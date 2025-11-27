Новини
Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба във Франция
Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба във Франция

27 Ноември, 2025 18:05 496 29

Според президента в контекста на войната в Украйна "единственият начин да се избегне опасността е да се подготвим за нея, а не да подхранваме страха"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Френският президент Еманюел Макрон обяви днес въвеждането на десетмесечна доброволната военна служба, която ще се провежда "изключително на територията на страната" от следващото лято, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото на следващата година, преди да се достигне набелязаната цел от 10 000 души през 2030 г. и 50 000 през 2035 г.", поясни френският държавен глава, за когото френската младеж "гори от желание за инициативи" и е "готова да служи на отечеството."

Според президента в контекста на войната в Украйна "единственият начин да се избегне опасността е да се подготвим за нея, а не да подхранваме страха."

"В този несигурен свят, където силата надделява над правото и говорим за война в сегашно време, нашият народ няма право на страх, паника, неподготвеност или разделение", подчерта Макрон при посещението си в щаба на 27-ма бригада на планинската пехота в град Варс, във френските Алпи.

Франция премахна задължителната военна служба през 1997 г. Дванадесет страни в Европа са я запазили или въвели повторно, припомня АФП.


  • 1 Шопо

    5 7 Отговор
    Макрон е новия Наполеон.

    Коментиран от #5

    18:06 27.11.2025

  • 2 честен ционист

    8 4 Отговор
    По-читавите пацани ги прашайте на финална комисия във военното окръжие в Коиловци.

    18:07 27.11.2025

  • 3 Сталин

    13 2 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.

    Коментиран от #11, #12, #19, #26

    18:07 27.11.2025

  • 4 Пенчо

    9 2 Отговор
    Да запише като пръв доброволец жена си, сгреших баба си.

    18:07 27.11.2025

  • 5 дядо Панин

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    По-скоро Жозефина.

    18:08 27.11.2025

  • 6 Сталин

    3 1 Отговор
    Ротшилд е пред фалит ,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    18:08 27.11.2025

  • 7 Демек

    1 0 Отговор
    до сега е задължителна!?

    18:08 27.11.2025

  • 8 Хиляди

    6 1 Отговор
    Мажоретки вече са се записали

    18:09 27.11.2025

  • 9 си дзън

    2 12 Отговор
    Ще има бодлива ограда с русията. На първо време - всички руснаци вън от ЕС

    Коментиран от #14, #16

    18:09 27.11.2025

  • 10 изкукуригал макарон

    7 0 Отговор
    Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години
    от кафявите пришълци
    като ще получават двоен социал
    за разлика от другите им баршеди дето не искат

    18:10 27.11.2025

  • 11 си дзън

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Първо гоним всички руснаци от БГ. После записването.

    18:10 27.11.2025

  • 12 Кашик

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Когато бях в казармата ме учеха да стрелям по натовски войници.

    Коментиран от #20

    18:10 27.11.2025

  • 13 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Ония новите от третия пол ще ги взимате ли?

    18:11 27.11.2025

  • 14 А пък

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    си дзън

    ще клекне на бодливата ограда
    да варди кокошките от Мечока

    Коментиран от #21

    18:12 27.11.2025

  • 15 Сталин

    7 1 Отговор
    Микрон го чака мосю Гилотин

    18:12 27.11.2025

  • 16 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    18:13 27.11.2025

  • 17 Иван

    2 0 Отговор
    Гнусния евреин Емануел Макрон е третият по ред еврейски президент на Франция, след евреина Саркози и евреина Оланд.

    18:14 27.11.2025

  • 18 Що бе

    3 0 Отговор
    досега каква е била военната служба във Франция?

    18:14 27.11.2025

  • 19 Малкия холандец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Това в България няма как да се случи, дадат ли оръжие на народа смятай,че са пометени

    Коментиран от #22, #24

    18:15 27.11.2025

  • 20 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кашик":

    А аз в казармата ги мачках с танка натювците

    18:15 27.11.2025

  • 21 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "А пък":

    С моя китайски и връзки се глася за губернатор на някоя руска провинция.
    Ще гледам крепостните да работят здраво за гаспадаря Си.

    Коментиран от #23, #27

    18:15 27.11.2025

  • 22 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Малкия холандец":

    Аха ,колкото пометохте Тиквата когато ви тероризираше с 3 години затвор и 10 хиляди глоба за маските когато беше план демията

    18:17 27.11.2025

  • 23 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Абе убитак,налягай си миризливите цървули

    18:19 27.11.2025

  • 24 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Малкия холандец":

    Те ще ви дадат оръжие чак при Кишинев, и при Одеса пълнителите.

    18:20 27.11.2025

  • 25 123456

    0 0 Отговор
    В бюрото по записване на желаещи се явили само 3 сенегалци , но като разбрали , че няма да раздават храна си хванали друма и захвърлили военните книжки .... Та те така ....

    18:22 27.11.2025

  • 26 Георг

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Толкова, колкото русофили отидоха на фронта да се бият за Русия. Нали Русия ви освободи от 500 робство, после от фашистите.....сега поне сте свободни,никой не ви спира да нарамите мешките и да помагате на братушките. Вижте как правят севернокорейците, ама вие не струвате колкото и един севернокореец. Хайде компютърни

    18:23 27.11.2025

  • 27 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Ще станеш губернатор на тоалетните в казармата

    18:23 27.11.2025

  • 28 морския

    0 0 Отговор
    "новите" французи ще ги хванат ли да служат !? а розовите !?

    18:24 27.11.2025

  • 29 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Макарона нали искаше да разполага френски и турски контингент ,ти да видиш Ердоган пък не знаел нищо .простено да му е пак е объркал лъжичката с белия прах ,и като гледам в Европа вече има опашки от желаещи да се запишат в армията даже и без пари

    18:25 27.11.2025

