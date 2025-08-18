Новини
Тръмп: Зеленски може да приключи войната "почти веднага"
  Тема: Украйна

Тръмп: Зеленски може да приключи войната "почти веднага"

18 Август, 2025 13:12

Условията според него: Украйна да се откаже от Крим и от амбициите си за присъединяване към НАТО

Тръмп: Зеленски може да приключи войната "почти веднага" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на Украйна Володимир Зеленски може да приключи войната, поведена от Русия срещу неговата страна, "почти веднага" или може да продължи да се сражава. Американският президент Доналд Тръмп направи това изявление в своята социална мрежа Truth Social.

Съдейки по съобщението на ръководителя на Белия дом, условията, с които трябва да се съгласи Украйна, за да спре руската агресия, са да се откаже както от претенциите към анексирания от Русия полуостров Крим, така и от стремежа си за влизане в НАТО.

Още новини от Украйна

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза в телевизионно интервю следното: "В крайна сметка, ако украинците не са готови да се откажат от териториите, за които претендира Москва, никой няма да ги подтиква към това". Но в този случай, според него, мирно споразумение може да не бъде сключено.

Зеленски: Не трябваше да даваме Крим

Украинският президент Зеленски на свой ред написа в Телеграм след пристигането си във Вашингтон, че благодари на Доналд Тръмп за поканата. "Всички еднакво искаме бързо и сигурно да приключим тази война. И мирът трябва да е продължителен. Не така, както стана преди няколко години, когато Украйна бе принудена да даде Крим и част от Донбас, а Путин използва това просто като плацдарм за ново нападение. Или когато на Украйна уж бяха дадени "гаранции за сигурност" през 1994 година, но това не сработи."

"Разбира се, не трябваше да даваме Крим тогава, както след 2022 година украинците не дадоха Киев, Одеса, Харков. Украинците се борят за своята земя, за своята независимост", написа Зеленски. Неговото мнение е, че "Русия трябва да завърши тази война, която сама започна". "И аз се надявам, че нашата съвместна сила с Америка, с нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир", подчерта украинският лидер.

Срещата на Тръмп със Зеленски и с европейските лидери във Вашингтон

Белият дом съобщи, че двустранната среща на Тръмп и Зеленски ще започне във Вашингтон в 13,15 местно време (20,15 българско). След това, час по-късно Тръмп ще приветства пристигналите в американската столица европейски лидери, с които официалната му среща започва в 15 ч. местно време (22 ч. българско).

Очаква се в САЩ да пристигнат германският канцлер Фридрих Мерц, премиерите на Италия и на Великобритания Джорджа Мелони и Киър Стармър, президентите на Франция и Финландия Еманюел Макрон и Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, освен другото европейските лидери и президентът на Украйна ще обсъждат във Вашингтон гаранциите за сигурността на Киев. "За да настъпи мир, руската страна трябва да признае, че Украйна е суверенна държава, която има право на самоотбрана и право да влиза в съюзи с други държави в името на своята защита." В следващите дни ще се говори именно за това какви да са гаранциите и как могат да бъдат осигурени, допълни Рубио.

Автор: Елена Гункел




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    9 1 Отговор
    Зеленски да вдига бяло знаме и войната свършва веднага.

    13:13 18.08.2025

  • 2 Румен Радев

    4 2 Отговор
    Чий е Крим?

    Коментиран от #8, #18

    13:14 18.08.2025

  • 3 А таааака

    5 0 Отговор
    Контрата е в Зеленски. Сега му го нахендриха

    Коментиран от #11

    13:14 18.08.2025

  • 4 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Може и да може, обаче трябва да попита, Стармър, Макрон и Мерц.

    13:15 18.08.2025

  • 5 пак СТУДЕН

    6 0 Отговор
    душ -----рев и соп ооли

    Коментиран от #20

    13:15 18.08.2025

  • 6 Възраждане

    6 1 Отговор
    Зеленият потник въобще не трябваше да започва тази война. Това да е за урок на всички, които дразнят по-силния

    13:15 18.08.2025

  • 7 С думи прости

    5 0 Отговор
    Ако войната продължи отговорността ще е изцяло на Зеленски !

    Коментиран от #12

    13:15 18.08.2025

  • 8 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Радев":

    А чии са тези 1млн. лева, които всеки ден плащаме на Турция заради кауна !

    Коментиран от #16

    13:16 18.08.2025

  • 9 Оффф

    7 0 Отговор
    Като не искаш да даваш Крим си го върни наркоман. Вземи си го.
    Никой не го дава, Русия си го взе. Крим е руски

    13:16 18.08.2025

  • 10 Така е

    3 0 Отговор
    Наркоса , да вдига бялото знаме и да бяга или във Великобритания , или в Израел! Иначе, укрите ще го ликвидират публично за толкова много убити напразно!

    13:17 18.08.2025

  • 11 курназ момче е ТОИ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "А таааака":

    САМОЛЕТА СИ МУ Е САМОЛЕТА ЗАД ХАНГАРА МУ 10на РЕД ЧАКАТ

    13:18 18.08.2025

  • 12 Така е ...

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "С думи прости":

    Но Зеленски да се чете "Европейските му съюзници".. отговорността ще е изцяло тяхна казва дефакто Тръмп на света

    13:18 18.08.2025

  • 13 Тръмп кръчмарина

    0 0 Отговор
    Не бе, Тръмпи. Бъркаш се! Путин може да приключи войната веднага. Зеленски няма какво да приключва, той е в отбранителна позиция.

    13:19 18.08.2025

  • 14 БОЗА

    0 0 Отговор
    Довечера бай Дончо ще се срещне с глутница хиени "придружаващи" непослушно дете даунче свикнало да тропа с краче и да получава поисканото доскоро...бай Дончо има законното право да заяви на глутницата:"След като толкова държите на зеленясълия поемате изцяло грижата,за него-нито цент,нито патрон,за вас и него"...което Е КРАЯТ на смешното нато и на още по-смешния и фалирал ЕС....ТКЗСто си отива-затова се събират в глутница-щото са фалирали,безсилни и безмозъчни...ей го-хърватите им показват,че улавщините на урсула и кая не са техни проблеми,унгарците и те...зеленясълия пристигна,за срещата пак с тениска-злите езици твърдят,че си заръчал сако под наем...с джобове...;-)

    13:19 18.08.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    След Борис Джонсън, Зеленски ще направи втора грешка и ще остави всички козове в ръцете на Путин.

    13:19 18.08.2025

  • 16 Румен Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Турски поток, Северен поток и Боташ минават под общото управление на САЩ и Русия.Това решиха в Аляска.

    13:19 18.08.2025

  • 17 Блез Паскал

    1 0 Отговор
    БРАВО на Президента Тръмп!
    Истински Политик, Дипломат и Бизнесмен!
    За разлика от Нищото влАдимир зеленски.

    13:20 18.08.2025

  • 18 Румен Боташа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Радев":

    Украински, къв да е.

    13:20 18.08.2025

  • 19 Най-великият Президент на 21 век

    0 0 Отговор
    Президент Зеленски, можеше да я приключи по твоя начин и без теб. Не му е необходим някакъв си страхлив, неморален и иZкофял дядка да му го казва.

    13:21 18.08.2025

  • 20 Да допълня:

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "пак СТУДЕН":

    пак СТУДЕН
    душ -----рев и соп ооли
    За Урсулиците!

    13:21 18.08.2025

  • 21 Руснаков

    1 0 Отговор
    Да бе да...защото Фюрера не може веднага да я приключи...какъв улав съюзник си намери Путин...

    13:21 18.08.2025

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор
    За гаранциите за сигурност на остатъчна Украйна,Тръмп и Путин се разбраха и Тръмп го написа в неговата социална мрежа.
    САЩ поемат гаранции за сигурността на Украйна,като там няма да има военни бази,ракети и военно производство! САЩ а не НАТО става гарант за сигурността,както е гарант за Ю.Корея.
    Британците са аут.:)))

    13:21 18.08.2025

  • 23 Ами удар брутален е верно

    0 0 Отговор
    По Зеленски и европейските му съюзници. Точно, кратко и ясно.

    13:21 18.08.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Зеленски ако сега не приеме условията, следващите ще са пълна и безусловна капитулация на Украйна. Ще поживеем, ще видим.

    13:22 18.08.2025