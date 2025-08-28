Белият дом: Президентът Тръмп не иска гвардията да остане за неопределено време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не иска Националната гвардия да остане по градските улици "за неопределено време". Това заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за USA Today, цитирано от CNN.

"Не искаме за неопределено време да поставяме Национални гвардейци по улиците на нашите градове. Просто искаме да направим тези улици по-безопасни", каза Ванс.

Припомняме, че коментарите идват, докато администрацията през последните дни ескалира мерките си срещу престъпността във Вашингтон и заплаши с действия в други големи градове на САЩ.

"Аз не съм диктатор, просто спирам престъпността".

За това настоя Тръмп във вторник по време на заседание на кабинета, докато говореше за последствията от действията си във Вашингтон.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските.

Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация.