23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната, беше убита от бездомен престъпник

23-годишна украинка, избягала в САЩ от войната в Украйна, за да потърси безопасност, беше намушкана до смърт от бездомен престъпник с богата криминална история, предаде New York Post.

Младата украинска бежанка Ирина Заруцка е била наръгана на железопътна гара в щата Северна Каролина, според членове на семейството и властите. Тя е получила множество прободни рани и е била обявена за мъртва на мястото на престъплението.

Заруцка „наскоро е пристигнала в Съединените щати, търсейки безопасност от войната и надявайки се на ново начало“, според страницата ѝ в платформата GoFundMe, създадена за набиране на средства в помощ на лелята на младата жена и други членове на семейството ѝ.

„Трагично, животът ѝ беше прекъснат твърде рано... Това е непоправима загуба за семейството ѝ“, се казва в изявлението.

Арестуван е тъмнокож мъж за убийството. 34-годишният Декарлос Браун-младши е идентифициран като заподозрян и е обвинен в убийство първа степен. Бил е бездомник. Арестуван е множество пъти от 2011 г. насам за различни престъпления.

Полицията не е разкрила информация за причините за смъртоносното нападение. Разследването на инцидента продължава. Според първоначалната информация убиецът и жертвата не са се познавали.