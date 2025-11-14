ЕС засилва защитата си срещу хибридните заплахи

Европейският съюз ще продължи да укрепва мерките си за защита от хибридни атаки, заяви Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава БТА.

След участие в срещата на министрите на отбраната на Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша, тя подчерта, че подобни атаки не могат да бъдат приемани като част от ежедневната реалност на Съюза.

Калас също посочи, че планът на Европейската комисия за военна мобилност предвижда интегриране на транспортните ресурси на държавите членки и мерки за ускоряване на процедурите, свързани с издаване на необходимите разрешителни.