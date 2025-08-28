Новини
Свят »
Русия »
Русия след смъртоносната атака срещу Киев: Заинтересовани сме от продължаване на мирните преговори
  Тема: Украйна

Русия след смъртоносната атака срещу Киев: Заинтересовани сме от продължаване на мирните преговори

28 Август, 2025 15:51 1 216 46

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • русия-
  • война-
  • киев

Според украинските власти при нападението са загинали най-малко 15 души, включително четири деца

Русия след смъртоносната атака срещу Киев: Заинтересовани сме от продължаване на мирните преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че остава заинтересован от продължаване на мирните преговори за Украйна въпреки смъртоносната руска ракетна атака срещу Киев снощи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според украинските власти при нападението са загинали най-малко 15 души, включително четири деца. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като отговор на дипломатическите усилия за слагане край на войната.

Още новини от Украйна

На въпрос дали няма противоречие между желанието на Москва за напредък в мирните преговори и самото нападение, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че двете страни продължават да си разменят удари. Въпреки това, по думите му, Русия все още предпочита постигането на целите си по дипломатически път.

Песков подчерта, че руските въоръжени сили се насочват към украинска военна инфраструктура и към свързани с нея обекти, като отрече нападенията да са насочени срещу цивилни. Той също така обвини Украйна, че продължава да нанася удари върху руска инфраструктура, включително и гражданска.

"Специалната военна операция продължава. Виждате, че режимът в Киев също не спира с атаките, често срещу руска гражданска инфраструктура", заяви Песков.

"Руските въоръжени сили изпълняват поставените им задачи. Те продължават да атакуват военни и свързани с военната дейност обекти. Ударите са успешни, целите се унищожават, а операцията продължава. В същото време Русия остава заинтересована от преговорен процес с цел постигане на нашите цели по политически и дипломатически път", добави той.

Междувременно украинската армия съобщи, че през нощта е нанесла удари с дронове по две руски рафинерии като част от продължаващата кампания да атакува ключови сектори от руската икономика, особено петролния, който е от основно значение за руския президент. Русия потвърди, че една от рафинериите е била засегната, но лумналият пожар е бил овладян.

Песков увери в отговор, че вътрешният пазар на горива в Русия е напълно обезпечен и ситуацията е под контрол.

По отношение на възможността за спиране на въздушните атаки между Русия и Украйна (за което беларуския президент Александър Лукашенко намекна като за възможна опция), Песков каза, че към момента няма постигнато споразумение и че евентуални преговори трябва да се водят дискретно.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    9 27 Отговор
    Руснаците видяха зор и започнаха да клякат за мир.

    Коментиран от #11, #25

    15:52 28.08.2025

  • 2 Хора, Бъдете!

    17 12 Отговор
    Урсуза фон дер Лайnен пристига утре, 29.8.2025 в България
    за да ни кара да даваме още пари и оръжие на Укрия.

    Коментиран от #5

    15:52 28.08.2025

  • 3 мдаааа

    11 1 Отговор
    Личи си ...

    15:53 28.08.2025

  • 4 Пич

    17 5 Отговор
    Да , ама няма с кой да преговарят ! Разбраха поредният капан който им готвят със Зелю ! Всичко което разпише и подпише нелегитимен президент , е нелегитимно !!!

    15:54 28.08.2025

  • 5 да питам

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Хора, Бъдете!":

    Имаш ли спестени ?

    15:54 28.08.2025

  • 6 Наблюдател

    20 5 Отговор
    Фашистите и бандерите разбират само от бой и подписване на пълна капитулация.

    Коментиран от #9

    15:54 28.08.2025

  • 7 Урсуза фон дер Лайnен

    17 4 Отговор
    Санкциите срещу Русия Работят!
    Икономиката на Германия вече се скапа!
    Предстои икономиката на ЕС да Катастрофира!

    15:55 28.08.2025

  • 8 Да бе ,

    3 7 Отговор
    Руzzки л@jномети ..

    15:55 28.08.2025

  • 9 АНОНИМЕН

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    15:56 28.08.2025

  • 10 Коко

    5 6 Отговор
    Нагъл престъпник!

    15:56 28.08.2025

  • 11 Здрасти

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Утре в Москва нали.. Хаххаха

    15:56 28.08.2025

  • 12 Помнещ

    10 1 Отговор
    Ааааа, до последния украинец има още стари бомби да се изразходват.
    Целта е чрез разклащане на мозъка, да се включи мисловната им дейност.... Ама на дали!

    15:57 28.08.2025

  • 13 Мятат

    4 5 Отговор
    бомби и говорят за мир ! Ганьо миролюбивият , той пък ще ги произвежда за който плаща !

    15:57 28.08.2025

  • 14 Този плъх

    3 10 Отговор
    дали ще го пъхнат в кремълската стена, как мислите? И ако да, после ще го извадят ли от там?

    Коментиран от #19

    15:57 28.08.2025

  • 15 Факти

    11 1 Отговор
    „Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”

    Коментиран от #29

    15:58 28.08.2025

  • 16 НИКО

    7 1 Отговор
    ИМАЛО БАНДЕРИ НЯМА БАНДЕРИ БРАВО РУСИЯ ФАШИЗМА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКОРЕНЯВА ДРУГОТО Е СОРОСКА ПРОПАГАНДА

    15:59 28.08.2025

  • 17 Ма н аф

    7 2 Отговор
    Само бой за бандеро-фашисткия режим.
    И отвреме навреме ги питайте искат ли мир.
    И пак отново, и пак отново...

    16:00 28.08.2025

  • 18 Рижавият клоун

    4 1 Отговор
    ко каза?

    16:00 28.08.2025

  • 19 ЖЕКО

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Този плъх":

    А НЕ МОЖЕЛИ ДА ГО ПЪНА НА ,,,АИКА ТИ

    16:01 28.08.2025

  • 20 Все по ясно става

    1 5 Отговор
    че Европа и Украйна трябва сами да водят войната!
    Стига приказки, ЗАРЕЖЕТЕ Тръмп и въоръжете Украйна до зъби!
    Ако руските проксита Орбан и Фицо се дърпат, изхвърлете ги!
    Няма време за празни приказки!

    Коментиран от #23, #33

    16:02 28.08.2025

  • 21 Бай Дончо

    2 6 Отговор
    Фърляй една хирошимка над гнездото на кремльовските оси .

    16:02 28.08.2025

  • 22 ФАКТИ

    6 1 Отговор
    СВО ще бъде до тогава, докато целите бъдат постигнати. Ако имахте уши да слушате като ви го казаха в началото, сега 1,72 милиона украинци щяха да са на масата, а не в гробищата с Майданска курабия в устата.

    Коментиран от #34

    16:04 28.08.2025

  • 23 ЕЖКО

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Все по ясно става":

    ОРЪЖИЕ МНОГО БАНДЕРИ МАЛКО БУНАК СОРОСКИ

    Коментиран от #27

    16:04 28.08.2025

  • 24 Рижавия миротворец;

    2 0 Отговор
    След две три седмици може да наложа санкции на Русия! Не искам, ама ще ме принудят! Не съм доволен! И Русия няма да е доволна! Останете на линия! Ако нещо не ви е ясно, питайте Николай Витанов!

    Коментиран от #30

    16:05 28.08.2025

  • 25 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Тотално грешиш.... Украинската хунта вижда Зор и ще продължава да вижда докато не капитулира.....

    16:06 28.08.2025

  • 26 царградь..

    3 1 Отговор
    Масква батиса кiев за една нощ с реактивни герани,несваляеми кинжали от рода x101 и конечно над дузина искандри-поздрав за бандерците,те свалиха един от тях но той падна без да иска в цивилна десет етажна сграда-и от тук идват цивилните косвени жертви за което кремъл не е виновен

    16:06 28.08.2025

  • 27 Малко бандерол,

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ЕЖКО":

    ама качествени! Трепят москалите като мухи.
    И ще ги трепят колкото трябва.

    Коментиран от #37

    16:07 28.08.2025

  • 28 Мишел

    1 1 Отговор
    В отговор на украинските атаки срещу нефтопровода Дружба, терминал в Уст Лабе, Ростов и други обекти в Русия, ВКС атакуваха в Украйна на 27-28 август енергийни, инфраструктурни и големи военнопромишлени обекти, военни летища, складове и др. Използвани са 629 дронове Геран и 30 ракети Искандер, Х-101 и Кинжал.
    Разрушенията в жилищни квартали са от използваните ракети с изтекъл срок на украинското ПВО, разположено по традиция в жилищни комплекси. Дори кметът на Киев Кличко не обвини този път руската армия за ударите по жилищни сгради.

    Коментиран от #35, #39

    16:07 28.08.2025

  • 29 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    16:08 28.08.2025

  • 30 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рижавия миротворец;":

    А защо не - Валентин Вацев ?

    16:08 28.08.2025

  • 31 смъртоносната атака срещу Киев

    1 11 Отговор
    Колко точно е смъртоносна ? Дайте сравнение с Палестина че да разберем ?

    16:10 28.08.2025

  • 32 Съветник

    11 2 Отговор
    Е тоя ypoд безподобен на снимката трябва да бъде убит немедлено и десетки хиляди руснаци и украинци ще останат живи.

    Коментиран от #40

    16:10 28.08.2025

  • 33 минаващ

    0 10 Отговор

    До коментар #20 от "Все по ясно става":

    ХХХХАА ХА ХА КОЛОНИАЛНИТЕ ВЕЧЕ СА КОЕТО БЕШЕ В МИНАЛИЯ ВЕК !!!!Когато ерадяха убиваха и грабиха ! Сега ще го приемите по -голям

    16:11 28.08.2025

  • 34 Ма н аф

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТИ":

    Курабия се пише разчленено, но тогава трият.

    16:11 28.08.2025

  • 35 Мишель ,

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Кой ти преподава у Съпротивата , ма ? Жив ли е още Висарионович?!🤭

    16:11 28.08.2025

  • 36 А някога за Израел

    3 0 Отговор
    Да сте писали "смъртоносната атака"? А?

    16:11 28.08.2025

  • 37 ЖЕКО

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Малко бандерол,":

    МОСКАЛИ ИМА БАНДЕРИТЕ СВЪРШВАТ

    16:12 28.08.2025

  • 38 Кашпировски:

    3 0 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    16:13 28.08.2025

  • 39 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    И е лъжа , че няма горива .. Гребеш направо с кофата , а ...

    16:13 28.08.2025

  • 40 НИКО

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Съветник":

    ТАГАРЕВ ТИ ЛИ СИ БЕ ПОМИЯР ПОВЕЧЕ МИНИСТЪР НЯМА ДА СТАНЕШ НЕ СЕ НАПЪВАИ

    16:14 28.08.2025

  • 41 ВВ Путин

    2 2 Отговор
    Нашият цинизъм е безграничен. Пукнете се от яд.

    16:14 28.08.2025

  • 42 Когато Израел

    2 2 Отговор
    Убие 15 души, включително четири деца не ги включва дори като статистика. А от ЕК не го и забелязват даже

    Коментиран от #45

    16:15 28.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хамсал

    0 0 Отговор
    Всички Кинжали и Искандери са пробили ПВО-то на Киев. Ако са целили жилищни сгради, през ноща сещате ли се колко ще са жертвите?

    16:17 28.08.2025

  • 45 Дано някой убие теб или

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Когато Израел":

    децата ти, че да те питам дали пак ще пишеш подобни глупости,

    16:18 28.08.2025

  • 46 Не можеш да осъждаш Русия

    0 0 Отговор
    Без да осъждаш Израел ! Това е положението

    16:18 28.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания