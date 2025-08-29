Летни лагери за децата в Русия: патрони и патриотизъм

Недалеч от границата с Украйна 83 руски деца на възраст между 8 и 17 години участват във военно обучение. Пълзят, тичат, някои дори носят истински оръжия - други тренират с играчки.
Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната, пише АРД. По данни на руското правителство 85 000 от тези деца са от "новите руски територии" - окупираните региони на Украйна. 180 000 от децата пък имат родители, които са на фронта. Тъй като Русия цели да тренира "национална устойчивост", на мода са "ваканционните игри", в които децата се учат на военни умения.
"Отечеството има нужда от защитници"
Александър Шопин служи във военноморска бригада и е ранен по време на войната срещу Украйна. Докато очаква да бъде опериран, тренира децата на военни умения. Разказва, че обича да предава опита си. "Тренировките ги превръщат в семейство. Една от дъщерите ми е тук - много ѝ хареса, въпреки че ѝ беше трудно", казва Шопин. "Тя обича да е част от екип и да не изоставя никого."
"Знаменосци, дръжте знамената си по-високо!", крещи инструктор. А после следват няколко лицеви опори. Давид Бешетадсе, курсант в Донското казашко военно училище "Цар Александър III" в Ростовска област казва, че състезанието по крос му е помогнало да провери границите и волята си. "Нашето отечество има нужда от защитници!", категоричен е той. Антон също е ученик във военното училище. "Защо съм тук? Защото искам да съчетая бъдещето си с военна служба. Искам да служа на страната си и да остана верен на каузата си докрай."
Индоктринация от детската градина
Дмитрий Тишков, ръководител на регионална казашка асоциация, носи тениска с надпис "Патриот". "Пренебрегнахме няколко поколения. Сега искаме да наваксаме с патриотичното възпитание и да достигнем до колкото се може повече момчета и момичета. Мисля, че те имат нужда от това", обяснява той. Близо 40% от руснаците се определят като "специален народ" с духовни ценности и патриотизъм, посочва ново социологическо проучване.
Независимата организация за защита на правата на децата "Не Норма" критикува военното обучение за деца, както и изучаването на функцията на оръжията и сглобяването на дронове в училища. Според организацията това е индоктринация и пропаганда. "Не Норма" осъжда и факта, че от септември в руските детски градини ще бъдат въведени пропагандните уроци "Разговори за важните теми". Те са част от учебната програма на училищата от есента на 2022 година. Сега индоктринирането на тригодишните деца трябва да започне първо в Москва, Урал и в крайния североизток на Русия, в Чукотка, пише АРД. Постепенно трябва да последват и други региони, включително окупираните украински територии. Лично руският президент Владимир Путин направи това предложение миналата година.
"Патриотичното обучение е много важно"
В лагера на Дон обаче децата буквално се вкопчват в инструкторите и ги прегръщат. Инструкторът по тактическа медицина Владимир Яненко казва: "Отнасяме се с тях като със собствени деца. Патриотичното обучение е много важно. Те не искат да се мотаят някъде по улиците. Това е по-забавно за тях."
Майката Наталия прегръща сина си Иван, който стои пред нея в камуфлажно облекло. "Ние придружаваме децата си. Тук помагаме например в кухнята. Децата са заети по цял ден. Вечер са уморени, но щастливи. Когато ги питаме дали искат да се откажат, те казват: "В никакъв случай". И след това продължават на следващия ден с нова енергия."
Какво ще запомни осемгодишният Иван? Той не се колебае: "Как хвърляхме ръчни гранати и стреляхме с халосни патрони."
Автор: Щефани Маркерт (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дв жалки ненормалници сте
07:05 29.08.2025
2 Ха ха
Коментиран от #5, #21
07:07 29.08.2025
3 000
07:08 29.08.2025
4 Ама как бе
07:13 29.08.2025
5 ДРУГО СИ Е
До коментар #2 от "Ха ха":5 ДА СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ--НА 10 ДА СЕ НАПУШВАТ НА 15 НАРКОМАНИ
07:14 29.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Летни
07:16 29.08.2025
8 Очаквано литературно есе от DW
Разбира се че след като излезе информацията и видеата които покриха, за военна подготовка на деца и мобилизация на юноши в Украйна, си трябва и контра информация.
Коментиран от #25
07:17 29.08.2025
9 Георги
07:17 29.08.2025
10 БРАВО
07:18 29.08.2025
11 Пет шест
07:19 29.08.2025
12 Джо
07:20 29.08.2025
13 !!!
07:20 29.08.2025
14 Истински варненец
Коментиран от #28
07:20 29.08.2025
15 Същото като
07:21 29.08.2025
16 12340
Коментиран от #23
07:21 29.08.2025
17 Гориил
07:21 29.08.2025
18 стоян георгиев
Коментиран от #26
07:24 29.08.2025
19 коментатори
07:24 29.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Любопитен съм
До коментар #2 от "Ха ха":Как стои въпросът с летните лагери на ЛГБТ, където подготвят децата за смяна на пола?
07:25 29.08.2025
22 Порция глупости
07:28 29.08.2025
23 Така е
До коментар #16 от "12340":и вейпове !
07:28 29.08.2025
24 Що така
Коментиран от #32
07:29 29.08.2025
25 Едните ги обучават в патриотизъм
До коментар #8 от "Очаквано литературно есе от DW":а другите обучават децата в бандеризъм....с любезната подкрепа на Дойче Веле. А и колко азовци обучи и въоръжи по натовски стандарти Германия?
/изпаднал германец- журналист/
07:30 29.08.2025
26 На чисто
До коментар #18 от "стоян георгиев":На ясно ли си изобщо какво значи фашизъм. В момента вилнее в рашка.
07:31 29.08.2025
27 ПО ДОБРЕ ОТ
07:31 29.08.2025
28 ТИМ сити
До коментар #14 от "Истински варненец":От кое варненско село си? Ама наистина.
Коментиран от #35
07:32 29.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 смотань бандерец..
До коментар #24 от "Що така":Помашкий бегай при оджата..оти си забравил кюлотитеси там
07:36 29.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Друго си е детските лагери
07:37 29.08.2025
35 онзи
До коментар #28 от "ТИМ сити":От Каменар е сигурно , може и от Дръндар ...Ха-ха !
07:38 29.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гориил
07:38 29.08.2025
38 болгарин..
До коментар #33 от "пРосия":БГ-то,страната на будалите дето плескат на двата плондера и ги изкарват на бис..
07:39 29.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Без да обиждам онези
Подборът е стриктен и като се започне от такива свързани с тила на армията, до космически специалисти. Всякакви паралелки има.
И да напомня, че Русия уважава религията/ без значение и армията, но само руската.
А това. Че има опозиция, това е естествен процес.човекът не е робот и има право на самоопределение.
Всички деца са прекрасни!
07:41 29.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 шулер..
До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":А след седмица-700 млна от юръпо ще се събуждат стресирани,когато ясен пристигне в кьонигсберг
Коментиран от #66
07:44 29.08.2025
44 Никой
Освен да казват -чичка и да се тормозят като акули в корема на майка си. Трябва да се съгражда.
Няма значение - всичко е както е.
07:46 29.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Изкукуригал
07:46 29.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Луми
Междувременно светът наблюдава с широко отворени очи как „великият стратег“ демонстрира сила, която най-често прилича на сцена от комедия. Но хей, поне е постоянен – всяка година можем да залагаме на нови „героични“ изяви, които ни карат да се смеем, докато се чудим как точно е оцеляла политическата логика. 🥴
07:48 29.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 е , да ,де ,
До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Това всеки ден го пишеш , но не казваш , че всичките тия хора са още по-щастливи , че не са ти комшии в гетото !
07:50 29.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Мрак
До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Те рашките не знаят , че са нещастни и затова пият.
07:52 29.08.2025
54 Мрак
07:53 29.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 9689
07:55 29.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Бил си,
До коментар #51 от "Злобното Джуджи":На бащата в торбите или изобщо вселената не е помислила за твоето бъдещо съществуване...... Знаеш ли какво имаше на чавдарската шапка? А какъв беше цветът на връзката? Друго да те питам ли?
07:59 29.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 123
08:00 29.08.2025
64 Българин
08:03 29.08.2025
65 Ами щом се записват доброволци
До коментар #31 от "Друг е въпросът.":значи са готови!
По-добре се запитай, колко още може да събере Зеленски по улиците като пилци. Че и старците ще свършат!
08:04 29.08.2025
66 Ами
До коментар #43 от "шулер..":Бавничко се движи-да не се отбие при курск?
08:05 29.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 БПФ
А нещо за нацистките лагери в укрия да кажете, където карат децата да маршируват с вдигнати десници и да пеят песни в прослава на Бандера?
08:17 29.08.2025
69 Георгиев
Децата имат невероятна енергия, която трябва да се насочи в прагматизъм и правилно. Иначе вакуумът ги праща при наркотиците и зомбиране в интернет.
08:17 29.08.2025