Новата военна служба в Германия: какво очаква 18-годишните

След дълги преговори ХДС на канцлера Фридрих Мерц и коалиционният партньор ГСДП се споразумяха за новата военна служба в Германия . Коалицията ще продължи да залага на доброволния принцип, но същевременно ще се въведат всеобщи задължителни медицински прегледи, чиято цел е да се установи годността за служене в армията - било то доброволно или по задължение.

А ако няма достатъчно доброволци?

При твърде нисък брой доброволци Бундестагът ще може да вземе решение за т.нар. наложителна военна служба. На съвместна пресконференция в четвъртък, 13 ноември, ХДС и ГСДП изразиха задоволство от постигнатия компромис. "Всички ще бъдат преглеждани (...) Ако в крайна сметка доброволните записвания се окажат недостатъчни, ще се наложи и въвеждането на задължителна служба", подчерта лидерът на парламентарната група на ХДС Йенс Шпан.

От следващата година всички 18-годишни ще получават въпросник, чието попълване ще бъде задължително за мъжете. "С влизането в сила на закона започват и задължителните прегледи на мъжете, родени след 1 януари 2008, които в съответствие с изграждането на капацитета на прегледите постепенно ще обхванат цялата възрастова група", се посочва в коалиционния документ.

Споразумението предвижда и възможността за т.нар. задължителна военна служба при необходимост . "Бундестагът решава чрез закон за въвеждането на задължителна военна служба при необходимост, особено когато това се налага от гледна точка на актуалната отбранителна политика или от състоянието на личния състав на въоръжените сили." Тази мярка ще служи за запълването на евентуални липси, т.е ако броят на доброволно записалите се е по-нисък от актуалните нужди на армията.

"Ако броят на подлежащите на военна служба от дадена възрастова група надвишава нуждите на армията, след като се вземат предвид изключенията от военна служба и всички други мерки може да се приложи процедура за случаен подбор", се посочва по-нататък в споразумението.

Стимули за привличане на повече доброволци

Статутът на войниците в новата военна служба претърпява промяна спрямо досегашните планове. "Запазва се статутът на доброволната военна служба като специална гражданска ангажираност. При продължителност на задължението от над дванадесет месеца се въвежда статутът на временен войник (SAZ 1)", се посочва в споразумението. Досега се планираше всички нови военнослужещи да стават веднага временни войници.

Управляващите залагат и на стимули за привличането на повече доброволи. Който служи доброволно, ще получава около 2600 евро бруто месечно. При служба от най-малко една година ще се отпуска и добавка за шофьорска книжка за лек автомобил или камион.

Поради заплахата, произхождаща от Русия, и свързаните с нея промени в плановете на НАТО броят на военнослужещите в германската армия трябва да се увеличи с около 80 000 души - до 260 000 мъже и жени.