Мадуро поиска съдействието на ООН за "прекратяване на враждебността и агресията на САЩ" срещу Венецуела

Венецуелският президент Николас Мадуро изпрати съобщение до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, с което призовава за съдействие за "прекратяване на враждебността и агресията на САЩ" срещу страната му.

„Пиша Ви, за да изразя дълбоката загриженост на Боливарската република Венецуела относно ескалацията на агресията на правителството на Съединените щати срещу нашата страна, която през последните дни достигна безпрецедентно ниво на заплаха за мира и сигурността на Латинска Америка и Карибите“, каза Мадуро.

Президентът отбеляза, че в продължение на много години Венецуела е била обект на систематична политика на преследване от страна на Съединените щати, но „днес тази агресия премина на по-опасно ниво: военното разполагане в Карибите на американските военноморски и военновъздушни сили, включително разрушители и ракетен крайцер, както и бърза ядрена подводница“. Мадуро добави, че тези действия са грубо нарушение на Устава на ООН и Договора от Тлателолко, „който предвижда денуклеаризация на Латинска Америка и Карибите“.

Венецуелският лидер се обърна към Генералния секретар на ООН с молба да съдейства за прекратяване на враждебните действия на правителството на САЩ срещу Боливарианската република и за зачитане на териториалната цялост и суверенитета на страната.

На 19 август Ройтерс, позовавайки се на източници в Пентагона, съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) са изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела „за провеждане на операции за борба с наркокартелите“. Съобщава се също, че са в района са разположени атомната подводница USS Newport News, ракетният крайцер USS Lake Erie, десантни кораби и 4500 военнослужещи. Според The ​​New York Times, президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е подписал директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели.

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро в принадлежност към наркокартела Cartel de los Soles, чието съществуване Каракас отрича. На 7 август главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви увеличение на 50 милиона долара на наградата за информация, която би довела до ареста на Мадуро.