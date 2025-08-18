Новини
Русия поиска от НАТО гаранции за своята сигурност
  Тема: Украйна

Русия поиска от НАТО гаранции за своята сигурност

18 Август, 2025 13:06 894 37

Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия, каза руски дипломат

Русия поиска от НАТО гаранции за своята сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс.

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат, предаде БТА.

По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви при пристигането си във Вашингтон днес, че се надява "споделената сила" на САЩ и Европа да принуди Русия да сключи мирно споразумение, предаде Ройтерс.

"Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно", написа Зеленски в "Телеграм" след пристигането си във Вашингтон. "И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир".

Американският президент Доналд Тръмп прикани украинския си колега Зеленски да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс.

"Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".


Австрия
  • 1 стоян георгиев

    8 15 Отговор
    Русия няма как да очаква гаранции като самата тя не дава такива.

    Коментиран от #10, #13

    13:07 18.08.2025

  • 2 Тръмп

    17 4 Отговор
    НАТО вече не съществува.

    13:07 18.08.2025

  • 3 ЛЛЛЛ

    16 4 Отговор
    Мисля, че големите батковци вече са се разбрали кое как ще се случи и няма абсолютно никакво значение, кой ще се търкаля на килима в овалния кабинет. Няма никакво значение колко ще са придружаващите Зеленски лица, мача е с предизвестен резултат. Просто ще им бъдат спуснати указания.

    13:07 18.08.2025

  • 4 ХУНТАТА В

    2 1 Отговор
    АБУГРАИБ---НЕ ПОНАСЯТ ЖЕГАТА СИБИР---ЧОИС

    13:08 18.08.2025

  • 5 Орешник

    9 4 Отговор
    Как ми се посещава Европа!

    13:08 18.08.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    10 3 Отговор
    Каква сигурност като ЕС тегли трилиони за война с Русия?И не го крие даже.

    13:08 18.08.2025

  • 7 Орешник

    4 2 Отговор
    Аз не съм ли гаранция ?

    13:08 18.08.2025

  • 8 Голям джумбиш

    5 9 Отговор
    Е нали руzия мачкаше натюфците, а НАТО беше слаба и джендъраска организация за присмех. Как така "велика" руzия може да иска гаранции от слабаците натюфски. Страхотен джумбиш.

    Коментиран от #17

    13:09 18.08.2025

  • 9 Да вземат

    4 3 Отговор
    Накрая, да се обединят Русия и щатите открито, че да си делнат не само украйна, ами и цяла Европа, че да видим, кой ще може да ги спре да го направят! Аман от демагогии и джафкане на дребни палета!

    Коментиран от #16

    13:10 18.08.2025

  • 10 СТУЕНЬЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И ТИ СИ РУПАЛ КУРабии от маиданските

    13:10 18.08.2025

  • 11 провинциалист

    1 5 Отговор
    Е, какви гаранции? Ще ги накарат да си нарежат ракетите и танковете. Тоя филм сме го гледали вече.

    13:10 18.08.2025

  • 12 Пусин е най-жалкия главнокомандващ

    6 7 Отговор
    Още малко да ги дъpмонят украинските герои като "маче у дерек" и ще ползват да се жалват на цял свят, че много лошо ги бият

    13:10 18.08.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Нагли...нападат убиват и окупират и искат гаранции никой да не им пречи...сбъркано руско племе..

    13:10 18.08.2025

  • 14 Путин

    5 5 Отговор
    е най-голямата опасност за Русия !

    13:10 18.08.2025

  • 15 Реалност

    2 6 Отговор
    Не подценявайте налудничавите планове на Путин и антуража му. Преценката на европейското командуване на НАТО и оповестената разузнавателна информация на полското, естонското, литовското, латвийското, нидерландското, финландското, естонското, шведското и датското правителство е, че Русия разработва планове за атака на запад в срок до 2028 г. Дори нашата пробита ДАНС от години публикува доклади, според които основна заплаха за българската сигурност е Русия.
    У нас има два крайморски обекта с руска въоръжена охрана - Камчия и Росенец, един опасно разположен имот на руската държава до яз. Искър, известен брой млади руски военни пенсионери, концентрирана рускоезична колония по Черноморието, поне две проруски партии в Народното събрание (реално са повече) и проруска паравоенна групировка в Странджа - БНО "Шипка". Да не забравяме взривените оръжейни складове в България. Това са лесни за проверяване факти. Допълнителен рисков фактор на Балканите точно до нас е вътрешно нестабилната Сърбия с нейната близост до Русия и Унгария, плюс амбициите ѝ за връщане в Косово и Босна и враждебността на Вучич към България.

    13:11 18.08.2025

  • 16 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да вземат":

    дали няма да им преседне,как мислиш.

    13:11 18.08.2025

  • 17 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Голям джумбиш":

    ЕС гради армии срещу Русия.Или трябва да спрат или Русия ще ги удари превантивно.

    13:12 18.08.2025

  • 18 О БЕСЕТЕ ХУ...ЙЛО

    3 4 Отговор
    Спасете Монголо- мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ И МОСКАЛБАД!

    13:12 18.08.2025

  • 19 Хабиби

    2 3 Отговор
    Най-опасно за Русия ще е мятането на чували с помощи ,от хеликоптери !

    13:13 18.08.2025

  • 20 Кое не е така ?!

    4 2 Отговор
    За протокола. От 1994 г. насам Украйна има гаранции за независимост и нарушения на границите, също от Русия. Освен това, на 22 април 2004 г. Владимир Путин тържествено ратифицира договора за неприкосновеност на руско-украинската граница. Достатъчно е да ги спазваме и войната ще приключи.

    Коментиран от #26

    13:14 18.08.2025

  • 21 Вещицата от Запад

    2 2 Отговор
    Русия ще бъде излъгана във всички случаи. Каквото и да подпишат, после ще го обърнат по друг начин.

    13:14 18.08.2025

  • 22 Плъх

    0 2 Отговор
    Бункера не е ли гарантиран ?

    13:14 18.08.2025

  • 23 Болшевишки неволи

    2 2 Отговор
    Усещам днес много лош ден за русофилите и путинофилите. Ще трябва да мислят какви още по-оригинални и слабоумни опорки да измислят, за да представят руския провал за успех. Но вярвам в тях. Тьотя Митогановица ще им даде нужните напътствия и разяснения.

    13:15 18.08.2025

  • 24 Факт

    2 2 Отговор
    Рашистите и копейките продължават да тръбят глупости от рода на как всеки момент НАТО щяло да нападне Русия. То за нормалните хора отдавна стана ясно че НАТО няма снаряди и не може да произведе голямо количество от тях.
    НАТО разполага с малко танкове и артилерия в Европа но рашистите и копейките продължават да лъжат че НАТО всеки момент щяло да нападне Русия!!! !

    Коментиран от #29

    13:15 18.08.2025

  • 25 Механик

    2 1 Отговор
    Гаранция- Франция.
    П едерацията скоро приключва окончателно .
    Затова вовка педофила се сдухва

    13:15 18.08.2025

  • 26 Дявола евангелието чел

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кое не е така ?!":

    Според същия договор Украйна трябва да е неутрална държава, без западни войски и бази на територията си.

    13:16 18.08.2025

  • 27 Федося

    0 0 Отговор
    Веднъж седмично чакам на опашка за 10 яйца !

    Коментиран от #31

    13:16 18.08.2025

  • 28 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    1 0 Отговор
    СССР загина, защото преследваше утопия - построяването на комунизма, а русия пак ще загине, защото преследва утопия - съживяването на мъртвеца, СССР! Който впряга цялата икономическа мощ на държавата си за болни фантазии, за сметка на страдащо население има един и същ край!

    Коментиран от #32

    13:18 18.08.2025

  • 29 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    НАТО вече е нападнало Русия. Путин трябва да спре да се гъне като глист и да отговори. Най-слабото звено са Молдова и България.

    13:18 18.08.2025

  • 30 Селеногин

    0 1 Отговор
    Помните ли Садам ?Такава ще е съдбата на Путин !

    Коментиран от #36, #37

    13:19 18.08.2025

  • 31 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Федося":

    Ще чакате, трудно се намират петима да си дадат яйцата, да си играете с тях.

    13:19 18.08.2025

  • 32 Троцки

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    СССР е днес ЕС. Комунизмът е измислен от англичанин и германец (еввреи) Маркс и Енгелс

    13:20 18.08.2025

  • 33 Матю хари

    2 0 Отговор
    Голям смях. Русия моли НАТО-ро да й гарантира сигурност, защото тя самата е безпомощна.

    13:20 18.08.2025

  • 34 Че нали уж според

    2 0 Отговор
    БУДАПЕЩЕНСКИЯ МЕМОРАНДУМ, Фашагите Кремльовски и лично ФЮРЕРА педофил подписаха да ЗАЩИТАВАТ целостта и Независимостта на УКРАЙНА,..след като Украйна се отказа от онези 1680 Ядрени Бойни глави!!
    За фашагите москалски Международните ДОГОВОРИ...НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!
    С мерт ху--- ЙЛО

    13:20 18.08.2025

  • 35 Ван Хален

    0 1 Отговор
    Най-безопасно е в Хага !

    13:20 18.08.2025

  • 36 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Селеногин":

    Пийте си селеногина!

    13:21 18.08.2025

  • 37 Мая Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Селеногин":

    Млъквай третополов бинарен папагал!

    13:21 18.08.2025

