ЕС засилва защитата си срещу хибридните заплахи

ЕС засилва защитата си срещу хибридните заплахи

14 Ноември, 2025 16:44 491 29

Кая Калас: „Хибридните атаки не трябва да се превръщат в новата нормалност“

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще продължи да укрепва мерките си за защита от хибридни атаки, заяви Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

След участие в срещата на министрите на отбраната на Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша, тя подчерта, че подобни атаки не могат да бъдат приемани като част от ежедневната реалност на Съюза.

Калас също посочи, че планът на Европейската комисия за военна мобилност предвижда интегриране на транспортните ресурси на държавите членки и мерки за ускоряване на процедурите, свързани с издаване на необходимите разрешителни.


