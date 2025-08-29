Новини
Летни лагери за децата в Русия: патрони и патриотизъм
  Тема: Украйна

Летни лагери за децата в Русия: патрони и патриотизъм

29 Август, 2025 07:04

По данни на руското правителство 85 000 от тези деца са от "новите руски територии" - окупираните региони на Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Недалеч от границата с Украйна 83 руски деца на възраст между 8 и 17 години участват във военно обучение. Пълзят, тичат, някои дори носят истински оръжия - други тренират с играчки.

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната, пише АРД. По данни на руското правителство 85 000 от тези деца са от "новите руски територии" - окупираните региони на Украйна. 180 000 от децата пък имат родители, които са на фронта. Тъй като Русия цели да тренира "национална устойчивост", на мода са "ваканционните игри", в които децата се учат на военни умения.

"Отечеството има нужда от защитници"

Александър Шопин служи във военноморска бригада и е ранен по време на войната срещу Украйна. Докато очаква да бъде опериран, тренира децата на военни умения. Разказва, че обича да предава опита си. "Тренировките ги превръщат в семейство. Една от дъщерите ми е тук - много ѝ хареса, въпреки че ѝ беше трудно", казва Шопин. "Тя обича да е част от екип и да не изоставя никого."

"Знаменосци, дръжте знамената си по-високо!", крещи инструктор. А после следват няколко лицеви опори. Давид Бешетадсе, курсант в Донското казашко военно училище "Цар Александър III" в Ростовска област казва, че състезанието по крос му е помогнало да провери границите и волята си. "Нашето отечество има нужда от защитници!", категоричен е той. Антон също е ученик във военното училище. "Защо съм тук? Защото искам да съчетая бъдещето си с военна служба. Искам да служа на страната си и да остана верен на каузата си докрай."

Индоктринация от детската градина

Дмитрий Тишков, ръководител на регионална казашка асоциация, носи тениска с надпис "Патриот". "Пренебрегнахме няколко поколения. Сега искаме да наваксаме с патриотичното възпитание и да достигнем до колкото се може повече момчета и момичета. Мисля, че те имат нужда от това", обяснява той. Близо 40% от руснаците се определят като "специален народ" с духовни ценности и патриотизъм, посочва ново социологическо проучване.

Независимата организация за защита на правата на децата "Не Норма" критикува военното обучение за деца, както и изучаването на функцията на оръжията и сглобяването на дронове в училища. Според организацията това е индоктринация и пропаганда. "Не Норма" осъжда и факта, че от септември в руските детски градини ще бъдат въведени пропагандните уроци "Разговори за важните теми". Те са част от учебната програма на училищата от есента на 2022 година. Сега индоктринирането на тригодишните деца трябва да започне първо в Москва, Урал и в крайния североизток на Русия, в Чукотка, пише АРД. Постепенно трябва да последват и други региони, включително окупираните украински територии. Лично руският президент Владимир Путин направи това предложение миналата година.

"Патриотичното обучение е много важно"

В лагера на Дон обаче децата буквално се вкопчват в инструкторите и ги прегръщат. Инструкторът по тактическа медицина Владимир Яненко казва: "Отнасяме се с тях като със собствени деца. Патриотичното обучение е много важно. Те не искат да се мотаят някъде по улиците. Това е по-забавно за тях."

Майката Наталия прегръща сина си Иван, който стои пред нея в камуфлажно облекло. "Ние придружаваме децата си. Тук помагаме например в кухнята. Децата са заети по цял ден. Вечер са уморени, но щастливи. Когато ги питаме дали искат да се откажат, те казват: "В никакъв случай". И след това продължават на следващия ден с нова енергия."

Какво ще запомни осемгодишният Иван? Той не се колебае: "Как хвърляхме ръчни гранати и стреляхме с халосни патрони."

Автор: Щефани Маркерт (ARD)


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дв жалки ненормалници сте

    37 9 Отговор
    Лъжи в изобилие в дв

    07:05 29.08.2025

  • 2 Ха ха

    10 31 Отговор
    С това обучение, направо да ги почват от утробата. И тогава цял свят ще е техен.

    Коментиран от #5, #21

    07:07 29.08.2025

  • 3 000

    40 14 Отговор
    Руския народ си обича отечеството и е трън в петата на западните куратори. Вият на умряло, но нищо няма да променят. Русия су върна.

    07:08 29.08.2025

  • 4 Ама как бе

    43 8 Отговор
    Ама друго си е да водим дечицата на Прайда-или да ги забавляваме на Хелуин... или да им втълпяваме,че розовите понита са тяхното бъдеще... Па русите нека правят от момчетата си мъже--затова пък няма да имат розови щастливи очила и приятелки с тротинетки....

    07:13 29.08.2025

  • 5 ДРУГО СИ Е

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    5 ДА СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ--НА 10 ДА СЕ НАПУШВАТ НА 15 НАРКОМАНИ

    07:14 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Летни

    32 4 Отговор
    лагери за деца в бг, скъсани парашути, счупени тротинетки и патрончета райски газ и други работи. Авторката от DW ходи само с космати араби.

    07:16 29.08.2025

  • 8 Очаквано литературно есе от DW

    29 2 Отговор
    Дори позакъсняло!

    Разбира се че след като излезе информацията и видеата които покриха, за военна подготовка на деца и мобилизация на юноши в Украйна, си трябва и контра информация.

    Коментиран от #25

    07:17 29.08.2025

  • 9 Георги

    22 5 Отговор
    ако искате поне един човек да се върже на тея глупости ще трябва да махнете дв като източник

    07:17 29.08.2025

  • 10 БРАВО

    19 5 Отговор
    На летните лагери ще се учат как да денацифицират бандери.

    07:18 29.08.2025

  • 11 Пет шест

    15 2 Отговор
    Не е ли райски газ, бъркане по гащи и телефон в ръката! А там дали стават локали или п…..ли?

    07:19 29.08.2025

  • 12 Джо

    8 4 Отговор
    Те са ясни,но на какво да подготвени нашите деца. На 150км. От Варна има война..

    07:20 29.08.2025

  • 13 !!!

    20 2 Отговор
    Украина създава такива лагери от 2014!!

    07:20 29.08.2025

  • 14 Истински варненец

    7 21 Отговор
    Живеем в 21 век... ама любимата русия на средно пр0стия българин е 1-2 века назад

    Коментиран от #28

    07:20 29.08.2025

  • 15 Същото като

    6 11 Отговор
    Хитлер юнген

    07:21 29.08.2025

  • 16 12340

    15 4 Отговор
    "Летни лагери за децата в България: параслейтинг, АТВта и смърт!"?!

    Коментиран от #23

    07:21 29.08.2025

  • 17 Гориил

    15 4 Отговор
    Русия няма да позволи на тези деца да пропуснат лятната си ваканция при никакви обстоятелства. Децата прекарват целия ден по бреговете на язовирите, греейки се на слънце. За забавление и релакс им е позволено да играят военни игри. Всяко дете ще бъде настанено в светли стаи, ще ходи на училище, ще седи на чинове, ще получава учебници и тетрадки, както и грижите и топлината на възпитателите и учителите. Всичко, от което се нуждае едно дете, загубило родители във войната.

    07:21 29.08.2025

  • 18 стоян георгиев

    19 6 Отговор
    А в европа нацизъм и фашизъм!

    Коментиран от #26

    07:24 29.08.2025

  • 19 коментатори

    14 3 Отговор
    вие сте родени по средата на събитията. До 1990 г. 10/то класниците ходеха задължително по 1 м на военен лагер. Тия дето са написали статията и тези , които коментират, един дол дренки. Нещастна работа. Стигнахме дъното, манипулирани и невежи

    07:24 29.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Любопитен съм

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    Как стои въпросът с летните лагери на ЛГБТ, където подготвят децата за смяна на пола?

    07:25 29.08.2025

  • 22 Порция глупости

    12 1 Отговор
    ДВ станаха за смях.

    07:28 29.08.2025

  • 23 Така е

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "12340":

    и вейпове !

    07:28 29.08.2025

  • 24 Що така

    1 12 Отговор
    Тези хора няма да се оправят. Искат си войната и туй то. Необходимо е да бъдат поставени на място.

    Коментиран от #32

    07:29 29.08.2025

  • 25 Едните ги обучават в патриотизъм

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Очаквано литературно есе от DW":

    а другите обучават децата в бандеризъм....с любезната подкрепа на Дойче Веле. А и колко азовци обучи и въоръжи по натовски стандарти Германия?

    /изпаднал германец- журналист/

    07:30 29.08.2025

  • 26 На чисто

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    На ясно ли си изобщо какво значи фашизъм. В момента вилнее в рашка.

    07:31 29.08.2025

  • 27 ПО ДОБРЕ ОТ

    11 0 Отговор
    Трева и гейовизъм.

    07:31 29.08.2025

  • 28 ТИМ сити

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Истински варненец":

    От кое варненско село си? Ама наистина.

    Коментиран от #35

    07:32 29.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 смотань бандерец..

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Що така":

    Помашкий бегай при оджата..оти си забравил кюлотитеси там

    07:36 29.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Друго си е детските лагери

    10 1 Отговор
    на Азов.

    07:37 29.08.2025

  • 35 онзи

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "ТИМ сити":

    От Каменар е сигурно , може и от Дръндар ...Ха-ха !

    07:38 29.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гориил

    8 2 Отговор
    За децата се организират екскурзии до военни бази и предприятия на отбранителната промишленост. За децата (особено момчетата) това е наслада и възхищение от съвременните оръжия и най-добрата военна техника в света. Много деца очевидно ще искат да станат не само военни, но и висококвалифицирани работници и талантливи инженери.

    07:38 29.08.2025

  • 38 болгарин..

    9 4 Отговор

    До коментар #33 от "пРосия":

    БГ-то,страната на будалите дето плескат на двата плондера и ги изкарват на бис..

    07:39 29.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Без да обиждам онези

    10 4 Отговор
    Които не знаят, че в Русия, от края на ВСВ са открити т н « Суворовски» училища, в които съвсем доброволно се кандидитства, а обучението е насочено към създаване на кадри, свързани с бъдещи военни такива.
    Подборът е стриктен и като се започне от такива свързани с тила на армията, до космически специалисти. Всякакви паралелки има.
    И да напомня, че Русия уважава религията/ без значение и армията, но само руската.
    А това. Че има опозиция, това е естествен процес.човекът не е робот и има право на самоопределение.
    Всички деца са прекрасни!

    07:41 29.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 шулер..

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    А след седмица-700 млна от юръпо ще се събуждат стресирани,когато ясен пристигне в кьонигсберг

    Коментиран от #66

    07:44 29.08.2025

  • 44 Никой

    6 3 Отговор
    Нашите - скейтборд - пръскат вагоните на БДЖ със спрей - ето ти и това - като пункт за разсъждения. Вчера на НДК - само шляпат скейтборд.

    Освен да казват -чичка и да се тормозят като акули в корема на майка си. Трябва да се съгражда.

    Няма значение - всичко е както е.

    07:46 29.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Изкукуригал

    9 4 Отговор
    Западняците да им отвърнат с лагери на деца който се обучават в гримиране модно обличане и смяна на пола така може да им противодейства

    07:46 29.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Луми

    2 8 Отговор
    Ах, Владимир Путин – истинският супергерой на нашето време! 🌟 Как успява да бъде едновременно мистериозен, недосегаем и толкова… всъщност малко смехотворен? 🙃 Явно има тайна формула за „вечна мощ“: ботокс, огледални стаи и перфектно позиционирани снимки. А когато го питат за реалните проблеми, магически се превръща в статуя – неподвижен, но със сериозен поглед, който уж вдъхва страх. 😂
    Междувременно светът наблюдава с широко отворени очи как „великият стратег“ демонстрира сила, която най-често прилича на сцена от комедия. Но хей, поне е постоянен – всяка година можем да залагаме на нови „героични“ изяви, които ни карат да се смеем, докато се чудим как точно е оцеляла политическата логика. 🥴

    07:48 29.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 е , да ,де ,

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Това всеки ден го пишеш , но не казваш , че всичките тия хора са още по-щастливи , че не са ти комшии в гетото !

    07:50 29.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мрак

    3 6 Отговор

    До коментар #36 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Те рашките не знаят , че са нещастни и затова пият.

    07:52 29.08.2025

  • 54 Мрак

    4 4 Отговор
    Те рашките не знаят , че са нещастни и затова пият.

    07:53 29.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 9689

    3 2 Отговор
    Не ги мислете,вижте нашите от сега развалини.

    07:55 29.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бил си,

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Злобното Джуджи":

    На бащата в торбите или изобщо вселената не е помислила за твоето бъдещо съществуване...... Знаеш ли какво имаше на чавдарската шапка? А какъв беше цветът на връзката? Друго да те питам ли?

    07:59 29.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 123

    2 0 Отговор
    Летни лагери за децата в ЕС: лубриканти, вибратори, педофилия и смяна на пола

    08:00 29.08.2025

  • 64 Българин

    1 0 Отговор
    Днес е поредният ден, в който благодаря на съдбата, че не съм се родил в русия.

    08:03 29.08.2025

  • 65 Ами щом се записват доброволци

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Друг е въпросът.":

    значи са готови!

    По-добре се запитай, колко още може да събере Зеленски по улиците като пилци. Че и старците ще свършат!

    08:04 29.08.2025

  • 66 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "шулер..":

    Бавничко се движи-да не се отбие при курск?

    08:05 29.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БПФ

    0 1 Отговор
    Руснаците учат децата си, че трябва да защитават родината, на запад учат децата си, че имат Родител 1 и Родител 2, вместо Майка и Татко - че трябва да са толерантни към нашествениците мигранти и че могат и дори е похвално да си сменят пола. Според вас кои ще оцелеят като държава и народ?
    А нещо за нацистките лагери в укрия да кажете, където карат децата да маршируват с вдигнати десници и да пеят песни в прослава на Бандера?

    08:17 29.08.2025

  • 69 Георгиев

    0 0 Отговор
    DW, с тази статия искаха да избодат очите, а изписаха веждите. Показаха полезни занимания за деца и младежи, вместо да си пълнят главите с глупости и да пушат какво ли не. Медицинско обучение на деца имаше и в България преди 35 години. Няма лошо да знаят как се превързва марля с бинт, действия при ухапване от змия, как се шинира при счупен крайник, как се ориентира загубил се, как се преодоляват препятствия и други. А военно обучение на по големите за сглобяване и боравене с пистолет и автомат е запълване на празнина с прекратяване на задължителната военна служба. В Израел как е? Военна служба и за жени. Автоматите им с патрони са по домовете им.
    Децата имат невероятна енергия, която трябва да се насочи в прагматизъм и правилно. Иначе вакуумът ги праща при наркотиците и зомбиране в интернет.

    08:17 29.08.2025

