Белият дом: Президентът Тръмп не иска гвардията да остане за неопределено време

28 Август, 2025 08:15 581 9

  • национална гвардия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • джей ди ванс-
  • републиканска партия

Коментарите идват, докато администрацията през последните дни ескалира мерките си срещу престъпността във Вашингтон и заплаши с действия в други големи градове на САЩ

Белият дом: Президентът Тръмп не иска гвардията да остане за неопределено време - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не иска Националната гвардия да остане по градските улици "за неопределено време". Това заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс в интервю за USA Today, цитирано от CNN.

"Не искаме за неопределено време да поставяме Национални гвардейци по улиците на нашите градове. Просто искаме да направим тези улици по-безопасни", каза Ванс.

Припомняме, че коментарите идват, докато администрацията през последните дни ескалира мерките си срещу престъпността във Вашингтон и заплаши с действия в други големи градове на САЩ.

"Аз не съм диктатор, просто спирам престъпността".

За това настоя Тръмп във вторник по време на заседание на кабинета, докато говореше за последствията от действията си във Вашингтон.

"В Калифорния нямаше да има Олимпийски игри, ако не бях изпратил войските.

Той подчерта, че САЩ ще станат още по-безопасни благодарение на неговата администрация.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    3 0 Отговор
    Да обявява направо военно положение и е вечно на власт.
    Демократично.
    Като едно друго, което му ходи наскоро на гости.
    Все другите са им диктатори.

    Коментиран от #3

    08:18 28.08.2025

  • 2 Фокс

    2 0 Отговор
    Давай бай Дончо . Удряй либералната сган . Изчисти градовете на демократите от престъпници , бездомници . Ние патриотите сме с теб. Ред е на Чикаго и Ню Йорк

    Коментиран от #7

    08:19 28.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Клоунуорс

    2 0 Отговор
    Ситуацията много напомня на епизод две от междузвездни войни.

    08:30 28.08.2025

  • 7 Точно така!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фокс":

    И Сорос на съд, на всяка цена По късно и подлогите му в България!

    08:34 28.08.2025

  • 8 минувач

    1 0 Отговор
    Бай ви Дончо е като петел на бунище - само се перчи и дотам ...Досега от толкова много приказки почти нищо не е направил или свършил докрай . Видяхме колко ,,спря,, войната в Украйна ...

    Коментиран от #9

    08:44 28.08.2025

  • 9 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "минувач":

    Така е. Дончо нищо не е свършил от обещаното, Путин нищо не е свършил от обещаното, само Зеленски напредва и вече превзе Валдивосток, пи кафе в Крим и събори Кримския мост.
    Вечна слава на Владетеля на Вселената, негово величество, Зеления Пианист (без ръце)!

    08:48 28.08.2025