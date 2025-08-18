Русия поиска от НАТО гаранции за своята сигурност

Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс.
"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат, предаде БТА.
По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.
"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон. "И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".
Американският президент Доналд Тръмп прикани украинския си колега Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс.
"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".
1 стоян георгиев
Коментиран от #10, #13
13:07 18.08.2025
2 Тръмп
13:07 18.08.2025
3 ЛЛЛЛ
13:07 18.08.2025
4 ХУНТАТА В
13:08 18.08.2025
5 Орешник
13:08 18.08.2025
6 Делю Хайдутин
13:08 18.08.2025
7 Орешник
13:08 18.08.2025
8 Голям джумбиш
Коментиран от #17
13:09 18.08.2025
9 Да вземат
Коментиран от #16
13:10 18.08.2025
10 СТУЕНЬЕ
До коментар #1 от "стоян георгиев":И ТИ СИ РУПАЛ КУРабии от маиданските
13:10 18.08.2025
11 провинциалист
13:10 18.08.2025
12 Пусин е най-жалкия главнокомандващ
13:10 18.08.2025
13 Кривоверен алкаш
До коментар #1 от "стоян георгиев":Нагли...нападат убиват и окупират и искат гаранции никой да не им пречи...сбъркано руско племе..
13:10 18.08.2025
14 Путин
13:10 18.08.2025
15 Реалност
У нас има два крайморски обекта с руска въоръжена охрана - Камчия и Росенец, един опасно разположен имот на руската държава до яз. Искър, известен брой млади руски военни пенсионери, концентрирана рускоезична колония по Черноморието, поне две проруски партии в Народното събрание (реално са повече) и проруска паравоенна групировка в Странджа - БНО "Шипка". Да не забравяме взривените оръжейни складове в България. Това са лесни за проверяване факти. Допълнителен рисков фактор на Балканите точно до нас е вътрешно нестабилната Сърбия с нейната близост до Русия и Унгария, плюс амбициите ѝ за връщане в Косово и Босна и враждебността на Вучич към България.
13:11 18.08.2025
16 гост
До коментар #9 от "Да вземат":дали няма да им преседне,как мислиш.
13:11 18.08.2025
17 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Голям джумбиш":ЕС гради армии срещу Русия.Или трябва да спрат или Русия ще ги удари превантивно.
13:12 18.08.2025
18 О БЕСЕТЕ ХУ...ЙЛО
13:12 18.08.2025
19 Хабиби
13:13 18.08.2025
20 Кое не е така ?!
Коментиран от #26
13:14 18.08.2025
21 Вещицата от Запад
13:14 18.08.2025
22 Плъх
13:14 18.08.2025
23 Болшевишки неволи
13:15 18.08.2025
24 Факт
НАТО разполага с малко танкове и артилерия в Европа но рашистите и копейките продължават да лъжат че НАТО всеки момент щяло да нападне Русия!!! !
Коментиран от #29
13:15 18.08.2025
25 Механик
П едерацията скоро приключва окончателно .
Затова вовка педофила се сдухва
13:15 18.08.2025
26 Дявола евангелието чел
До коментар #20 от "Кое не е така ?!":Според същия договор Украйна трябва да е неутрална държава, без западни войски и бази на територията си.
13:16 18.08.2025
27 Федося
Коментиран от #31
13:16 18.08.2025
28 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Коментиран от #32
13:18 18.08.2025
29 Факт
До коментар #24 от "Факт":НАТО вече е нападнало Русия. Путин трябва да спре да се гъне като глист и да отговори. Най-слабото звено са Молдова и България.
13:18 18.08.2025
30 Селеногин
Коментиран от #36, #37
13:19 18.08.2025
31 Я пък тоя
До коментар #27 от "Федося":Ще чакате, трудно се намират петима да си дадат яйцата, да си играете с тях.
13:19 18.08.2025
32 Троцки
До коментар #28 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":СССР е днес ЕС. Комунизмът е измислен от англичанин и германец (еввреи) Маркс и Енгелс
13:20 18.08.2025
33 Матю хари
13:20 18.08.2025
34 Че нали уж според
За фашагите москалски Международните ДОГОВОРИ...НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!
С мерт ху--- ЙЛО
13:20 18.08.2025
35 Ван Хален
13:20 18.08.2025
36 Я пък тоя
До коментар #30 от "Селеногин":Пийте си селеногина!
13:21 18.08.2025
37 Мая Сандо
До коментар #30 от "Селеногин":Млъквай третополов бинарен папагал!
13:21 18.08.2025