Sky News: Защо Путин извърши тази брутална атака срещу Украйна? Защото може
  Тема: Украйна

Sky News: Защо Путин извърши тази брутална атака срещу Украйна? Защото може

29 Август, 2025 08:13 799 21

Всеки път, когато Тръмп е осъждал Русия за подобни атаки, той никога не е предприемал действия и не е направил нищо, за да ги накаже

Sky News: Защо Путин извърши тази брутална атака срещу Украйна? Защото може - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия извърши поредната си мащабна атака срещу Украйна – дни след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп и подновените надежди за намиране на дипломатическо решение.

Русия твърди, че е атакувала военни обекти. Но кадрите показват друго – отново са били поразени жилищни сгради, жертвите са десетки. Защо Владимир Путин прави това? Защото може и никой не го спира, пише Sky News.

Всеки път, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е осъждал Русия за подобни атаки, той никога не е предприемал действия и не е направил нищо, за да ги накаже.

По-тревожното за украинците е, че руснаците вземат превес във войната с дроновете, използвайки и иранската технология.

Руският президент смята, че печели тази война и е трудно да се избегне заключението, че използва дипломацията, за да печели време, докато продължава да потиска волята на украинците за победа. И в момента никой не го спира.

Украйна отвръща на удара, особено по руските петролни инсталации, но само по себе си анализаторите не очакват това да е достатъчно, за да го убеди да сложи край на тази война.

Тръмп е склонен да симпатизира повече на руснаците, отколкото на Украйна. Той отново обвинява Украйна за започването на войната, заявявайки по-рано през седмицата, че Киев не е трябвало да се впуска във война, която няма шанс да спечели.

Ако президентът Тръмп сега не е готов да използва властта си, за да сложи край на тази война, какво ще донесат още три години и половина от неговото президентство? Това е смразяващ въпрос.


Украйна
