Новини
Свят »
Гърция »
Гърция: Ужасени сме от нападението на Русия
  Тема: Украйна

Гърция: Ужасени сме от нападението на Русия

29 Август, 2025 09:49 1 348 51

  • киев-
  • гърция-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Изказваме искрените си съболезнования на семействата на жертвите, обяви Атина

Гърция: Ужасени сме от нападението на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцкото министерство на външните работи излезе с официално изявление, в което осъжда руските въздушни удари срещу Киев вчера сутринта, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

По данни на украинските власти, цитирани от Асошиейтед прес, при вчерашната атака са били убити най-малко 23 души, а 48 други са били ранени, като същевременно са били нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз. Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция, отбелязва АП.

Още новини от Украйна

Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица, припомня агенцията.

„Ужасени сме от нападението на Русия срещу Киев, което уби невинни цивилни и сериозно повреди инфраструктурата и дипломатическите съоръжения, включително представителството на ЕС. Изказваме искрените си съболезнования на семействата на жертвите и недвусмислено осъждаме това грубо нарушение на международното право. Гърция е напълно солидарна с Украйна и нейния народ“, се казва в изявлението на гръцкото външно министерство.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    41 8 Отговор
    Ако бяха послушали стария папа укрите щяха да са живи и здрави както феновете им във факти

    Коментиран от #5

    09:52 29.08.2025

  • 2 Злой Карлик :))

    9 35 Отговор
    АТОМ....
    Само Атом ще оправи дивите руснаци и украинци.
    Мирът има висока цена !!! Японците го разбраха по трудния начин. Ред е на рушняците 👍

    09:53 29.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 зашката

    27 3 Отговор
    и после излезе от самите украинци, че е военна цел-железопътен възел

    Коментиран от #12

    09:53 29.08.2025

  • 5 Йосиф Кобзон

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Един милион руснаци така си мислеха...

    Коментиран от #32

    09:54 29.08.2025

  • 6 Антон

    29 7 Отговор
    Отлична работа на Русия!
    Пропагандата прави някаква огромна драма от цялата случка!
    Гледайте на това като лекопредупреждение какви ще са разрушенията и жертвите в западна европа.

    Коментиран от #50

    09:54 29.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да бе да

    24 1 Отговор
    Като строят военни заводи в градовете си така ще е

    Коментиран от #14, #34

    09:56 29.08.2025

  • 9 Наташките искат в Гърция!

    4 16 Отговор
    Не искат във великата матушка да живеят!

    09:56 29.08.2025

  • 10 Фен

    27 1 Отговор
    Ами да кажат на зе да не си прикрива военните заводи, складовете с оръжие и западните инструктори около цивилни сгради, както и да се откаже от калпавото си ПВО, щото с него основно жилищни блокове цели, и нещата доста ще олекнат от към цивилни жертви.

    Коментиран от #19

    09:57 29.08.2025

  • 11 Европа е неадекватна

    2 15 Отговор
    щом държи руски посланик в Брюксел!

    09:58 29.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АХАХА

    21 2 Отговор
    Тези самозабравили се мародери и психопати нещо за Нетаняху и Газа няма ли да кажат?

    Коментиран от #29

    09:58 29.08.2025

  • 14 Сани

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе да":

    Как хвръкна и турския Байрактар и американския завод за ,"кафемашини" , ауууу. Ужасени били Аууу.

    09:59 29.08.2025

  • 15 Много сме обезпокоени!

    14 1 Отговор
    Все това дрънкат вече 4 години!

    09:59 29.08.2025

  • 16 Вангелия Гущерова (Ванга)

    15 3 Отговор
    Русия ще помете всичко по пътя си! Нищо не може да спре Русия! Нейното духовно превъзходство ще признат всички дори САЩ! Този политик който стопли отношенията с Русия той ще изведе България напред!

    10:00 29.08.2025

  • 17 Хмм

    8 0 Отговор
    лицемери, палели са българските градове, за да прогонят българите, през 1948 години са прогонили десетки хиляди българи от Егейска Македония, децата по 4 на магаре в дисаги по две от двете страни с двама възрастни в началото и в края на колоната през планините, като се договорили да се съберат в Чехия, Любка Рондова е от тях, гладували, ядяли зелени сливи, повечето идват после в България, в ютюб има песен "Къде сте македончиня" за тези събития, македонците го наричат геноцид, интересно че същото гърците опитали и в Смирна, днешен Измир, но за турците милост няма

    10:00 29.08.2025

  • 18 Наполеон

    14 2 Отговор
    Знам хиляди начини да изкарам руската мечка от барогата си! Но не знам нито един начин да я върна обратно!

    10:01 29.08.2025

  • 19 Българин

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Кремълски Хибридчик,иди на Красной! Понял?

    10:01 29.08.2025

  • 20 Ивелин Михайлов

    15 1 Отговор
    Ама за израелските нападения дето са всеки ден и убиват 100 пъти повече хора не ви чувам да сте ужасени

    10:01 29.08.2025

  • 21 Исторически парк

    13 2 Отговор
    Ужасени са че вчера Русия унищожи турски завод за дронове до киев😆

    Коментиран от #24

    10:02 29.08.2025

  • 22 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Факти, за всяка държава ли ще пишете в отделна статия?
    Напишете " целия не цивилизован свят" и готово.
    Ще ви свърши мастилото както сте я подкарали.

    10:02 29.08.2025

  • 23 делон

    10 2 Отговор
    ДАВАЙ РУСИЯ!!! ДАВАЙ КРЕМЪЛ!!! ДАВАЙ Вл. Вл. ПУТИН! Главата на змията трябва да бъда мазана на чеку-тази на фашистка,бандеровска Окраина ,и на наркомана фашист Зелената еуглена/Зеления бандер!!! Казах!!!

    10:04 29.08.2025

  • 24 верна?

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Исторически парк":

    Греция и Турция не са особено големи приятели. Камо ли да си съчувстват.

    10:04 29.08.2025

  • 25 Бисмарк

    9 2 Отговор
    Първото предложение на Русия винаги е най-доброто!

    10:04 29.08.2025

  • 26 двоен статдарт и медия манипулейшън

    13 2 Отговор
    Когато давахте оръжие на укронацистите за избиват руснаци защо не бяхте ужасени?

    10:04 29.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 нека аз

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "АХАХА":

    Както Украйна е нападната от руския агресор страна, така и Израел е нападната от палестинския агресор страна.

    10:05 29.08.2025

  • 30 двоен статдарт манипулейшън

    10 3 Отговор
    Когато давахте оооооръжие на укронациститееееее за ииииизбиват руснаци защо не бяхте ужасени?

    Коментиран от #41

    10:06 29.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Неукио,

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Йосиф Кобзон":

    Кобзон е украински евреин, роден в Часов Яр, та кой е при него, не е ясно.

    10:07 29.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 12345

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе да":

    И ние ще правим завод за барут - така искат Тиквоний, Дебеляний, Румений...

    10:08 29.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "двоен статдарт манипулейшън":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #46

    10:13 29.08.2025

  • 42 бай Иван

    3 0 Отговор
    Оказа се ,че когато пишеш нормален коментар по непонятни причини си цензурирав. За това едно бодряшко "Тралала" .Да го разбира кои как иска.+

    10:13 29.08.2025

  • 43 М. Достоевски

    0 2 Отговор
    Народ, който блуждае по Европа и търси какво още може да разруши и унищожи, само заради развлечението.

    10:13 29.08.2025

  • 44 Механик

    3 0 Отговор
    Що не чувам да пищите за Газа? Там на ден убиват поне 50 деца. За други цивилни няма да говорим,

    Коментиран от #47

    10:13 29.08.2025

  • 45 Пудинг

    1 0 Отговор
    Мммъъъъ мишката порицала тиранозавъра...пхаххахахя.....

    10:14 29.08.2025

  • 46 бай Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Факти що не го цензирурате това защото триете безобидни коментари дето не са с "правата линия"

    10:15 29.08.2025

  • 47 Тихо бе парццал!

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Пак се отклоняваш! Придържай се по темата на статията за да не бъдеш изритан от дискусията!

    10:16 29.08.2025

  • 48 Михаил Булгаков

    0 1 Отговор
    Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи.

    10:16 29.08.2025

  • 49 дядото

    1 0 Отговор
    а дедите на тези гърци били ли са ужасени от нападенията на руската имперска флота срещу турция в първата половина на 19 -ти век,спомогнали за свободата на гърция.

    10:16 29.08.2025

  • 50 Либерал

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Антон":

    Ако гръмнат теб - ще е най добре за света

    10:17 29.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания