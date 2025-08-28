Тошко Йорданов: Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали

България ще защити енергийната си независимост, каза Тошко Йорданов, депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) и заместник-ръководител на делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАСЕ). Ще защитим нашия народ, нашите работни места и нашите електроцентрали, допълни той, цитиран от пресцентъра на партията, предават от БТА.
Йорданов участва в панел Енергетика на Интерпарламентарната конференция по общата външна политика и общата политика за сигурност и отбрана в рамките на Датското председателство на Европейския съюз (ЕС).
По думите на Тошко Йорданов в Копенхаген си говорим за критична инфраструктура, енергетика и устойчивост, което не са абстрактни думи, а е гръбнакът на нашите общества.
Според Йорданов, Европа се нуждае от Зелена сделка, но сделката, която имаме сега, е несправедлива, небалансирана и нестабилна.
Той дава пример с България и допълва, че ако бъдат затворени въглищните електроцентрали в басейна на Марица, приносът на страната към намаляване на европейските емисии ще бъде 0,02%. Но в замяна ще унищожим 40% от производството си на електроенергия, допълва Йорданов.
Според Тошко Йорданов, това не е климатична политика, а национално самоубийство.
България вече постигна резултати. В края на миналия век емисиите ни бяха 105 милиона тона, а днес са 42 милиона. Това е намаление с 60%. Голямата цел на Европейския съюз след 5 години е 55% намаление, казва още депутатът.
Ние в България вече го направихме. Ние не сме догонващи, ние сме пионери! Но се очаква от нас да унищожим енергийната си независимост, да унищожим индустриите си, да оставим хиляди семейства без работа. И всичко това в името на символични резултати, които няма да променят глобалния климат, допълва той.
На конференцията участваха председателят на парламентарната социална комисия Деница Сачева, на тази по отбрана Христо Гаджев и депутатът от "ДПС - Ново начало" Станислав Анастасов.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #4, #29
21:39 28.08.2025
2 тоше
Коментиран от #37
21:39 28.08.2025
3 Румен
21:41 28.08.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Може пък и той да бъде включен в зелената сделка- с една ВЕЦ под водопада🤣🤣🤣
21:41 28.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ха,ха,ха
21:43 28.08.2025
7 Мерси
21:46 28.08.2025
8 Гошо
21:47 28.08.2025
9 цял живот градиш име
21:47 28.08.2025
10 Браво Тоше
Коментиран от #16
21:49 28.08.2025
11 ъперкът
21:50 28.08.2025
12 Прав е тоя
21:51 28.08.2025
13 сивушко
21:51 28.08.2025
14 Атмосферата
21:51 28.08.2025
15 Само
21:53 28.08.2025
16 Новичок
До коментар #10 от "Браво Тоше":Слави ти ли си бре "зулус" как е суверена ???
Коментиран от #26
21:53 28.08.2025
17 Я тая въшка
Тошко маймуната, скача по трибуната
Преплита си краката и пада на земята.- песничка от детските ми години!
21:54 28.08.2025
18 Мунчо
21:54 28.08.2025
19 Хе хе
Коментиран от #22
21:56 28.08.2025
20 кой си
21:57 28.08.2025
21 Помня
21:57 28.08.2025
22 Феникс
До коментар #19 от "Хе хе":Тези и за бастун не стават!
21:58 28.08.2025
23 Каква
21:59 28.08.2025
24 Уса
22:00 28.08.2025
25 Как
22:01 28.08.2025
26 Нужно ли е да си Слави
До коментар #16 от "Новичок":че да знаеш, че унищожението на централите е самоубийство на енергетиката ни? Толкова ли не ти пука за тая държава?
22:02 28.08.2025
27 Българин
22:03 28.08.2025
28 Анонимен
22:05 28.08.2025
29 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Плям плям плял .......Пляс пляс пляс ....по задните части на тОшКо.Охх.Офф.
22:05 28.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сакън
22:07 28.08.2025
32 Гръч
22:10 28.08.2025
33 ШИБАЛАНКО КОЛЕВ
22:15 28.08.2025
34 Този доказан лъжец пак лъже
Коментиран от #35
22:16 28.08.2025
35 Какво лъже бе
До коментар #34 от "Този доказан лъжец пак лъже":Всичко казано е самата истина.
22:19 28.08.2025
36 Ами
22:26 28.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Завърнал се
22:33 28.08.2025
40 Без думи
Направете един чалга концерт в знак на желанието си да защитите българският народ....
А може и Шефа си да затътриш до Божи гроб...с инвалидната количка белким и той стане ,,хаджия", белким това му остане,след,като татко не можа,въпреки хвалбите му за огромния питонь де спеше в неговия панталон и плашеше и старо и младо на екрана и в студиото...
Даже мацките му бягаха...не от страх,а от...разочарование,кога от сън дълбок не успяваха да го...събудят...
22:40 28.08.2025