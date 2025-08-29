Новини
Мадуро поиска съдействието на ООН за "прекратяване на враждебността и агресията на САЩ" срещу Венецуела

29 Август, 2025 06:44, обновена 29 Август, 2025 06:50

Президентът на страната изпрати послание до лидера на организацията Антониу Гутериш

Мадуро поиска съдействието на ООН за "прекратяване на враждебността и агресията на САЩ" срещу Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро изпрати съобщение до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, с което призовава за съдействие за "прекратяване на враждебността и агресията на САЩ" срещу страната му.

„Пиша Ви, за да изразя дълбоката загриженост на Боливарската република Венецуела относно ескалацията на агресията на правителството на Съединените щати срещу нашата страна, която през последните дни достигна безпрецедентно ниво на заплаха за мира и сигурността на Латинска Америка и Карибите“, каза Мадуро.

Президентът отбеляза, че в продължение на много години Венецуела е била обект на систематична политика на преследване от страна на Съединените щати, но „днес тази агресия премина на по-опасно ниво: военното разполагане в Карибите на американските военноморски и военновъздушни сили, включително разрушители и ракетен крайцер, както и бърза ядрена подводница“. Мадуро добави, че тези действия са грубо нарушение на Устава на ООН и Договора от Тлателолко, „който предвижда денуклеаризация на Латинска Америка и Карибите“.

Венецуелският лидер се обърна към Генералния секретар на ООН с молба да съдейства за прекратяване на враждебните действия на правителството на САЩ срещу Боливарианската република и за зачитане на териториалната цялост и суверенитета на страната.

На 19 август Ройтерс, позовавайки се на източници в Пентагона, съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) са изпратени в южната част на Карибите до бреговете на Венецуела „за провеждане на операции за борба с наркокартелите“. Съобщава се също, че са в района са разположени атомната подводница USS Newport News, ракетният крайцер USS Lake Erie, десантни кораби и 4500 военнослужещи. Според The ​​New York Times, президентът на САЩ Доналд Тръмп тайно е подписал директива за започване на използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели.

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро в принадлежност към наркокартела Cartel de los Soles, чието съществуване Каракас отрича. На 7 август главният прокурор на САЩ Пам Бонди обяви увеличение на 50 милиона долара на наградата за информация, която би довела до ареста на Мадуро.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    9 6 Отговор
    Еййш, я по-внимателно с обвиненията към мадуро и борбата срещу наркокартелите, че ако зеленото остане без доставки как ще се бори срещу руската агресия?!

    06:55 29.08.2025

  • 2 и и ко стана с

    9 4 Отговор
    пленените морски пехотинци и заглушените кираби и вертолети ?
    що не пишете за оаканата американска провокация завършила
    с фиаско ?

    06:58 29.08.2025

  • 4 Тц, тц, тц!

    7 4 Отговор
    Намерил на кого да се оплаче!😂 ООН отдавна е изчерпан и излишен. За целта има Китай и Русия.

    Коментиран от #5

    07:08 29.08.2025

  • 5 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тц, тц, тц!":

    Милоьионери сме ве Пресадохме Иран, Либия, Армения, Сирия, Югославия ахахах

    07:22 29.08.2025

  • 6 ЛЪЖАТ

    3 3 Отговор
    И този картел е 100% собственост на ЦРУ, а не на Мадуро.

    07:35 29.08.2025

  • 8 Древен

    2 2 Отговор
    Аре сега може ли центажиите да обяснят не е ли АГРЕСИЯ срещу суверенна държава това което правят $@Ш...
    И кои международни закони я оправдават...
    Или тва пак е налагане на "демокрация" чрез сила заради петрола...

    07:53 29.08.2025