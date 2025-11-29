Новини
Свят »
Китайските опити за инфилтрация в Тайван будят засилен интерес в Брюксел
  Тема: Тайван

Китайските опити за инфилтрация в Тайван будят засилен интерес в Брюксел

29 Ноември, 2025 16:22 468 9

  • тайван-
  • китай-
  • брюксел-
  • заплаха-
  • инфилтрация-
  • саботаж-
  • шпиони-
  • защита-
  • сигурност

Тайван осъзнава нарастващите заплахи и необходимостта от законодателни промени

Китайските опити за инфилтрация в Тайван будят засилен интерес в Брюксел - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Китайските опити за инфилтриране в Тайван породиха значителен интерес по време на посещението в Брюксел на заместник-министъра на Съвета по въпросите, свързани с континентален Китай Шен Ю-чунг.

Делегацията присъства на форум в петък, за да обясни пред международни медии множеството предизвикателства, пред които е изправен Тайван. Темите включваха заплахите от Пекин и начина, по който икономиката на Тайван е успяла да намали своята зависимост от Китай.

По време на обмените през последните дни въпросът за инфилтрацията се е появявал многократно, което показва нарастващ интерес към трудностите, пред които е изправен Тайван, заяви Шен. Според него вниманието се дължи отчасти и на нарастването на инфилтрацията и дезинформацията в резултат на войната в Украйна.

Шен обясни пред медиите как Тайван се сблъсква с професионални китайски шпиони, с тайванци, които сътрудничат на Китай за пари, както и с тайванци, които работят за Китай поради сходни политически възгледи.

Тенденцията е китайската инфилтрация и саботаж да стават още по-сериозни в бъдеще, поради което реакцията на Тайван е да адаптира законодателството си и да запълни съществуващите пропуски, заяви заместник-министърът.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    5 2 Отговор
    Пайде Другарю Си часът настъпва Успех с Обединението!

    16:26 29.11.2025

  • 2 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Тия в Брюксел никой не ги брои за живи,дори и Африканските вождове.

    16:27 29.11.2025

  • 3 Лошото е,

    6 0 Отговор
    че в Китай БВП на глава от населението е 12 000$, а в Тайван 38 000$, по-висок от този в Япония(35 000$) и на тайванците хич не им се става китайци. В Тайван няма никакви полезни изкопаеми, той е един гол скалист остров. Единственото което правят са чиповете, но силно зависими технологично от САЩ, Япония и Нидерландия. Тия машини могат лесно да се изнесат или унищожат. Китай ще получи едни 24 мил. китайци от които си има предостатъчно.

    Коментиран от #9

    16:28 29.11.2025

  • 4 Лаборантхимик

    4 0 Отговор
    Какво е ,инфилтрация?

    Коментиран от #6

    16:29 29.11.2025

  • 5 кен-зо

    5 1 Отговор
    Тайванците гол...ям го вадят , ама мек ...

    16:29 29.11.2025

  • 6 дрънзи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лаборантхимик":

    Проникване , най-просто казано

    Коментиран от #7

    16:30 29.11.2025

  • 7 През

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "дрънзи":

    некъв филтър ли?Или,канализацията?

    Коментиран от #8

    16:32 29.11.2025

  • 8 кен-зо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "През":

    Повече се ползва като медицински термин , но тук са решили , че е подходящ в случая .

    16:33 29.11.2025

  • 9 Личи си

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лошото е,":

    Че разбираш от геополитика токова,колкото Виолина Цветанова от журналистика

    16:43 29.11.2025