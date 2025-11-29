Китайските опити за инфилтрация в Тайван будят засилен интерес в Брюксел

Китайските опити за инфилтриране в Тайван породиха значителен интерес по време на посещението в Брюксел на заместник-министъра на Съвета по въпросите, свързани с континентален Китай Шен Ю-чунг.
Делегацията присъства на форум в петък, за да обясни пред международни медии множеството предизвикателства, пред които е изправен Тайван. Темите включваха заплахите от Пекин и начина, по който икономиката на Тайван е успяла да намали своята зависимост от Китай.
По време на обмените през последните дни въпросът за инфилтрацията се е появявал многократно, което показва нарастващ интерес към трудностите, пред които е изправен Тайван, заяви Шен. Според него вниманието се дължи отчасти и на нарастването на инфилтрацията и дезинформацията в резултат на войната в Украйна.
Шен обясни пред медиите как Тайван се сблъсква с професионални китайски шпиони, с тайванци, които сътрудничат на Китай за пари, както и с тайванци, които работят за Китай поради сходни политически възгледи.
Тенденцията е китайската инфилтрация и саботаж да стават още по-сериозни в бъдеще, поради което реакцията на Тайван е да адаптира законодателството си и да запълни съществуващите пропуски, заяви заместник-министърът.
