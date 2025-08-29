Стив Уиткоф е допуснал огромна грешка по време на среща с Владимир Путин

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф е нарушил стандартния дипломатически протокол по време на среща с руския президент Владимир Путин, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Уиткоф е отишъл на преговорите без стенограф от Държавния департамент на САЩ, съобщи един от източниците на агенцията. Не е известно защо се е случило това. В резултат на това представителят на Тръмп остана без конкретни предложения от Путин за това как да се прекрати руско-украинската война.

Разговорите между специалния пратеник на президента на САЩ и руския президент се проведоха на 6 август. На следващия ден Уиткоф, според източник на Ройтерс, се е обадил на няколко европейски лидери и е заявил ясно, че Русия е готова да изтегли войските си от Запорожка и Херсонска област в замяна на изтеглянето на Украйна от Донбас.

Това предложение изненада много от участниците в телефонния разговор, тъй като рязко се разминаваше със собствените им оценки за позицията на Путин, съобщиха информирани източници пред агенцията.

На следващия ден обаче Уиткоф съобщи за различна позиция от Москва. По време на телефонен разговор, организиран от държавния секретар на САЩ Марко Рубио с европейски съветници по националната сигурност, специалният пратеник заяви, че Путин всъщност не е предложил изтегляне на войските от двата региона. Дипломатическите усилия „се превърнаха в хаос“, отбелязва Ройтерс.

По-рано източници от някои издания, включително The Washington Post и Bild, вече съобщиха, че Уиткоф вероятно е разбрал погрешно предложенията на Путин.