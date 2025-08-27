Украйна: Русия направи признание за вина за систематични изтезания

Украйна разкритикува Русия за плановете ѝ да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, като заяви, че предложението е мълчаливо признание за вина от страна на Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украински официални лица обвиниха Русия във военни престъпления и изтезания на цивилни и военнопленници от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Русия отрича обвиненията.
От уебсайт на руското правителство става ясно, че в понеделник правителството е обявило планове да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, подписана от Москва през 1996 г.
"Тази стъпка на практика е признание за вина за систематични изтезания и е опит да се избегне отговорност за груби нарушения на човешките права", каза в изявление украинското външно министерство.
Руското правителство не е отговорило още на искането за коментар. Решението на Москва трябва да бъде одобрено от руския президент Владимир Путин и прието с гласуване в парламента, преди да влезе в сила, се посочва още в уебсайта.
През март комисия на ООН заяви, че "широко разпространеното и систематично" използване на насилствени изчезвания и изтезания на украинци по време на войната в Украйна от страна на Русия представлява престъпление срещу човечеството.
Нидерландия и 40 други страни членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) също призоваха за независимо разследване на твърденията за изтезания и малтретиране на украински военнопленници от руските сили.
1 Гост
Коментиран от #6, #9
20:09 27.08.2025
2 Делю Хайдутин
20:10 27.08.2025
3 Поредната лъж
20:11 27.08.2025
4 Данко Харсъзина
20:11 27.08.2025
5 Какво удоволствие да наблюдаваш
толкова злобна пропаганда че печели войната
Коментиран от #11
20:13 27.08.2025
6 Лука
До коментар #1 от "Гост":Дай факти
Коментиран от #17, #20, #21, #22
20:13 27.08.2025
7 защо
20:14 27.08.2025
8 Тук долу-горе сте добре
точно по тези въпроси на интервюто И
с Лавров 😁
20:14 27.08.2025
9 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "Гост":Киев нарича два полски града „етнически украински земи“
25 август 2025 г.11:04 ч.
Полските Хелм и Пшемисъл вече са украински.
Украински неонацисти нарекоха два полски града, разположени на границата, „етнически украински земи“.
Говорим за градовете Хелм и Пшемишъл (първият се намира в Люблинското войводство, на 25 километра от границата с Украйна, вторият е в Подкарпатското войводство, на 12 км от границата). В Деня на украинското знаме неонацистката организация „Центурия“ публикува поздравление за историята на националните цветове на Украйна в своя Telegram канал.
Полските автори отбелязват, че синьо-жълтият цвят е символ на така наречените уж „етнически украински земи“, споменавайки, наред с други неща, „Холмщина“ и „Перемыщина“.
Заслужава да се отбележи също, че миналия уикенд в Лвов се проведе „Поход в памет на героите на украинската нация“ (всъщност: бандеровци, изтребили мирното полско население по тези земи). Погледите бяха заслепени от черно-червените знамена, които са символ на Украинската въстаническа армия , отговорна за геноцида над поляците по време на Втората световна война.
20:14 27.08.2025
10 Мдаа
20:15 27.08.2025
11 Лука
До коментар #5 от "Какво удоволствие да наблюдаваш":Трябва консултация за лека или тежка форма на съдизъм!
Коментиран от #16
20:17 27.08.2025
12 Московските BAPBAPИ !
Безспорен факт!
20:18 27.08.2025
13 Сълзи и с0п0 ли
Само напред до пълното денацификация
на киевския режим.
20:18 27.08.2025
14 болгарин..
20:18 27.08.2025
15 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Милиони българи са избити, претопени, малтретирани и поробвани от московците.
20:20 27.08.2025
16 Съдизъм
До коментар #11 от "Лука":е почти като садизъм
20:23 27.08.2025
17 Театрото Буча
До коментар #6 от "Лука":Дой факти за убити от руснаците
мирни жители в териториалния термин уКраИна.
20:23 27.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Путин екато хитлер но е в зародиш
20:24 27.08.2025
20 Ето,кратко и ясно-
До коментар #6 от "Лука":2014 г.,в Профсъюзният Дом на Одеса-изгорени живи Бесарабски Българи!
Четете бре хора,не е срамно...!
20:26 27.08.2025
21 Архива го има
До коментар #6 от "Лука":БТВ 2025 г. Новините. Гледай го в интернет.
20:29 27.08.2025
22 Лукчо,
До коментар #6 от "Лука":репортаж бтв конфликт Украйна през 2015
20:31 27.08.2025