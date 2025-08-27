Новини
Свят »
Германия »
Германското правителство прие законопроект за доброволна военна служба

Германското правителство прие законопроект за доброволна военна служба

27 Август, 2025 16:06 755 38

  • бундесвер-
  • германия-
  • военна служба-
  • фридрих мерц

Текстът отваря вратата и за повторно въвеждане на задължителна военна служба

Германското правителство прие законопроект за доброволна военна служба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германското правителство днес прие законопроект, който ще въведе доброволна военна служба, като част от усилията за укрепване на националната отбрана поради опасения за сигурността, свързани с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Текстът отваря вратата и за повторно въвеждане на задължителна военна служба, отбелязва агенцията. Министерството на отбраната се надява доброволната шестмесечна програма да помогне за удвояване на броя на обучените резервисти, които сега са около 100 000, и някои от доброволците да продължат кариерата си на активна служба.

Законопроектът вероятно ще срещне трудности в парламента, което ще бъде проверка на ангажимента на Германия да укрепи националната отбрана във времена на нарастващи заплахи за сигурността след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г. и оттогава се мъчи да постигне целите си за числеността на личния състав на войските.

Министърът на отбраната Борис Писториус иска да увеличи броя на войниците на активна служба от 180 000 на 260 000 до началото на 2030 г., за да постигне новите цели на НАТО и да укрепи отбраната на Германия – част от планираното увеличение на военните разходи.

"Бундесверът трябва да се разраства", заяви днес Писториус на пресконференция. "Международната ситуация в областта на сигурността, и преди всичко агресивната позиция на Русия, налагат това."

"Не се нуждаем само от добре оборудвани сили – вече сме на път да постигнем това", продължи той. "Но се нуждаем и от Бундесвер, който е силен по отношение на персонала. Само тогава възпиращият ефект като цяло ще бъде наистина надежден по отношение на Русия."

Законопроектът предвижда определени годишни цели за набиране на кадри за новата доброволна схема: увеличение от 20 000 през 2026 г. до 38 000 през 2030 г.

Ако тези числа не бъдат постигнати, правителството може да реши да възстанови наборната военна служба, при условие че парламентът одобри това, според последния проект на законопроекта.

Настоящият законопроект вече съдържа някои елементи на задължаване, като този, че всички млади мъже трябва да попълнят онлайн въпросник относно желанието и способностите си за военна служба след навършване на 18 години, за да се получи по-добра представа за потенциално наличния персонал.

Критиците, по-специално консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, казват, че одобрението от Бундестага може да забави въвеждането на наборната служба. Те искат законопроектът да задейства автоматично наборната служба в случай на пропуснати цели.

Законодателите от Социалдемократическата партия (ГСДП) на Писториус, младши партньор в коалицията на Мерц, казват, че приоритетът трябва да бъде превръщането на Бундесвера, германските въоръжени сили, в атрактивен работодател, а не връщането към задължителната служба.

Въоръжените сили на Германия отчетоха 28% ръст в набирането на войници до над 13 700 души от януари до края на юли, в сравнение със същия период на миналата година, което беше определено от министерството като най-рядкото увеличение от години.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 10 Отговор
    Като приемем цифровото евро догодина и у нас всички от 18 до 50 г ще служат по швейцарската система.

    16:08 27.08.2025

  • 2 Шолц

    17 2 Отговор
    Ще ловим доброволци по улиците на Берлин.

    16:09 27.08.2025

  • 3 Зевс

    21 5 Отговор
    Давайте смело, поредната крачка по пътя пак да има руски танкове в Берлин :)

    Коментиран от #9

    16:11 27.08.2025

  • 4 Атина Палада

    5 12 Отговор
    последния път германците като се въоръжаваха-отекоха 20 милиона братушки

    16:12 27.08.2025

  • 5 Бат Вальо -Истинския

    3 18 Отговор
    ловът на ватенки е открит

    16:13 27.08.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 2 Отговор
    Хиляди желаещи бързат с тротинетките си,за да се запишат!Путин трепери от страх!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤣🥳🖕

    16:13 27.08.2025

  • 7 Лозенград

    20 1 Отговор
    Икономиката се свива, армията се увеличава. Кой ще издържа шапкарите?

    16:13 27.08.2025

  • 8 Върнете казармата в бг

    12 2 Отговор
    Иначе само меки китки!

    16:14 27.08.2025

  • 9 Ако не бяха американците

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Маскалия щеше да е зад Урал.

    Коментиран от #12

    16:15 27.08.2025

  • 10 ха ха ха х

    13 1 Отговор
    Много желаещи , много нещо - 13 хил човека ...

    16:16 27.08.2025

  • 11 Сега са други времената

    3 13 Отговор
    Таурусите ще литнат към Кремъл!

    Коментиран от #13, #15

    16:17 27.08.2025

  • 12 жик так

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не бяха американците":

    Май за трети път байрака над бундестага.

    Коментиран от #17

    16:17 27.08.2025

  • 13 и после какво

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сега са други времената":

    Германия ще изчезне от картата.

    16:18 27.08.2025

  • 14 Немският евреин Айнщайн

    2 12 Отговор
    измисли атома в Германия!
    Германия за нула време ще си направи атом.
    Тръмп им даде картбланш.

    Коментиран от #16

    16:19 27.08.2025

  • 15 нали пробваха преди няколко дена

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сега са други времената":

    Руснаците ги направиха на русенско варено .

    16:19 27.08.2025

  • 16 ВС на РФ унищожиха ракетния завод на

    17 1 Отговор

    До коментар #14 от "Немският евреин Айнщайн":

    ..... Мерц в Украйна .
    ВС на РФ погребаха поредната германска мечта за реванш срещу Русия! Заедно с нея и 5 милиарда евро на германските данъкоплатци! В този завод е трябвало да се произвеждат "украинските" ТАУРУСИ! Всичко е било почти готово, но прилетели Кинжали и Герани и мечтата на Мерц станала на купища желязо и бетон!

    Коментиран от #18, #38

    16:21 27.08.2025

  • 17 Само, че сега

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "жик так":

    зад маскалите не стоят САЩ.

    16:21 27.08.2025

  • 18 Това по путлеровизора ли

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "ВС на РФ унищожиха ракетния завод на":

    го гледа?

    Коментиран от #22

    16:22 27.08.2025

  • 19 плевен

    12 0 Отговор
    Според проучване 16 % от германците са готови да се сражават за защитата на Фатерланд. А сред младежите този процент е още по- малък. И от коя африканска държава ще дойдат въпросните доброволци? Те и до сега не могат да окомплектоват танковата бригада за защита на Прибалтика.
    Ще ми се да им се присмея, но и тук положението е същото. Западната система за "малка но силна професионална армия" ражда безродници.

    Коментиран от #29

    16:22 27.08.2025

  • 20 Мишел

    7 1 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш,отпери мо един юнашки ,все ще се намери защо .

    16:23 27.08.2025

  • 21 няма демокрация има корупция

    10 0 Отговор
    Разследва се източване на 48 млрд. долара в Украйна, вкл. с подкупи за поне 23 Американски конгресмени .

    16:25 27.08.2025

  • 22 ха ха ха ...

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Това по путлеровизора ли":

    Тоя компютър за украшение ли го имаш ?

    16:26 27.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Тия изнежени немци ще се на акат още в първата брачна нощ в окопите на 404

    Коментиран от #30

    16:27 27.08.2025

  • 25 айде бе козляците

    8 0 Отговор
    Влязох ме в Коалицията на желаещите за изпращане на въоръжени сили в Украйна :: Росен Желязков
    с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди четири-пет часа на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.

    16:30 27.08.2025

  • 26 Немска каска

    0 0 Отговор
    Военнослужещите, както доброволци, така и войници по договор, са напълно издържани и освен храна, комфортно настаняване и униформи, получават и заплата. По време на изпитателния срок и първите три месеца служба - 777 евро, а след това - 1146 евро.

    16:32 27.08.2025

  • 27 Пано

    3 0 Отговор
    Днес фраймахт, утре вермахт

    16:33 27.08.2025

  • 28 Хитлер югенд

    5 0 Отговор
    Просто е нелепо да се говори сега за германската армия, защото в действителност това не е армия, а просто фикция. След Втората световна война американците не искаха да се възстанови каквато и да е минимална военна мощ на Германия. Това е умишлена политика. Те винаги бяха под контрол, там през цялото време имаше американски войски. Как могат да създадат нещо против волята на „господаря“? Затова тогава бяха създадени малки части. Нарича се Бундесвер, но, разбира се, това не е армия, която е предназначена за военни действия“

    16:38 27.08.2025

  • 29 Германия е имала 5 мил.

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "плевен":

    армия в края на ВСВ. Убитите на фронта са били над 9млн. 16% от 30млн. мъже са 4,8млн. и то само желаещите.

    16:40 27.08.2025

  • 30 Ти виждал ли си

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    строени новобранци защото аз съм виждал и съм бил такъв. Само за половин година станахме съвсем различни.

    16:46 27.08.2025

  • 31 Някой

    3 0 Отговор
    Тия дезинформации почнаха лека полека да се сбъдват...

    16:47 27.08.2025

  • 32 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    Сега бундесверът ще се напълни със германци - НОВ ВНОС: сержант Мустафа, лейтенант Абдула, полковник Хюсеин, а може и генерал Юсуф - все хора с боен опит и желание да се бият за Германия и да пеят "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес", а може би"Дойчен золдатен зинген унд марширен" !

    16:48 27.08.2025

  • 33 жик так

    4 0 Отговор
    Руско-Немската война. Руснаците обкръжили Берлин.
    Един тях се провикнал:
    - Немецо, предай се!
    А, в окопите група араби си говорят:
    - И сега, отде да намерим немец за да им го предадем?!

    16:51 27.08.2025

  • 34 Жеко

    2 0 Отговор
    Като отворят пак казармите, до войнишката лафка ще има войнишко козметично студио. Щото как да идеш на стрелби с тия неоформени вежди...

    16:52 27.08.2025

  • 35 руснаците знаят всичко

    1 0 Отговор
    Препичат се два крокодила на брега на река Нил. На отсрещния бряг американците правят военни маневри.
    - Еее, друго си е река Волга, другарю полковник! - споделя единия крокодил.

    16:54 27.08.2025

  • 36 наборници козляци

    3 0 Отговор
    Да приеме мъжът такъв, какъвто е, с всичките недостатъци на характера му, може само военната комисия.

    16:56 27.08.2025

  • 37 Механик

    0 0 Отговор
    Трябва да разлепят листовки в пунктовете за епилация на пубиса и козметичните студиа. Днешните млади германци там наобикалят често.
    Малее, ще ми е любопитно, колко на брой мераклии ще с е запишат за "доброволно армейско обучение".
    Смятам, че плесницата за Уруслите и Писториусите ще е оглушителна.

    17:05 27.08.2025

  • 38 Завод строен като военен

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ВС на РФ унищожиха ракетния завод на":

    не може да бъде унищожен с няколко ракети и дронове. Това да не е Нефтохим, ТЕЦ или ВЕЦ? Московски мечти.

    17:06 27.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания