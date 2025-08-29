Sky News: Защо Путин извърши тази брутална атака срещу Украйна? Защото може

Русия извърши поредната си мащабна атака срещу Украйна – дни след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп и подновените надежди за намиране на дипломатическо решение.
Русия твърди, че е атакувала военни обекти. Но кадрите показват друго – отново са били поразени жилищни сгради, жертвите са десетки. Защо Владимир Путин прави това? Защото може и никой не го спира, пише Sky News.
Всеки път, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е осъждал Русия за подобни атаки, той никога не е предприемал действия и не е направил нищо, за да ги накаже.
По-тревожното за украинците е, че руснаците вземат превес във войната с дроновете, използвайки и иранската технология.
Руският президент смята, че печели тази война и е трудно да се избегне заключението, че използва дипломацията, за да печели време, докато продължава да потиска волята на украинците за победа. И в момента никой не го спира.
Украйна отвръща на удара, особено по руските петролни инсталации, но само по себе си анализаторите не очакват това да е достатъчно, за да го убеди да сложи край на тази война.
Тръмп е склонен да симпатизира повече на руснаците, отколкото на Украйна. Той отново обвинява Украйна за започването на войната, заявявайки по-рано през седмицата, че Киев не е трябвало да се впуска във война, която няма шанс да спечели.
Ако президентът Тръмп сега не е готов да използва властта си, за да сложи край на тази война, какво ще донесат още три години и половина от неговото президентство? Това е смразяващ въпрос.
До коментар #1 от "1488":Слагай феса и марш в джамията .Днес е празник.. петък
До коментар #3 от "Путин":В Бензиностанцията всички сме милиционери.
Тия навярно очакваха руснаците да развеят бялото знаме и да се дадат без бой.... 🤣🤣🤣🤣🤣
Е,не обявиха война на Русия ,но обявиха Военно положение.
Какви избори при военно положение бе?
За 3 дни 27000 души отх18 до 22 г. напуснаха Украйна.
Всички щехбъдат съденифкато предатели и на фронта.
" Да би мирно седяло , не би чудо видяло " !!!
