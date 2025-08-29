Новини
Стив Уиткоф е допуснал огромна грешка по време на среща с Владимир Путин
Стив Уиткоф е допуснал огромна грешка по време на среща с Владимир Путин

29 Август, 2025 09:11 3 309 42

Дипломатическите усилия впоследствие се превърнаха в хаос. Всичко това заради една грешка на Уиткоф.

Стив Уиткоф е допуснал огромна грешка по време на среща с Владимир Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е нарушил стандартния дипломатически протокол по време на среща с руския президент Владимир Путин, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Уиткоф е отишъл на преговорите без стенограф от Държавния департамент на САЩ, съобщи един от източниците на агенцията. Не е известно защо се е случило това. В резултат на това представителят на Тръмп остана без конкретни предложения от Путин за това как да се прекрати руско-украинската война.

Разговорите между специалния пратеник на президента на САЩ и руския президент се проведоха на 6 август. На следващия ден Уиткоф, според източник на Ройтерс, се е обадил на няколко европейски лидери и е заявил ясно, че Русия е готова да изтегли войските си от Запорожка и Херсонска област в замяна на изтеглянето на Украйна от Донбас.

Това предложение изненада много от участниците в телефонния разговор, тъй като рязко се разминаваше със собствените им оценки за позицията на Путин, съобщиха информирани източници пред агенцията.

На следващия ден обаче Уиткоф съобщи за различна позиция от Москва. По време на телефонен разговор, организиран от държавния секретар на САЩ Марко Рубио с европейски съветници по националната сигурност, специалният пратеник заяви, че Путин всъщност не е предложил изтегляне на войските от двата региона. Дипломатическите усилия „се превърнаха в хаос“, отбелязва Ройтерс.

По-рано източници от някои издания, включително The Washington Post и Bild, вече съобщиха, че Уиткоф вероятно е разбрал погрешно предложенията на Путин.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 24 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    18 7 Отговор
    Стефан Витков е български евреин от Пловдив.Съдружник в бизнеса с Тръмп.

    Коментиран от #8

    09:13 29.08.2025

  • 2 Е щом Мара го казва

    26 0 Отговор
    Значи така ще да е

    09:13 29.08.2025

  • 3 Механик

    44 4 Отговор
    Що така мотолевите бе? Що търсите под вола теле?
    Кво Фиткоф, кво Миткоф? Путин ви каза какви са условията. Каза ви го още 22-ра година. До сега не е променил ни едно от основните условия.
    Какво току ми гадаете, току ми разкривате???

    Коментиран от #14, #21

    09:14 29.08.2025

  • 4 Вие разбрахте грешно играта

    31 4 Отговор
    Тръмп не обича лузъри.
    Путин печели войната от момента, в който обърна играта и влезе в Украйна.
    Зелето проси, за да вкара и другите във война. Урсулите искат, ма не им стиска, а Тръмп им бие дуспа пред целия свят.

    09:15 29.08.2025

  • 5 Факти

    27 11 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #12, #15

    09:19 29.08.2025

  • 6 нема проблеми

    17 5 Отговор
    Путин ясно ще ви даде предложенията . На хунтата еднопосочен билет към Сибир . На пинчарите в редичка на червения килим да целуват ръчичка .

    09:20 29.08.2025

  • 7 Трол

    14 3 Отговор
    Грешката е особено фатална за представителите на Демократическата партия.

    09:20 29.08.2025

  • 8 Моряка

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В кебачийницата ти ли го чу?

    09:21 29.08.2025

  • 9 Стара чанта

    3 2 Отговор
    Каквато Муми ята, такъв и екипа му...- от тАпи, по - тАпи !

    09:21 29.08.2025

  • 10 Тръмп

    21 2 Отговор
    Украйна ,ЕС и Нато имат нереалистични предложения за постигане на мир в Украйна

    09:22 29.08.2025

  • 11 Ццц

    17 1 Отговор
    Купете му един тефтер на този пощальон. Американец е - трудно помни и лесно забравя. Страшното е, че Уиткоф е нива над ЕС ръководството. 🤣

    09:22 29.08.2025

  • 12 е как така бе

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Нашите стъкмисти дадоха доклад към Ес че сме на трето място по продължителност на живот . Сега се чудят как да ни вдигнат пенсионната възраст .

    Коментиран от #37

    09:22 29.08.2025

  • 13 Защото Витков

    11 1 Отговор
    е етнически руснак
    Говорят си с путин на руски!
    Тръмп нарочно го е изпратил.

    09:22 29.08.2025

  • 14 Йосиф Кобзон

    4 18 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Един милион руснаци разбраха условията...

    Коментиран от #16, #17

    09:23 29.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тр3 милиона бандерофашисти

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Йосиф Кобзон":

    Съвсем го разбраха

    09:24 29.08.2025

  • 17 дрън дрън

    20 2 Отговор

    До коментар #14 от "Йосиф Кобзон":

    хакери са проникнали в базата данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Според нея 1 721 000 са посочени като убити и изчезнали от началото на СВО! И четири милиона инвалида .

    09:25 29.08.2025

  • 18 Бай Тошо

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Тошо":

    Тези шефове демократи аз за пазачи няма да назнача

    09:25 29.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Историк

    4 13 Отговор
    Агент Креснов вече 8 месеца доказва,че няма да предприеме нищо срещу шефа си в Кремъл и изобщо не го интересува съдбата на Украйна нито пък живота на украинците и руснаците, които загиват в тази безсмислена, жестока война. САЩ вече е Тръмпландия, а Уиткоф е борсовия агент на недвижими имоти на Тръмп
    Той изпълнява нарежданията на Тръмп, който през 2017 г. се срещна насаме с Путин само с руски преводач и никой не знаеше,освен Путин и обкръжението му, за какво са си говорили. Тогава Тръмп публично заяви на пресконференция, че вярва на Путин, а не на американските служби за сигурност. Кой какво може да очаква от това безгръбначно и алчно зло недоразумение? За жалост с огромна безнаказона власт. Сега цивилизования свят трябва да оцелее, въпреки Путин и Тръмп.

    Коментиран от #24, #33

    09:26 29.08.2025

  • 21 Ццц

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Много им е трудно, да ане си на тяхно място. При Путин нещата са ясни от 3 години, но колективният запад не можеш го разбра. От "ще помагаме колкото и до когато е нужно", днес четем вече за буферни зони. Макрон войски щеше да праща преди да го набие жена му. От тогава не е такъв куражлия.

    Коментиран от #27, #29

    09:26 29.08.2025

  • 22 жик так

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Тошо":

    А капитализЪма са две не доносчета .

    09:27 29.08.2025

  • 23 Асдф

    10 0 Отговор
    На такова високо ниво грешки не стават. Това да не ви е БГ администрацията дето не знае къде се намира. Всичко си има цел. Всяко нещо носи скрито послание.

    09:27 29.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 а бе козляците ,стягайте мешките

    11 2 Отговор
    Влязох ме в Коалицията на желаещите за изпращане на въоръжени сили в Украйна :: Росен Желязков

    с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди няколко дни на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.

    Я до видя кипите ли от желание бе ??!!

    09:30 29.08.2025

  • 26 Аква

    2 2 Отговор
    Ето защо се ходи без стенограф. За да интепретираш после разговора, както ти изнася.

    09:31 29.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Оракула от Делфи

    4 7 Отговор
    Разбрахме , че този мек "Х-уйтков", нищо не разбира от преговори, има съмнение че е Руска подлога ,
    свила гнездо в скута на Тръмп!!!
    Време е за "смяна на Караула"!
    Такива "изнемогнали старци" с развален Руски език , Путин , шпионина от Кремъл ,
    ги ползва и манипулира за лични провакативни цели, регистъра на машинацийте на "КГБ" е безкраен!
    Тръмп не може да спре Путин по "Християнски", трябва реципрочен "Византийски" гаден подход!!!
    "Урбълка" над Кремъл , подобно на това, което Путин направи вчера над Киев ,
    би ускорило преговрите значително!

    09:32 29.08.2025

  • 29 БОЗА

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    Днес излезе новина,че във Франция е започната процедура,за импийчмънт на Макроня...Меланшон го подкара петлето оскубано... ;-)

    09:32 29.08.2025

  • 30 Кит

    9 0 Отговор
    Путин говори едно и също нещо от 2021, а неговите миролюбиви и крайно порядъчни събеседници всеки път чуват нещо друго😂😂😂

    09:32 29.08.2025

  • 31 Добър ден!

    1 8 Отговор
    А где МОЧАТА?

    09:34 29.08.2025

  • 32 Пое

    5 2 Отговор
    Тази грешка не се ли поправи след разговора Тръмп - Путин. Нещо не е логично в този постинг

    09:36 29.08.2025

  • 33 Ццц

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Историк":

    Целият ти цивилизован свят чакаше като пред лекарски кабинет да ги повикат, като им дойде реда. Слуги и клоуни не могат да са цивилизация. Взимай си цивилизацията и си направете едно цивилизовано общество насред някой остров в Тихия океан. Там си прилагайте атлантическите ценности един на друг и дерзайте.

    09:36 29.08.2025

  • 34 Фен

    13 0 Отговор
    Гаф няма. Путин повтаря едно и също от 2007 година. И накраят става това, което е казал. Тръмп го разбра, и се измъква, оставяйки на урсулите да си оправят кашите, които забъркаха с техният зелен другар.

    09:37 29.08.2025

  • 35 Така де

    2 4 Отговор
    Краварите правят всякакви циркове, само и само да защитават интересите на Путин!

    09:38 29.08.2025

  • 36 Ццц

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    "УЛИГОФРЕНИ" казваш... 🤣. Какво повече мога да добавя? Ти си си самодостатъчна реклама.

    Коментиран от #41

    09:40 29.08.2025

  • 37 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "е как така бе":

    То това е поради негативните фактори, излиза че не мрем на 30 въпреки всичко... Затуй така показва статистиката 😂😂😂

    09:40 29.08.2025

  • 38 Злой Карлик :))

    7 0 Отговор
    Няма страшно, пак ще пият по една водка.
    Със стенографа....😁

    09:41 29.08.2025

  • 39 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Заарски селски мин диллл,когато намина през Богомилово с теслата ,ще разбереш за кого са некролозите .

    09:43 29.08.2025

  • 40 пише ли Ройтерс следва пропаганда

    3 0 Отговор
    Във правителствените медии на Запада цари тотална мусака. Всеки ден нови анонимни, неназовани, запознати, три независими източника, сътворяват поредната диярия от напъване само и саво да иззлезе, че не са си лъгали публиката предния ден.

    Сега като падна Байдън вече съвсем не знаят накъде да се завъртят, защото трябва хем да си изпълнят поръчката да залеят хората със същата пумия, хем да изкарат пред електората, че Тръмп е враг,
    хем да се опитат да изпросят още пари от него, или поне да не им спира оставащите.

    Всичкото това трябва да се извърши от крайно загубили морал и квалификация “журналисти”. Нивото е тотален потрес, ако въобще помните журналистите отпреди 30г. Ал Джазира е по-уважавана медия от евроатлантическите - отдавна.

    09:51 29.08.2025

  • 41 Геро

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ццц":

    Нали знаеш че мнението на утайка като теб няма никакво значение?

    10:11 29.08.2025

  • 42 Боко

    0 0 Отговор
    Зельо и урсулитките на два метра под земното равнище и няма проблеми👌

    10:18 29.08.2025

