решението на Москва трябва да бъде одобрено от руския президент Владимир Путин и прието с гласуване в парламента, преди да влезе в сила, се посочва още в уебсайта.

През март комисия на ООН заяви, че "широко разпространеното и систематично" използване на насилствени изчезвания и изтезания на украинци по време на войната в Украйна от страна на Русия представлява престъпление срещу човечеството.

Нидерландия и 40 други страни членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) също призоваха за независимо разследване на твърденията за изтезания и малтретиране на украински военнопленници от руските сили.