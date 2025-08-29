Новини
Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир, каза Кая Калас
  Тема: Украйна

Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир, каза Кая Калас

29 Август, 2025 14:04 1 507 129

  • украйна-
  • кая калас-
  • русия-
  • ес

Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев

Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир, каза Кая Калас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас осъди остро днес поредицата руски въздушни удари по Киев, довели до множество жертви, включително деца, и призова за налагане на по-строги санкции срещу Москва, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Тези атаки показват, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир", заяви Калас при пристигането си за двудневната среща на министрите на отбраната и на външните работи на страните от ЕС в Копенхаген. "Това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия", призова тя и добави, че нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много".

Още новини от Украйна

В допълнение към наказателните мерки срещу Русия, Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев. "В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа", подчерта Калас.

Министрите, събрали се в датската столица, ще обсъдят и гаранциите за сигурността на Украйна след края на военните действия.

ЕС може да подкрепи Киев, като продължи да обучава украинските военни и да стимулира отбранителната промишленост на страната, в допълнение към ангажиментите на отделните държави членки, заяви Калас. Тя обаче прогнозира, че краят на войната "не е близо, ако погледнем какво прави Путин".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джен дъри

    93 6 Отговор
    Като сте слаби, ще ви се подиграват разбира се ахахахха

    Коментиран от #10, #48, #77

    14:05 29.08.2025

  • 2 Спомен

    89 5 Отговор
    Дали е научила таблицата за умножение?

    Коментиран от #8

    14:05 29.08.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    70 4 Отговор
    Кая Калас е сияйна либерална звезда!💋👩🌈🛴🥳🤣👍

    14:06 29.08.2025

  • 4 Евроджендъри

    75 4 Отговор
    Някои брои ли джендърите за хора?

    Коментиран от #80

    14:06 29.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    89 4 Отговор
    В неделя сутрин тръгваме на автопоход от София до Сопот да посрещнем Урсула с руски знамена.

    Коментиран от #85

    14:06 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мисит

    75 4 Отговор
    Тая па ,кой я бръсне ,за слива,,,,,

    Коментиран от #116

    14:06 29.08.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    33 4 Отговор

    До коментар #2 от "Спомен":

    Пише на сандъче с пясък.🌈👩🛴🥳🤣👍

    14:07 29.08.2025

  • 9 1488

    58 4 Отговор
    а ко ни интересува нас българите ко казала неква си там

    14:07 29.08.2025

  • 10 Кая Калас

    43 5 Отговор

    До коментар #1 от "Джен дъри":

    Слаби сме, много сме слаби и безпомощни.

    14:07 29.08.2025

  • 11 2025

    3 57 Отговор
    Краят на дошманина Путин

    Коментиран от #31

    14:07 29.08.2025

  • 12 пешо

    45 3 Отговор
    голема офсъ

    14:07 29.08.2025

  • 13 Антиджендър

    60 4 Отговор
    Тая вещица защо още не е я затвора? Що за "държави" са западните терористични режими?

    14:08 29.08.2025

  • 14 пешо

    58 4 Отговор
    какви отпадъци управляват европа

    14:08 29.08.2025

  • 15 Много лоша

    37 4 Отговор
    Тази Калас бре. И военнолюбива .Мисли за МИР Кая,за Мир!

    Коментиран от #40

    14:09 29.08.2025

  • 16 Госあ

    54 4 Отговор
    много проста и невзрачна женица

    14:09 29.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 батионис

    42 4 Отговор
    Абе не ни я цитирайте тая проста кифла!

    14:10 29.08.2025

  • 19 Сатана Z

    46 4 Отговор
    “Лудата” Кая страда от синдром на незадоволената женица на средна възраст.Вместо да си намери тъпкач,тази руса лелка тръгнала да плаши гаргите

    Коментиран от #39

    14:11 29.08.2025

  • 20 Дрънкат някакво оръжие

    35 4 Отговор
    а не осъзнават че няма кой да го използва.
    Трябва да се обясни на госпожата че някой трябва да натиска спусъка.
    Розовите понита са вдигнали опашката и чакат тях да ги натискат.

    14:11 29.08.2025

  • 21 В В.П.

    37 4 Отговор
    Путин се гаври с европейските мишоци интриганти ,войнолюбци ..И така .

    14:11 29.08.2025

  • 22 Кой квото си надроби

    27 1 Отговор
    Това ще сърба

    Да Кате.

    14:11 29.08.2025

  • 23 Краварска медия

    29 4 Отговор
    Усилия за мир с още оръжия... добре че има достатъчно стълбове за вас, скоро, много скоро

    14:13 29.08.2025

  • 24 батСали

    33 4 Отговор
    Кайчето скоро ше се моли на Путин да му лапа окарината и то срещу заплащане...

    14:13 29.08.2025

  • 25 дедо..

    33 4 Отговор
    Какво грозновато и недоносено балтийско мелезче..на симката

    14:13 29.08.2025

  • 26 Пешо

    31 2 Отговор
    Глаата акушерка на Европа ще посети Бълария ще пасети ваените заводи интересът и е голям и какво ще правим сега бомби или бебета

    14:14 29.08.2025

  • 27 владѝмир

    32 2 Отговор
    Путин има условия, от които няма да отстъпи ! и те са известни още отпреди 2022-ра.

    14:14 29.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сталин

    40 4 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #65

    14:15 29.08.2025

  • 30 А где,

    21 3 Отговор
    Какая Калас ? Где она ?

    14:15 29.08.2025

  • 31 Чул те

    2 18 Отговор

    До коментар #11 от "2025":

    Господ! Амин!

    14:15 29.08.2025

  • 32 реру

    28 1 Отговор
    Абе тая злобна Пархутка ,каква се явява в случая ?

    14:16 29.08.2025

  • 33 Антрополог

    30 1 Отговор
    Подигравка от страна на природата е съществото Кая Калас.

    14:16 29.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    30 1 Отговор
    Путин работи като ЕС в момента, " Мир чрез сила".Какво не харесаате? Искате примирие? Обявете го първи и готово

    14:16 29.08.2025

  • 36 И Тръмп

    22 3 Отговор
    Ви се подиграва.не ставате за нищо

    14:17 29.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Д-р Антон Петев

    26 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Абе на Кая кат гледам май и е пресъхнало кладенчето и яко я тряска критическата .

    14:18 29.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Костадин Костадинов

    3 31 Отговор
    Мая Калас смачква Путин на световната сцена. Прави го да изглежда нискоинтелигентен ръб, какъвто всъщност е, а политическите му действия в отговор на това наподобяват опити да кара тротинетка на балетен подиум. Европа е велика и само наблюдава с пуканки в ръка великото нулиране на кремълския катун. Шойгу стои до фюрера, като верен бодигард в трагикомедията, чудейки се дали да аплодира или да се скрие.

    Коментиран от #56

    14:18 29.08.2025

  • 42 А где

    1 17 Отговор
    МОЧАТА

    Коментиран от #53

    14:18 29.08.2025

  • 43 Онзи

    26 1 Отговор
    Аз ли нещо бъркам , или така наречените евролидери смениха плочата?
    -какво стана с коялицията за война с Русия?
    -какво стана с "ще се бием до последният украинец"?
    До вечра искаха техният "мир със сила" , сега искат само мир?
    А утре какво ще поискат - от трите, най-дългото ли?
    И тези ще ни управляват, и ще ни казват какво же правим, какво ще ядем и как да живеем???

    Коментиран от #49

    14:18 29.08.2025

  • 44 Не така

    25 1 Отговор
    Тази е толкова жалка ,че Русия с основание се подиграва на неистовите усилия на евробрюкселските същества да измислят нещо да не се изложат.

    14:19 29.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 бай Ставри

    19 2 Отговор
    Тая Кая, все по-грозна става, може би защото по-глупава е невъзможно да стане.

    14:20 29.08.2025

  • 47 Петимата русофила

    5 17 Отговор
    пак са на амбразурата!

    Коментиран от #51

    14:20 29.08.2025

  • 48 Видьо Видев

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Джен дъри":

    Да сте чули някога тарикатът Иво Инджев да протестира, че ЦИК обявява
    2 670 преференции за повече от 30 310 ?Аз не съм! А ти?

    14:21 29.08.2025

  • 49 Киев за два дня.

    1 14 Отговор

    До коментар #43 от "Онзи":

    М-да

    14:21 29.08.2025

  • 50 В В.П.

    23 3 Отговор
    Европа е запалила две световни войни..Сега опитва отново..Обаче 6000 ядрени оръжия респектират ,затуй бутат недъгавите окропитеци.в огъня ..Само лобут за Киев и режима..без милост .

    14:22 29.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Къде е Член 5?

    4 10 Отговор
    НАТО кога ще освободи Камчия?
    Тиквата защо не е в Хага?

    14:22 29.08.2025

  • 53 Ще ти го покажем,

    15 1 Отговор

    До коментар #42 от "А где":

    като те докарат да работиш принудително по възстановяването му.

    14:22 29.08.2025

  • 54 Курд Околянов

    19 3 Отговор
    САЩ произвежда оръжие, данъкоплатците на ЕС плащат, а украинците измират.

    Коментиран от #57

    14:22 29.08.2025

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор

    До коментар #45 от "До снощи и май..":

    А твойта отдавна е така и каза че обича Максуда, ама не са само него, а целия квартал

    14:23 29.08.2025

  • 56 Папуц

    13 4 Отговор

    До коментар #41 от "Костадин Костадинов":

    Това новият фантастичен филм на холивуд ли е , или просто си фантазираш?
    И не е Мая, а е Кая, ама , да не ти пука.
    Ти толкова си можеш!

    14:24 29.08.2025

  • 57 Йосиф Кобзон

    2 17 Отговор

    До коментар #54 от "Курд Околянов":

    Един милион руснака не смятат така.

    Коментиран от #67

    14:24 29.08.2025

  • 58 Я пък тоя

    18 1 Отговор
    За подигравка сте и то голяма подигравка.
    Коалиция на желаещите, мир чрез сила, 18 броя санкции, 300 милиарда блокирани пари, въоръжаване и разузнавателни данни на Украйна, 10 точки за победа на Русия, и още куп глуписти които не помня, накрая едно голямо НИЩО.
    За голяма подигравка сте.

    14:25 29.08.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    А ви соросоидите КАТО гледам сте само два ма, ти и оня дето ти ударил +

    14:25 29.08.2025

  • 60 В В.П.

    17 1 Отговор
    Всички войни в Европа са насочени срещу Руссия .Западът иска руските земи..Нуждае се от тях..не иска да купува,, иска земята и руските да са мъртви...Тия са изпечени бандити.нацисти.перфектни лицемери..

    14:26 29.08.2025

  • 61 Жеко

    13 3 Отговор
    Много му пука на Путин за вас и вашите мераци . да сте подписали 2022 година в Истамбул . Или 2014 година Минските споразумения !

    14:26 29.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 От три комента

    6 1 Отговор
    Мисля не са много два у небитието. НИЩО ЛОШО НЕ СЪМ НАПИСАЛ. СЪЩИТЕ СТЕ КЪТ ШИША И ТУУУЛУП БЕЗ БОГ СТЕ ВИЕ НАЙ ГОЛЕМИ СТЕ ВИЖТЕ НИЕ МОЖЕМ ДА СЕ ГАВРИМ СЪС ДРУГИТЕ. А за калас едно ще кажа. А ВИЕ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ ПУТИН ГО КРАДЕТЕ ВСИЧКИ ПАРИ МУ ВЗЕХТЕ И НА ЗЕЛКО ГИ ДАДОХТЕ ВСЕ ТОЙ ЛОШИЯТ А ЕВРЕИТЕ СА ДОБРИТЕ. ТОЙ НЕ БОМБАНДИРА А ДРУГИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ НЕ УБИВАТ. ПУТИН ПУГАН ТА ПАК ПУТИН.

    14:28 29.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ПВО НА ОКРАИНА бие по своите

    7 1 Отговор
    ТАЕ ГАДИНА ЕССЕСОВСКА КО РЕВЕ. ПВО НА ОКРАИНА ИЗБИВА СВОИТЕ. ДОКУМЕНТИРАНО Е. НЕ Е И ЗА ПЪРВИ ПЪТ.

    14:28 29.08.2025

  • 67 Петър ,Свети Петър

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "Йосиф Кобзон":

    И пет милиона и половина укри не мислят вече изобщо .

    Коментиран от #75

    14:28 29.08.2025

  • 68 Путин просто се подиграва

    6 0 Отговор
    писарке амнеза ли имаш
    таз претоплена манджа я пускаш 4 пъти от седмица

    по добре копийрайте както правите винаги
    но нещо по значимо от стари манджи и разни кифлеещи каки

    14:29 29.08.2025

  • 69 Курд Околянов

    7 0 Отговор
    Харесва ми тази Кая. Само празни приказки и нищо съществено.

    14:29 29.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кая Калас

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "бай Ставри":

    Леле, мале, какъв интелект! Каква култура! Какво образование! Какви традиционни ценности!

    Р О С С И Я

    Коментиран от #79

    14:29 29.08.2025

  • 72 Стар Гларус

    5 0 Отговор
    Бе и.ал съм доста немкини, ама чак толкова грозни не съм виждал.

    14:30 29.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    С мишки като Кая и фон дер Някояси нищо добро не очаква Европа...

    14:30 29.08.2025

  • 75 Бахур

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Петър ,Свети Петър":

    Нищо, теб монголците и турците ще те оправят, както оправят рускините.

    Коментиран от #97

    14:30 29.08.2025

  • 76 РФ е въздух под налягане !

    2 9 Отговор
    Нощен удар в Крим: Спецчасти на ГУР поразиха руски радиолокационен комплекс „Триумф“, струващ няколко десетки милиона $ с дрон за хиляда.
    Радарът 91Н6Е е основният наблюдателен радар на системата за ПВО С-400. Той е способен да засича цели на разстояние до 600 км и едновременно да следи до 300 обекта. До 300 обекта, ама тоя дрон го е пропуснал. 🤪

    14:31 29.08.2025

  • 77 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джен дъри":

    АЛОО МЕРКЕЛ И МИКРОН КАК СЕ ПОДИГРАВАХА В МИНСК В СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА МИР...

    14:31 29.08.2025

  • 78 Факт

    2 1 Отговор
    В какво точно се изразяват тези усилия?

    14:31 29.08.2025

  • 79 бай Ставри

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Кая Калас":

    Мерси Кая.

    14:31 29.08.2025

  • 80 В Европа

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Евроджендъри":

    джендъри наричаме руските подлоги.

    Коментиран от #89

    14:31 29.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 провинциалист

    5 1 Отговор
    нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много" - ама 80% от износа бил за Китай... Но пък има повишение на вноса на изкуствени торове, защо не ги спрат тях?

    14:33 29.08.2025

  • 83 ИВАН

    6 0 Отговор
    Каквото почукало, такова се обадило - вие се базикате с руснаците и те ще ви го върнат, жалко само за невинните и горката природа.

    14:33 29.08.2025

  • 84 Петко Руменов от Плевен

    3 6 Отговор
    Може ли някой диванен експерт да ми припомни кога щях да умра от студ без руски газ- преди или след като свърши бензина в русия? Благодаря предварително.

    Коментиран от #100

    14:33 29.08.2025

  • 85 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    БРАВО ..ИМАЛО И НОРМАЛНИ ХОРА В СОФИЯ..НЕ САМО ЕВРО Б0КЛУЦИ ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

    14:33 29.08.2025

  • 86 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 11 Отговор
    Всеки трети снаряд, който лепи кратyните на ватeнkите идва от завод в България.
    Факт.

    14:33 29.08.2025

  • 87 В В.П.

    6 0 Отговор
    Гаврата е заразна.Есср е пропаднала кочина.и тепърва всички ще се гаврят с тия..

    14:33 29.08.2025

  • 88 Не ги разбирам

    9 1 Отговор
    Така наречените евроатлантици
    Не са глупави хора и не могат да не знаят че режимът в kfa незаконен и е профашистки тъй като се покланят на фашиста Бандера
    Защо ги защитават Ами нямам друго обяснение освен от глупавата и сляпа омраза към Русия и нищо друго

    14:33 29.08.2025

  • 89 Христов

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "В Европа":

    Вие измислихте джендърството в Европа. Защото сте джендъри.

    14:34 29.08.2025

  • 90 Купейка

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кая Калас":

    Не мога соросня.

    14:34 29.08.2025

  • 91 Стар Гларус

    7 1 Отговор
    Кая Калас разчита, че чл. 5 см., ще и е достатъчен.

    14:35 29.08.2025

  • 92 Тома

    9 0 Отговор
    Вие зареждайте укронацистите с оръжие после казвайте че Путин ви се подиграва.

    14:35 29.08.2025

  • 93 Тази

    5 0 Отговор
    Ли се беше извъртяла на 360°

    Коментиран от #106

    14:35 29.08.2025

  • 94 Освен това

    4 1 Отговор
    Двуседмичния срок даден от Тръмп за евентуални санкции на Русия още малко и ще приключи. На няколко пъти вече по дава срок по две седмици и кво от това. Приказки разни всякакви , някакво бъдеще време в миналото - щял бил да спре войната, нали, щото знае какво и как.

    14:36 29.08.2025

  • 95 az СВО Победа80

    10 1 Отговор
    Калас, ма ти забрави ли, че щеше да "разгромиш РФ на бойното поле" и да й нанесеш "стратегическо поражение"????

    Какъв мир те гони? Лъжеевроатлантик! 🤣

    14:36 29.08.2025

  • 96 Напред към окопите!

    13 2 Отговор
    Българските младежи мечтаят за пълни с кръв окопи и битки с могъщата Русия. Българите мечтаят за бомбардировки на София и Черноморието в подкрепа на Зеленски и Кая Калас.

    14:37 29.08.2025

  • 97 Петър,Свети Петър

    7 2 Отговор

    До коментар #75 от "Бахур":

    Тебе нали те оправиха черните ти братя с големите банани , не бери моята грижа .

    14:39 29.08.2025

  • 98 Я пък тоя

    12 0 Отговор
    Кая повтаря думите на Зеленски едно към едно.
    Дали Зеленски не го е набил в устата.
    За думите става въпрос.

    14:39 29.08.2025

  • 99 а бе козляците ,стягайте мешките

    13 13 Отговор
    Влязох ме в Коалицията на желаещите за изпращане на въоръжени сили в Украйна :: Росен Желязков

    с качество на министър-председател Росен Желязков заяви преди няколко дни на Английски език, че участва в /цитирам/ „Коалицията на желаещите“ за уреждане на Украинската криза, където се водят тежки сражения с Руската армия.

    Я да видя кипите ли от желание бе , да кибичите в окопите вместо пред компа , а ??!!

    Коментиран от #117

    14:41 29.08.2025

  • 100 Я пък тоя

    11 4 Отговор

    До коментар #84 от "Петко Руменов от Плевен":

    Още ползваш руски газ.

    14:43 29.08.2025

  • 101 Подкрепям

    17 16 Отговор
    Абсолютно права е жената ☝️... Путлер е безподобен ypoд който погуби десетки хиляди руснаци и украинци без да му пука за живота им. Точно затова няма никакви намерения да спира войната.

    Коментиран от #104

    14:46 29.08.2025

  • 102 Наблюдател

    10 1 Отговор
    Изпитвам симпатия към всички славяни поляци руснаци украинци хървати словени словенци и босненци сърби македонци в кавички българи дали пропусна в някой


    От западните страни изпитвам симпатии към италианци французи
    Уважавам англичаните но съм с лек при вкусно антипатия към държавата им
    Към останалите съм неутрален макар че признавам успехите на северните европейци

    14:46 29.08.2025

  • 103 Трол

    5 3 Отговор
    Кая си мечтае да стане президент на Русия.

    14:47 29.08.2025

  • 104 Подкрепям

    3 19 Отговор

    До коментар #101 от "Подкрепям":

    Абсолютно права е жената ☝️... Зеленски е безподобен ypoд който погуби десетки хиляди руснаци и украинци и тези в собствената му страна без да му пука за живота им. Точно затова няма никакви намерения да спира войната.
    А на тема на този зелен гущер

    14:50 29.08.2025

  • 105 Я пък тоя

    6 9 Отговор
    Като чул Кая Калас.

    14:50 29.08.2025

  • 106 Онази беше

    8 2 Отговор

    До коментар #93 от "Тази":

    Аналена

    Коментиран от #114

    14:51 29.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Андропов

    6 5 Отговор
    Мирът приключи. Сега има руски интереси, и те трябва да се изпълняват безпрекословно! Това ние българите го знаем на генетично ниво! А който не го знае, ще го научи по трудния начин. Като укрите сега се учат!

    14:53 29.08.2025

  • 110 дядото

    7 6 Отговор
    така е било винаги- глупавия и простия,малкия и слабия винаги са в подветрената страна на силния и умния.тази сама да прецени къде се намират малките и злобни джуджета в света на политиката.

    14:56 29.08.2025

  • 111 Мария Атанасова

    9 6 Отговор
    Значи или Русия да капитулира в противен случай се подиграва с мира ? Щеше да смешно ако не беше трагикомедия

    14:57 29.08.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Елементарно

    6 10 Отговор
    Диктаторът знае, че след края на тази война ще бъде съден. Затова няма намерение да я спира.

    Коментиран от #121

    15:01 29.08.2025

  • 114 Стар Гларус

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Онази беше":

    От двете бих уважил Аналена. Само да не говори, че знам малко немски.

    15:02 29.08.2025

  • 115 Менделеев открил периодичната таблица

    4 6 Отговор
    На химичните елементи и никой повече не му обръщал внимание и Менделеев ходил из лабораториите и вдигал скандали някой да му обърне внимание
    Сега Русия е игнорирана в Европа и руснаците обстрелват Украйна за да им обърне някой внимание

    15:03 29.08.2025

  • 116 Синя мечта

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мисит":

    Сама се бръсне женицата като няма кой.

    15:04 29.08.2025

  • 117 Обезумял

    8 1 Отговор

    До коментар #99 от "а бе козляците ,стягайте мешките":

    Искам да загина на фронта за Бойко, Шиши и Шарлатаните.

    15:04 29.08.2025

  • 118 Ханс

    8 1 Отговор
    Естонска руспия

    15:04 29.08.2025

  • 119 Вчера гледах жребия са шампионската лига

    7 0 Отговор
    И на таблото пишеше А Н А Н
    Ауей Ноум Ауей Ноум
    Та се сетих за Адолф Нитлер
    Има възраждане на нацизма но в добрия му вариант не във военния

    15:09 29.08.2025

  • 120 Кая търси лекарска помощ

    9 0 Отговор
    Не нормална фашистка си

    15:11 29.08.2025

  • 121 666

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Елементарно":

    ха ха ха тъпа дуда вярно че след края на война пак ще почнеш да учиш руски

    15:21 29.08.2025

  • 122 Дедо

    2 0 Отговор
    Тая е по тъпа и от Урсула

    15:22 29.08.2025

  • 123 Тити

    0 1 Отговор
    Европа отдавна се е предала на диктатора Путлер

    Коментиран от #125

    15:23 29.08.2025

  • 124 123456

    0 0 Отговор
    брррррр, тръпки ме побиха от Кайчето !

    15:24 29.08.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Тити

    0 0 Отговор
    Аз отдавна мечтая да ла пам на червения площад но ни забраниха без половите пеперуди в Русия и аз се дялам с цветно кожи в БГ

    15:25 29.08.2025

  • 128 флип

    0 0 Отговор
    Тая вярно е по-тъпа от Мърсула, а това само по себе си е огромно постижение

    15:27 29.08.2025

  • 129 Старец

    0 0 Отговор
    Радвам се на такива като тази. Скоро ЕС ще си замине с такива като нея в управлението.

    15:27 29.08.2025

