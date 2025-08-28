Русия след смъртоносната атака срещу Киев: Заинтересовани сме от продължаване на мирните преговори

Кремъл заяви, че остава заинтересован от продължаване на мирните преговори за Украйна въпреки смъртоносната руска ракетна атака срещу Киев снощи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според украинските власти при нападението са загинали най-малко 15 души, включително четири деца. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като отговор на дипломатическите усилия за слагане край на войната.

На въпрос дали няма противоречие между желанието на Москва за напредък в мирните преговори и самото нападение, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че двете страни продължават да си разменят удари. Въпреки това, по думите му, Русия все още предпочита постигането на целите си по дипломатически път.

Песков подчерта, че руските въоръжени сили се насочват към украинска военна инфраструктура и към свързани с нея обекти, като отрече нападенията да са насочени срещу цивилни. Той също така обвини Украйна, че продължава да нанася удари върху руска инфраструктура, включително и гражданска.

"Специалната военна операция продължава. Виждате, че режимът в Киев също не спира с атаките, често срещу руска гражданска инфраструктура", заяви Песков.

"Руските въоръжени сили изпълняват поставените им задачи. Те продължават да атакуват военни и свързани с военната дейност обекти. Ударите са успешни, целите се унищожават, а операцията продължава. В същото време Русия остава заинтересована от преговорен процес с цел постигане на нашите цели по политически и дипломатически път", добави той.

Междувременно украинската армия съобщи, че през нощта е нанесла удари с дронове по две руски рафинерии като част от продължаващата кампания да атакува ключови сектори от руската икономика, особено петролния, който е от основно значение за руския президент. Русия потвърди, че една от рафинериите е била засегната, но лумналият пожар е бил овладян.

Песков увери в отговор, че вътрешният пазар на горива в Русия е напълно обезпечен и ситуацията е под контрол.

По отношение на възможността за спиране на въздушните атаки между Русия и Украйна (за което беларуския президент Александър Лукашенко намекна като за възможна опция), Песков каза, че към момента няма постигнато споразумение и че евентуални преговори трябва да се водят дискретно.