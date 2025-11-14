ЕС засилва защитата си срещу хибридните заплахи

Европейският съюз ще продължи да укрепва мерките си за защита от хибридни атаки, заяви Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.
След участие в срещата на министрите на отбраната на Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша, тя подчерта, че подобни атаки не могат да бъдат приемани като част от ежедневната реалност на Съюза.
Калас също посочи, че планът на Европейската комисия за военна мобилност предвижда интегриране на транспортните ресурси на държавите членки и мерки за ускоряване на процедурите, свързани с издаване на необходимите разрешителни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #6, #16
16:49 14.11.2025
2 Разхлабления
16:50 14.11.2025
3 Зевс
16:51 14.11.2025
4 Бялджип
16:53 14.11.2025
5 Евродебил
16:53 14.11.2025
6 Кристиян Шкварек
До коментар #1 от "име":Не ви ли е някак глупавичко да ви представлява елит, когото вече абсолютно никой по света не бръсне за нищо? Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини? Или Роберта Мецола?
16:54 14.11.2025
7 Бaй Киро
Коментиран от #14
16:57 14.11.2025
8 Нерез
16:58 14.11.2025
9 Пич
16:58 14.11.2025
10 си дзън
Всички руснаци - вън от ЕС.
Коментиран от #12, #18
16:59 14.11.2025
11 Атина Палада
Коментиран от #13, #20
17:01 14.11.2025
12 Вече
До коментар #10 от "си дзън":Се доказа като тъп! Не се напъвай още!
17:02 14.11.2025
13 Иван
До коментар #11 от "Атина Палада":Копейките на сапун!
Коментиран от #17, #23
17:03 14.11.2025
14 Кирчо
До коментар #7 от "Бaй Киро":Сталин намали популацията на руски орки с 30-50 милиона .
Коментиран от #28
17:05 14.11.2025
15 123
17:05 14.11.2025
16 Евродебил
До коментар #1 от "име":Вече е да научаваме реална информация от фронта с няколко седмици закъснение.Едва когато въпросния обект се окаже без стратегическо значение за непобедимата НАТОвска армия,а гладните(с лопати),голи,боси и прочее руснаци,го превземат,разчистят и подминат.
Коментиран от #26
17:05 14.11.2025
17 Атина Палада
До коментар #13 от "Иван":И коя от двете е копейка?Кая или Урсула?
17:06 14.11.2025
18 Българин
До коментар #10 от "си дзън":Ние също като Путин смятаме руснаците за добитък.
17:06 14.11.2025
19 Сатана Z
Коментиран от #25
17:06 14.11.2025
20 Разузнаването
До коментар #11 от "Атина Палада":Споделям ти, но да си траеш! В ЕС са забранени кривите вибратори. И Урсула криела един крив в чантата си, а Кая я издебнала и го гепила. Оттогава не се понасят, и въпреки че се изпокараха за крив вибратор, пред ЕС изискват вибраторите да са само прави!
17:06 14.11.2025
21 Ръпав пес
17:07 14.11.2025
22 Сатана Z
17:08 14.11.2025
23 Майка ти
До коментар #13 от "Иван":Трай сине, че баща ти ако разбере откъде трябва да ти вади бръснарския си сапун, ще те спука от бой!
17:08 14.11.2025
24 0001
Коментиран от #27
17:08 14.11.2025
25 си дзън
До коментар #19 от "Сатана Z":Всички руснаци - вън от Европейският Райх! Не щат да одат у русията бе.
17:08 14.11.2025
26 аz СВО Победа 80
До коментар #16 от "Евродебил":Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда":Ако ни нападне НАТО- вска държава от Русия няма да остане нищо.Край на цитата.🤣🤣🤣
17:08 14.11.2025
27 Копейкотрошач
До коментар #24 от "0001":Аз мога.
17:09 14.11.2025
28 Ама
До коментар #14 от "Кирчо":Сталин намали популацията на европейски орки с повече!
17:10 14.11.2025
29 Циник
17:10 14.11.2025