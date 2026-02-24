Втора българска компания се листна на борсата в Германия

От днес акциите на Sirma Group Holding AD (Sirma) се търгуват вече и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge Market – сегментът за двойно листване на български компании в Германия и България.

На 24 февруари беше организирана церемония по биене на камбана на пода на Франкфуртската борса, с което символично се постави началото на търговията на компанията в Германия. Събитието отбеляза успешното завършване на процеса по двойно листване и открива нови възможности за растеж в един от водещите финансови центрове в Европа. Съвместните усилия на българската и германската борса откриват пътя към глобалните инвеститори. Sirma Group e втората компания на сегмента за двойно листванеq след Shelly Group.

Sirma Group е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 г. Като европейска технологична група, Sirma Group предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация. Компанията e листната на Българска фондова борса през 2015-а година.

„Днес отбелязваме много повече от церемония по листване на нова компания. Пазарът EuroBridge е стратегическа инициатива на Българската фондова борса и партньорите ни от Германската фондова борса.

Целта е ясна и силна – да създава възможности за растеж за големите и амбициозни емитенти, да повиши тяхната ликвидност и пазарната оценка. Sirma е ярък пример за активна, международно призната и иновативна компания – такива, за каквито беше създаден пазарът EuroBridge. Нашата амбиция е да видим още повече регионални лидери да поемат по този път. Искрени поздравления към екипа на Sirma и нашите партньори от Deutsche Börse.“

Това заяви изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов.

„Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично ориентирани инвеститори, близост до основните ни пазари в DACH региона и Западна Европа и строги стандарти за корпоративно управление, които напълно съответстват на нашата философия. Това е идеална платформа за повишаване на глобалната видимост на Сирма в този ключов етап от растежа ни. Това е определящ момент за компанията и затвърждава решението ни да направим смела крачка към един от най-утвърдените финансови центрове в Европа.

Възприемаме това като положителен сигнал както към международните инвеститори, така и към българските компании, готови да се конкурират на глобалната сцена.“

Това обобщи изпълнителният директор на Sirma Group Цветан Алексиев.