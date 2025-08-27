Германското правителство прие законопроект за доброволна военна служба

Германското правителство днес прие законопроект, който ще въведе доброволна военна служба, като част от усилията за укрепване на националната отбрана поради опасения за сигурността, свързани с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Текстът отваря вратата и за повторно въвеждане на задължителна военна служба, отбелязва агенцията. Министерството на отбраната се надява доброволната шестмесечна програма да помогне за удвояване на броя на обучените резервисти, които сега са около 100 000, и някои от доброволците да продължат кариерата си на активна служба.
Законопроектът вероятно ще срещне трудности в парламента, което ще бъде проверка на ангажимента на Германия да укрепи националната отбрана във времена на нарастващи заплахи за сигурността след руската инвазия в Украйна през 2022 г.
Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г. и оттогава се мъчи да постигне целите си за числеността на личния състав на войските.
Министърът на отбраната Борис Писториус иска да увеличи броя на войниците на активна служба от 180 000 на 260 000 до началото на 2030 г., за да постигне новите цели на НАТО и да укрепи отбраната на Германия – част от планираното увеличение на военните разходи.
"Бундесверът трябва да се разраства", заяви днес Писториус на пресконференция. "Международната ситуация в областта на сигурността, и преди всичко агресивната позиция на Русия, налагат това."
"Не се нуждаем само от добре оборудвани сили – вече сме на път да постигнем това", продължи той. "Но се нуждаем и от Бундесвер, който е силен по отношение на персонала. Само тогава възпиращият ефект като цяло ще бъде наистина надежден по отношение на Русия."
Законопроектът предвижда определени годишни цели за набиране на кадри за новата доброволна схема: увеличение от 20 000 през 2026 г. до 38 000 през 2030 г.
Ако тези числа не бъдат постигнати, правителството може да реши да възстанови наборната военна служба, при условие че парламентът одобри това, според последния проект на законопроекта.
Настоящият законопроект вече съдържа някои елементи на задължаване, като този, че всички млади мъже трябва да попълнят онлайн въпросник относно желанието и способностите си за военна служба след навършване на 18 години, за да се получи по-добра представа за потенциално наличния персонал.
Критиците, по-специално консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, казват, че одобрението от Бундестага може да забави въвеждането на наборната служба. Те искат законопроектът да задейства автоматично наборната служба в случай на пропуснати цели.
Законодателите от Социалдемократическата партия (ГСДП) на Писториус, младши партньор в коалицията на Мерц, казват, че приоритетът трябва да бъде превръщането на Бундесвера, германските въоръжени сили, в атрактивен работодател, а не връщането към задължителната служба.
Въоръжените сили на Германия отчетоха 28% ръст в набирането на войници до над 13 700 души от януари до края на юли, в сравнение със същия период на миналата година, което беше определено от министерството като най-рядкото увеличение от години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:08 27.08.2025
2 Шолц
16:09 27.08.2025
3 Зевс
Коментиран от #9
16:11 27.08.2025
4 Атина Палада
16:12 27.08.2025
5 Бат Вальо -Истинския
16:13 27.08.2025
6 Mими Кучева🐕🦺
16:13 27.08.2025
7 Лозенград
16:13 27.08.2025
8 Върнете казармата в бг
16:14 27.08.2025
9 Ако не бяха американците
До коментар #3 от "Зевс":Маскалия щеше да е зад Урал.
Коментиран от #12
16:15 27.08.2025
10 ха ха ха х
16:16 27.08.2025
11 Сега са други времената
Коментиран от #13, #15
16:17 27.08.2025
12 жик так
До коментар #9 от "Ако не бяха американците":Май за трети път байрака над бундестага.
Коментиран от #17
16:17 27.08.2025
13 и после какво
До коментар #11 от "Сега са други времената":Германия ще изчезне от картата.
16:18 27.08.2025
14 Немският евреин Айнщайн
Германия за нула време ще си направи атом.
Тръмп им даде картбланш.
Коментиран от #16
16:19 27.08.2025
15 нали пробваха преди няколко дена
До коментар #11 от "Сега са други времената":Руснаците ги направиха на русенско варено .
16:19 27.08.2025
16 ВС на РФ унищожиха ракетния завод на
До коментар #14 от "Немският евреин Айнщайн":..... Мерц в Украйна .
ВС на РФ погребаха поредната германска мечта за реванш срещу Русия! Заедно с нея и 5 милиарда евро на германските данъкоплатци! В този завод е трябвало да се произвеждат "украинските" ТАУРУСИ! Всичко е било почти готово, но прилетели Кинжали и Герани и мечтата на Мерц станала на купища желязо и бетон!
Коментиран от #18, #38
16:21 27.08.2025
17 Само, че сега
До коментар #12 от "жик так":зад маскалите не стоят САЩ.
16:21 27.08.2025
18 Това по путлеровизора ли
До коментар #16 от "ВС на РФ унищожиха ракетния завод на":го гледа?
Коментиран от #22
16:22 27.08.2025
19 плевен
Ще ми се да им се присмея, но и тук положението е същото. Западната система за "малка но силна професионална армия" ражда безродници.
Коментиран от #29
16:22 27.08.2025
20 Мишел
16:23 27.08.2025
21 няма демокрация има корупция
16:25 27.08.2025
22 ха ха ха ...
До коментар #18 от "Това по путлеровизора ли":Тоя компютър за украшение ли го имаш ?
16:26 27.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сатана Z
Коментиран от #30
16:27 27.08.2025
25 айде бе козляците
с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди четири-пет часа на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.
16:30 27.08.2025
26 Немска каска
16:32 27.08.2025
27 Пано
16:33 27.08.2025
28 Хитлер югенд
16:38 27.08.2025
29 Германия е имала 5 мил.
До коментар #19 от "плевен":армия в края на ВСВ. Убитите на фронта са били над 9млн. 16% от 30млн. мъже са 4,8млн. и то само желаещите.
16:40 27.08.2025
30 Ти виждал ли си
До коментар #24 от "Сатана Z":строени новобранци защото аз съм виждал и съм бил такъв. Само за половин година станахме съвсем различни.
16:46 27.08.2025
31 Някой
16:47 27.08.2025
32 ФЕЙК
16:48 27.08.2025
33 жик так
Един тях се провикнал:
- Немецо, предай се!
А, в окопите група араби си говорят:
- И сега, отде да намерим немец за да им го предадем?!
16:51 27.08.2025
34 Жеко
16:52 27.08.2025
35 руснаците знаят всичко
- Еее, друго си е река Волга, другарю полковник! - споделя единия крокодил.
16:54 27.08.2025
36 наборници козляци
16:56 27.08.2025
37 Механик
Малее, ще ми е любопитно, колко на брой мераклии ще с е запишат за "доброволно армейско обучение".
Смятам, че плесницата за Уруслите и Писториусите ще е оглушителна.
17:05 27.08.2025
38 Завод строен като военен
До коментар #16 от "ВС на РФ унищожиха ракетния завод на":не може да бъде унищожен с няколко ракети и дронове. Това да не е Нефтохим, ТЕЦ или ВЕЦ? Московски мечти.
17:06 27.08.2025