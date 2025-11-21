Белгия инвестира 500 млн. евро в защита срещу дронове

Белгия ще вложи половин милиард евро в системи за борба с дронове, съобщават местни медии, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната, предава БТА.

През последните седмици в страната са регистрирани дронове в близост до военни обекти, атомна електроцентрала, ядрен изследователски център и няколко летища.

В отговор властите са одобрили спешен план на стойност 50 милиона евро, като медиите уточняват, че предстои значително по-голяма инвестиция - около десет пъти повече, за пълно оборудване на въоръжените сили със средства за противодействие на дронове. Това включва технологии за заглушаване на сигнали, откриване, проследяване, прехващане и унищожаване на безпилотни апарати.

Министерството на отбраната вече е подписало договор с латвийска компания за доставка на нови системи „ловци на дронове“, предназначени за обезвреждане на вражески устройства, управлявани дистанционно. Планира се също придобиването на специализирани оръдия за сваляне на дронове, както и внедряване на изкуствен интелект за анализ и оценка на рисковете в сферата на сигурността.