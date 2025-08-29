Гърция: Ужасени сме от нападението на Русия

Гръцкото министерство на външните работи излезе с официално изявление, в което осъжда руските въздушни удари срещу Киев вчера сутринта, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

По данни на украинските власти, цитирани от Асошиейтед прес, при вчерашната атака са били убити най-малко 23 души, а 48 други са били ранени, като същевременно са били нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз. Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция, отбелязва АП.

Още новини от Украйна

Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица, припомня агенцията.

„Ужасени сме от нападението на Русия срещу Киев, което уби невинни цивилни и сериозно повреди инфраструктурата и дипломатическите съоръжения, включително представителството на ЕС. Изказваме искрените си съболезнования на семействата на жертвите и недвусмислено осъждаме това грубо нарушение на международното право. Гърция е напълно солидарна с Украйна и нейния народ“, се казва в изявлението на гръцкото външно министерство.