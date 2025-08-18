Тръмп: Зеленски може да приключи войната "почти веднага"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски може да приключи войната, поведена от Русия срещу неговата страна, "почти веднага" или може да продължи да се сражава. Американският президент Доналд Тръмп направи това изявление в своята социална мрежа Truth Social.
Съдейки по съобщението на ръководителя на Белия дом, условията, с които трябва да се съгласи Украйна, за да спре руската агресия, са да се откаже както от претенциите към анексирания от Русия полуостров Крим, така и от стремежа си за влизане в НАТО.
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза в телевизионно интервю следното: "В крайна сметка, ако украинците не са готови да се откажат от териториите, за които претендира Москва, никой няма да ги подтиква към това". Но в този случай, според него, мирно споразумение може да не бъде сключено.
Зеленски: Не трябваше да даваме Крим
Украинският президент Зеленски на свой ред написа в Телеграм след пристигането си във Вашингтон, че благодари на Доналд Тръмп за поканата. "Всички еднакво искаме бързо и сигурно да приключим тази война. И мирът трябва да е продължителен. Не така, както стана преди няколко години, когато Украйна бе принудена да даде Крим и част от Донбас, а Путин използва това просто като плацдарм за ново нападение. Или когато на Украйна уж бяха дадени "гаранции за сигурност" през 1994 година, но това не сработи."
"Разбира се, не трябваше да даваме Крим тогава, както след 2022 година украинците не дадоха Киев, Одеса, Харков. Украинците се борят за своята земя, за своята независимост", написа Зеленски. Неговото мнение е, че "Русия трябва да завърши тази война, която сама започна". "И аз се надявам, че нашата съвместна сила с Америка, с нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир", подчерта украинският лидер.
Срещата на Тръмп със Зеленски и с европейските лидери във Вашингтон
Белият дом съобщи, че двустранната среща на Тръмп и Зеленски ще започне във Вашингтон в 13,15 местно време (20,15 българско). След това, час по-късно Тръмп ще приветства пристигналите в американската столица европейски лидери, с които официалната му среща започва в 15 ч. местно време (22 ч. българско).
Очаква се в САЩ да пристигнат германският канцлер Фридрих Мерц, премиерите на Италия и на Великобритания Джорджа Мелони и Киър Стармър, президентите на Франция и Финландия Еманюел Макрон и Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.
По думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, освен другото европейските лидери и президентът на Украйна ще обсъждат във Вашингтон гаранциите за сигурността на Киев. "За да настъпи мир, руската страна трябва да признае, че Украйна е суверенна държава, която има право на самоотбрана и право да влиза в съюзи с други държави в името на своята защита." В следващите дни ще се говори именно за това какви да са гаранциите и как могат да бъдат осигурени, допълни Рубио.
Автор: Елена Гункел
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
13:13 18.08.2025
2 Румен Радев
Коментиран от #8, #18
13:14 18.08.2025
3 А таааака
Коментиран от #11
13:14 18.08.2025
4 Я пък тоя
13:15 18.08.2025
5 пак СТУДЕН
Коментиран от #20
13:15 18.08.2025
6 Възраждане
13:15 18.08.2025
7 С думи прости
Коментиран от #12
13:15 18.08.2025
8 Българин
До коментар #2 от "Румен Радев":А чии са тези 1млн. лева, които всеки ден плащаме на Турция заради кауна !
Коментиран от #16
13:16 18.08.2025
9 Оффф
Никой не го дава, Русия си го взе. Крим е руски
13:16 18.08.2025
10 Така е
13:17 18.08.2025
11 курназ момче е ТОИ
До коментар #3 от "А таааака":САМОЛЕТА СИ МУ Е САМОЛЕТА ЗАД ХАНГАРА МУ 10на РЕД ЧАКАТ
13:18 18.08.2025
12 Така е ...
До коментар #7 от "С думи прости":Но Зеленски да се чете "Европейските му съюзници".. отговорността ще е изцяло тяхна казва дефакто Тръмп на света
13:18 18.08.2025
13 Тръмп кръчмарина
13:19 18.08.2025
14 БОЗА
13:19 18.08.2025
15 Данко Харсъзина
13:19 18.08.2025
16 Румен Радев
До коментар #8 от "Българин":Турски поток, Северен поток и Боташ минават под общото управление на САЩ и Русия.Това решиха в Аляска.
13:19 18.08.2025
17 Блез Паскал
Истински Политик, Дипломат и Бизнесмен!
За разлика от Нищото влАдимир зеленски.
13:20 18.08.2025
18 Румен Боташа
До коментар #2 от "Румен Радев":Украински, къв да е.
13:20 18.08.2025
19 Най-великият Президент на 21 век
13:21 18.08.2025
20 Да допълня:
До коментар #5 от "пак СТУДЕН":пак СТУДЕН
душ -----рев и соп ооли
За Урсулиците!
13:21 18.08.2025
21 Руснаков
13:21 18.08.2025
22 Атина Палада
САЩ поемат гаранции за сигурността на Украйна,като там няма да има военни бази,ракети и военно производство! САЩ а не НАТО става гарант за сигурността,както е гарант за Ю.Корея.
Британците са аут.:)))
13:21 18.08.2025
23 Ами удар брутален е верно
13:21 18.08.2025
24 Данко Харсъзина
13:22 18.08.2025