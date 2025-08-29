Влиятелен щатски сенатор, поддръжник на Тайван, пристигна в Тайпе

Американският сенатор Роджър Уикър, който е председател на влиятелната комисия по въоръжените сили на Сената и е един от най-големите защитници на Тайван в Конгреса на САЩ, пристигна в Тайпе днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на излъчени на живо по телевизията кадри.

Уикър беше посрещнат на летище Сонгшан в центъра на Тайпе от заместник-министъра на външните работи на Тайван Чен Мин-чи.

Китай е готов да засили координацията с Бразилия и работата със страните от БРИКС, за да се противопостави на едностранчивостта и тормоза, заяви снощи китайският министър на външните работи Ван И по време на телефонен разговор с бразилския външен министър Мауро Виейра, предаде Ройтерс.

Ван също така е казал, че Китай е готов да заздрави взаимното стратегическо доверие и подкрепа с Бразилия и да задълбочи практическото сътрудничество в различни области, се казва в изявление на китайското министерство.