Влиятелен щатски сенатор, поддръжник на Тайван, пристигна в Тайпе
  Тема: Тайван

Влиятелен щатски сенатор, поддръжник на Тайван, пристигна в Тайпе

29 Август, 2025 06:33, обновена 29 Август, 2025 06:42 559 1

Пекин иска да засили координацията с Бразилия и работата в рамките на БРИКС

Влиятелен щатски сенатор, поддръжник на Тайван, пристигна в Тайпе - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският сенатор Роджър Уикър, който е председател на влиятелната комисия по въоръжените сили на Сената и е един от най-големите защитници на Тайван в Конгреса на САЩ, пристигна в Тайпе днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на излъчени на живо по телевизията кадри.

Уикър беше посрещнат на летище Сонгшан в центъра на Тайпе от заместник-министъра на външните работи на Тайван Чен Мин-чи.

Китай е готов да засили координацията с Бразилия и работата със страните от БРИКС, за да се противопостави на едностранчивостта и тормоза, заяви снощи китайският министър на външните работи Ван И по време на телефонен разговор с бразилския външен министър Мауро Виейра, предаде Ройтерс.

Ван също така е казал, че Китай е готов да заздрави взаимното стратегическо доверие и подкрепа с Бразилия и да задълбочи практическото сътрудничество в различни области, се казва в изявление на китайското министерство.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
  • 1 Ами време си е

    0 0 Отговор
    за подготовка на следващия проект.
    На проекта Украйна вече му се вижда края

    07:06 29.08.2025