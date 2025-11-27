Макрон обяви въвеждането на доброволна военна служба във Франция

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес въвеждането на десетмесечна доброволната военна служба, която ще се провежда "изключително на територията на страната" от следващото лято, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Ще бъдат привличани основно младежи на 18 и 19 години, като военната служба ще обхване 3000 души през лятото на следващата година, преди да се достигне набелязаната цел от 10 000 души през 2030 г. и 50 000 през 2035 г.", поясни френският държавен глава, за когото френската младеж "гори от желание за инициативи" и е "готова да служи на отечеството."
Според президента в контекста на войната в Украйна "единственият начин да се избегне опасността е да се подготвим за нея, а не да подхранваме страха."
"В този несигурен свят, където силата надделява над правото и говорим за война в сегашно време, нашият народ няма право на страх, паника, неподготвеност или разделение", подчерта Макрон при посещението си в щаба на 27-ма бригада на планинската пехота в град Варс, във френските Алпи.
Франция премахна задължителната военна служба през 1997 г. Дванадесет страни в Европа са я запазили или въвели повторно, припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #5
18:06 27.11.2025
2 честен ционист
18:07 27.11.2025
3 Сталин
Коментиран от #11, #12, #19, #26
18:07 27.11.2025
4 Пенчо
18:07 27.11.2025
5 дядо Панин
До коментар #1 от "Шопо":По-скоро Жозефина.
18:08 27.11.2025
6 Сталин
18:08 27.11.2025
7 Демек
18:08 27.11.2025
8 Хиляди
18:09 27.11.2025
9 си дзън
Коментиран от #14, #16
18:09 27.11.2025
10 изкукуригал макарон
от кафявите пришълци
като ще получават двоен социал
за разлика от другите им баршеди дето не искат
18:10 27.11.2025
11 си дзън
До коментар #3 от "Сталин":Първо гоним всички руснаци от БГ. После записването.
18:10 27.11.2025
12 Кашик
До коментар #3 от "Сталин":Когато бях в казармата ме учеха да стрелям по натовски войници.
Коментиран от #20
18:10 27.11.2025
13 ООрана държава
18:11 27.11.2025
14 А пък
До коментар #9 от "си дзън":си дзън
ще клекне на бодливата ограда
да варди кокошките от Мечока
Коментиран от #21
18:12 27.11.2025
15 Сталин
18:12 27.11.2025
16 Сталин
До коментар #9 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
18:13 27.11.2025
17 Иван
18:14 27.11.2025
18 Що бе
18:14 27.11.2025
19 Малкия холандец
До коментар #3 от "Сталин":Това в България няма как да се случи, дадат ли оръжие на народа смятай,че са пометени
Коментиран от #22, #24
18:15 27.11.2025
20 Сталин
До коментар #12 от "Кашик":А аз в казармата ги мачках с танка натювците
18:15 27.11.2025
21 си дзън
До коментар #14 от "А пък":С моя китайски и връзки се глася за губернатор на някоя руска провинция.
Ще гледам крепостните да работят здраво за гаспадаря Си.
Коментиран от #23, #27
18:15 27.11.2025
22 Сталин
До коментар #19 от "Малкия холандец":Аха ,колкото пометохте Тиквата когато ви тероризираше с 3 години затвор и 10 хиляди глоба за маските когато беше план демията
18:17 27.11.2025
23 Сталин
До коментар #21 от "си дзън":Абе убитак,налягай си миризливите цървули
18:19 27.11.2025
24 честен ционист
До коментар #19 от "Малкия холандец":Те ще ви дадат оръжие чак при Кишинев, и при Одеса пълнителите.
18:20 27.11.2025
25 123456
18:22 27.11.2025
26 Георг
До коментар #3 от "Сталин":Толкова, колкото русофили отидоха на фронта да се бият за Русия. Нали Русия ви освободи от 500 робство, после от фашистите.....сега поне сте свободни,никой не ви спира да нарамите мешките и да помагате на братушките. Вижте как правят севернокорейците, ама вие не струвате колкото и един севернокореец. Хайде компютърни
18:23 27.11.2025
27 Сталин
До коментар #21 от "си дзън":Ще станеш губернатор на тоалетните в казармата
18:23 27.11.2025
28 морския
18:24 27.11.2025
29 Kaлпазанин
18:25 27.11.2025