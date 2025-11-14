Новини
Свят »
Германия »
Новата военна служба в Германия: какво очаква 18-годишните

Новата военна служба в Германия: какво очаква 18-годишните

14 Ноември, 2025 08:34 1 595 73

  • военна служба-
  • германия-
  • бундесвер

В Германия се споразумяха: засега военната служба остава доброволна, но от догодина 18-годишните ще попълват специален въпросник

Новата военна служба в Германия: какво очаква 18-годишните - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След дълги преговори ХДС на канцлера Фридрих Мерц и коалиционният партньор ГСДП се споразумяха за новата военна служба в Германия . Коалицията ще продължи да залага на доброволния принцип, но същевременно ще се въведат всеобщи задължителни медицински прегледи, чиято цел е да се установи годността за служене в армията - било то доброволно или по задължение.

А ако няма достатъчно доброволци?

При твърде нисък брой доброволци Бундестагът ще може да вземе решение за т.нар. наложителна военна служба. На съвместна пресконференция в четвъртък, 13 ноември, ХДС и ГСДП изразиха задоволство от постигнатия компромис. "Всички ще бъдат преглеждани (...) Ако в крайна сметка доброволните записвания се окажат недостатъчни, ще се наложи и въвеждането на задължителна служба", подчерта лидерът на парламентарната група на ХДС Йенс Шпан.

От следващата година всички 18-годишни ще получават въпросник, чието попълване ще бъде задължително за мъжете. "С влизането в сила на закона започват и задължителните прегледи на мъжете, родени след 1 януари 2008, които в съответствие с изграждането на капацитета на прегледите постепенно ще обхванат цялата възрастова група", се посочва в коалиционния документ.

Споразумението предвижда и възможността за т.нар. задължителна военна служба при необходимост . "Бундестагът решава чрез закон за въвеждането на задължителна военна служба при необходимост, особено когато това се налага от гледна точка на актуалната отбранителна политика или от състоянието на личния състав на въоръжените сили." Тази мярка ще служи за запълването на евентуални липси, т.е ако броят на доброволно записалите се е по-нисък от актуалните нужди на армията.

"Ако броят на подлежащите на военна служба от дадена възрастова група надвишава нуждите на армията, след като се вземат предвид изключенията от военна служба и всички други мерки може да се приложи процедура за случаен подбор", се посочва по-нататък в споразумението.

Стимули за привличане на повече доброволци

Статутът на войниците в новата военна служба претърпява промяна спрямо досегашните планове. "Запазва се статутът на доброволната военна служба като специална гражданска ангажираност. При продължителност на задължението от над дванадесет месеца се въвежда статутът на временен войник (SAZ 1)", се посочва в споразумението. Досега се планираше всички нови военнослужещи да стават веднага временни войници.

Управляващите залагат и на стимули за привличането на повече доброволи. Който служи доброволно, ще получава около 2600 евро бруто месечно. При служба от най-малко една година ще се отпуска и добавка за шофьорска книжка за лек автомобил или камион.

Поради заплахата, произхождаща от Русия, и свързаните с нея промени в плановете на НАТО броят на военнослужещите в германската армия трябва да се увеличи с около 80 000 души - до 260 000 мъже и жени.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    32 3 Отговор
    ще ги хванат за меките .ишки, да служат

    Коментиран от #12, #13, #73

    08:36 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 слаб две

    29 2 Отговор
    по история на миналият век..... явно ше се мре яко

    08:37 14.11.2025

  • 4 От доброволна

    25 2 Отговор
    Ще стане добронадзорна!

    08:38 14.11.2025

  • 5 ха-ха

    24 2 Отговор
    Ясно е - само Хасан и Меемед ще са доброволци , за немците не съм сигурен , че ще има .

    08:38 14.11.2025

  • 6 Пич

    26 3 Отговор
    Незнам от тези меки китки какви войници ще станат , защото са отдавна изпуснати !

    Коментиран от #29

    08:40 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с питон.я

    26 1 Отговор
    планът е ясен. оттук нататък ако немците искат долари за да има какво да ядат, ще трябва да воюват с Русия. както втората световна. пак паднаха в американския капан и си закриха икономиката. явно толкова си могат.

    08:42 14.11.2025

  • 12 оня с питон.я

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Сталин изтрепа породистите арийци, останаха само импотентни чичаци и меки китки.

    08:43 14.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АМАH OT ИДИOTИ

    18 0 Отговор
    АКО ТУК ПРЕДЛОЖАТ ДОБРОВОЛНА КАЗАРМА ЖЕЛАЕЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ САМО MAHГAЛИ И ПУTКИ.
    🤣😆😝
    И ЕДНИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАРАДИ ЛAПAHETО
    😮

    08:45 14.11.2025

  • 15 Възраждане

    26 2 Отговор
    Очаква ги гърч и война с непобедимата червена армия. При това положение, ако бях на тяхното място, щях да избягам с 200 от тази нацистка държава

    Коментиран от #18, #23

    08:45 14.11.2025

  • 16 Нормален

    24 0 Отговор
    Какво очаква младете ли? Ами да слугуват в американските бази и мият задниците на янките, както са го правили от края на войната де. Окупирана територия.

    08:45 14.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Голем смех

    3 21 Отговор

    До коментар #15 от "Възраждане":

    Та тая "непАбедима" червена армия от 4 години не може да превземе повече от 5 села в Украйна :) хахахахахахахахахаха

    Коментиран от #24, #64

    08:51 14.11.2025

  • 19 Това значи край за демокрацията,

    16 1 Отговор
    започва западният комунизъм по ленински!? Младоци, дорде е мъничка змията, дайте да се съберем, с крака да й строшим главата, СВОБОДНИ да се назовем!? Този ЕС ще ви затрие, по долен е от СССР!

    08:52 14.11.2025

  • 20 Механик

    24 0 Отговор
    Като си спомня, че само до преди по-малко от 30 години, тия същите ни сочеха с пръст и ни разправяха, че наборната военна служба е отживелица и трябва да се избавим от всякаква армия, понеже НАТО ни пази...

    Коментиран от #28

    08:52 14.11.2025

  • 21 1488

    22 0 Отговор
    западна европа има такъв странен обичай да наторвва руските земи на всеки 80-100 години

    08:53 14.11.2025

  • 22 Шопо

    2 12 Отговор
    Русия е опасен враг, трябва да се въведе военна повинност във всички държави на ЕС.

    08:56 14.11.2025

  • 23 Когато Германия се въоръжава

    0 12 Отговор

    До коментар #15 от "Възраждане":

    Умират 27,милиона руснаци.

    Коментиран от #25, #52

    08:57 14.11.2025

  • 24 Механик

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Голем смех":

    Точно така. А ВСУ вече 4 години жъне победа след победа. Първо си върнаха Крим, после Мариупол, Бахмут, Авдеевка и пр. Превзеха Курск и Суджа, а абрамсите победоносно бръмчат на паркирани не една поляна до Москва. Денем ги напишкват дечицата, а нощем, бездомните кученца.
    Ф-16 "приземи" руската авиация, а розАвото фламинго не дава на хората у Владивосток да спят.

    08:57 14.11.2025

  • 25 Механик

    17 1 Отговор

    До коментар #23 от "Когато Германия се въоръжава":

    Не знам колко руснаци умират когато Германия се въоръжава, но знам как свършва всичко. Свършва с казачок, "Катюша" и "Синий платочек" под Бранденбургста врата и Т-34 пред Райстага.
    Два такива танка още седят там.

    Коментиран от #34

    09:00 14.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    2 8 Отговор
    Германците Рурик, Руалд, Руан, Руар основават Русия 862г !!! Редно е Германия да си прибере земите от Калининград до Урал. Също и половин Полша.

    Коментиран от #32

    09:01 14.11.2025

  • 27 Много ми е интересно!

    11 0 Отговор
    Как ще накарат в Германия,синовете на Меркеловите ,,инженери" и ,,лекари" ,да постъпят на наборна военна служба...,при това не са никак малко...!

    Коментиран от #31

    09:02 14.11.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    След въвеждането на наборна служба в Германия, следват и други страни от ЕС, включително БГ

    09:04 14.11.2025

  • 29 хммм

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    не са като руснаците да скачат с главата напрвд за вожда а?

    09:05 14.11.2025

  • 30 Зевзек

    8 0 Отговор
    "18-годишните ще попълват специален въпросник"

    Първия въпрос ще е от кой от 32-та пола е. Но ми е интересно "новите" по-тъмни "германци" ще бъдат ли привличани към задължителна служба и как ще защитават "четвъртия райх".

    09:05 14.11.2025

  • 31 Pyccкий Карлик

    2 5 Отговор

    До коментар #27 от "Много ми е интересно!":

    Също както синовете и дъщерите на Путин, Медведев, Песков, Лавров живеят, работят и камо ли да служат в Русия. Единствено пияния робот Федя остана да служи на Матушката.....до припадък 😁

    Коментиран от #33, #35

    09:05 14.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 0 Отговор

    До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":

    Как не намертхте една снимка поне, на някой от горепосочените в чужбина?
    А милиардите на Путин, намерили ги?
    А Курск ваш ли е?
    А Кримския мост?

    Коментиран от #36

    09:08 14.11.2025

  • 34 Българин

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Много. Само Хитлер и Сталин общо наториха руската почва с 50,60 милиона руснаци. Сега путлер пък натори украинската земя бсж1 милион руснака. Да не остава по назад де.

    Коментиран от #37, #47

    09:08 14.11.2025

  • 35 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Pyccкий Карлик":

    Е знам че е същото, ама защо тогава се мъчите да ме убедите че в Европа било демокрация пък в Русия не било - ето това е въпросът

    Коментиран от #45

    09:10 14.11.2025

  • 36 Киев за два дня.

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #53

    09:11 14.11.2025

  • 37 Антитрол

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    "Сега путлер пък натори украинската земя бсж1 милион руснака"

    От посолството ли те увериха че са толкова или ти ходи да ги броиш. Хайде напънете се малко да измислите нещо по-умно а не само да повтаряте едни и същи опорки.

    Коментиран от #38

    09:12 14.11.2025

  • 38 Димитринчо

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    Повечко са.

    Коментиран от #39

    09:13 14.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Лека

    6 1 Отговор
    полека комунизма идва и в Германия + няма не искам, няма недей. Дойде ли там ние сме на половин крачка, освен ако не ги изпреварим.

    Коментиран от #42

    09:17 14.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Лека":

    "комунизма идва и в Германия"

    Не идва, той комунизма от там тръгва - Маркс и Енгелс са германци а Ленин е бил в Германия и тъкмо германския кайзер го финансира и праща в Русия да прави революция.

    Коментиран от #50

    09:20 14.11.2025

  • 43 Киев за два дня.

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Антитрол":

    Пумияр.
    Маргарита Симонян ме убеди на 24 февруари 2022 година по руската национална телевизия.
    Пумияр с пумияр гладен.

    09:21 14.11.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ".. Варяг - не е германец..."

    Варяг е пират на сандинавски.
    Германските области Рур, Прусия неко до ти подсказват ? Германци основават Русия 862г, първия документ потвълдаващ това е договор за военна помощ между Русия и Византия сключен 925г между императар Константин и забележи Руалд, Руан, Руар, Карл, Фарлав, Актеву, Асколд, Труан, Лидул, Фост, Стемид, Холег. Селските Иван, Яша, Алексей, Прохор, Сергей напълно отсъстват. Истинските руси са германци, което обяснява добрите чувства между Германия и Русия. Понял ?

    Коментиран от #49, #59

    09:22 14.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Не върви ли пропагандата - като няма нищо между ушите така става. Не знам за метрите ама знам за пушечното месо което да защитава Киевската хунта че не остана - почнаха да стрелят и да бият ловците а дезертьорите от ВСУ надхвърлиха 20 000 на месец (толкова дела има заведени срещу тях).

    Коментиран от #54

    09:24 14.11.2025

  • 47 Руснака

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Ти не си българин брат, ти си руснак ама не го осъзнаваш. Щом толкова много си загрижен за нас какъв да си друг?

    09:25 14.11.2025

  • 48 Чака ги

    4 0 Отговор
    счупени лакирани нокти и скубене на перуки.
    Както и обучение от коя страна стреля оръжието и да не се ползва за сопа.

    09:28 14.11.2025

  • 49 Историк

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":

    "Варяг е пират на сандинавски"

    И значи според вашата пропаганда скандинавците са германци - така ли да разбирам. Виж сега даже Гьобелс не се е мъчил да издокара скандинавците за "арийци" обаче нашите козачета го надминаха.

    Коментиран от #60

    09:28 14.11.2025

  • 50 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    си прав, грешката е моя - имах предвид завръща се.

    09:29 14.11.2025

  • 51 димитър Дончев

    1 0 Отговор
    Фашистите искат и войнички да има та,задължително недоброволно ще направя внучките ми Двойно гражданство и макар да се следи всичко ще им направя уютни местинца за живеене и в бг!ПС.Едната вече е с двойно ,а сега и другата /живот и здраве/!Удивително е,че преди 16г без никакви пречки ми приеха документите и ги подадох аз,дядото........сега искат ....пълномощно от родители парафирано в берлин от бг-посолство......Да са живи и здрави и аз да им плащам всяка година казваше-Бай георги!

    Коментиран от #63

    09:29 14.11.2025

  • 52 За какво

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Когато Германия се въоръжава":

    ни е свят без Русия? Как тълкуваш тези думи на Путин? Шанс за ново по-малко мургаво начало на Германия в борба с оцелелите хлебарки в ядрената пустиня? Иначе поздравления за Бундесвера - измислили са чудесен начин за още социално подпомагане на новонемците. Даже ще ги оборудват с безплатни книжки за тирове. И не разбирам защо при положение, че феминистките от десетилетия се борят за равноправие само мъжете ще ги приемат на "доброволна" служба. В Израел и жените служат, и всяка втора там е по-подготвена за бой от половината настоящ Бундесвер. Вярно, че там служат заедно с мъже от Израел, а не от Афганистан, Сирия, Пакистан и половин Африка, както в бъдещия модерен Бундесвер.

    Коментиран от #58, #65

    09:29 14.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Йосиф Кобзон

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Бюро справки-при мен!

    И стига повтаря кой какво е писал.Бавноразвиващ ли си?

    Коментиран от #68

    09:30 14.11.2025

  • 55 Стенли

    5 0 Отговор
    Добре де аз никога не съм чул Путин да заплашва Германия или която и да друга страна членка на нато виж обратното доста пъти сме го чували и още нещо да кажа то останаха ли германци в Германия 😁🤔

    Коментиран от #69

    09:32 14.11.2025

  • 56 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Аз съм доброволец за германската армия, къде записват?
    А взимат ли 60+ годишни?

    09:32 14.11.2025

  • 57 Роден в НРБ

    6 0 Отговор
    Очаква ги същото което и техните пра-дядовци. Голем руски кочан, който ще опърдят. Добре, че немците са нация от хомосексуалисти и няма да ги боли много

    09:33 14.11.2025

  • 58 За какво

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "За какво":

    Ни е свят населяван с руска Измет?

    Коментиран от #62

    09:34 14.11.2025

  • 59 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":

    "Селските Иван, Яша, Алексей, Прохор, Сергей напълно отсъстват"

    Ами виж сега то и България напълно отсъстват Аспарух, Кубрат, Тервел, Авитохол ама се водим българи нали - за разлика от това присъстват славянските Иван, Георги, Димитър, Светослав.

    09:34 14.11.2025

  • 60 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Историк":

    "...скандинавците са германци..."

    Конечно !!!
    Скандинавци и германци са родствени племена и от една езикова група. Без финландците.
    Редно е Германия, Австрия, Нидерландия, Швейцария и Скандинавските страни да си направят собствен съюз и да се отделят от европейската мизерия 👍

    Коментиран от #66

    09:35 14.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "За какво":

    Ами изнасяй се на Марс тогава - ето той Мъск търси доброволци.

    09:36 14.11.2025

  • 63 456

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "димитър Дончев":

    Не разбрах ,та какво и за какво искат от посолството?

    09:36 14.11.2025

  • 64 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Голем смех":

    Приятелю нещо ти куца географията Русия отдавна владее двайсет и пет процента от територията на Украйна а това е колкото територията на България

    Коментиран от #67

    09:36 14.11.2025

  • 65 С какво

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "За какво":

    Са полезни русодебили като теб за България?
    Ненужен и увреден генетичен материал.

    09:37 14.11.2025

  • 66 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Pyccкий Карлик":

    "Скандинавци и германци са родствени племена и от една езикова група"

    Ха ха ха колкото българите са в една езикова група с китайците или арабите - една езикова група са всички славянски държави - в Сърбия или Полша да отидеш без да знаеш езика ще се разбереш обаче германци и скандинавци няма нищо да разберат.

    09:40 14.11.2025

  • 67 Копейка

    0 3 Отговор

    До коментар #64 от "Стенли":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #70, #71

    09:40 14.11.2025

  • 68 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Йосиф Кобзон":

    "Бюро справки-при мен!"

    Аха, значи ти ходи да броиш руските жертви и тъкмо се връщаш с тефтерите от фронта - така ли да разбирам.

    Ех колко не достига това между ушите ....

    09:44 14.11.2025

  • 69 Pyccкий Карлик

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Стенли":

    "...Русия отдавна владее двайсет и пет процента от територията на Украйна..."

    Только 19% за са сме точни и временно.
    Понимаещь че всичко ще бъде върнато заедно с Крим и дори Суджа като обезщетение. Не знам за Русия, но Украйна и НАТО още не са почали да воюват по настоящему. Обаче търпениета на Европа не е безгранично и завтра Русия ще гори както никога !!!

    Коментиран от #72

    09:44 14.11.2025

  • 70 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Копейка":

    Е как каква - всички козячета ще бъдат "ощастливени" от руснаците поименно - за тях това ще е чест.

    09:46 14.11.2025

  • 71 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Копейка":

    Ще има какво да ядеш, когато дупят м@йк@ ти.

    09:49 14.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Е как само мъжете.
    .това не е демократично и няма равендтво между половете... ЕС да св самосезира и бързо да демократизира Германия.....

    09:54 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания