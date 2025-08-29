Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир, каза Кая Калас

Върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас осъди остро днес поредицата руски въздушни удари по Киев, довели до множество жертви, включително деца, и призова за налагане на по-строги санкции срещу Москва, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Тези атаки показват, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир", заяви Калас при пристигането си за двудневната среща на министрите на отбраната и на външните работи на страните от ЕС в Копенхаген. "Това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия", призова тя и добави, че нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много".
В допълнение към наказателните мерки срещу Русия, Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев. "В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа", подчерта Калас.
Министрите, събрали се в датската столица, ще обсъдят и гаранциите за сигурността на Украйна след края на военните действия.
ЕС може да подкрепи Киев, като продължи да обучава украинските военни и да стимулира отбранителната промишленост на страната, в допълнение към ангажиментите на отделните държави членки, заяви Калас. Тя обаче прогнозира, че краят на войната "не е близо, ако погледнем какво прави Путин".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джен дъри
Коментиран от #10, #48, #77
14:05 29.08.2025
2 Спомен
Коментиран от #8
14:05 29.08.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
14:06 29.08.2025
4 Евроджендъри
Коментиран от #80
14:06 29.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #85
14:06 29.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мисит
Коментиран от #116
14:06 29.08.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #2 от "Спомен":Пише на сандъче с пясък.🌈👩🛴🥳🤣👍
14:07 29.08.2025
9 1488
14:07 29.08.2025
10 Кая Калас
До коментар #1 от "Джен дъри":Слаби сме, много сме слаби и безпомощни.
14:07 29.08.2025
11 2025
Коментиран от #31
14:07 29.08.2025
12 пешо
14:07 29.08.2025
13 Антиджендър
14:08 29.08.2025
14 пешо
14:08 29.08.2025
15 Много лоша
Коментиран от #40
14:09 29.08.2025
16 Госあ
14:09 29.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 батионис
14:10 29.08.2025
19 Сатана Z
Коментиран от #39
14:11 29.08.2025
20 Дрънкат някакво оръжие
Трябва да се обясни на госпожата че някой трябва да натиска спусъка.
Розовите понита са вдигнали опашката и чакат тях да ги натискат.
14:11 29.08.2025
21 В В.П.
14:11 29.08.2025
22 Кой квото си надроби
Да Кате.
14:11 29.08.2025
23 Краварска медия
14:13 29.08.2025
24 батСали
14:13 29.08.2025
25 дедо..
14:13 29.08.2025
26 Пешо
14:14 29.08.2025
27 владѝмир
14:14 29.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
Коментиран от #65
14:15 29.08.2025
30 А где,
14:15 29.08.2025
31 Чул те
До коментар #11 от "2025":Господ! Амин!
14:15 29.08.2025
32 реру
14:16 29.08.2025
33 Антрополог
14:16 29.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:16 29.08.2025
36 И Тръмп
14:17 29.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Д-р Антон Петев
До коментар #19 от "Сатана Z":Абе на Кая кат гледам май и е пресъхнало кладенчето и яко я тряска критическата .
14:18 29.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Костадин Костадинов
Коментиран от #56
14:18 29.08.2025
42 А где
Коментиран от #53
14:18 29.08.2025
43 Онзи
-какво стана с коялицията за война с Русия?
-какво стана с "ще се бием до последният украинец"?
До вечра искаха техният "мир със сила" , сега искат само мир?
А утре какво ще поискат - от трите, най-дългото ли?
И тези ще ни управляват, и ще ни казват какво же правим, какво ще ядем и как да живеем???
Коментиран от #49
14:18 29.08.2025
44 Не така
14:19 29.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 бай Ставри
14:20 29.08.2025
47 Петимата русофила
Коментиран от #51
14:20 29.08.2025
48 Видьо Видев
До коментар #1 от "Джен дъри":Да сте чули някога тарикатът Иво Инджев да протестира, че ЦИК обявява
2 670 преференции за повече от 30 310 ?Аз не съм! А ти?
14:21 29.08.2025
49 Киев за два дня.
До коментар #43 от "Онзи":М-да
14:21 29.08.2025
50 В В.П.
14:22 29.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Къде е Член 5?
Тиквата защо не е в Хага?
14:22 29.08.2025
53 Ще ти го покажем,
До коментар #42 от "А где":като те докарат да работиш принудително по възстановяването му.
14:22 29.08.2025
54 Курд Околянов
Коментиран от #57
14:22 29.08.2025
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "До снощи и май..":А твойта отдавна е така и каза че обича Максуда, ама не са само него, а целия квартал
14:23 29.08.2025
56 Папуц
До коментар #41 от "Костадин Костадинов":Това новият фантастичен филм на холивуд ли е , или просто си фантазираш?
И не е Мая, а е Кая, ама , да не ти пука.
Ти толкова си можеш!
14:24 29.08.2025
57 Йосиф Кобзон
До коментар #54 от "Курд Околянов":Един милион руснака не смятат така.
Коментиран от #67
14:24 29.08.2025
58 Я пък тоя
Коалиция на желаещите, мир чрез сила, 18 броя санкции, 300 милиарда блокирани пари, въоръжаване и разузнавателни данни на Украйна, 10 точки за победа на Русия, и още куп глуписти които не помня, накрая едно голямо НИЩО.
За голяма подигравка сте.
14:25 29.08.2025
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Българин":А ви соросоидите КАТО гледам сте само два ма, ти и оня дето ти ударил +
14:25 29.08.2025
60 В В.П.
14:26 29.08.2025
61 Жеко
14:26 29.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 От три комента
14:28 29.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ПВО НА ОКРАИНА бие по своите
14:28 29.08.2025
67 Петър ,Свети Петър
До коментар #57 от "Йосиф Кобзон":И пет милиона и половина укри не мислят вече изобщо .
Коментиран от #75
14:28 29.08.2025
68 Путин просто се подиграва
таз претоплена манджа я пускаш 4 пъти от седмица
по добре копийрайте както правите винаги
но нещо по значимо от стари манджи и разни кифлеещи каки
14:29 29.08.2025
69 Курд Околянов
14:29 29.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Кая Калас
До коментар #64 от "бай Ставри":Леле, мале, какъв интелект! Каква култура! Какво образование! Какви традиционни ценности!
Р О С С И Я
Коментиран от #79
14:29 29.08.2025
72 Стар Гларус
14:30 29.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:30 29.08.2025
75 Бахур
До коментар #67 от "Петър ,Свети Петър":Нищо, теб монголците и турците ще те оправят, както оправят рускините.
Коментиран от #97
14:30 29.08.2025
76 РФ е въздух под налягане !
Радарът 91Н6Е е основният наблюдателен радар на системата за ПВО С-400. Той е способен да засича цели на разстояние до 600 км и едновременно да следи до 300 обекта. До 300 обекта, ама тоя дрон го е пропуснал. 🤪
14:31 29.08.2025
77 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Джен дъри":АЛОО МЕРКЕЛ И МИКРОН КАК СЕ ПОДИГРАВАХА В МИНСК В СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА МИР...
14:31 29.08.2025
78 Факт
14:31 29.08.2025
79 бай Ставри
До коментар #71 от "Кая Калас":Мерси Кая.
14:31 29.08.2025
80 В Европа
До коментар #4 от "Евроджендъри":джендъри наричаме руските подлоги.
Коментиран от #89
14:31 29.08.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 провинциалист
14:33 29.08.2025
83 ИВАН
14:33 29.08.2025
84 Петко Руменов от Плевен
Коментиран от #100
14:33 29.08.2025
85 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":БРАВО ..ИМАЛО И НОРМАЛНИ ХОРА В СОФИЯ..НЕ САМО ЕВРО Б0КЛУЦИ ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ
14:33 29.08.2025
86 Българският народ подкрепя Украйна !
Факт.
14:33 29.08.2025
87 В В.П.
14:33 29.08.2025
88 Не ги разбирам
Не са глупави хора и не могат да не знаят че режимът в kfa незаконен и е профашистки тъй като се покланят на фашиста Бандера
Защо ги защитават Ами нямам друго обяснение освен от глупавата и сляпа омраза към Русия и нищо друго
14:33 29.08.2025
89 Христов
До коментар #80 от "В Европа":Вие измислихте джендърството в Европа. Защото сте джендъри.
14:34 29.08.2025
90 Купейка
До коментар #6 от "Кая Калас":Не мога соросня.
14:34 29.08.2025
91 Стар Гларус
14:35 29.08.2025
92 Тома
14:35 29.08.2025
93 Тази
Коментиран от #106
14:35 29.08.2025
94 Освен това
14:36 29.08.2025
95 az СВО Победа80
Какъв мир те гони? Лъжеевроатлантик! 🤣
14:36 29.08.2025
96 Напред към окопите!
14:37 29.08.2025
97 Петър,Свети Петър
До коментар #75 от "Бахур":Тебе нали те оправиха черните ти братя с големите банани , не бери моята грижа .
14:39 29.08.2025
98 Я пък тоя
Дали Зеленски не го е набил в устата.
За думите става въпрос.
14:39 29.08.2025
99 а бе козляците ,стягайте мешките
с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди няколко дни на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.
Я да видя кипите ли от желание бе , да кибичите в окопите вместо пред компа , а ??!!
Коментиран от #117
14:41 29.08.2025
100 Я пък тоя
До коментар #84 от "Петко Руменов от Плевен":Още ползваш руски газ.
14:43 29.08.2025
101 Подкрепям
Коментиран от #104
14:46 29.08.2025
102 Наблюдател
От западните страни изпитвам симпатии към италианци французи
Уважавам англичаните но съм с лек при вкусно антипатия към държавата им
Към останалите съм неутрален макар че признавам успехите на северните европейци
14:46 29.08.2025
103 Трол
14:47 29.08.2025
104 Подкрепям
До коментар #101 от "Подкрепям":Абсолютно права е жената ☝️... Зеленски е безподобен ypoд който погуби десетки хиляди руснаци и украинци и тези в собствената му страна без да му пука за живота им. Точно затова няма никакви намерения да спира войната.
А на тема на този зелен гущер
14:50 29.08.2025
105 Я пък тоя
14:50 29.08.2025
106 Онази беше
До коментар #93 от "Тази":Аналена
Коментиран от #114
14:51 29.08.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Андропов
14:53 29.08.2025
110 дядото
14:56 29.08.2025
111 Мария Атанасова
14:57 29.08.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Елементарно
Коментиран от #121
15:01 29.08.2025
114 Стар Гларус
До коментар #106 от "Онази беше":От двете бих уважил Аналена. Само да не говори, че знам малко немски.
15:02 29.08.2025
115 Менделеев открил периодичната таблица
Сега Русия е игнорирана в Европа и руснаците обстрелват Украйна за да им обърне някой внимание
15:03 29.08.2025
116 Синя мечта
До коментар #7 от "Мисит":Сама се бръсне женицата като няма кой.
15:04 29.08.2025
117 Обезумял
До коментар #99 от "а бе козляците ,стягайте мешките":Искам да загина на фронта за Бойко, Шиши и Шарлатаните.
15:04 29.08.2025
118 Ханс
15:04 29.08.2025
119 Вчера гледах жребия са шампионската лига
Ауей Ноум Ауей Ноум
Та се сетих за Адолф Нитлер
Има възраждане на нацизма но в добрия му вариант не във военния
15:09 29.08.2025
120 Кая търси лекарска помощ
15:11 29.08.2025
121 666
До коментар #113 от "Елементарно":ха ха ха тъпа дуда вярно че след края на война пак ще почнеш да учиш руски
15:21 29.08.2025
122 Дедо
15:22 29.08.2025
123 Тити
Коментиран от #125
15:23 29.08.2025
124 123456
15:24 29.08.2025
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Тити
15:25 29.08.2025
128 флип
15:27 29.08.2025
129 Старец
15:27 29.08.2025