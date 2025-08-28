Новини
Тошко Йорданов: Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали

28 Август, 2025 21:38 1 227 40

Йорданов участва в панел Енергетика на Интерпарламентарната конференция по общата външна политика и общата политика за сигурност и отбрана в рамките на Датското председателство на Европейския съюз (ЕС).

Тошко Йорданов: Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България ще защити енергийната си независимост, каза Тошко Йорданов, депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) и заместник-ръководител на делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАСЕ). Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали, допълни той, цитиран от пресцентъра на партията, предават от БТА.

По думите на Тошко Йорданов в Копенхаген си говорим за критична инфраструктура, енергетика и устойчивост, което не са абстрактни думи, а е гръбнакът на нашите общества.

Според Йорданов, Европа се нуждае от Зелена сделка, но сделката, която имаме сега, е несправедлива, небалансирана и нестабилна.

Той дава пример с България и допълва, че ако бъдат затворени въглищните електроцентрали в басейна на Марица, приносът на страната към намаляване на европейските емисии ще бъде 0,02%. Но в замяна ще унищожим 40% от производството си на електроенергия, допълва Йорданов.

Според Тошко Йорданов, това не е климатична политика, а национално самоубийство.

България вече постигна резултати. В края на миналия век емисиите ни бяха 105 милиона тона, а днес са 42 милиона. Това е намаление с 60%. Голямата цел на Европейския съюз след 5 години е 55% намаление, казва още депутатът.

Ние в България вече го направихме. Ние не сме догонващи, ние сме пионери! Но се очаква от нас да унищожим енергийната си независимост, да унищожим индустриите си, да оставим хиляди семейства без работа. И всичко това в името на символични резултати, които няма да променят глобалния климат, допълва той.

На конференцията участваха председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева, на тази по отбрана Христо Гаджев и депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    48 1 Отговор
    А нещо за хотела с ВОДОПАДА❗

    Коментиран от #4, #29

    21:39 28.08.2025

  • 2 тоше

    53 1 Отговор
    що не се гръмнеш ? всички визяхме кои сте

    Коментиран от #37

    21:39 28.08.2025

  • 3 Румен

    45 2 Отговор
    На тоя вярва ли му някой?

    21:41 28.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Може пък и той да бъде включен в зелената сделка- с една ВЕЦ под водопада🤣🤣🤣

    21:41 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха,ха,ха

    40 2 Отговор
    А нещо за чекмеджето да кажеш.

    21:43 28.08.2025

  • 7 Мерси

    39 1 Отговор
    от Тошковци и подобни субекти ! Да не се вясват никога повече в политиката и обществения живот , а пътя и кой от където е !

    21:46 28.08.2025

  • 8 Гошо

    30 1 Отговор
    Ааа....Аре нема нужда!...Вече видяхме как ги защитавате!....Лапнете та още некой и друг лев от Пеевски и Борисов и бегайте!...Нема нужда и от вас и оня, сакатия ви бос

    21:47 28.08.2025

  • 9 цял живот градиш име

    25 1 Отговор
    и на края се разбира, че си бил скута и си сукал от грешният биберон

    21:47 28.08.2025

  • 10 Браво Тоше

    11 6 Отговор
    Това е точно така и това, че продажни политици унищожават ЕС, не означава, че и ние трябва да се самоубиваме.

    Коментиран от #16

    21:49 28.08.2025

  • 11 ъперкът

    28 0 Отговор
    Тоше, не знам дали усещаш, но си аут при следващите избори.

    21:50 28.08.2025

  • 12 Прав е тоя

    20 1 Отговор
    Ще си защити работното място и келепира произтичащ от него. И електроцентралите на аверчетата.

    21:51 28.08.2025

  • 13 сивушко

    26 2 Отговор
    Какво може да защитиш ти бе, мекере ямболско. Освен своя интерес нищо друго не защитаваш. Скоро политическата ситуация ще ви постави на правилното място.

    21:51 28.08.2025

  • 14 Атмосферата

    14 1 Отговор
    Китайците кви емисии имат, то са да се смееш ли да плачеш ли, мутро Деби...лярска кочина

    21:51 28.08.2025

  • 15 Само

    19 0 Отговор
    като видиш какви същества са участвали в конференцията и почваш да драйфаш ! Добре , че краят им се вижда !

    21:53 28.08.2025

  • 16 Новичок

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Браво Тоше":

    Слави ти ли си бре "зулус" как е суверена ???

    Коментиран от #26

    21:53 28.08.2025

  • 17 Я тая въшка

    12 2 Отговор
    Се облякал, като Зеленски!
    Тошко маймуната, скача по трибуната
    Преплита си краката и пада на земята.- песничка от детските ми години!

    21:54 28.08.2025

  • 18 Мунчо

    22 1 Отговор
    Тошко, докара ли евтини докторя от Папуа Нова Гвинея?

    21:54 28.08.2025

  • 19 Хе хе

    14 3 Отговор
    Така става когато патерица се помисли за стълб хе хе хе

    Коментиран от #22

    21:56 28.08.2025

  • 20 кой си

    12 1 Отговор
    па ти бре та на митко каратиста и пашата румен да и казваш що да праат.клоун такъв.

    21:57 28.08.2025

  • 21 Помня

    12 3 Отговор
    Имаше двама Тошковци които българите обичаха - Живков и Козарев , а този го го проклинат

    21:57 28.08.2025

  • 22 Феникс

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хе хе":

    Тези и за бастун не стават!

    21:58 28.08.2025

  • 23 Каква

    10 2 Отговор
    е тая растителност по кратуната му на тоя поплювко ?

    21:59 28.08.2025

  • 24 Уса

    11 1 Отговор
    Тоше,какво прави бате Баце?Доволен ли е,че лижете настървено?За каква енергиина независимост говориш без ядрена енергетика?То е ясно,че въглищата са на доизживяване,но не правите нищо по въпроса Белене или сте го запазили за курорт.Там да ви вкарат и ви изгният кокалите предатели

    22:00 28.08.2025

  • 25 Как

    7 0 Отговор
    Бй Тошо е смешник

    22:01 28.08.2025

  • 26 Нужно ли е да си Слави

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Новичок":

    че да знаеш, че унищожението на централите е самоубийство на енергетиката ни? Толкова ли не ти пука за тая държава?

    22:02 28.08.2025

  • 27 Българин

    10 2 Отговор
    МАЙ.МУН , ЧАЛ.ГАР И БО.КЛУК !!!

    22:03 28.08.2025

  • 28 Анонимен

    11 0 Отговор
    Тошко Йорданов: ще защитим нашите работни места...................да не си помислите че говори за вас.

    22:05 28.08.2025

  • 29 БЕЗ МАЙТАП

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Плям плям плял .......Пляс пляс пляс ....по задните части на тОшКо.Охх.Офф.

    22:05 28.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 сакън

    13 2 Отговор
    Сакън, не искам тоя от нищо да ме защитава!

    22:07 28.08.2025

  • 32 Гръч

    7 2 Отговор
    Още не мога да си простя че съм гласувал за тая партия патерица итн.Само веднъж гласувах на гребена на патриотичната вълна и още на другия ден съжалих,като видях техните провалени от миналото пропадляци за министри...Никога няма да си го простя и не само аз много хора им се довериха и бяха измамени подло

    22:10 28.08.2025

  • 33 ШИБАЛАНКО КОЛЕВ

    3 1 Отговор
    КУКЕР НАМАКЯТИВРУНТАВИЯГЪЗДАГОНАБИЯ

    22:15 28.08.2025

  • 34 Този доказан лъжец пак лъже

    7 2 Отговор
    Тодоре жалък пропаднал мафиот си

    Коментиран от #35

    22:16 28.08.2025

  • 35 Какво лъже бе

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Този доказан лъжец пак лъже":

    Всичко казано е самата истина.

    22:19 28.08.2025

  • 36 Ами

    2 0 Отговор
    зулусът видял ли се е с канадските индианци?!

    22:26 28.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Завърнал се

    1 0 Отговор
    Африкански, гарантирани ли са заплатите от 500 евро?

    22:33 28.08.2025

  • 40 Без думи

    1 0 Отговор
    Ха ха ха...
    Направете един чалга концерт в знак на желанието си да защитите българският народ....
    А може и Шефа си да затътриш до Божи гроб...с инвалидната количка белким и той стане ,,хаджия", белким това му остане,след,като татко не можа,въпреки хвалбите му за огромния питонь де спеше в неговия панталон и плашеше и старо и младо на екрана и в студиото...
    Даже мацките му бягаха...не от страх,а от...разочарование,кога от сън дълбок не успяваха да го...събудят...

    22:40 28.08.2025

