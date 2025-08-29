Стив Уиткоф е допуснал огромна грешка по време на среща с Владимир Путин

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е нарушил стандартния дипломатически протокол по време на среща с руския президент Владимир Путин, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.
Уиткоф е отишъл на преговорите без стенограф от Държавния департамент на САЩ, съобщи един от източниците на агенцията. Не е известно защо се е случило това. В резултат на това представителят на Тръмп остана без конкретни предложения от Путин за това как да се прекрати руско-украинската война.
Разговорите между специалния пратеник на президента на САЩ и руския президент се проведоха на 6 август. На следващия ден Уиткоф, според източник на Ройтерс, се е обадил на няколко европейски лидери и е заявил ясно, че Русия е готова да изтегли войските си от Запорожка и Херсонска област в замяна на изтеглянето на Украйна от Донбас.
Това предложение изненада много от участниците в телефонния разговор, тъй като рязко се разминаваше със собствените им оценки за позицията на Путин, съобщиха информирани източници пред агенцията.
На следващия ден обаче Уиткоф съобщи за различна позиция от Москва. По време на телефонен разговор, организиран от държавния секретар на САЩ Марко Рубио с европейски съветници по националната сигурност, специалният пратеник заяви, че Путин всъщност не е предложил изтегляне на войските от двата региона. Дипломатическите усилия „се превърнаха в хаос“, отбелязва Ройтерс.
По-рано източници от някои издания, включително The Washington Post и Bild, вече съобщиха, че Уиткоф вероятно е разбрал погрешно предложенията на Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
09:13 29.08.2025
2 Е щом Мара го казва
09:13 29.08.2025
3 Механик
Кво Фиткоф, кво Миткоф? Путин ви каза какви са условията. Каза ви го още 22-ра година. До сега не е променил ни едно от основните условия.
Какво току ми гадаете, току ми разкривате???
Коментиран от #14, #21
09:14 29.08.2025
4 Вие разбрахте грешно играта
Путин печели войната от момента, в който обърна играта и влезе в Украйна.
Зелето проси, за да вкара и другите във война. Урсулите искат, ма не им стиска, а Тръмп им бие дуспа пред целия свят.
09:15 29.08.2025
5 Факти
Коментиран от #12, #15
09:19 29.08.2025
6 нема проблеми
09:20 29.08.2025
7 Трол
09:20 29.08.2025
8 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В кебачийницата ти ли го чу?
09:21 29.08.2025
9 Стара чанта
09:21 29.08.2025
10 Тръмп
09:22 29.08.2025
11 Ццц
09:22 29.08.2025
12 е как така бе
До коментар #5 от "Факти":Нашите стъкмисти дадоха доклад към Ес че сме на трето място по продължителност на живот . Сега се чудят как да ни вдигнат пенсионната възраст .
Коментиран от #37
09:22 29.08.2025
13 Защото Витков
Говорят си с путин на руски!
Тръмп нарочно го е изпратил.
09:22 29.08.2025
14 Йосиф Кобзон
До коментар #3 от "Механик":Един милион руснаци разбраха условията...
Коментиран от #16, #17
09:23 29.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тр3 милиона бандерофашисти
До коментар #14 от "Йосиф Кобзон":Съвсем го разбраха
09:24 29.08.2025
17 дрън дрън
До коментар #14 от "Йосиф Кобзон":хакери са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Според нея 1 721 000 са посочени като убити и изчезнали от началото на СВО! И четири милиона инвалида .
09:25 29.08.2025
18 Бай Тошо
До коментар #15 от "Бай Тошо":Тези шефове демократи аз за пазачи няма да назнача
09:25 29.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Историк
Той изпълнява нарежданията на Тръмп, който през 2017 г. се срещна насаме с Путин само с руски преводач и никой не знаеше,освен Путин и обкръжението му, за какво са си говорили. Тогава Тръмп публично заяви на пресконференция, че вярва на Путин, а не на американските служби за сигурност. Кой какво може да очаква от това безгръбначно и алчно зло недоразумение? За жалост с огромна безнаказона власт. Сега цивилизования свят трябва да оцелее, въпреки Путин и Тръмп.
Коментиран от #24, #33
09:26 29.08.2025
21 Ццц
До коментар #3 от "Механик":Много им е трудно, да ане си на тяхно място. При Путин нещата са ясни от 3 години, но колективният запад не можеш го разбра. От "ще помагаме колкото и до когато е нужно", днес четем вече за буферни зони. Макрон войски щеше да праща преди да го набие жена му. От тогава не е такъв куражлия.
Коментиран от #27, #29
09:26 29.08.2025
22 жик так
До коментар #15 от "Бай Тошо":А капитализЪма са две не доносчета .
09:27 29.08.2025
23 Асдф
09:27 29.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 а бе козляците ,стягайте мешките
с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди няколко дни на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.
Я до видя кипите ли от желание бе ??!!
09:30 29.08.2025
26 Аква
09:31 29.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Оракула от Делфи
свила гнездо в скута на Тръмп!!!
Време е за "смяна на Караула"!
Такива "изнемогнали старци" с развален Руски език , Путин , шпионина от Кремъл ,
ги ползва и манипулира за лични провакативни цели, регистъра на машинацийте на "КГБ" е безкраен!
Тръмп не може да спре Путин по "Християнски", трябва реципрочен "Византийски" гаден подход!!!
"Урбълка" над Кремъл , подобно на това, което Путин направи вчера над Киев ,
би ускорило преговрите значително!
09:32 29.08.2025
29 БОЗА
До коментар #21 от "Ццц":Днес излезе новина,че във Франция е започната процедура,за импийчмънт на Макроня...Меланшон го подкара петлето оскубано... ;-)
09:32 29.08.2025
30 Кит
09:32 29.08.2025
31 Добър ден!
09:34 29.08.2025
32 Пое
09:36 29.08.2025
33 Ццц
До коментар #20 от "Историк":Целият ти цивилизован свят чакаше като пред лекарски кабинет да ги повикат, като им дойде реда. Слуги и клоуни не могат да са цивилизация. Взимай си цивилизацията и си направете едно цивилизовано общество насред някой остров в Тихия океан. Там си прилагайте атлантическите ценности един на друг и дерзайте.
09:36 29.08.2025
34 Фен
09:37 29.08.2025
35 Така де
09:38 29.08.2025
36 Ццц
До коментар #27 от "Българин":"УЛИГОФРЕНИ" казваш... 🤣. Какво повече мога да добавя? Ти си си самодостатъчна реклама.
Коментиран от #41
09:40 29.08.2025
37 Пилотът Гошу
До коментар #12 от "е как така бе":То това е поради негативните фактори, излиза че не мрем на 30 въпреки всичко... Затуй така показва статистиката 😂😂😂
09:40 29.08.2025
38 Злой Карлик :))
Със стенографа....😁
09:41 29.08.2025
39 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #27 от "Българин":Заарски селски мин диллл,когато намина през Богомилово с теслата ,ще разбереш за кого са некролозите .
09:43 29.08.2025
40 пише ли Ройтерс следва пропаганда
Сега като падна Байдън вече съвсем не знаят накъде да се завъртят, защото трябва хем да си изпълнят поръчката да залеят хората със същата пумия, хем да изкарат пред електората, че Тръмп е враг,
хем да се опитат да изпросят още пари от него, или поне да не им спира оставащите.
Всичкото това трябва да се извърши от крайно загубили морал и квалификация “журналисти”. Нивото е тотален потрес, ако въобще помните журналистите отпреди 30г. Ал Джазира е по-уважавана медия от евроатлантическите - отдавна.
09:51 29.08.2025
41 Геро
До коментар #36 от "Ццц":Нали знаеш че мнението на утайка като теб няма никакво значение?
10:11 29.08.2025
42 Боко
10:18 29.08.2025