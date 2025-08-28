Русия след смъртоносната атака срещу Киев: Заинтересовани сме от продължаване на мирните преговори

Кремъл заяви, че остава заинтересован от продължаване на мирните преговори за Украйна въпреки смъртоносната руска ракетна атака срещу Киев снощи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според украинските власти при нападението са загинали най-малко 15 души, включително четири деца. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като отговор на дипломатическите усилия за слагане край на войната.
На въпрос дали няма противоречие между желанието на Москва за напредък в мирните преговори и самото нападение, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че двете страни продължават да си разменят удари. Въпреки това, по думите му, Русия все още предпочита постигането на целите си по дипломатически път.
Песков подчерта, че руските въоръжени сили се насочват към украинска военна инфраструктура и към свързани с нея обекти, като отрече нападенията да са насочени срещу цивилни. Той също така обвини Украйна, че продължава да нанася удари върху руска инфраструктура, включително и гражданска.
"Специалната военна операция продължава. Виждате, че режимът в Киев също не спира с атаките, често срещу руска гражданска инфраструктура", заяви Песков.
"Руските въоръжени сили изпълняват поставените им задачи. Те продължават да атакуват военни и свързани с военната дейност обекти. Ударите са успешни, целите се унищожават, а операцията продължава. В същото време Русия остава заинтересована от преговорен процес с цел постигане на нашите цели по политически и дипломатически път", добави той.
Междувременно украинската армия съобщи, че през нощта е нанесла удари с дронове по две руски рафинерии като част от продължаващата кампания да атакува ключови сектори от руската икономика, особено петролния, който е от основно значение за руския президент. Русия потвърди, че една от рафинериите е била засегната, но лумналият пожар е бил овладян.
Песков увери в отговор, че вътрешният пазар на горива в Русия е напълно обезпечен и ситуацията е под контрол.
По отношение на възможността за спиране на въздушните атаки между Русия и Украйна (за което беларуския президент Александър Лукашенко намекна като за възможна опция), Песков каза, че към момента няма постигнато споразумение и че евентуални преговори трябва да се водят дискретно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #11, #25
15:52 28.08.2025
2 Хора, Бъдете!
за да ни кара да даваме още пари и оръжие на Укрия.
Коментиран от #5
15:52 28.08.2025
3 мдаааа
15:53 28.08.2025
4 Пич
15:54 28.08.2025
5 да питам
До коментар #2 от "Хора, Бъдете!":Имаш ли спестени ?
15:54 28.08.2025
6 Наблюдател
Коментиран от #9
15:54 28.08.2025
7 Урсуза фон дер Лайnен
Икономиката на Германия вече се скапа!
Предстои икономиката на ЕС да Катастрофира!
15:55 28.08.2025
8 Да бе ,
15:55 28.08.2025
9 АНОНИМЕН
До коментар #6 от "Наблюдател":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
15:56 28.08.2025
10 Коко
15:56 28.08.2025
11 Здрасти
До коментар #1 от "Хаха":Утре в Москва нали.. Хаххаха
15:56 28.08.2025
12 Помнещ
Целта е чрез разклащане на мозъка, да се включи мисловната им дейност.... Ама на дали!
15:57 28.08.2025
13 Мятат
15:57 28.08.2025
14 Този плъх
Коментиран от #19
15:57 28.08.2025
15 Факти
Коментиран от #29
15:58 28.08.2025
16 НИКО
15:59 28.08.2025
17 Ма н аф
И отвреме навреме ги питайте искат ли мир.
И пак отново, и пак отново...
16:00 28.08.2025
18 Рижавият клоун
16:00 28.08.2025
19 ЖЕКО
До коментар #14 от "Този плъх":А НЕ МОЖЕЛИ ДА ГО ПЪНА НА ,,,АИКА ТИ
16:01 28.08.2025
20 Все по ясно става
Стига приказки, ЗАРЕЖЕТЕ Тръмп и въоръжете Украйна до зъби!
Ако руските проксита Орбан и Фицо се дърпат, изхвърлете ги!
Няма време за празни приказки!
Коментиран от #23, #33
16:02 28.08.2025
21 Бай Дончо
16:02 28.08.2025
22 ФАКТИ
Коментиран от #34
16:04 28.08.2025
23 ЕЖКО
До коментар #20 от "Все по ясно става":ОРЪЖИЕ МНОГО БАНДЕРИ МАЛКО БУНАК СОРОСКИ
Коментиран от #27
16:04 28.08.2025
24 Рижавия миротворец;
Коментиран от #30
16:05 28.08.2025
25 Европеец
До коментар #1 от "Хаха":Тотално грешиш.... Украинската хунта вижда Зор и ще продължава да вижда докато не капитулира.....
16:06 28.08.2025
26 царградь..
16:06 28.08.2025
27 Малко бандерол,
До коментар #23 от "ЕЖКО":ама качествени! Трепят москалите като мухи.
И ще ги трепят колкото трябва.
Коментиран от #37
16:07 28.08.2025
28 Мишел
Разрушенията в жилищни квартали са от използваните ракети с изтекъл срок на украинското ПВО, разположено по традиция в жилищни комплекси. Дори кметът на Киев Кличко не обвини този път руската армия за ударите по жилищни сгради.
Коментиран от #35, #39
16:07 28.08.2025
29 си дзън
До коментар #15 от "Факти":Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
16:08 28.08.2025
30 мдаааа
До коментар #24 от "Рижавия миротворец;":А защо не - Валентин Вацев ?
16:08 28.08.2025
31 смъртоносната атака срещу Киев
16:10 28.08.2025
32 Съветник
Коментиран от #40
16:10 28.08.2025
33 минаващ
До коментар #20 от "Все по ясно става":ХХХХАА ХА ХА КОЛОНИАЛНИТЕ ВЕЧЕ СА КОЕТО БЕШЕ В МИНАЛИЯ ВЕК !!!!Когато ерадяха убиваха и грабиха ! Сега ще го приемите по -голям
16:11 28.08.2025
34 Ма н аф
До коментар #22 от "ФАКТИ":Курабия се пише разчленено, но тогава трият.
16:11 28.08.2025
35 Мишель ,
До коментар #28 от "Мишел":Кой ти преподава у Съпротивата , ма ? Жив ли е още Висарионович?!🤭
16:11 28.08.2025
36 А някога за Израел
16:11 28.08.2025
37 ЖЕКО
До коментар #27 от "Малко бандерол,":МОСКАЛИ ИМА БАНДЕРИТЕ СВЪРШВАТ
16:12 28.08.2025
38 Кашпировски:
16:13 28.08.2025
39 мдаааа
До коментар #28 от "Мишел":И е лъжа , че няма горива .. Гребеш направо с кофата , а ...
16:13 28.08.2025
40 НИКО
До коментар #32 от "Съветник":ТАГАРЕВ ТИ ЛИ СИ БЕ ПОМИЯР ПОВЕЧЕ МИНИСТЪР НЯМА ДА СТАНЕШ НЕ СЕ НАПЪВАИ
16:14 28.08.2025
41 ВВ Путин
16:14 28.08.2025
42 Когато Израел
Коментиран от #45
16:15 28.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хамсал
16:17 28.08.2025
45 Дано някой убие теб или
До коментар #42 от "Когато Израел":децата ти, че да те питам дали пак ще пишеш подобни глупости,
16:18 28.08.2025
46 Не можеш да осъждаш Русия
16:18 28.08.2025