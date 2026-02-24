Прокуратурата поиска чуждестранна помощ за случая "Петрохан-Околчица"

С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст във връзка с досъдебното производство за тройната смърт при хижа Петрохан и откритите впоследствие три тела в кемпер под връх Околчица.
Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото „Петрохан“ с цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая. В едното се посочва, че при извършените до момента действия по разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, относима към предмета на досъдебното производство. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.
Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства.
С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст с оглед обсъждането на възможността да бъде оказана експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата пострадалите българи на територията на Мексико - получаване на информация относно пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала връзка с разследването в България.
1 Майна
Густо , майна!
Да идват службите на Пат Фалън
Виждате какво правят в Мексико!
Давайте!
Коментиран от #55
15:42 24.02.2026
2 Комисар Корадо Катани
15:44 24.02.2026
3 Хорейшо
15:44 24.02.2026
4 хаха
ХАХАХА
Типично по ганьовски.
15:44 24.02.2026
5 Повикайте ФБР!
Коментиран от #39
15:44 24.02.2026
6 Майна
Петрохан се случи, след като Пат Фалън беше тук, на 26 януари..
Тогава ги привика и..
Тука решиха, че ще..чистят..
Ха ха
Айде да видим..
15:45 24.02.2026
7 Сталин
Коментиран от #11
15:45 24.02.2026
8 сбруя
15:45 24.02.2026
9 ДрайвингПлежър
15:46 24.02.2026
10 ФАКТ
15:46 24.02.2026
11 Да де
До коментар #7 от "Сталин":Ха ха ха
Ще видим," злато" , ама ..друго
15:48 24.02.2026
12 през океана
Май че мексиканска треска ще тресе пипейците.
Коментиран от #18
15:48 24.02.2026
13 ФАКТ
Коментиран от #17
15:49 24.02.2026
14 Трол
15:51 24.02.2026
15 Ура,,Ура
15:51 24.02.2026
16 ФАКТ
15:53 24.02.2026
17 Да де
До коментар #13 от "ФАКТ":Аха..
Той и Ел Ненчо мислеше, че е безсмъртен..
Коментиран от #22
15:53 24.02.2026
18 хроно логика
До коментар #12 от "през океана":Деян спешно замина за именията в мексико за заличаване на следите от дейността.
15:53 24.02.2026
19 Анонимен
Коментиран от #27
15:53 24.02.2026
20 Промяна
15:55 24.02.2026
21 очевидец
15:57 24.02.2026
22 Той и Ел Тиквочо мисли, че е безсмъртен
До коментар #17 от "Да де":и затова 20г е на манежа
да работят ратаите за него чрез удържаните им данъци и ддс
15:59 24.02.2026
23 Хмм
16:00 24.02.2026
24 Бавно и сигурно
Жалко за жертвите.
16:01 24.02.2026
25 Петрохан сенчъри фокс
Коментиран от #34
16:02 24.02.2026
27 сенки от миналото
До коментар #19 от "Анонимен":ДС син и внук софиски кмет ги спонсорира с "лични" средства, които има при продажбата на компютърна фирма функционираща със средства от ... тайна майна... а през 1996 българския лев бе инфлационно фалиран от кредитни ДС соц.милионери...
Коментиран от #36
16:06 24.02.2026
28 Ка тра н
16:08 24.02.2026
29 Срам голям
16:09 24.02.2026
30 КГБ
16:10 24.02.2026
31 Абе тези боклуци
Коментиран от #59
16:10 24.02.2026
32 Е, ха дано.
16:10 24.02.2026
33 Мдаа
16:13 24.02.2026
34 Мдаааа
До коментар #25 от "Петрохан сенчъри фокс":Нали ти казаха, че всичко е Туин пииикс... Сигурно някоя говоряща сова е прелетяла ... а совите не са това коетоа са....
16:14 24.02.2026
35 Факт
16:21 24.02.2026
36 Анонимен
До коментар #27 от "сенки от миналото":Ти бил ли си роден 1996 г.,че изрече тази глупост ? Знаеш ли на какво се дължеше тогава девалавацията ? Какво е това понятие "инфлационно фалиран" ? А знаеш ли кой е причината днес да нямаме "лева" ?
Коментиран от #47
16:29 24.02.2026
37 Каква е ползата от файдата
16:34 24.02.2026
38 пешо
16:38 24.02.2026
39 пешо
До коментар #5 от "Повикайте ФБР!":да но вземат тлъсти заплати
16:39 24.02.2026
40 Опа
16:43 24.02.2026
41 А да
16:46 24.02.2026
42 Механик
Въпросите са "ми за какво взимаме заплати" и "кога ще върнем парите, които получаваме без да сме кадърни?" за заеманите длъжности.
16:49 24.02.2026
44 Толкова
16:56 24.02.2026
45 Надявам се
16:59 24.02.2026
46 Ефимизъм
Стара телеграма:
Уне малце болен утре погребение
17:02 24.02.2026
47 сенки от миналото
До коментар #36 от "Анонимен":Търговските банките през 1996г. все още са държавни, даващи на ДС партийни кадри необезпечени кредити и необслужвани кредити... и фалирани под ръководството на бесепарското Жан Виденово правителство с принципал иконом. министър Румен Гечев...
17:05 24.02.2026
48 След един месец "Разбраха", всички
Този път е много късно за резила от Раследване и Прокуратура,
уволнявай на длъж и на шир!!!
Няма нито един , за жалене в тази ПолиТ- полиция, и ПолиТ -Ппокуратура!!!!!!
17:10 24.02.2026
49 Разпечатка
17:28 24.02.2026
51 16 оръжия
17:29 24.02.2026
52 истина
17:35 24.02.2026
53 Истината
От кой са убити и защо
17:45 24.02.2026
54 Браво на тях
17:51 24.02.2026
56 Е, ха дано.
18:35 24.02.2026
57 ха ха
19:40 24.02.2026
58 Гумичка за триене
20:01 24.02.2026
59 Най-вече
До коментар #31 от "Абе тези боклуци":...хаджи Тошко Шебеков и оня наперен Балабан...
20:06 24.02.2026
60 Дано, дано дано
20:41 24.02.2026