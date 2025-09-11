Новини
"Убиец на дронове": какви качества има германският Skyranger
"Убиец на дронове": какви качества има германският Skyranger

11 Септември, 2025

11 Септември, 2025 08:39 1 720 40

Германия ще доставя на Украйна нова система за противовъздушна отбрана. Задачата ѝ е да подсили украинската защита срещу руски дронове.

"Убиец на дронове": какви качества има германският Skyranger - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За защита от руските безпилотни самолети Украйна скоро ще получава „Скайрейнджър“ (Skyranger) – нови германски комплекси с малък обсег, произведени от отбранителния концерн „Райнметал“. Шефът на концерна Армин Папергер съобщи пред обществената телевизия ZDF, че първите системи ще пристигнат в Украйна още тази година.

По този начин, за втори път от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, Киев ще получи от Германия съвременни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), още преди те да са въведени на въоръжение в Бундесвера. По-рано това вече се случи с комплексите за противовъздушна отбрана със среден и малък обсег ИРИС-T. Освен това Германия доставя на Украйна излизащите от употреба в Бундесвера зенитни системи „Гепард“, както и американските комплекси „Пейтриът“. Берлин избра противовъздушната отбрана като основен приоритет в доставките на оръжие за Украйна.

"Убиецът на дронове": какво се знае за Skyranger

Skyranger е нова система, чието разработване "Райнметал" започна още през 2018 г. Тя обединява семейство мобилни комплекси за противовъздушна отбрана, които могат да се използват както за подкрепа на сухопътните войски, така и за защита на стационарни обекти. В някои медии го наричат "убиец на дронове".

Основният компонент е кула със зенитна револверна пушка, която може да се монтира на шестколесни автомобили, както и на осемколесни или верижни бронирани машини. Пушката е разработена в завода на „Райнметал“ в Цюрих, Швейцария, и може да бъде с калибър 30 мм и 35 мм. Далекобойността е съответно три и четири километра, по данни на производителя. Освен зенитни снаряди могат да се използват и ракети.

Каква модификация ще бъде доставена на Украйна, не се съобщава. Порталът Soldat und Technik съобщи, че по-рано от украинска страна е проявен интерес към системата „Скайрейнджър“, монтирана на платформата на танк „Леопард“-1. „Райнметал“ показа за първи път този модел през 2024 година. Едно от предимствата на тази комбинация - съвременна кула и стар танк - е ниската ѝ цена и наличността в складове, което означава бързи доставки. Украйна вече е получила от Германия и други партньори десетки възстановени танкове „Леопард“-1.

„Скайрейнджър“ е създаден основно за защита от безпилотни летателни апарати. Както се посочва в описанието на „Райнметал“, това могат да бъдат всички видове „съвременни и бъдещи заплахи от въздуха“, включително удари с баражиращи дронове, пикиращи атаки и рояци дронове.

По какво "Скайрейнджър" се отличава от "Гепард"?

За защита от безпилотни самолети Украйна в момента използва, наред с другото, германски зенитни комплекси „Гепард“ с 35-милиметрови оръдия, извадени от въоръжение в Бундесвера, но напълно обновени. На Киев бяха предадени десетки такива машини.

„Въпреки че „Гепард“ се използва много успешно в Украйна, „Скайрейнджър“, естествено, е на по-съвременно технологично ниво и има по-големи възможности“, казва за ДВ Никлас Шьорниг, военен експерт в Института за изследване на мира и конфликтите „Лайбниц“ (PRIF) във Франкфурт на Майн. „На първо място, става дума за използването на боеприпаси, които експлодират във въздуха (air burst munition) – те създават облак от метал, което значително повишава ефективността при нападения с рояци дронове“.

Според експерта, радарът също е подобрен, той е станал по-устойчив на въздействието на радиоелектронна борба, а модулната система позволява монтаж на комплекса на различни мобилни платформи. Тъй като системата е нова, с по-високо ниво на автоматизация, при нея е възможно да се проявят някои „детски болести“, които при „Гепард“ са вече преодолени, посочва още Шьорниг.

Доставките за Бундесвера се забавят

Междувременно германският Бундесвер ще трябва да чака за „Скайрейнджър“ по-дълго, отколкото се предполагаше. През февруари 2024 г. Бундестагът одобри поръчката на първата партида от 18 комплекса и един прототип на обща стойност 650 милиона евро. Очакваше се първите „Скайрейнджър“ да бъдат доставени през 2026 година. Сега специализирани сайтове съобщават, че доставките се очакват до 2028 година.

На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и потенциалната заплаха за източния фланг на НАТО, германската армия спешно се нуждае от нови зенитни комплекси с малък обсег. Установките „Гепард“ бяха снети от въоръжение през 2010 г., а армейските части за противовъздушна отбрана бяха напълно разформировани през 2012 г. Сега те се създават отново, а „Скайрейнджър“ трябва да стане основният им вид въоръжение.

Има поръчки и от други страни - Австрия и Дания. Унгария пък подписа договор за разработване на вариант на „Скайрейнджър“ за бъдеща система за противовъздушна отбрана на платформата на верижната бронирана машина Lynx.

Автор: Роман Гончаренко


  • 1 хихи

    34 9 Отговор
    Екипажът е с памперси

    08:41 11.09.2025

  • 2 днес дойче зеле

    28 5 Отговор
    надминава дори себе си всяка статия е тяхна и яка пропаганда с какво тази теникия ще се бори срещу дронове няма нужда от памперси те вече са пълни

    08:43 11.09.2025

  • 3 Умирам от смях

    33 7 Отговор
    Пак ли геймчейнджър? Същата работа като Хаймарса, Джавелина, Байрактара, Ф-16, Леопарада, Чаленджера, Абрамса... Нищо няма да промени тази немска пуцалка. Украйна умре вече

    Коментиран от #24, #27

    08:43 11.09.2025

  • 4 "Пълномащабната война...." 🤣🤣🤣

    19 2 Отговор
    Дойче Зелле умеят да правят весело !
    Яка беше пълномащабна , вече е Берлин 2
    щеше да е приключило.

    08:44 11.09.2025

  • 5 Папергер

    14 4 Отговор
    Може да го освяткат като едното нищо тоя военолюбец

    08:44 11.09.2025

  • 6 Механик

    27 2 Отговор
    Последния път в продължение на половин година ни убеждавахте, че само да дойдат леопардите и ще гледаме как фАрчи ватата. Явно сега е наред поредното гръмко име на много скъпа и неефективна машина.
    Сега някой госори ли за леопардите? Не, нали? Е, след няколко месеца ще забравите и за тия цинцифуции.

    08:45 11.09.2025

  • 7 Обективни истини

    19 2 Отговор
    Аман от оръжия, въоражения и въобще всичко военно. Писва ми до втръсване, с какво тази оСрайна е толкова важна никой не се аргументира. До вчера никой не беше чувал за нея днес научихме географията и. Няма нужда, повръщам

    08:46 11.09.2025

  • 8 Зелю

    14 1 Отговор
    - Повече харесвам да обезвреждам дроновете на Макрон и Мадам с дабъл пентрейшън. Много е забавно и се събираме често.

    08:46 11.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    20 1 Отговор
    Германци, спрете да се шегувате и се хващайте на работа! Трябва да храните новодошлите! (въпреки че ви режат с ножове, десетки хиляди годишно

    08:46 11.09.2025

  • 10 Пълен боклук, прашка от римско време

    21 2 Отговор
    кула със зенитна револверна пушка, която може да се монтира на шестколесни автомобили..... даже не е и лазерна. Ама пък иначе как ще си продават боеприпасите тея мушенгии

    08:47 11.09.2025

  • 11 Системата Селинджър

    9 0 Отговор
    От Симитли ...

    08:49 11.09.2025

  • 12 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Поредният "Game changer" или новото "вундервафе" на фрицовете,което ще бъде паркирано в двора на някоя детска градина в Куiв.

    Коментиран от #21

    08:52 11.09.2025

  • 13 Туй нещо друго не прай

    10 1 Отговор
    Но успешно изтепа при последното учение гларусите в Балтика

    08:54 11.09.2025

  • 14 Не думайте ...

    8 1 Отговор
    Създавал облак от метал, което значително повишавало ефективността при нападения с рояци дронове...мята вика джилезу на всякъде ...

    08:58 11.09.2025

  • 15 Райнметал

    0 10 Отговор
    да ускорява разработките, Писториус да обявява мобилизация. Злото от Изтока трябва да бъде наказано.

    09:00 11.09.2025

  • 16 Перо

    9 0 Отговор
    Военнопромишления комплекс не се интересува кой е крив и кой прав в един военен конфликт! Гледа се на конфликта само като пазар, нищо повече! Даже има много случаи на доставка на оръжие за двете враждуващи страни! Тези оръжейни ПВО системи не се разработват специално за режима в Киев, по патриотични причини, както се опитва да внушава джендърията от БГ екипа на DW и соросите от ТВ с национален ефир!

    Коментиран от #20

    09:00 11.09.2025

  • 17 Абе тея сачми дето ги мята

    6 1 Отговор
    После нали падат някъде ? Тея ще се самоизтепат щом е на малко разстояние

    09:00 11.09.2025

  • 18 пенчо

    6 0 Отговор
    Трябва някъде да се тества новата техника., Тази държава стана като тестов полигон за нови оръжия.

    09:00 11.09.2025

  • 19 Евала

    4 11 Отговор
    Райнметал има 100 годишен опит в трепането на руснаци. Това са десетки милиони евразийски човекоподобни .

    09:01 11.09.2025

  • 20 Руснака

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Руснакът достави оръжието на Армения, с което загуби войната спещу Азербайджан, които пък получиха от същите руски заводи оръжието, с което разгромихя арменците.

    Нека Кеворк да напише една статия.

    09:03 11.09.2025

  • 21 Лелката

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Ти от коя детска градина избяга?

    09:04 11.09.2025

  • 22 Пари на вятъра

    2 0 Отговор
    18 комплекса и един прототип на обща стойност 650 милиона евро.

    09:05 11.09.2025

  • 23 Ей го на..

    2 0 Отговор
    поредния геймчейнджър, който ще обърне хода на войната на 360 градуса!!!!

    09:07 11.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Китайците имат

    3 0 Отговор
    Фойерверки с пластмасови топчета които същата работа вършат и струват само $39. Свалят дрони в обсег 100 м. диаметър

    09:08 11.09.2025

  • 26 Руслам Москов Клошарович

    0 4 Отговор
    Не им трябва нищо на Украинците
    И сами Смилат Руската Пародия на армия
    Гробищата във Русия са показател

    Коментиран от #35, #36

    09:09 11.09.2025

  • 27 Русофил

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Умирам от смях":

    Копйеуе, ти от смях умир гаш, ама братушките умир га т от Хаймарса, Джавелина, Байрактара, Ф-16, Леопарада, Чаленджера, Абрамса... Хич не е смешно това. В Русия гробищата се препълват всяка година. Земя не им остана.

    Коментиран от #34

    09:09 11.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма по добро измислено

    2 1 Отговор
    От старите Катюши

    09:13 11.09.2025

  • 30 Горката Украйна

    3 0 Отговор
    Ай стига и с тази
    "потенциалната заплаха за източния фланг на НАТО" !

    Сякаш лидери на запада са напълно поб.. и постоянно
    им се ПРИВИЖДАТ заплахи, заплахи =
    случки за да се харчат и оправдават милиарди,
    факт - заглушаванията, дето "чули", че и дронове фантастики

    Милиарди вместо за култура, образование и духовно развитие
    европейските народи ги побъркаха от стрес и страхове

    със заплахи - по "източния фланг на НАТО"
    Какъв фланг, какво чудо щастливо?!
    Трийте ако искате, ама направо ни се повръща от глупостите
    на изпадналите западаняци в умопомрачение от егоизъм и сребролюбие.

    Коментиран от #40

    09:19 11.09.2025

  • 31 Убиец на дронове....

    1 0 Отговор
    Става дума просто за малки касетъчни боеприпаси изключително опасни за цивилното население. Но на кой му пука за хората

    09:20 11.09.2025

  • 32 Мишел

    1 0 Отговор
    Остаряло оръжие. Дроновете Геран2 и - 3 летят на височина над 4.2-4.5 км, а обсегът на тези убийци на дронове е от 3 до 4 км. височина. Над целта Геран пикира вертикално с увеличаваща се скорост и там прихващането е практически невъзможно.

    09:22 11.09.2025

  • 33 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И КОЛКО ОСТАНАХА В УПОТРЕБА?

    09:27 11.09.2025

  • 34 ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    Те руснаците си увеличават територията всеки ден, не ги мисли ... Изобщо най - добре се прегледай

    09:40 11.09.2025

  • 35 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руслам Москов Клошарович":

    Гробищата навсякъде са отличен и верен показател. От Украйна 1 722 000 загинали и ранени на фронта, в Русия 180 000.
    Пълното руско превъзходство във всички оръжия дава възможност да минимизират своите жертви в боя

    Коментиран от #39

    09:43 11.09.2025

  • 36 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руслам Москов Клошарович":

    Нито едно от тези оръжия не се прояви като победител в Украйна, всичките загубиха сраженията с неочаквани несиметрични отговори на руски оръжия

    09:49 11.09.2025

  • 37 Всички срещу Фашистка русия!

    1 0 Отговор
    Силна въоръжена Европа ще възпре руските Агресори!

    Коментиран от #38

    09:55 11.09.2025

  • 38 Не забравяй!

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Всички срещу Фашистка русия!":

    И епилирана, и с голям запас от вазелин.

    09:57 11.09.2025

  • 39 истината

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    1 435 159 убити руснаци, срещу 279 563 убити войници жени и деца Украинци! И всики жертви лежат на съвестта на нациста путин!

    09:57 11.09.2025

  • 40 дронове над Полша

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Горката Украйна":

    И как да не въоръжава ЕС??? Наглите руснаци вкараха и руски дронове в Полша!

    09:59 11.09.2025

