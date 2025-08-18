Тръмп: Зеленски може да приключи войната "почти веднага"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски може да приключи войната, поведена от Русия срещу неговата страна, "почти веднага" или може да продължи да се сражава. Американският президент Доналд Тръмп направи това изявление в своята социална мрежа Truth Social.

Съдейки по съобщението на ръководителя на Белия дом, условията, с които трябва да се съгласи Украйна, за да спре руската агресия, са да се откаже както от претенциите към анексирания от Русия полуостров Крим, така и от стремежа си за влизане в НАТО.

Още новини от Украйна

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза в телевизионно интервю следното: "В крайна сметка, ако украинците не са готови да се откажат от териториите, за които претендира Москва, никой няма да ги подтиква към това". Но в този случай, според него, мирно споразумение може да не бъде сключено.

Зеленски: Не трябваше да даваме Крим

Украинският президент Зеленски на свой ред написа в Телеграм след пристигането си във Вашингтон, че благодари на Доналд Тръмп за поканата. "Всички еднакво искаме бързо и сигурно да приключим тази война. И мирът трябва да е продължителен. Не така, както стана преди няколко години, когато Украйна бе принудена да даде Крим и част от Донбас, а Путин използва това просто като плацдарм за ново нападение. Или когато на Украйна уж бяха дадени "гаранции за сигурност" през 1994 година, но това не сработи."

"Разбира се, не трябваше да даваме Крим тогава, както след 2022 година украинците не дадоха Киев, Одеса, Харков. Украинците се борят за своята земя, за своята независимост", написа Зеленски. Неговото мнение е, че "Русия трябва да завърши тази война, която сама започна". "И аз се надявам, че нашата съвместна сила с Америка, с нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир", подчерта украинският лидер.

Срещата на Тръмп със Зеленски и с европейските лидери във Вашингтон

Белият дом съобщи, че двустранната среща на Тръмп и Зеленски ще започне във Вашингтон в 13,15 местно време (20,15 българско). След това, час по-късно Тръмп ще приветства пристигналите в американската столица европейски лидери, с които официалната му среща започва в 15 ч. местно време (22 ч. българско).

Очаква се в САЩ да пристигнат германският канцлер Фридрих Мерц, премиерите на Италия и на Великобритания Джорджа Мелони и Киър Стармър, президентите на Франция и Финландия Еманюел Макрон и Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, освен другото европейските лидери и президентът на Украйна ще обсъждат във Вашингтон гаранциите за сигурността на Киев. "За да настъпи мир, руската страна трябва да признае, че Украйна е суверенна държава, която има право на самоотбрана и право да влиза в съюзи с други държави в името на своята защита." В следващите дни ще се говори именно за това какви да са гаранциите и как могат да бъдат осигурени, допълни Рубио.

Автор: Елена Гункел