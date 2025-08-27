23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната, беше убита от бездомен престъпник

23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната в Украйна, за да потърси безопасност, беше намушкана до смърт от бездомен престъпник с богата криминална история, предаде New York Post.
Младата украинска бежанка Ирина Заруцка е била наръгана на железопътна гара в щата Северна Каролина, според членове на семейството и властите. Тя е получила множество прободни рани и е била обявена за мъртва на мястото на престъплението.
Заруцка „наскоро е пристигнала в Съединените щати, търсейки безопасност от войната и надявайки се на ново начало“, според страницата ѝ в платформата GoFundMe, създадена за набиране на средства в помощ на лелята на младата жена и други членове на семейството ѝ.
„Трагично, животът ѝ беше прекъснат твърде рано... Това е непоправима загуба за семейството ѝ“, се казва в изявлението.
Арестуван е тъмнокож мъж за убийството. 34-годишният Декарлос Браун-младши е идентифициран като заподозрян и е обвинен в убийство първа степен. Бил е бездомник. Арестуван е множество пъти от 2011 г. насам за различни престъпления.
Полицията не е разкрила информация за причините за смъртоносното нападение. Разследването на инцидента продължава. Според първоначалната информация убиецът и жертвата не са се познавали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
21:58 27.08.2025
2 Работела е на гарата
Коментиран от #9
21:58 27.08.2025
3 оня
21:59 27.08.2025
4 Наблюдател
Сладки ли са курабийките?
Коментиран от #12, #14
21:59 27.08.2025
5 Ахаха от
21:59 27.08.2025
6 Много далеч е избягала
Рускиня от Одеса с украински паспорт!
21:59 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 все едно
22:01 27.08.2025
9 Европеец
До коментар #2 от "Работела е на гарата":Абе не знам, тея украинките са специалистки в занаята.....
22:01 27.08.2025
10 мда
Ужасно е, но непредизвиканите атаки срещу красиви бели жени зачестяват. Много омраза, много комплекси.
ПС. Червеното ви сайтче слага бан на съвсем релевантно ме ния, които не нарушават никакви правила.
Жалки сте.
22:01 27.08.2025
11 Хас ми Шесте
22:01 27.08.2025
12 Мдаа...Скачаха за
До коментар #4 от "Наблюдател":дантелени бикини. Умряха за тях.
22:02 27.08.2025
13 Нова Зеландия пропищя!
22:02 27.08.2025
14 123
До коментар #4 от "Наблюдател":Шараните така ги ловят. Първо курабийки на Майдана за примамка и после или на фронта или по "хотелите" из света.
През това време държавата им си смени собственика.
22:02 27.08.2025
15 нннн
То и у нас има едно ,,Ново начало"...
22:03 27.08.2025
16 Помнещ
- Бездомен престъпник в Русия уби украинска гражданка. А в Русия има 7 милиона украински бежанци.
22:06 27.08.2025
17 Ами
22:06 27.08.2025