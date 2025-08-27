Новини
Украйна: Русия направи признание за вина за систематични изтезания
  Тема: Украйна

27 Август, 2025 20:06 617 22

Решението на Москва трябва да бъде одобрено от руския президент Владимир Путин и прието с гласуване в парламента

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна разкритикува Русия за плановете ѝ да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, като заяви, че предложението е мълчаливо признание за вина от страна на Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украински официални лица обвиниха Русия във военни престъпления и изтезания на цивилни и военнопленници от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Русия отрича обвиненията.

От уебсайт на руското правителство става ясно, че в понеделник правителството е обявило планове да се оттегли от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, подписана от Москва през 1996 г.

"Тази стъпка на практика е признание за вина за систематични изтезания и е опит да се избегне отговорност за груби нарушения на човешките права", каза в изявление украинското външно министерство.

Руското правителство не е отговорило още на искането за коментар. Решението на Москва трябва да бъде одобрено от руския президент Владимир Путин и прието с гласуване в парламента, преди да влезе в сила, се посочва още в уебсайта.

През март комисия на ООН заяви, че "широко разпространеното и систематично" използване на насилствени изчезвания и изтезания на украинци по време на войната в Украйна от страна на Русия представлява престъпление срещу човечеството.

Нидерландия и 40 други страни членки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) също призоваха за независимо разследване на твърденията за изтезания и малтретиране на украински военнопленници от руските сили.


  • 1 Гост

    24 3 Отговор
    А българчетата, които украинците изгориха живи? За тях защо не ревахте?

    Коментиран от #6, #9

    20:09 27.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    11 0 Отговор
    Бой,е,Ане и сръбска музика.

    20:10 27.08.2025

  • 3 Поредната лъж

    11 0 Отговор
    Лива пропаганда на мЪмε Το.

    20:11 27.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор
    Русия е в изолация. Може спокойно да се оттегли от всякакви конвенции. Какво повече ще и направят?

    20:11 27.08.2025

  • 5 Какво удоволствие да наблюдаваш

    9 1 Отговор
    Украйна която загива след...
    толкова злобна пропаганда че печели войната

    Коментиран от #11

    20:13 27.08.2025

  • 6 Лука

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Дай факти

    Коментиран от #17, #20, #21, #22

    20:13 27.08.2025

  • 7 защо

    9 0 Отговор
    Нещо за "Миротворец"?

    20:14 27.08.2025

  • 8 Тук долу-горе сте добре

    9 0 Отговор
    ж0ρΗαΛиζκαΤα от еНБиСиТо много се изложи
    точно по тези въпроси на интервюто И
    с Лавров 😁

    20:14 27.08.2025

  • 9 ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Киев нарича два полски града „етнически украински земи“
    25 август 2025 г.11:04 ч.
    Полските Хелм и Пшемисъл вече са украински.
    Украински неонацисти нарекоха два полски града, разположени на границата, „етнически украински земи“.
    Говорим за градовете Хелм и Пшемишъл (първият се намира в Люблинското войводство, на 25 километра от границата с Украйна, вторият е в Подкарпатското войводство, на 12 км от границата). В Деня на украинското знаме неонацистката организация „Центурия“ публикува поздравление за историята на националните цветове на Украйна в своя Telegram канал.
    Полските автори отбелязват, че синьо-жълтият цвят е символ на така наречените уж „етнически украински земи“, споменавайки, наред с други неща, „Холмщина“ и „Перемыщина“.
    Заслужава да се отбележи също, че миналия уикенд в Лвов се проведе „Поход в памет на героите на украинската нация“ (всъщност: бандеровци, изтребили мирното полско население по тези земи). Погледите бяха заслепени от черно-червените знамена, които са символ на Украинската въстаническа армия , отговорна за геноцида над поляците по време на Втората световна война.

    20:14 27.08.2025

  • 10 Мдаа

    9 1 Отговор
    Гузен негонен бяга.

    20:15 27.08.2025

  • 11 Лука

    0 11 Отговор

    До коментар #5 от "Какво удоволствие да наблюдаваш":

    Трябва консултация за лека или тежка форма на съдизъм!

    Коментиран от #16

    20:17 27.08.2025

  • 12 Московските BAPBAPИ !

    1 10 Отговор
    Московските opки са наследници на монголо-татарите и са запазили техните традиционни изтезания като традиционни ценности, маскирани от Гундяев като православни.
    Безспорен факт!

    20:18 27.08.2025

  • 13 Сълзи и с0п0 ли

    9 0 Отговор
    аЙде, аЙде, стига драми....
    Само напред до пълното денацификация
    на киевския режим.

    20:18 27.08.2025

  • 14 болгарин..

    9 0 Отговор
    Цайсаджийке..днес масква каза че е осъдила над 500-бандерски зеленяци-влезли в курска област и са изтезавали част от цивилното население..2/3 от тях вече са в сибир от 10 до 20 года-каторга,но кремля чака зимните нощи..къпаньие,мокра разходка под звездите,потом возпаление льогких и конец

    20:18 27.08.2025

  • 15 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    1 9 Отговор
    Няма зло, няма мерзост, която московците да не са сторили на България и българите населяващи РФ и Украйна.
    Милиони българи са избити, претопени, малтретирани и поробвани от московците.

    20:20 27.08.2025

  • 16 Съдизъм

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лука":

    е почти като садизъм

    20:23 27.08.2025

  • 17 Театрото Буча

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    Дой факти за убити от руснаците
    мирни жители в териториалния термин уКраИна.

    20:23 27.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин екато хитлер но е в зародиш

    1 3 Отговор
    Отказа от конвенцията за изтезанията ще оформи фашизма в русия.

    20:24 27.08.2025

  • 20 Ето,кратко и ясно-

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    2014 г.,в Профсъюзният Дом на Одеса-изгорени живи Бесарабски Българи!
    Четете бре хора,не е срамно...!

    20:26 27.08.2025

  • 21 Архива го има

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    БТВ 2025 г. Новините. Гледай го в интернет.

    20:29 27.08.2025

  • 22 Лукчо,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лука":

    репортаж бтв конфликт Украйна през 2015

    20:31 27.08.2025

