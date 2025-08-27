Новини
23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната, беше убита от бездомен престъпник
23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната, беше убита от бездомен престъпник

27 Август, 2025 21:55 674 17

Според първоначалната информация убиецът и жертвата не са се познавали

23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната, беше убита от бездомен престъпник - 1
Мария Атанасова

23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната в Украйна, за да потърси безопасност, беше намушкана до смърт от бездомен престъпник с богата криминална история, предаде New York Post.

Младата украинска бежанка Ирина Заруцка е била наръгана на железопътна гара в щата Северна Каролина, според членове на семейството и властите. Тя е получила множество прободни рани и е била обявена за мъртва на мястото на престъплението.

Заруцка „наскоро е пристигнала в Съединените щати, търсейки безопасност от войната и надявайки се на ново начало“, според страницата ѝ в платформата GoFundMe, създадена за набиране на средства в помощ на лелята на младата жена и други членове на семейството ѝ.

„Трагично, животът ѝ беше прекъснат твърде рано... Това е непоправима загуба за семейството ѝ“, се казва в изявлението.

Арестуван е тъмнокож мъж за убийството. 34-годишният Декарлос Браун-младши е идентифициран като заподозрян и е обвинен в убийство първа степен. Бил е бездомник. Арестуван е множество пъти от 2011 г. насам за различни престъпления.

Полицията не е разкрила информация за причините за смъртоносното нападение. Разследването на инцидента продължава. Според първоначалната информация убиецът и жертвата не са се познавали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    8 2 Отговор
    Заглавието хубавичко.... Не му е дала момата украинка за без пари....

    21:58 27.08.2025

  • 2 Работела е на гарата

    6 4 Отговор
    На саждата не му е харесала свир ката!

    Коментиран от #9

    21:58 27.08.2025

  • 3 оня

    9 3 Отговор
    Каквото търсила - намерила си го !

    21:59 27.08.2025

  • 4 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Нали за това скачаха на Майдана и ядоха курабийки?
    Сладки ли са курабийките?

    Коментиран от #12, #14

    21:59 27.08.2025

  • 5 Ахаха от

    5 2 Отговор
    Преди няколко дни по фокс нюз. Попаднала е изродНаркоман...може и да са се скарали с кюмюра за дозата!!

    21:59 27.08.2025

  • 6 Много далеч е избягала

    6 0 Отговор
    Чак в САЩ!
    Рускиня от Одеса с украински паспорт!

    21:59 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 все едно

    3 0 Отговор
    е избягала в африка, грешна посока

    22:01 27.08.2025

  • 9 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Работела е на гарата":

    Абе не знам, тея украинките са специалистки в занаята.....

    22:01 27.08.2025

  • 10 мда

    2 0 Отговор
    Избягала от една война и се натресла на друга.

    Ужасно е, но непредизвиканите атаки срещу красиви бели жени зачестяват. Много омраза, много комплекси.


    ПС. Червеното ви сайтче слага бан на съвсем релевантно ме ния, които не нарушават никакви правила.
    Жалки сте.

    22:01 27.08.2025

  • 11 Хас ми Шесте

    1 0 Отговор
    Добре ги уду шава ше на място американското МВР чер Нил ките!

    22:01 27.08.2025

  • 12 Мдаа...Скачаха за

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    дантелени бикини. Умряха за тях.

    22:02 27.08.2025

  • 13 Нова Зеландия пропищя!

    1 3 Отговор
    Рускините искат там жителство! Не искат във великата матушка!

    22:02 27.08.2025

  • 14 123

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Шараните така ги ловят. Първо курабийки на Майдана за примамка и после или на фронта или по "хотелите" из света.
    През това време държавата им си смени собственика.

    22:02 27.08.2025

  • 15 нннн

    0 0 Отговор
    ,,надявайки се на Ново начало".
    То и у нас има едно ,,Ново начало"...

    22:03 27.08.2025

  • 16 Помнещ

    2 0 Отговор
    Не съм чул новина като:
    - Бездомен престъпник в Русия уби украинска гражданка. А в Русия има 7 милиона украински бежанци.

    22:06 27.08.2025

  • 17 Ами

    1 0 Отговор
    Да беше отишла в Русия.

    22:06 27.08.2025