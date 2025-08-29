Гърция: Ужасени сме от нападението на Русия

Гръцкото министерство на външните работи излезе с официално изявление, в което осъжда руските въздушни удари срещу Киев вчера сутринта, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.
По данни на украинските власти, цитирани от Асошиейтед прес, при вчерашната атака са били убити най-малко 23 души, а 48 други са били ранени, като същевременно са били нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз. Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция, отбелязва АП.
Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица, припомня агенцията.
„Ужасени сме от нападението на Русия срещу Киев, което уби невинни цивилни и сериозно повреди инфраструктурата и дипломатическите съоръжения, включително представителството на ЕС. Изказваме искрените си съболезнования на семействата на жертвите и недвусмислено осъждаме това грубо нарушение на международното право. Гърция е напълно солидарна с Украйна и нейния народ“, се казва в изявлението на гръцкото външно министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #5
09:52 29.08.2025
2 Злой Карлик :))
Само Атом ще оправи дивите руснаци и украинци.
Мирът има висока цена !!! Японците го разбраха по трудния начин. Ред е на рушняците 👍
09:53 29.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 зашката
Коментиран от #12
09:53 29.08.2025
5 Йосиф Кобзон
До коментар #1 от "Тома":Един милион руснаци така си мислеха...
Коментиран от #32
09:54 29.08.2025
6 Антон
Пропагандата прави някаква огромна драма от цялата случка!
Гледайте на това като лекопредупреждение какви ще са разрушенията и жертвите в западна европа.
Коментиран от #50
09:54 29.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да бе да
Коментиран от #14, #34
09:56 29.08.2025
9 Наташките искат в Гърция!
09:56 29.08.2025
10 Фен
Коментиран от #19
09:57 29.08.2025
11 Европа е неадекватна
09:58 29.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АХАХА
Коментиран от #29
09:58 29.08.2025
14 Сани
До коментар #8 от "Да бе да":Как хвръкна и турския Байрактар и американския завод за ,"кафемашини" , ауууу. Ужасени били Аууу.
09:59 29.08.2025
15 Много сме обезпокоени!
09:59 29.08.2025
16 Вангелия Гущерова (Ванга)
10:00 29.08.2025
17 Хмм
10:00 29.08.2025
18 Наполеон
10:01 29.08.2025
19 Българин
До коментар #10 от "Фен":Кремълски Хибридчик,иди на Красной! Понял?
10:01 29.08.2025
20 Ивелин Михайлов
10:01 29.08.2025
21 Исторически парк
Коментиран от #24
10:02 29.08.2025
22 Я пък тоя
Напишете " целия не цивилизован свят" и готово.
Ще ви свърши мастилото както сте я подкарали.
10:02 29.08.2025
23 делон
10:04 29.08.2025
24 верна?
До коментар #21 от "Исторически парк":Греция и Турция не са особено големи приятели. Камо ли да си съчувстват.
10:04 29.08.2025
25 Бисмарк
10:04 29.08.2025
26 двоен статдарт и медия манипулейшън
10:04 29.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 нека аз
До коментар #13 от "АХАХА":Както Украйна е нападната от руския агресор страна, така и Израел е нападната от палестинския агресор страна.
10:05 29.08.2025
30 двоен статдарт манипулейшън
Коментиран от #41
10:06 29.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Неукио,
До коментар #5 от "Йосиф Кобзон":Кобзон е украински евреин, роден в Часов Яр, та кой е при него, не е ясно.
10:07 29.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 12345
До коментар #8 от "Да бе да":И ние ще правим завод за барут - така искат Тиквоний, Дебеляний, Румений...
10:08 29.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Някой
До коментар #30 от "двоен статдарт манипулейшън":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
Коментиран от #46
10:13 29.08.2025
42 бай Иван
10:13 29.08.2025
43 М. Достоевски
10:13 29.08.2025
44 Механик
Коментиран от #47
10:13 29.08.2025
45 Пудинг
10:14 29.08.2025
46 бай Иван
До коментар #41 от "Някой":Факти що не го цензирурате това защото триете безобидни коментари дето не са с "правата линия"
10:15 29.08.2025
47 Тихо бе парццал!
До коментар #44 от "Механик":Пак се отклоняваш! Придържай се по темата на статията за да не бъдеш изритан от дискусията!
10:16 29.08.2025
48 Михаил Булгаков
10:16 29.08.2025
49 дядото
10:16 29.08.2025
50 Либерал
До коментар #6 от "Антон":Ако гръмнат теб - ще е най добре за света
10:17 29.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.