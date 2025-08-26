Унгария: Европейската комисия се прострелва сама в крака

Европейската комисия „се прострелва сама в крака, запазвайки съучастническо мълчание във връзка с украинските удари по петролопровода „Дружба“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, допълвайки, че тръбопроводът е „от съществено значение за енергийните доставки за Унгария и Словакия“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
В интервю Сиярто заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски „открито, грубо и безсрамно заплашва“ Унгария, говорейки, че, ако Будапеща не заеме проукраинска позиция, както настояват Брюксел, Европейската народна партия и влизащата в състава ѝ унгарска партията ТИСА, тръбопроводът „Дружба“ ще бъде подложен на атаки.
Сиярто подцчерта, че Украйна води антиунгарска политика и Киев очаква „Брюксел и неговите местни представители в Унгария“ да окажат натиск върху Будапеща да се откаже от настоящата си позиция и да заеме такава, „която е в пълен разрез с унгарските интереси, но е в съзвучие с украинските“.
Унгария получава петрол от Русия по тръбопровода „Дружба“ и от Хърватия по тръбопровода „Адрия“, допълни министърът, но допълни, че капацитетът на последния е недостатъчен.
„Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни. Енергийните доставки не са политически или идеологически въпрос“, допълни унгарският министър, като посочи, че бомбардировките и ракетните атаки по тръбопровода „Дружба“ „не вредят на Русия, а на унгарците и словаците“.
Според Сиярто изявлението на Зеленски от миналата седмица е „скандално“, като същевременно „е тъжно, че опозицията и доларовите медии в Унгария“ се радват на това. „Ясно е, че има таен сговор между Украйна и унгарската опозиция. Когато украинците говорят, унгарските доларови медии веднага го повтарят“, допълни той.
Министърът припомни как през януари Европейската комисия заявила, че е готова да предприеме мерки за гарантиране на сигурността на инфраструктурата, критична за енергийните доставки на държавите членки. „Европейската комисия сама се прострелва в крака, когато мълчи по съучастнически и виновен начин, докато Украйна атакува енергийната инфраструктура в посока Унгария и Словакия. Европейската комисия сега е Украинска комисия, защото не представлява интересите на Европейския съюз, още по-малко ли интересите на страните членки на ЕС“, заяви Сиярто.
Той отбеляза, че унгарското правителството е започнало да разширява капацитета на петролопроводите от Хърватия, но Загреб не сътрудничи и вместо това увеличава транзитните такси, докато ЕК наблюдава отстрани.
„Предишният хърватски министър на енергетиката ми каза лично, че докато има различни спорни въпроси между Унгария и Хърватия на енергийния фронт, те не са склонни да ни помогнат по този въпрос. Толкова за европейската солидарност, толкова за това как трябва да работи диверсификацията“, допълни унгарският външен министър.
Унгария, отбеляза Сиярто, осигурява 30-40% от внасяната от Украйна електроенегия, така че правителството може да затрудни нещата, въпреки че „не искаме да навредим на украинския народ или семейства - ние сме по-добри от това.“
„Би било добре украинците да помнят това, когато решават дали да бомбардират тръбопровода „Дружба“ или не. Това трябва да имат предвид“, заключи Сиярто.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #27
14:09 26.08.2025
2 Тоалетната хартия
14:10 26.08.2025
3 Ама
Коментиран от #4
14:11 26.08.2025
4 Видьо Видев
До коментар #3 от "Ама":Стига руски идиотщини в България!
България е в Европейският съюз,
но все още държавата е устроена по руски модел!
Затова е наложително!
Провеждането на демократични избори в съответствие с конституцията на България-
без избираеми места и привилегироване на водачите на партийни листи.
В нарушение на ал2.на чл 6. от конституцията на България!
Гласуване без отбелязана преференция, да се отчита, като недействително.
Премахване на ВСС.
Полис, значи град-Полицията в града да е подчинена на кмета!
Началниците на полицията, на съдилищата и прокурорите да се избират мажоритарно,
от народа, както в САЩ!
Стига руски модел на държавното устройство на България!
Само заради субсидиите ли сме в ЕС!
Коментиран от #5, #9, #20
14:17 26.08.2025
5 1234
До коментар #4 от "Видьо Видев":Заради субсидиите, които вземаха от БСП, ГЕРБ и други.
14:20 26.08.2025
6 НЕ на руския газ
Коментиран от #14
14:22 26.08.2025
7 Баба Гошка
Коментиран от #11
14:22 26.08.2025
8 орбан руски Фашист
14:23 26.08.2025
9 Читател
До коментар #4 от "Видьо Видев":Пак си навъртял два километра турско-саксонски пропаганда ! Хайде , спри се русофобче !
14:24 26.08.2025
10 Българин
Коментиран от #13
14:24 26.08.2025
11 копейката гошка
До коментар #7 от "Баба Гошка":заради пожизнения руско фашистки президент всички страдат!
14:24 26.08.2025
12 зле
14:25 26.08.2025
13 Зеленски Герой
До коментар #10 от "Българин":путин мракобесен Фашист на бесилото!
Коментиран от #18, #24
14:26 26.08.2025
14 Баба Гошка
До коментар #6 от "НЕ на руския газ":Не бой ся. Ша купуваш ребрандирана хамериканска газзз на тройни цени, с произход русия. И чичо ти сам ша прай пачка докато ти се свиваш кат оххлюв в черупката си от студ, щот цените на енергията ще са тройни. А оттам и на храните и т.н. А за индустрията в Европа ще се говори в минало време.
Коментиран от #25
14:26 26.08.2025
15 1111
14:27 26.08.2025
16 Я пък тоя
14:27 26.08.2025
17 7777
14:29 26.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тошо
14:29 26.08.2025
20 Не сме влизали
До коментар #4 от "Видьо Видев":В този европейски съюз. Дето напоследък е за резил и срам пред целия свят. Неговите ръководители са смяна, те не представляват хората. Манипулират и лъжат години на ред. А за субсидиите, тях не ги усвояваме. Така, че едва ли има смисъл от пари който по някъкъв повод не ти ги дават .
14:29 26.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Земенски ман аф
Владимир Владимирович се смее като бесен
14:30 26.08.2025
24 Зеленски пуфта
До коментар #13 от "Зеленски Герой":Не ми обръщайте внимание аз съм келеш фен на Левски София и съм гейзер с пъпки бати Дани Илиев дето спи с дядовци ми каза да мразя Русия щото тя забранява това!
14:32 26.08.2025
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Баба ти от Украина
14:33 26.08.2025
27 Поздравления👍!
До коментар #1 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Добре,че бе Ти-да им го кажеш-,,Велики ми стратеже"...!
Че иначе Унгария ще умре в глад и забвение...!
Дано си схванал иронията ми,но като гледам какво си едноклетъчно... едва ли си стоплил...?!
14:34 26.08.2025
28 Калмук
14:45 26.08.2025
29 Само предлагам
14:46 26.08.2025