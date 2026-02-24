Новини
България »
Прокуратурата поиска чуждестранна помощ за случая "Петрохан-Околчица"

Прокуратурата поиска чуждестранна помощ за случая "Петрохан-Околчица"

24 Февруари, 2026 15:41 1 981 60

  • прокуратура-
  • чуждестранна помощ-
  • разследване-
  • смърт-
  • петрохан

С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст във връзка с досъдебното производство за тройната смърт

Прокуратурата поиска чуждестранна помощ за случая "Петрохан-Околчица" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст във връзка с досъдебното производство за тройната смърт при хижа Петрохан и откритите впоследствие три тела в кемпер под връх Околчица.

Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото „Петрохан“ с цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая. В едното се посочва, че при извършените до момента действия по разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, относима към предмета на досъдебното производство. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.

Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства.

С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст с оглед обсъждането на възможността да бъде оказана експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата пострадалите българи на територията на Мексико - получаване на информация относно пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала връзка с разследването в България.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    28 2 Отговор
    Опаа,
    Густо , майна!
    Да идват службите на Пат Фалън

    Виждате какво правят в Мексико!
    Давайте!

    Коментиран от #55

    15:42 24.02.2026

  • 2 Комисар Корадо Катани

    12 18 Отговор
    Прокоратурата иска данни за членове на ПП/ДБ в Епстийн файлс.

    15:44 24.02.2026

  • 3 Хорейшо

    49 3 Отговор
    Заплати можете да вземате големи, а един телефон не можете да отключите :)

    15:44 24.02.2026

  • 4 хаха

    41 6 Отговор
    Тоест каквото могли са засрали...и сега тръгнали да викат помощ.
    ХАХАХА
    Типично по ганьовски.

    15:44 24.02.2026

  • 5 Повикайте ФБР!

    36 4 Отговор
    Нашите не стават и чеп за зеле!

    Коментиран от #39

    15:44 24.02.2026

  • 6 Майна

    27 5 Отговор
    Ха...
    Петрохан се случи, след като Пат Фалън беше тук, на 26 януари..
    Тогава ги привика и..

    Тука решиха, че ще..чистят..
    Ха ха
    Айде да видим..

    15:45 24.02.2026

  • 7 Сталин

    26 5 Отговор
    Тези рейнджъри са убити от канадските мародери дето влачат златото на България,Тиквата даде още 120 км2 земя на тези мародери да проучват/търсят злато в района и Калушев е намерил златото и затова тези канадски пирати убиха рейнджърите

    Коментиран от #11

    15:45 24.02.2026

  • 8 сбруя

    22 0 Отговор
    На Петрохан ще дойде да ни види и да ни разкрие случая самият Дончо Тръмпов. Той бързо решава такива гатанки.

    15:45 24.02.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    11 7 Отговор
    Абсолютни простотии

    15:46 24.02.2026

  • 10 ФАКТ

    10 6 Отговор
    Бг мафията никой няма да разбие и осъди а на бас

    15:46 24.02.2026

  • 11 Да де

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ха ха ха

    Ще видим," злато" , ама ..друго

    15:48 24.02.2026

  • 12 през океана

    19 5 Отговор
    💲Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри💲
    Май че мексиканска треска ще тресе пипейците.

    Коментиран от #18

    15:48 24.02.2026

  • 13 ФАКТ

    10 7 Отговор
    Американците ряпа да ядат пред БКП ,ДС ,БУДА ЛАМА БАЦЕ ПЕЕВСКИ С ПРЪСТ НЕ МОГАТ ДА ГИ БАРНАТ

    Коментиран от #17

    15:49 24.02.2026

  • 14 Трол

    14 1 Отговор
    Значи трябва да заделим още командировъчни пари.

    15:51 24.02.2026

  • 15 Ура,,Ура

    16 3 Отговор
    Трябва и чуждестранна помощ за смяна на Сарафов и ВСС. А също и за недоволните депутатки и половинките на мъжката част от парламента.

    15:51 24.02.2026

  • 16 ФАКТ

    16 4 Отговор
    С минуси и без Бг мафията най силна в света питайте Баце и Шиши

    15:53 24.02.2026

  • 17 Да де

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "ФАКТ":

    Аха..
    Той и Ел Ненчо мислеше, че е безсмъртен..

    Коментиран от #22

    15:53 24.02.2026

  • 18 хроно логика

    23 1 Отговор

    До коментар #12 от "през океана":

    Деян спешно замина за именията в мексико за заличаване на следите от дейността.

    15:53 24.02.2026

  • 19 Анонимен

    15 3 Отговор
    В Мексико са живели дълги години тези имат и имоти там откъде пари имат тези

    Коментиран от #27

    15:53 24.02.2026

  • 20 Промяна

    11 1 Отговор
    МЕКСИКО ЗНАЧИ ЗАТОВА ВЛЯЗОХА В ДЕЙСТВИЕ ВСИЧКИТЕ ЛАМИ ТУК КЬОРАВО КУЦА САКАТО

    15:55 24.02.2026

  • 21 очевидец

    32 5 Отговор
    Някой знае ли защо според прокуратурата, министърът на вътрешните работи няма право да се интересува от разследването на шесторно убийство вкл на дете? Пардон самоубийство, извинявам се.

    15:57 24.02.2026

  • 22 Той и Ел Тиквочо мисли, че е безсмъртен

    21 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да де":

    и затова 20г е на манежа
    да работят ратаите за него чрез удържаните им данъци и ддс

    15:59 24.02.2026

  • 23 Хмм

    11 10 Отговор
    с какво случаят Калушев е толкова важен за протестърското правителствао на ПП-ДБ от случая в Нови Искър, и там 6 убити, но не са протестъри, не са приятелчета на министъра Сандов, на кмета Терзиев

    16:00 24.02.2026

  • 24 Бавно и сигурно

    12 5 Отговор
    С кра варистанска подкрепа, всички следи уличаващи Партия Петрохан ще бъдат изтрите. Ламя иво ще е изкатан добро объркано момче.
    Жалко за жертвите.

    16:01 24.02.2026

  • 25 Петрохан сенчъри фокс

    15 2 Отговор
    Магията на киното....Снимай...снимай..

    Коментиран от #34

    16:02 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 сенки от миналото

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    ДС син и внук софиски кмет ги спонсорира с "лични" средства, които има при продажбата на компютърна фирма функционираща със средства от ... тайна майна... а през 1996 българския лев бе инфлационно фалиран от кредитни ДС соц.милионери...

    Коментиран от #36

    16:06 24.02.2026

  • 28 Ка тра н

    7 0 Отговор
    Шъ отварят черната кутия.

    16:08 24.02.2026

  • 29 Срам голям

    20 1 Отговор
    Редно е и заплатите им да бъдат пренасочени по сметка на чуждите служби и ги закривайте.

    16:09 24.02.2026

  • 30 КГБ

    4 3 Отговор
    немедлена се отзоваха!

    16:10 24.02.2026

  • 31 Абе тези боклуци

    26 6 Отговор
    от прокуратура и разследващи след като нямат никакви доказателства / видно от исканата помощ от чужбина / защо насроиха хората, че жертвите биле секта, биле свързани с наркотрафик и най-лошото биле видите ли педофили ? Сега моето желание е тези милиционери които раздухаха неверни опорачаващи данни за жертвите да бъдат осъдени за клевета към жертвите и за всеки един от тях да им бъде прикачена присъда и да излежат сборът на шестте, заедно с тях да бъдат осъдени и ония чалга-депутати които омаскариха разстреляните шест жертви !

    Коментиран от #59

    16:10 24.02.2026

  • 32 Е, ха дано.

    19 2 Отговор
    Дано се разбере какво се е случило ....... с Кенеди, а после, за "Петрохан" и "Околчица" ако остане време.

    16:10 24.02.2026

  • 33 Мдаа

    12 11 Отговор
    Това е един от малкото разкрити случаи, по който чужденците само ще препотвълдят самоубийствата.

    16:13 24.02.2026

  • 34 Мдаааа

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Петрохан сенчъри фокс":

    Нали ти казаха, че всичко е Туин пииикс... Сигурно някоя говоряща сова е прелетяла ... а совите не са това коетоа са....

    16:14 24.02.2026

  • 35 Факт

    13 3 Отговор
    Когато нелигитимния главен прокурор, завършил право в Симеоново, като предшественика си Гешев, говори за туин пийкс, накрая става така,чужденци ще запълват липсата на доверие.

    16:21 24.02.2026

  • 36 Анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "сенки от миналото":

    Ти бил ли си роден 1996 г.,че изрече тази глупост ? Знаеш ли на какво се дължеше тогава девалавацията ? Какво е това понятие "инфлационно фалиран" ? А знаеш ли кой е причината днес да нямаме "лева" ?

    Коментиран от #47

    16:29 24.02.2026

  • 37 Каква е ползата от файдата

    2 3 Отговор
    Това е все едно да сложат чужденец за треньор на футболистите от националния отбор. Резултата няма да е по-добър от досегашния,само допълнителни разходи вкл. за преводачи,които пак ще са българи,т.е. нищо ново.

    16:34 24.02.2026

  • 38 пешо

    13 0 Отговор
    на нашите търтии защо им дават по една торба заплати

    16:38 24.02.2026

  • 39 пешо

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Повикайте ФБР!":

    да но вземат тлъсти заплати

    16:39 24.02.2026

  • 40 Опа

    10 1 Отговор
    Точно, само да не е блъф. Сега ще покажат на целия свят, как се самоубиват в бг с по два куршума в главата и в челото.

    16:43 24.02.2026

  • 41 А да

    5 1 Отговор
    вярваме ли,че има трупове?

    16:46 24.02.2026

  • 42 Механик

    11 0 Отговор
    Тоест, ние сме безпомощни калинки и не можем да се справим?
    Въпросите са "ми за какво взимаме заплати" и "кога ще върнем парите, които получаваме без да сме кадърни?" за заеманите длъжности.

    16:49 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Толкова

    5 2 Отговор
    От Борислав Сарафов-Чикатилото.

    16:56 24.02.2026

  • 45 Надявам се

    5 1 Отговор
    Надявам се да намерят/възстановят файловете с детска по.до.филия от Приморско и други нудистки плажове.

    16:59 24.02.2026

  • 46 Ефимизъм

    0 0 Отговор
    "Пострадали?" Така вече се наричат от прокуратурата или от мисирките убитите/самоубитите или самоубилите се българи...

    Стара телеграма:

    Уне малце болен утре погребение

    17:02 24.02.2026

  • 47 сенки от миналото

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Търговските банките през 1996г. все още са държавни, даващи на ДС партийни кадри необезпечени кредити и необслужвани кредити... и фалирани под ръководството на бесепарското Жан Виденово правителство с принципал иконом. министър Румен Гечев...

    17:05 24.02.2026

  • 48 След един месец "Разбраха", всички

    4 1 Отговор
    от замесените ,че е нвъзможно да се заметат следите от тези убийства???
    Този път е много късно за резила от Раследване и Прокуратура,
    уволнявай на длъж и на шир!!!
    Няма нито един , за жалене в тази ПолиТ- полиция, и ПолиТ -Ппокуратура!!!!!!

    17:10 24.02.2026

  • 49 Разпечатка

    2 0 Отговор
    от Старлинка получиха ли?Секретна ли е?

    17:28 24.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 16 оръжия

    1 1 Отговор
    заглушителите използвани ли са?

    17:29 24.02.2026

  • 52 истина

    2 1 Отговор
    ПРокурратурата иска тази екпертиза за да финализира фалщивата версия за самоубийство .Тя прокуратурата ще им представи лъжливи манипулирани ,фалшифицирани данни ,убийците ще платят на чуждестранните експерти и ето ти финализирането на самоубийствата .За това не прокуратурата ,която разследва да иска международна експертиза ,а друг правораздавателен съдебен орган т. е само да не е от името ;;на прокуратура която е завладяна именно от опг на власт

    17:35 24.02.2026

  • 53 Истината

    3 0 Отговор
    Те убитите са шест а не три
    От кой са убити и защо

    17:45 24.02.2026

  • 54 Браво на тях

    0 0 Отговор
    То се оплетоха и не могат да спрат десетки версии, безпътица, грешки на свидетели. Лабиринт . Противоречия, самите инциденти само разгадават. Сянка на съмнения за тези 4-5 години. В Европа рейнджърите не се опукват. И не ги опукват. Следели клисури и върхове. Доста въоръжени. Любопитно. А и мотив нямало . Ами има . Ревливи писма. Бягства. Триене на сайтове. Криене. И накрая инциденти. Редица стъпки. До тях.

    17:51 24.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Е, ха дано.

    3 0 Отговор
    Дано се разбере какво се е случило ....... с Кенеди, а после, за "Петрохан" и "Околчица" ако остане време.

    18:35 24.02.2026

  • 57 ха ха

    0 0 Отговор
    при толкова "вълшебници" надничащи в компютрите и телефоните ни да не могат да разкриптират данните е смешно , но пък могат да качат каквото си искат за да бъде намерено от извиканите на помощ , в тая пародия на държава лъжите и измислиците за интриганство и репресии нямат край

    19:40 24.02.2026

  • 58 Гумичка за триене

    0 0 Отговор
    Е нали самоубийството при това ритуално сега помощ????????? Не очаквахте хората да са толкова прозорливи и умни? Не мина, сега ще се чудим как да го замажем, дано го измислите по добре от първата версия барем ви повярва някой в което силно съмнявам!!!!!!

    20:01 24.02.2026

  • 59 Най-вече

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Абе тези боклуци":

    ...хаджи Тошко Шебеков и оня наперен Балабан...

    20:06 24.02.2026

  • 60 Дано, дано дано

    0 0 Отговор
    Ако е новата - добре! Ако е старата - разбира, че са омаани до ушите и търси индулгенции! Но индулгенции срещу некадърността НЯМА - оставаш си същия!

    20:41 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове