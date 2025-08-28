Фридрих Мерц: Руската армия изпробва нашата готовност

Германия ще продължи да подсилва армията си, за да гарантира способността на НАТО да се отбранява, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА, по време на първото си посещение при военноморските сили на страната, предаде БТА.
"Виждаме ежедневните действия на руската армия. Те изпробват нашата готовност и нашата способност да се защитаваме", каза канцлерът от борда на фрегата за борба с подводници "Байерн" ("Бавария") край северното крайбрежие на страната. "Ето защо искам да кажа, че ще направим всичко по силите си в идващите месеци и години, за да опазим свободата, мира и териториалната цялост на територията на алианса", добави той.
Отбраната на Германия и НАТО стана по-необходима след началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 г., подчерта германският канцлер.
Преди това Мерц разговаря с инспектора на флота Ян Кристиан Как в командването на ВМС в северното пристанище Рощок и посети новото тактическо морско командване, известно като "Командване на оперативната група Балтика".
Създаден през 2024 г., щабът има задача да планира военноморски операции и учения, както и да ръководи военноморските сили, изпратени от НАТО.
В състава на германските ВМС служат около 15 300 войници. Това е най-малкият сектор на германския Бундесвер, след военновъздушните сили и сухопътната армия, отбелязва ДПА.
Мерц се върна на брега с хеликоптер и отпътува за Франция, където ще вечеря с френския президент Еманюел Макрон в Тулон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #11, #32, #47, #48, #67, #105
18:12 28.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13
18:13 28.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21, #33, #40
18:13 28.08.2025
4 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #26, #27, #49
18:13 28.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #31, #42
18:13 28.08.2025
6 Моряка
18:14 28.08.2025
7 Глупак
18:14 28.08.2025
8 Гончар Романенко
щеше да си в Оймиякон,
дръглив п. дльо!
18:14 28.08.2025
9 Механик
Коментиран от #25
18:14 28.08.2025
10 мърсула
Коментиран от #100
18:15 28.08.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Атина Палада":само армиите на Вермахта , със своите СС панцер дивизии и Луфтвафе ще спрат азиатските орди!ЗИГ ХАЙЛ!
Коментиран от #19, #45, #50
18:15 28.08.2025
12 Атина Палада
18:16 28.08.2025
13 ЧЕ КОГА СА Я
До коментар #2 от "Последния Софиянец":СПАСЯВАЛИ ---НЕ СЕ СЕЩАМ
Коментиран от #29
18:17 28.08.2025
14 Абе на кой му пука
18:17 28.08.2025
15 Хан Кубрат
18:18 28.08.2025
16 оня с коня
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Защо пишеш със Ника на ном 2?
18:18 28.08.2025
17 мърсула
18:18 28.08.2025
18 Хасковски каунь
Лузер си ти
18:18 28.08.2025
19 КОТЕ
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ТОЯ ФИЛМ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ ---АРДЕНСКАТА ГОРА ДРУГИ БЯХА ВРЕМЕНАТА И АКТЬОРИТЕ
18:19 28.08.2025
20 дцява
18:20 28.08.2025
21 Абе пий си каЙВето в Крим
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и не мисли за Красноармейск. Не бери гсйлето на руските.🖕
18:20 28.08.2025
22 Германия ли?
Студентите и стажантите печелят сравнително малко, често съчетавайки обучение с работа на непълен работен ден. Половината от студентите със собствено домакинство имат разполагаем доход под 930 евро (малко над 1000 долара) на месец. Стажантите съобщават за среден доход от 1278 евро. Тези ниски нива на доходи усилват ефекта от високите разходи за жилище.....
18:20 28.08.2025
23 Пампаец
18:20 28.08.2025
24 Анализатор
18:21 28.08.2025
25 ИМАШ ОТВОРИ
До коментар #9 от "Механик":ЗА ТИЯ РАБОТИ ТАМ ЩЕ БЪДЕ ЗАБИТ БАИРЯКА
18:21 28.08.2025
26 И братушките влязоха
До коментар #4 от "Бат Вальо -Истинския":е Берлин.
18:23 28.08.2025
27 20 МИЛИОНА
До коментар #4 от "Бат Вальо -Истинския":И БАИРЯКА НАД РАИХСТАГА
18:24 28.08.2025
28 Германия ли?
Някой казвал ли ви е, че „целенасочените удари срещу ядрени съоръжения“ са забранени съгласно член 56 от Допълнителния протокол към Женевските конвенции, по който Германия е страна, и че употребата на сила в международните отношения е като цяло забранена съгласно член 2(4) от Устава на ООН, с изключение на правото на самозащита в случай на въоръжено нападение или с разрешение от Съвета за сигурност в случай на мерки за колективна сигурност? Може би трябва да се запознаете с ос
18:24 28.08.2025
29 Как да се сетиш
До коментар #13 от "ЧЕ КОГА СА Я":Бре Рублоидот.
Коментиран от #77
18:26 28.08.2025
30 Да изчезваш ....
18:26 28.08.2025
31 лъже
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Пак лъжеш като дърта комуняга!
18:26 28.08.2025
32 дончичо
До коментар #1 от "Атина Палада":Тоа па тоа
18:26 28.08.2025
33 Рогач
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Руснаците са на лов за швабски Леопарди 2А4 и управляващите ги немци в Покровск . Защо да бързат да си развалят сафарито, унищожаваайки резервата веднага ?
18:27 28.08.2025
34 Госあ
18:28 28.08.2025
35 Пращай Таурусите
Трябва да бъдат
Трепани без никакво съжаление .
Коментиран от #55
18:29 28.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Госあ
18:30 28.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Фридрих Мерц също е за съд
18:32 28.08.2025
40 плевен
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Същите въпроси задавахте и за Мариупол и за Бахмут и за Часов Яр........ А след това нацистите се деляха на две групи- убити и предали се. А , има и трета група: такива като теб, които не смеят да отидат там.
18:32 28.08.2025
41 Не благодарен фашист
18:33 28.08.2025
42 Пампаец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ми те укропитеите вече са платили завода за Байрактари на Зетя на Ердоган с еврогейскипари . Пука им на турците, че заводът е изгорял и че в него са изгорели и десетина турски специалисти . Населението на Турция е над 85 милиона и 500 хиляди ! Кадъните нови ще народят!
18:33 28.08.2025
43 Германия с нацизма който
18:35 28.08.2025
44 Смешник
18:36 28.08.2025
45 село
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хубаво, "зиг хайл" да бъде. Само че за тях ти си славянин -унтермешен. Получовек. Така че давай-зиг хайл!
Коментиран от #68
18:36 28.08.2025
46 Не се обяснявай бооооклук
Коментиран от #91
18:39 28.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ващу мааами нацистко
18:44 28.08.2025
52 Я пък тоя
Глупост след глупост.
А къде е Макрон, защо не го пишат вече?
Да не би Бриджит да го е шамаросала и да ближе рани в ъгъла!
18:44 28.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Добър вечер!
18:45 28.08.2025
55 Пампаец
До коментар #35 от "Пращай Таурусите":Бе само ти ли още не си разбрал🦧 , че Петров и Баширов преди 2 дни изгориха склада с Таурусите в Хамбург? Вече втори ден гори♨️ и не могат да го изгасят💦 защото според информация от Дойче Зеле вътре още гърмели🎆🎇✨🌋 ...,,газови бутилки" !!!
18:45 28.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #60
18:47 28.08.2025
58 Па ква армия са тия ТРИДНЕВНИТЕ
Тва са Пи...ДОРИ и Е--- БАЛНИЦИ
Коментиран от #70
18:48 28.08.2025
59 В Тютюневият фонд в Берлин
Коментиран от #64
18:48 28.08.2025
60 Я пък тоя
До коментар #57 от "Руснакът е мръсно противно животно":Теб нищо не може да те излекува!
18:49 28.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 бебето
Коментиран от #71
18:50 28.08.2025
63 По интересната тема е друга младежи
18:51 28.08.2025
64 Възраждане
До коментар #59 от "В Тютюневият фонд в Берлин":Вовка педофила да ни върне Волжка България ( 40% от П едерацията) и ония 32 тона злато за руско - руската война
Коментиран от #80
18:53 28.08.2025
65 ЖЕКО
18:53 28.08.2025
66 Моряка
18:54 28.08.2025
67 Верно ли ...
До коментар #1 от "Атина Палада":Що не си попрегледате кинохрониките от 1943 до 1945г., а също да си погледнете историческите източници от 1759г., от първото влизане руската императорска армия в Берлин ?
18:54 28.08.2025
68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #45 от "село":аз не съм славянин /пра-българин съм
18:55 28.08.2025
69 Шперц до мерц
Коментиран от #74
18:55 28.08.2025
70 Последния софиянец
До коментар #58 от "Па ква армия са тия ТРИДНЕВНИТЕ":22 републики и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким дадоха ФИРА!
Една Украйна без оръжие, Авиация, подводници, флот, крилати и балистични ракети ,направо ги потроши
👍😄
Коментиран от #78, #87
18:56 28.08.2025
71 Моряка
До коментар #62 от "бебето":Ама си е.....е олимпийска шампионка,30 години по млада и отвреме на време и прави по едно дете.
18:56 28.08.2025
72 Фридрих Мерц ли?....
18:56 28.08.2025
73 ДОНЧО
Коментиран от #81
18:57 28.08.2025
74 ВовкаПуткин.РУ
До коментар #69 от "Шперц до мерц":Къде видя монголоида педофил?!?
18:57 28.08.2025
75 граф Монте Кристо
18:57 28.08.2025
76 Българин БАБА МЕЦА..
18:58 28.08.2025
77 КРЪГЛА О-ЗИРОУ
До коментар #29 от "Как да се сетиш":СИ ОМБРЕ-ГЕВРЕК С ОГРОМНА ДУПКА
18:58 28.08.2025
78 Ха ХаХа
До коментар #70 от "Последния софиянец":Окачи се на първия клон бе простак
19:00 28.08.2025
79 Приключения сте
19:02 28.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Възрожденец
До коментар #73 от "ДОНЧО":Така е,...една Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а г--- Ейзерите москаля и монголяците на Ким ...вече 1 година си ги връщат и...ПИ... ЗДЕЦ!)))))
За 4 год щурм на ХАРКОВ от където ги наритаха за ДЕН и...за 12 год. Щурм на ПОКРОВСК на 25 км от Донецк, изобщо нема да говорим.
Мякащи москалья и пин--- ДОСИ
ХА-ХА-ХА
19:03 28.08.2025
82 Ще ви трябва.
19:03 28.08.2025
83 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .
Коментиран от #84
19:05 28.08.2025
84 Как
До коментар #83 от "Атлантически тролчета,":НАТО не се готвеше за война докато Русия не нападна Украйна!
19:07 28.08.2025
85 В Тютюневият фонд в Берлин
19:07 28.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Моряка
До коментар #70 от "Последния софиянец":Софиянче,що не си гледаш кебапчетата и лимонадата.Русия воюва с материалната воена подръжка на 56 държави.С осигуряване от тях на разузнаване,в това число и космическо целеуказване.Воюва предпазливо,защото и в Украйна 40% са руснаци,освен това българи,арменци,евреи,гърци и от азиатските и кавказките реппублики.По цял ден киснеш в чата,не можа ли да разбереш че и Путин може да воюва безмилостно с огнен килим,като американците,но пази хората.
Коментиран от #93
19:09 28.08.2025
88 Калъчев
19:11 28.08.2025
89 Хвърчат трътки и перушина
✈️💥 В този момент украинските военновъздушни сили извършват масирани въздушни удари с използване на управляеми авиационни бомби по окупираните територии на Херсонска и Запорожка област, атакувайки в тактическия тил на фронтовата линия – бомбардират се позиции на руската армия, временни бази, полеви командни пунктове и друга ценна военна техника.
Според предварителни данни загубите са значителни.
Юрай Новак
19:11 28.08.2025
90 КОГА СТЕ КАЗАЛИ НЕЩО,ЧЕ ДА НЕ Е ИЗЛАГАЦИ
ТЕ СЕ НАВРЯХА ДА ДРЪНКАТ ОРЪЖИЕ ПОД НОСА НА РУСИЯ , ТЕХНИ ОРЪЖИЯ АТАКУВАТ РУСИЯ И НЕ САМО , И ВИДИТЕ ЛИ РУСИЯ ИЗПРОБВАЛА ТЯХНАТА ...............?
РУСИЯ НЕ ОТИШЛА ДА ДРЪНКА ОРЪЖИЕ ДО ГРАЦАТА ВИ, РУСКИ ОРЪЖИЯ НЕ СА ТАКУВАЛИ ГЕРМАНИЯ ВСЕ ОЩЕ, НАЛИ !! НЕ ПРИПИСВАЙТЕ МОРАФЕТИТЕ СИ НА РУСИЯ!!
А РУСУЯ НИКОГА НЯМА ДА ВИ НАПАДНЕ , АКО НЕ Я ПРЕДИЗВИКАТЕ , РАЗБИРА СЕ ! НО НЕ ПРЕКАЛЯВАТЕ С ТЪРПЕНИЕТО Ѝ !
НЕ ВМЕНЯВАЙТЕ СТРАХ У ХОРАТА ОТ НАПАДЕНИЕ НА РУСИЯ ! ХОРАТА ТРЯБВА ДА СЕ СТРАХУВАТ ОТ ВАС !!! И ТРЯМП ВИ ГО КАЗА - ПРОБЛЕМА НЕ Е В РУСИЯ , ПРОБЛЕМА СИ Е В ВАС !!!
19:12 28.08.2025
91 От Тютюневият фонд
До коментар #46 от "Не се обяснявай бооооклук":Нито стотинка не са ни върнали. Впрочем на Гърция изплатиха 18 милиарда но на нас нито стотинка
Коментиран от #106
19:12 28.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Санде Глухия
До коментар #87 от "Моряка":Ква русия ма не грамотен?!? 22 републики са у п едерацията и армията на Ким.
Оръжията за Украйна са като.... Прашки срещу самолети!
Нема подводници,нема крилати и балистични ракети със среден и далечен обсег, немат тежки бомбардировачи, Авиация,дори тия със малък обсег НЕ им позволяват да ги хвърлят срещу територията на Кен ефа!
Иначе до сега москал да е провинция в Украйна
Ха-ха-ха
19:17 28.08.2025
94 Левски
19:17 28.08.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Мила
19:17 28.08.2025
97 Пецо
19:18 28.08.2025
98 Дед Мароз
19:18 28.08.2025
99 Връщай парите МЕРЦ
19:18 28.08.2025
100 Пич
До коментар #10 от "мърсула":Коментираш негативно държавник на държава, която с 3-4 Орешника може да приключи държавицата ни. Не си в позиция да пишеш подобни слова. Бъди малко по-смирен, ако обичаш, мерси!
19:22 28.08.2025
101 злати
ще е
19:23 28.08.2025
102 По последни проучвания
19:24 28.08.2025
103 Хи хи хи
нох айн мал биттте
19:24 28.08.2025
104 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Депортация ще се прилага и за онези, които живеят в Германия дори над 20 години.
Ето такива закони трябва да се приемат в цяла Европа!
Квичиш възхвалявайки Русия - марш там!
Коментиран от #108, #109
19:26 28.08.2025
105 стоян георгиев
До коментар #1 от "Атина Палада":Шорош нетрадиционен,намали ганджата и кристалите,че хептен си се дебилизирал...
19:28 28.08.2025
106 Гърция е жертва и призната за окупирана
До коментар #91 от "От Тютюневият фонд":А Ние сме нацистки съюзник. Дори всички репарации на Гърция още не сме изплатили още
19:30 28.08.2025
107 Ъъъъъъъ
19:31 28.08.2025
108 Не ни пука
До коментар #104 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":За нацизма в Германия. Нещо си се объркал къде си
19:31 28.08.2025
109 Българин..
До коментар #104 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Айде БеДухач! Тея ще ги разправяш на любовника си!!!
19:33 28.08.2025