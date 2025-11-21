Новини
Свят »
Белгия »
Белгия инвестира 500 млн. евро в защита срещу дронове

21 Ноември, 2025 11:56 619 6

  • дронове-
  • защита-
  • инвестира-
  • белгия

Нови технологии, „ловци на дронове“ и оръжия за прехващане ще подсилят националната сигурност

Белгия инвестира 500 млн. евро в защита срещу дронове - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия ще вложи половин милиард евро в системи за борба с дронове, съобщават местни медии, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната, предава БТА.

През последните седмици в страната са регистрирани дронове в близост до военни обекти, атомна електроцентрала, ядрен изследователски център и няколко летища.

В отговор властите са одобрили спешен план на стойност 50 милиона евро, като медиите уточняват, че предстои значително по-голяма инвестиция - около десет пъти повече, за пълно оборудване на въоръжените сили със средства за противодействие на дронове. Това включва технологии за заглушаване на сигнали, откриване, проследяване, прехващане и унищожаване на безпилотни апарати.

Министерството на отбраната вече е подписало договор с латвийска компания за доставка на нови системи „ловци на дронове“, предназначени за обезвреждане на вражески устройства, управлявани дистанционно. Планира се също придобиването на специализирани оръдия за сваляне на дронове, както и внедряване на изкуствен интелект за анализ и оценка на рисковете в сферата на сигурността.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С какво ще се пазят

    11 1 Отговор
    Като Путин ги удари със 100 мегатона

    Коментиран от #3

    11:58 21.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    За кога?Фашистка Европа капитулира!

    12:12 21.11.2025

  • 3 Не плашете хората

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "С какво ще се пазят":

    Няма никакви 100 мегатона.
    Никой няма намерение да използва ЯО. Щетите може да, са умопомрачителни.
    Но, относно дроновете, не виждам към ден днешен ефективна защита. 500 милиарда да вложат, все тая.
    Тези, които въяедоха дроновете като иновация за надмощие отвориха кутията на Пандора. От тук нататък спокойствието само ще го сънуваме. Скоро строителството ще започне да се променя изцяло.

    12:14 21.11.2025

  • 4 Дронове тук, дронове там

    9 1 Отговор
    Как да изнудиш купуване на антидрон системи със съмнително качество, пускаш им дрончета, повторение на летището в София, може и на други места, просто не са влезли в новините.

    12:16 21.11.2025

  • 5 Хер Флик

    6 1 Отговор
    Да дадат на бежанците по една прашка да ги сеалят

    12:19 21.11.2025

  • 6 Петър

    1 3 Отговор
    Ами така е. Всяка една държава в Европа отделя все повече за отбрана. А беше преди войната точно обратното отделяха все по-малко. И всичко това благодарение на оня с име на женски полов орган който остана завинаги в историята като най-големия убиец. Вместо да се влагат средства в нещо полезно за човека, да живее по-добре то се влагат пари в глупости, но няма как.

    13:28 21.11.2025

