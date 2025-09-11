"Убиец на дронове": какви качества има германският Skyranger

За защита от руските безпилотни самолети Украйна скоро ще получава „Скайрейнджър“ (Skyranger) – нови германски комплекси с малък обсег, произведени от отбранителния концерн „Райнметал“. Шефът на концерна Армин Папергер съобщи пред обществената телевизия ZDF, че първите системи ще пристигнат в Украйна още тази година.
По този начин, за втори път от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, Киев ще получи от Германия съвременни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), още преди те да са въведени на въоръжение в Бундесвера. По-рано това вече се случи с комплексите за противовъздушна отбрана със среден и малък обсег ИРИС-T. Освен това Германия доставя на Украйна излизащите от употреба в Бундесвера зенитни системи „Гепард“, както и американските комплекси „Пейтриът“. Берлин избра противовъздушната отбрана като основен приоритет в доставките на оръжие за Украйна.
"Убиецът на дронове": какво се знае за Skyranger
Skyranger е нова система, чието разработване "Райнметал" започна още през 2018 г. Тя обединява семейство мобилни комплекси за противовъздушна отбрана, които могат да се използват както за подкрепа на сухопътните войски, така и за защита на стационарни обекти. В някои медии го наричат "убиец на дронове".
Основният компонент е кула със зенитна револверна пушка, която може да се монтира на шестколесни автомобили, както и на осемколесни или верижни бронирани машини. Пушката е разработена в завода на „Райнметал“ в Цюрих, Швейцария, и може да бъде с калибър 30 мм и 35 мм. Далекобойността е съответно три и четири километра, по данни на производителя. Освен зенитни снаряди могат да се използват и ракети.
Каква модификация ще бъде доставена на Украйна, не се съобщава. Порталът Soldat und Technik съобщи, че по-рано от украинска страна е проявен интерес към системата „Скайрейнджър“, монтирана на платформата на танк „Леопард“-1. „Райнметал“ показа за първи път този модел през 2024 година. Едно от предимствата на тази комбинация - съвременна кула и стар танк - е ниската ѝ цена и наличността в складове, което означава бързи доставки. Украйна вече е получила от Германия и други партньори десетки възстановени танкове „Леопард“-1.
„Скайрейнджър“ е създаден основно за защита от безпилотни летателни апарати. Както се посочва в описанието на „Райнметал“, това могат да бъдат всички видове „съвременни и бъдещи заплахи от въздуха“, включително удари с баражиращи дронове, пикиращи атаки и рояци дронове.
По какво "Скайрейнджър" се отличава от "Гепард"?
За защита от безпилотни самолети Украйна в момента използва, наред с другото, германски зенитни комплекси „Гепард“ с 35-милиметрови оръдия, извадени от въоръжение в Бундесвера, но напълно обновени. На Киев бяха предадени десетки такива машини.
„Въпреки че „Гепард“ се използва много успешно в Украйна, „Скайрейнджър“, естествено, е на по-съвременно технологично ниво и има по-големи възможности“, казва за ДВ Никлас Шьорниг, военен експерт в Института за изследване на мира и конфликтите „Лайбниц“ (PRIF) във Франкфурт на Майн. „На първо място, става дума за използването на боеприпаси, които експлодират във въздуха (air burst munition) – те създават облак от метал, което значително повишава ефективността при нападения с рояци дронове“.
Според експерта, радарът също е подобрен, той е станал по-устойчив на въздействието на радиоелектронна борба, а модулната система позволява монтаж на комплекса на различни мобилни платформи. Тъй като системата е нова, с по-високо ниво на автоматизация, при нея е възможно да се проявят някои „детски болести“, които при „Гепард“ са вече преодолени, посочва още Шьорниг.
Доставките за Бундесвера се забавят
Междувременно германският Бундесвер ще трябва да чака за „Скайрейнджър“ по-дълго, отколкото се предполагаше. През февруари 2024 г. Бундестагът одобри поръчката на първата партида от 18 комплекса и един прототип на обща стойност 650 милиона евро. Очакваше се първите „Скайрейнджър“ да бъдат доставени през 2026 година. Сега специализирани сайтове съобщават, че доставките се очакват до 2028 година.
На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и потенциалната заплаха за източния фланг на НАТО, германската армия спешно се нуждае от нови зенитни комплекси с малък обсег. Установките „Гепард“ бяха снети от въоръжение през 2010 г., а армейските части за противовъздушна отбрана бяха напълно разформировани през 2012 г. Сега те се създават отново, а „Скайрейнджър“ трябва да стане основният им вид въоръжение.
Има поръчки и от други страни - Австрия и Дания. Унгария пък подписа договор за разработване на вариант на „Скайрейнджър“ за бъдеща система за противовъздушна отбрана на платформата на верижната бронирана машина Lynx.
Автор: Роман Гончаренко
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихи
08:41 11.09.2025
2 днес дойче зеле
08:43 11.09.2025
3 Умирам от смях
Коментиран от #24, #27
08:43 11.09.2025
4 "Пълномащабната война...." 🤣🤣🤣
Яка беше пълномащабна , вече е Берлин 2
щеше да е приключило.
08:44 11.09.2025
5 Папергер
08:44 11.09.2025
6 Механик
Сега някой госори ли за леопардите? Не, нали? Е, след няколко месеца ще забравите и за тия цинцифуции.
08:45 11.09.2025
7 Обективни истини
08:46 11.09.2025
8 Зелю
08:46 11.09.2025
9 И Киев е Руски
08:46 11.09.2025
10 Пълен боклук, прашка от римско време
08:47 11.09.2025
11 Системата Селинджър
08:49 11.09.2025
12 Сатана Z
Коментиран от #21
08:52 11.09.2025
13 Туй нещо друго не прай
08:54 11.09.2025
14 Не думайте ...
08:58 11.09.2025
15 Райнметал
09:00 11.09.2025
16 Перо
Коментиран от #20
09:00 11.09.2025
17 Абе тея сачми дето ги мята
09:00 11.09.2025
18 пенчо
09:00 11.09.2025
19 Евала
09:01 11.09.2025
20 Руснака
До коментар #16 от "Перо":Руснакът достави оръжието на Армения, с което загуби войната спещу Азербайджан, които пък получиха от същите руски заводи оръжието, с което разгромихя арменците.
Нека Кеворк да напише една статия.
09:03 11.09.2025
21 Лелката
До коментар #12 от "Сатана Z":Ти от коя детска градина избяга?
09:04 11.09.2025
22 Пари на вятъра
09:05 11.09.2025
23 Ей го на..
09:07 11.09.2025
25 Китайците имат
09:08 11.09.2025
26 Руслам Москов Клошарович
И сами Смилат Руската Пародия на армия
Гробищата във Русия са показател
Коментиран от #35, #36
09:09 11.09.2025
27 Русофил
До коментар #3 от "Умирам от смях":Копйеуе, ти от смях умир гаш, ама братушките умир га т от Хаймарса, Джавелина, Байрактара, Ф-16, Леопарада, Чаленджера, Абрамса... Хич не е смешно това. В Русия гробищата се препълват всяка година. Земя не им остана.
Коментиран от #34
09:09 11.09.2025
29 Няма по добро измислено
09:13 11.09.2025
30 Горката Украйна
"потенциалната заплаха за източния фланг на НАТО" !
Сякаш лидери на запада са напълно поб.. и постоянно
им се ПРИВИЖДАТ заплахи, заплахи =
случки за да се харчат и оправдават милиарди,
факт - заглушаванията, дето "чули", че и дронове фантастики
Милиарди вместо за култура, образование и духовно развитие
европейските народи ги побъркаха от стрес и страхове
със заплахи - по "източния фланг на НАТО"
Какъв фланг, какво чудо щастливо?!
Трийте ако искате, ама направо ни се повръща от глупостите
на изпадналите западаняци в умопомрачение от егоизъм и сребролюбие.
Коментиран от #40
09:19 11.09.2025
31 Убиец на дронове....
09:20 11.09.2025
32 Мишел
09:22 11.09.2025
33 Боруна Лом
09:27 11.09.2025
34 ахаха
До коментар #27 от "Русофил":Те руснаците си увеличават територията всеки ден, не ги мисли ... Изобщо най - добре се прегледай
09:40 11.09.2025
35 Мишел
До коментар #26 от "Руслам Москов Клошарович":Гробищата навсякъде са отличен и верен показател. От Украйна 1 722 000 загинали и ранени на фронта, в Русия 180 000.
Пълното руско превъзходство във всички оръжия дава възможност да минимизират своите жертви в боя
Коментиран от #39
09:43 11.09.2025
36 Мишел
До коментар #26 от "Руслам Москов Клошарович":Нито едно от тези оръжия не се прояви като победител в Украйна, всичките загубиха сраженията с неочаквани несиметрични отговори на руски оръжия
09:49 11.09.2025
37 Всички срещу Фашистка русия!
Коментиран от #38
09:55 11.09.2025
38 Не забравяй!
До коментар #37 от "Всички срещу Фашистка русия!":И епилирана, и с голям запас от вазелин.
09:57 11.09.2025
39 истината
До коментар #35 от "Мишел":1 435 159 убити руснаци, срещу 279 563 убити войници жени и деца Украинци! И всики жертви лежат на съвестта на нациста путин!
09:57 11.09.2025
40 дронове над Полша
До коментар #30 от "Горката Украйна":И как да не въоръжава ЕС??? Наглите руснаци вкараха и руски дронове в Полша!
09:59 11.09.2025