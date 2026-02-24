Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Втора българска компания се листна на борсата в Германия

24 Февруари, 2026 15:37 1 191 10

  • sirma group holding ad-
  • сирма груп холдинг-
  • франкфурт-
  • борса-
  • листване-
  • дойче бьорсе

Sirma Group е технологична компания, която разработва интелигентни  софтуерни решения

Втора българска компания се листна на борсата в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От днес акциите на Sirma Group Holding AD (Sirma) се търгуват вече и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge Market – сегментът за двойно листване на български компании в Германия и България.

На 24 февруари беше организирана церемония по биене на камбана на пода на Франкфуртската борса, с което символично се постави началото на търговията на компанията в Германия. Събитието отбеляза успешното завършване на процеса по двойно листване и открива нови възможности за растеж в един от водещите финансови центрове в Европа. Съвместните усилия на българската и германската борса откриват пътя към глобалните инвеститори. Sirma Group e втората компания на сегмента за двойно листванеq след Shelly Group.

Sirma Group е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 г. Като европейска технологична група, Sirma Group предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация. Компанията e листната на Българска фондова борса през 2015-а година.

„Днес отбелязваме много повече от церемония по листване на нова компания. Пазарът EuroBridge е стратегическа инициатива на Българската фондова борса и партньорите ни от Германската фондова борса.

Целта е ясна и силна – да създава възможности за растеж за големите и амбициозни емитенти, да повиши тяхната ликвидност и пазарната оценка. Sirma е ярък пример за активна, международно призната и иновативна компания – такива, за каквито беше създаден пазарът EuroBridge. Нашата амбиция е да видим още повече регионални лидери да поемат по този път. Искрени поздравления към екипа на Sirma и нашите партньори от Deutsche Börse.“

Това заяви изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов.

„Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично ориентирани инвеститори, близост до основните ни пазари в DACH региона и Западна Европа и строги стандарти за корпоративно управление, които напълно съответстват на нашата философия. Това е идеална платформа за повишаване на глобалната видимост на Сирма в този ключов етап от растежа ни. Това е определящ момент за компанията и затвърждава решението ни да направим смела крачка към един от най-утвърдените финансови центрове в Европа.

Възприемаме това като положителен сигнал както към международните инвеститори, така и към българските компании, готови да се конкурират на глобалната сцена.“

Това обобщи изпълнителният директор на Sirma Group Цветан Алексиев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 хаха

    5 1 Отговор
    На Трактора прошляците тоест.

    15:39 24.02.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Ако искаш да си набуташ парите в ИТ и ИИ балона има и по-добри начини...

    15:44 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провинциалист

    8 0 Отговор
    Бих листнал чаша вода за късмет пред автора на статията, ако тръгне да повтаря начална граматика.

    15:51 24.02.2026

  • 5 Не ви ли е срам, бре

    10 0 Отговор
    Листна? Аз се листнах, ти се листна, той се листна? Добре ли сме, редакцията? Какво е това спрежение на измислени думи?

    Да ви помогна все пак - "Втора българска компания се вписа/записа/регистрира на борсата в Германия". Молим, за нищо, нема нужда.

    15:59 24.02.2026

  • 6 Никотинов пауч и електромер глич

    10 0 Отговор
    Какво е листна?

    Коментиран от #7, #8

    16:01 24.02.2026

  • 7 провинциалист

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никотинов пауч и електромер глич":

    Давам пример: "В пепелника на автора са открити остатъци от големи количества изпушена листна маса."

    16:04 24.02.2026

  • 8 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никотинов пауч и електромер глич":

    Глич при превода на английската дума за вписване/регистриране на компания на борсата. :)

    16:35 24.02.2026

  • 9 665

    0 0 Отговор
    Листна въшка с глич!

    17:36 24.02.2026

  • 10 665

    0 0 Отговор
    "Това заяви изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов"

    Маню на Ман. Юнайтед са го кръстили еахаехехе

    17:38 24.02.2026

