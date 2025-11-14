Новата военна служба в Германия: какво очаква 18-годишните

След дълги преговори ХДС на канцлера Фридрих Мерц и коалиционният партньор ГСДП се споразумяха за новата военна служба в Германия . Коалицията ще продължи да залага на доброволния принцип, но същевременно ще се въведат всеобщи задължителни медицински прегледи, чиято цел е да се установи годността за служене в армията - било то доброволно или по задължение.
А ако няма достатъчно доброволци?
При твърде нисък брой доброволци Бундестагът ще може да вземе решение за т.нар. наложителна военна служба. На съвместна пресконференция в четвъртък, 13 ноември, ХДС и ГСДП изразиха задоволство от постигнатия компромис. "Всички ще бъдат преглеждани (...) Ако в крайна сметка доброволните записвания се окажат недостатъчни, ще се наложи и въвеждането на задължителна служба", подчерта лидерът на парламентарната група на ХДС Йенс Шпан.
От следващата година всички 18-годишни ще получават въпросник, чието попълване ще бъде задължително за мъжете. "С влизането в сила на закона започват и задължителните прегледи на мъжете, родени след 1 януари 2008, които в съответствие с изграждането на капацитета на прегледите постепенно ще обхванат цялата възрастова група", се посочва в коалиционния документ.
Споразумението предвижда и възможността за т.нар. задължителна военна служба при необходимост . "Бундестагът решава чрез закон за въвеждането на задължителна военна служба при необходимост, особено когато това се налага от гледна точка на актуалната отбранителна политика или от състоянието на личния състав на въоръжените сили." Тази мярка ще служи за запълването на евентуални липси, т.е ако броят на доброволно записалите се е по-нисък от актуалните нужди на армията.
"Ако броят на подлежащите на военна служба от дадена възрастова група надвишава нуждите на армията, след като се вземат предвид изключенията от военна служба и всички други мерки може да се приложи процедура за случаен подбор", се посочва по-нататък в споразумението.
Стимули за привличане на повече доброволци
Статутът на войниците в новата военна служба претърпява промяна спрямо досегашните планове. "Запазва се статутът на доброволната военна служба като специална гражданска ангажираност. При продължителност на задължението от над дванадесет месеца се въвежда статутът на временен войник (SAZ 1)", се посочва в споразумението. Досега се планираше всички нови военнослужещи да стават веднага временни войници.
Управляващите залагат и на стимули за привличането на повече доброволи. Който служи доброволно, ще получава около 2600 евро бруто месечно. При служба от най-малко една година ще се отпуска и добавка за шофьорска книжка за лек автомобил или камион.
Поради заплахата, произхождаща от Русия, и свързаните с нея промени в плановете на НАТО броят на военнослужещите в германската армия трябва да се увеличи с около 80 000 души - до 260 000 мъже и жени.
1 хихи
Коментиран от #12, #13, #73
08:36 14.11.2025
3 слаб две
08:37 14.11.2025
4 От доброволна
08:38 14.11.2025
5 ха-ха
08:38 14.11.2025
6 Пич
Коментиран от #29
08:40 14.11.2025
11 оня с питон.я
08:42 14.11.2025
12 оня с питон.я
До коментар #1 от "хихи":Сталин изтрепа породистите арийци, останаха само импотентни чичаци и меки китки.
08:43 14.11.2025
14 АМАH OT ИДИOTИ
🤣😆😝
И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАРАДИ ЛAПAHETО
😮
15 Възраждане
08:45 14.11.2025
16 Нормален
08:45 14.11.2025
18 Голем смех
До коментар #15 от "Възраждане":Та тая "непАбедима" червена армия от 4 години не може да превземе повече от 5 села в Украйна :) хахахахахахахахахаха
Коментиран от #24, #64
08:51 14.11.2025
19 Това значи край за демокрацията,
08:52 14.11.2025
20 Механик
08:52 14.11.2025
21 1488
08:53 14.11.2025
22 Шопо
08:56 14.11.2025
23 Когато Германия се въоръжава
До коментар #15 от "Възраждане":Умират 27,милиона руснаци.
08:57 14.11.2025
24 Механик
До коментар #18 от "Голем смех":Точно така. А ВСУ вече 4 години жъне победа след победа. Първо си върнаха Крим, после Мариупол, Бахмут, Авдеевка и пр. Превзеха Курск и Суджа, а абрамсите победоносно бръмчат на паркирани не една поляна до Москва. Денем ги напишкват дечицата, а нощем, бездомните кученца.
Ф-16 "приземи" руската авиация, а розАвото фламинго не дава на хората у Владивосток да спят.
08:57 14.11.2025
25 Механик
До коментар #23 от "Когато Германия се въоръжава":Не знам колко руснаци умират когато Германия се въоръжава, но знам как свършва всичко. Свършва с казачок, "Катюша" и "Синий платочек" под Бранденбургста врата и Т-34 пред Райстага.
Два такива танка още седят там.
Коментиран от #34
09:00 14.11.2025
26 Pyccкий Карлик
Коментиран от #32
09:01 14.11.2025
27 Много ми е интересно!
Коментиран от #31
09:02 14.11.2025
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Механик":След въвеждането на наборна служба в Германия, следват и други страни от ЕС, включително БГ
09:04 14.11.2025
29 хммм
До коментар #6 от "Пич":не са като руснаците да скачат с главата напрвд за вожда а?
09:05 14.11.2025
30 Зевзек
Първия въпрос ще е от кой от 32-та пола е. Но ми е интересно "новите" по-тъмни "германци" ще бъдат ли привличани към задължителна служба и как ще защитават "четвъртия райх".
09:05 14.11.2025
31 Pyccкий Карлик
До коментар #27 от "Много ми е интересно!":Също както синовете и дъщерите на Путин, Медведев, Песков, Лавров живеят, работят и камо ли да служат в Русия. Единствено пияния робот Федя остана да служи на Матушката.....до припадък 😁
Коментиран от #33, #35
09:05 14.11.2025
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":Как не намертхте една снимка поне, на някой от горепосочените в чужбина?
А милиардите на Путин, намерили ги?
А Курск ваш ли е?
А Кримския мост?
Коментиран от #36
09:08 14.11.2025
34 Българин
До коментар #25 от "Механик":Много. Само Хитлер и Сталин общо наториха руската почва с 50,60 милиона руснаци. Сега путлер пък натори украинската земя бсж1 милион руснака. Да не остава по назад де.
Коментиран от #37, #47
09:08 14.11.2025
35 Европеец
До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":Е знам че е същото, ама защо тогава се мъчите да ме убедите че в Европа било демокрация пък в Русия не било - ето това е въпросът
Коментиран от #45
09:10 14.11.2025
36 Киев за два дня.
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр гладен.
Коментиран от #53
09:11 14.11.2025
37 Антитрол
До коментар #34 от "Българин":"Сега путлер пък натори украинската земя бсж1 милион руснака"
От посолството ли те увериха че са толкова или ти ходи да ги броиш. Хайде напънете се малко да измислите нещо по-умно а не само да повтаряте едни и същи опорки.
Коментиран от #38
09:12 14.11.2025
38 Димитринчо
До коментар #37 от "Антитрол":Повечко са.
Коментиран от #39
09:13 14.11.2025
40 Лека
Коментиран от #42
09:17 14.11.2025
42 Историк
До коментар #40 от "Лека":"комунизма идва и в Германия"
Не идва, той комунизма от там тръгва - Маркс и Енгелс са германци а Ленин е бил в Германия и тъкмо германския кайзер го финансира и праща в Русия да прави революция.
Коментиран от #50
09:20 14.11.2025
43 Киев за два дня.
До коментар #39 от "Антитрол":Пумияр.
Маргарита Симонян ме убеди на 24 февруари 2022 година по руската национална телевизия.
Пумияр с пумияр гладен.
09:21 14.11.2025
44 Pyccкий Карлик
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":".. Варяг - не е германец..."
Варяг е пират на сандинавски.
Германските области Рур, Прусия неко до ти подсказват ? Германци основават Русия 862г, първия документ потвълдаващ това е договор за военна помощ между Русия и Византия сключен 925г между императар Константин и забележи Руалд, Руан, Руар, Карл, Фарлав, Актеву, Асколд, Труан, Лидул, Фост, Стемид, Холег. Селските Иван, Яша, Алексей, Прохор, Сергей напълно отсъстват. Истинските руси са германци, което обяснява добрите чувства между Германия и Русия. Понял ?
Коментиран от #49, #59
09:22 14.11.2025
46 Антитрол
До коментар #41 от "Та колко метра останаха до Киев?":Не върви ли пропагандата - като няма нищо между ушите така става. Не знам за метрите ама знам за пушечното месо което да защитава Киевската хунта че не остана - почнаха да стрелят и да бият ловците а дезертьорите от ВСУ надхвърлиха 20 000 на месец (толкова дела има заведени срещу тях).
Коментиран от #54
09:24 14.11.2025
47 Руснака
До коментар #34 от "Българин":Ти не си българин брат, ти си руснак ама не го осъзнаваш. Щом толкова много си загрижен за нас какъв да си друг?
09:25 14.11.2025
48 Чака ги
Както и обучение от коя страна стреля оръжието и да не се ползва за сопа.
09:28 14.11.2025
49 Историк
До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":"Варяг е пират на сандинавски"
И значи според вашата пропаганда скандинавците са германци - така ли да разбирам. Виж сега даже Гьобелс не се е мъчил да издокара скандинавците за "арийци" обаче нашите козачета го надминаха.
Коментиран от #60
09:28 14.11.2025
50 Абсолютно
До коментар #42 от "Историк":си прав, грешката е моя - имах предвид завръща се.
09:29 14.11.2025
51 димитър Дончев
Коментиран от #63
09:29 14.11.2025
52 За какво
До коментар #23 от "Когато Германия се въоръжава":ни е свят без Русия? Как тълкуваш тези думи на Путин? Шанс за ново по-малко мургаво начало на Германия в борба с оцелелите хлебарки в ядрената пустиня? Иначе поздравления за Бундесвера - измислили са чудесен начин за още социално подпомагане на новонемците. Даже ще ги оборудват с безплатни книжки за тирове. И не разбирам защо при положение, че феминистките от десетилетия се борят за равноправие само мъжете ще ги приемат на "доброволна" служба. В Израел и жените служат, и всяка втора там е по-подготвена за бой от половината настоящ Бундесвер. Вярно, че там служат заедно с мъже от Израел, а не от Афганистан, Сирия, Пакистан и половин Африка, както в бъдещия модерен Бундесвер.
Коментиран от #58, #65
09:29 14.11.2025
54 Йосиф Кобзон
До коментар #46 от "Антитрол":Бюро справки-при мен!
И стига повтаря кой какво е писал.Бавноразвиващ ли си?
Коментиран от #68
09:30 14.11.2025
55 Стенли
Коментиран от #69
09:32 14.11.2025
56 Я пък тоя
А взимат ли 60+ годишни?
09:32 14.11.2025
57 Роден в НРБ
09:33 14.11.2025
58 За какво
До коментар #52 от "За какво":Ни е свят населяван с руска Измет?
Коментиран от #62
09:34 14.11.2025
59 Учуден
До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":"Селските Иван, Яша, Алексей, Прохор, Сергей напълно отсъстват"
Ами виж сега то и България напълно отсъстват Аспарух, Кубрат, Тервел, Авитохол ама се водим българи нали - за разлика от това присъстват славянските Иван, Георги, Димитър, Светослав.
09:34 14.11.2025
60 Pyccкий Карлик
До коментар #49 от "Историк":"...скандинавците са германци..."
Конечно !!!
Скандинавци и германци са родствени племена и от една езикова група. Без финландците.
Редно е Германия, Австрия, Нидерландия, Швейцария и Скандинавските страни да си направят собствен съюз и да се отделят от европейската мизерия 👍
Коментиран от #66
09:35 14.11.2025
62 Зевзек
До коментар #58 от "За какво":Ами изнасяй се на Марс тогава - ето той Мъск търси доброволци.
09:36 14.11.2025
63 456
До коментар #51 от "димитър Дончев":Не разбрах ,та какво и за какво искат от посолството?
09:36 14.11.2025
64 Стенли
До коментар #18 от "Голем смех":Приятелю нещо ти куца географията Русия отдавна владее двайсет и пет процента от територията на Украйна а това е колкото територията на България
Коментиран от #67
09:36 14.11.2025
65 С какво
До коментар #52 от "За какво":Са полезни русодебили като теб за България?
Ненужен и увреден генетичен материал.
09:37 14.11.2025
66 Историк
До коментар #60 от "Pyccкий Карлик":"Скандинавци и германци са родствени племена и от една езикова група"
Ха ха ха колкото българите са в една езикова група с китайците или арабите - една езикова група са всички славянски държави - в Сърбия или Полша да отидеш без да знаеш езика ще се разбереш обаче германци и скандинавци няма нищо да разберат.
09:40 14.11.2025
67 Копейка
До коментар #64 от "Стенли":А на нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #70, #71
09:40 14.11.2025
68 Антитрол
До коментар #54 от "Йосиф Кобзон":"Бюро справки-при мен!"
Аха, значи ти ходи да броиш руските жертви и тъкмо се връщаш с тефтерите от фронта - така ли да разбирам.
Ех колко не достига това между ушите ....
09:44 14.11.2025
69 Pyccкий Карлик
До коментар #55 от "Стенли":"...Русия отдавна владее двайсет и пет процента от територията на Украйна..."
Только 19% за са сме точни и временно.
Понимаещь че всичко ще бъде върнато заедно с Крим и дори Суджа като обезщетение. Не знам за Русия, но Украйна и НАТО още не са почали да воюват по настоящему. Обаче търпениета на Европа не е безгранично и завтра Русия ще гори както никога !!!
Коментиран от #72
09:44 14.11.2025
70 Запознат
До коментар #67 от "Копейка":Е как каква - всички козячета ще бъдат "ощастливени" от руснаците поименно - за тях това ще е чест.
09:46 14.11.2025
71 Бай Ставри
До коментар #67 от "Копейка":Ще има какво да ядеш, когато дупят м@йк@ ти.
09:49 14.11.2025
73 Пешо
До коментар #1 от "хихи":Е как само мъжете.
.това не е демократично и няма равендтво между половете... ЕС да св самосезира и бързо да демократизира Германия.....
09:54 14.11.2025