Унгария: Европейската комисия се прострелва сама в крака
  Тема: Украйна

26 Август, 2025 14:03 1 112 29

Сиярто заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски „открито, грубо и безсрамно заплашва“ Унгария

Унгария: Европейската комисия се прострелва сама в крака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия „се прострелва сама в крака, запазвайки съучастническо мълчание във връзка с украинските удари по петролопровода „Дружба“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, допълвайки, че тръбопроводът е „от съществено значение за енергийните доставки за Унгария и Словакия“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

В интервю Сиярто заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски „открито, грубо и безсрамно заплашва“ Унгария, говорейки, че, ако Будапеща не заеме проукраинска позиция, както настояват Брюксел, Европейската народна партия и влизащата в състава ѝ унгарска партията ТИСА, тръбопроводът „Дружба“ ще бъде подложен на атаки.

Още новини от Украйна

Сиярто подцчерта, че Украйна води антиунгарска политика и Киев очаква „Брюксел и неговите местни представители в Унгария“ да окажат натиск върху Будапеща да се откаже от настоящата си позиция и да заеме такава, „която е в пълен разрез с унгарските интереси, но е в съзвучие с украинските“.

Унгария получава петрол от Русия по тръбопровода „Дружба“ и от Хърватия по тръбопровода „Адрия“, допълни министърът, но допълни, че капацитетът на последния е недостатъчен.

„Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни. Енергийните доставки не са политически или идеологически въпрос“, допълни унгарският министър, като посочи, че бомбардировките и ракетните атаки по тръбопровода „Дружба“ „не вредят на Русия, а на унгарците и словаците“.

Според Сиярто изявлението на Зеленски от миналата седмица е „скандално“, като същевременно „е тъжно, че опозицията и доларовите медии в Унгария“ се радват на това. „Ясно е, че има таен сговор между Украйна и унгарската опозиция. Когато украинците говорят, унгарските доларови медии веднага го повтарят“, допълни той.

Министърът припомни как през януари Европейската комисия заявила, че е готова да предприеме мерки за гарантиране на сигурността на инфраструктурата, критична за енергийните доставки на държавите членки. „Европейската комисия сама се прострелва в крака, когато мълчи по съучастнически и виновен начин, докато Украйна атакува енергийната инфраструктура в посока Унгария и Словакия. Европейската комисия сега е Украинска комисия, защото не представлява интересите на Европейския съюз, още по-малко ли интересите на страните членки на ЕС“, заяви Сиярто.

Той отбеляза, че унгарското правителството е започнало да разширява капацитета на петролопроводите от Хърватия, но Загреб не сътрудничи и вместо това увеличава транзитните такси, докато ЕК наблюдава отстрани.

„Предишният хърватски министър на енергетиката ми каза лично, че докато има различни спорни въпроси между Унгария и Хърватия на енергийния фронт, те не са склонни да ни помогнат по този въпрос. Толкова за европейската солидарност, толкова за това как трябва да работи диверсификацията“, допълни унгарският външен министър.

Унгария, отбеляза Сиярто, осигурява 30-40% от внасяната от Украйна електроенегия, така че правителството може да затрудни нещата, въпреки че „не искаме да навредим на украинския народ или семейства - ние сме по-добри от това.“

„Би било добре украинците да помнят това, когато решават дали да бомбардират тръбопровода „Дружба“ или не. Това трябва да имат предвид“, заключи Сиярто.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Волгата - 4 хилядник

    9 28 Отговор
    Унгария и Словакия- "троянските коне" в НАТО и ЕС. И двете икономики са пред колапс, особено унгарската. Затова са тези жални вопли. Украинците трябва да го прекъснат окончателно този тръбопровод. Тогава унгарците може и да се сетят, че някога бяха най- големите русофоби в соц лагера и да изритат Орбан от властта.

    Коментиран от #27

    14:09 26.08.2025

  • 2 Тоалетната хартия

    17 2 Отговор
    Унгарците ще спрат тока на украйна.... Мухаха

    14:10 26.08.2025

  • 3 Ама

    8 4 Отговор
    милиардите ви се услаждат , а ?

    Коментиран от #4

    14:11 26.08.2025

  • 4 Видьо Видев

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Стига руски идиотщини в България!

    България е в Европейският съюз,
    но все още държавата е устроена по руски модел!

    Затова е наложително!

    Провеждането на демократични избори в съответствие с конституцията на България-
    без избираеми места и привилегироване на водачите на партийни листи.
    В нарушение на ал2.на чл 6. от конституцията на България!

    Гласуване без отбелязана преференция, да се отчита, като недействително.
    Премахване на ВСС.
    Полис, значи град-Полицията в града да е подчинена на кмета!
    Началниците на полицията, на съдилищата и прокурорите да се избират мажоритарно,
    от народа, както в САЩ!

    Стига руски модел на държавното устройство на България!
    Само заради субсидиите ли сме в ЕС!

    Коментиран от #5, #9, #20

    14:17 26.08.2025

  • 5 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Заради субсидиите, които вземаха от БСП, ГЕРБ и други.

    14:20 26.08.2025

  • 6 НЕ на руския газ

    4 10 Отговор
    Нищо руско не трябва да се купува от Европа!!!

    Коментиран от #14

    14:22 26.08.2025

  • 7 Баба Гошка

    10 3 Отговор
    Уккрите са злловредни същества. Не очаквайте да мислят, че им пращате 40% от тока им, докато ви спират нефта. Нямат 2 мозъчни клетки да го проумеят. Най-лошото е, че са ни напълзяли тез нищо жества и са отмъстителни, тъъппи, наггли и искат доживотна издръжка задади сините им циииггански очи. Ха честитУ! Че и в ЕС без пари щели да хи приемат, да могат да ни къмпингуват пред входните врати и да ни изнудват. А който откаже да им даде доброволно, ще ни террроризират

    Коментиран от #11

    14:22 26.08.2025

  • 8 орбан руски Фашист

    3 8 Отговор
    орбан фицо вучич руски Агенти!

    14:23 26.08.2025

  • 9 Читател

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Пак си навъртял два километра турско-саксонски пропаганда ! Хайде , спри се русофобче !

    14:24 26.08.2025

  • 10 Българин

    6 2 Отговор
    Зеленски трябва да бъде съден от собствения си народ,заради жертвите които даде и предпочете да воюва с Русия.

    Коментиран от #13

    14:24 26.08.2025

  • 11 копейката гошка

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Гошка":

    заради пожизнения руско фашистки президент всички страдат!

    14:24 26.08.2025

  • 12 зле

    2 5 Отговор
    не знма кой се прострелва в крака ама от няколко години насам унгария явно подкрепя русия и е против съюзниците си в ЕС. ако си срещо колектива колектива ще ти го нацепи колективно нали се сешате

    14:25 26.08.2025

  • 13 Зеленски Герой

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    путин мракобесен Фашист на бесилото!

    Коментиран от #18, #24

    14:26 26.08.2025

  • 14 Баба Гошка

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "НЕ на руския газ":

    Не бой ся. Ша купуваш ребрандирана хамериканска газзз на тройни цени, с произход русия. И чичо ти сам ша прай пачка докато ти се свиваш кат оххлюв в черупката си от студ, щот цените на енергията ще са тройни. А оттам и на храните и т.н. А за индустрията в Европа ще се говори в минало време.

    Коментиран от #25

    14:26 26.08.2025

  • 15 1111

    6 1 Отговор
    Да не забравяме,че не всички държави подкрепят Украйна.По-голяма част от българския народ също.

    14:27 26.08.2025

  • 16 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Зеленски е безмозъчен, за сметка на това е злобен. Типичен украинец.

    14:27 26.08.2025

  • 17 7777

    3 0 Отговор
    Зеления клоун скоро ще гние в затвора.Най-вероятно ще го сполети съдбата на Навални.

    14:29 26.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тошо

    3 0 Отговор
    Пуснали котката в собата, тя се качила на миндера, та и с Украйната така, катери се където не са я канили, става въпрос за укронациските и началници, не за обикновените хора.

    14:29 26.08.2025

  • 20 Не сме влизали

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    В този европейски съюз. Дето напоследък е за резил и срам пред целия свят. Неговите ръководители са смяна, те не представляват хората. Манипулират и лъжат години на ред. А за субсидиите, тях не ги усвояваме. Така, че едва ли има смисъл от пари който по някъкъв повод не ти ги дават .

    14:29 26.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Земенски ман аф

    2 0 Отговор
    Усайнскияфалосолап Зеля е приключен европейските народи го мразят само няколко либ ерални лебеда още крякат с чайници в задниците и се мислят за самовари!
    Владимир Владимирович се смее като бесен

    14:30 26.08.2025

  • 24 Зеленски пуфта

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Зеленски Герой":

    Не ми обръщайте внимание аз съм келеш фен на Левски София и съм гейзер с пъпки бати Дани Илиев дето спи с дядовци ми каза да мразя Русия щото тя забранява това!

    14:32 26.08.2025

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Баба ти от Украина

    0 2 Отговор
    А може ли Сиярито да каже защо е на страната на агрсора и защо пречи на ЕС и НАТО да помагат на Украйна като блокират всичко свързано с помощта

    14:33 26.08.2025

  • 27 Поздравления👍!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Добре,че бе Ти-да им го кажеш-,,Велики ми стратеже"...!
    Че иначе Унгария ще умре в глад и забвение...!
    Дано си схванал иронията ми,но като гледам какво си едноклетъчно... едва ли си стоплил...?!

    14:34 26.08.2025

  • 28 Калмук

    0 0 Отговор
    Украйна е във война с фашисткия режим в Русия. Затова всяка военна цел на територията на агресора е легитимна ... ВСЯКА !!! В това число и нефтопроводи, чрез които се финансира агресията.

    14:45 26.08.2025

  • 29 Само предлагам

    0 0 Отговор
    Вземи и се простреляй между краката Така ще е по добре за ЕС

    14:46 26.08.2025

