Русия атакува Днепропетровска област, има загинали
  Тема: Украйна

29 Август, 2025 10:25 1 740 44

  • украйна-
  • днепропетровска област-
  • русия-
  • война

Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде Укринформ, като цитира изявление в "Телеграм" на ръководителя на областта Серхий Лисак, съобщи БТА.

Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект.

В град Днепър са приети в болница двама души - 46-годишен мъж в сериозно състояние и 69-годишен със средно тежки рани. Пожарите вече са угасени.

Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски. Москва обяви, че нейни сили са достигнали тези райони още през юли, припомня Франс прес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валерий Сидко

    58 6 Отговор
    Одеса, Харков и Николаев са руски градове. Киев ще падне.

    Коментиран от #9

    10:27 29.08.2025

  • 2 Реактивна лопата

    62 4 Отговор
    И Днепропетровска област ще замине до зимата. Руснаците имат много лопати и магарета.

    Коментиран от #14

    10:27 29.08.2025

  • 3 Пич

    58 6 Отговор
    А Зелю и НАТО седят и гледат по телевизията !!!

    10:27 29.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    44 8 Отговор
    Киев ке падне.

    10:28 29.08.2025

  • 5 Трумп

    8 48 Отговор
    Най добре ще се вразуми Путин
    Със една бомбандировка над Москва

    Коментиран от #17, #38

    10:29 29.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    В неделя ще удари ВМЗ Сопот.

    10:29 29.08.2025

  • 9 Москава

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "Валерий Сидко":

    Е Украинска

    10:31 29.08.2025

  • 10 АБВ

    50 4 Отговор
    Този блок не е ударен, снимката показва съпътстващи щети от ударната вълна. Ударено е нещо наблизо, но пропагандата крие какво е то.

    10:32 29.08.2025

  • 11 Украинци напред

    8 46 Отговор
    Украйна трябваше много от рано да започне да нанасят удари по цяла Русия, както и в Москва. Срещу всички онези московски фашисти които провежда кървавата си война на ужаси сте Украйна!

    Коментиран от #20

    10:34 29.08.2025

  • 12 Луми

    5 39 Отговор
    Владимир Путин – нашият велик геостратег и шахматист, който умее да се движи по международната арена с грацията на джудист… и с достойнството на джудже, което се опитва да скрие ботокса си зад всяка усмивка. 😏 Хокейст на леда на световната политика, който повече се плъзга и пада, отколкото да вкарва голове, но публиката му аплодира всеки неуспешен опит като гениален ход.
    Тайната му сила? Да изглежда страшен на снимки, докато реално света наблюдава спектакъл от комедия и фарсология. Геостратегията му е като шахматна партия, в която правилата се променят на момента – за да впечатлява само самия себе си. И въпреки това, някак си успява да накара хората да вярват, че този ботокс-гросмайстор и джудист-хокеист е „мъжът на ситуацията“. 😂

    10:34 29.08.2025

  • 15 4 години 3 села

    5 29 Отговор
    Сила мощ
    Да се бориш със военни е трудни
    По лесно е да се избиватЦивилни

    10:39 29.08.2025

  • 16 Дедо ви...

    23 2 Отговор
    СВО ще постигне целите си!!! Аляска: Тръмп-Путин. Какво беше това? Аляска не беше нито Техеран, нито Ялта, нито Потсдам, нито Малта… Това беше само една среща между Тръмп и Путин на американската база Елмендорф – Ричардсон на Аляска.Итака ще си остане "само" среща? Всичко останало е бля, бля....

    10:39 29.08.2025

  • 17 Време е !!

    2 25 Отговор

    До коментар #5 от "Трумп":

    Само от това разбират външните тоалетни

    Коментиран от #19

    10:41 29.08.2025

  • 18 Жбръц

    29 1 Отговор
    Последици от ударна вълна.Пркиснали локуми ,за вярващите.Между другото: Погледнете дървото в левия ъгъл.Едно листо няма! Типично за много късна есен! Та нещо да не се окаже " стари вестници продавам"- миналогодишни!

    10:42 29.08.2025

  • 19 Време е

    18 1 Отговор

    До коментар #17 от "Време е !!":

    и твоята да направят външна!

    10:49 29.08.2025

  • 20 Нанасяй, бе, що не нанасяш,

    22 1 Отговор

    До коментар #11 от "Украинци напред":

    кой те спира да нанасяш удари по Москва и цяла Русия?

    Коментиран от #23

    10:50 29.08.2025

  • 21 Иля Оренбург

    22 4 Отговор
    Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва!

    Победа будет за нами! Победа будет за нами! Победа будет за нами!

    Коментиран от #39, #40

    10:53 29.08.2025

  • 22 Отчаян руски захватчик

    4 18 Отговор
    Ние и Суми атакувахме, ама там ни резнаха тиквите

    10:54 29.08.2025

  • 23 Натовско оръжие

    4 15 Отговор

    До коментар #20 от "Нанасяй, бе, що не нанасяш,":

    Си треска Русия редовно.....горят рафинерии, фабрики, складове с оръжия.....преди години тва бе немислимо...сега е факт.

    10:56 29.08.2025

  • 24 Путин

    3 15 Отговор
    Няма проблем!
    Аз като Сталин имам още десетки милиони за Груз 200 и ще победя!

    10:59 29.08.2025

  • 25 Крайно време

    7 15 Отговор
    Е руската к.о.ч.и.н.а. да бъде посетена от Тауруси, АТАКСМ. АМИН!

    11:01 29.08.2025

  • 26 АЗОВ

    4 13 Отговор
    Чакаме путинистите в Днепропетровск

    Коментиран от #30

    11:02 29.08.2025

  • 27 Мъките путинови

    7 13 Отговор
    Боже какво доживях.....натовско оръжие да громи руски военни обекти.....

    11:03 29.08.2025

  • 28 Нормално за фашистите

    18 13 Отговор
    Всичко се записва в тефтера за Хага.

    11:05 29.08.2025

  • 29 Алеята на АНГЕЛИТЕ

    14 21 Отговор
    Мръсна газ на бАНДЕРОЛАЙНИЯ

    Коментиран от #33

    11:07 29.08.2025

  • 30 Мазов

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "АЗОВ":

    Да си мият ли членовете или така ще ги ядете?

    11:10 29.08.2025

  • 31 АЗОВ

    10 8 Отговор
    Ша режем руски тикви и в Днепропетровск

    11:11 29.08.2025

  • 32 Путинистче идиотче

    8 4 Отговор
    Купувам акции на Райнметал......

    11:11 29.08.2025

  • 33 Лечител

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "Алеята на АНГЕЛИТЕ":

    112 е номера

    11:11 29.08.2025

  • 34 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ

    6 17 Отговор
    Така ще е мили бАНДЕРОЛЕЙНОВОЗи когато комплектоване бобини дронове в жилищни блокове пък после оревахте света,че ви бият!!!

    Коментиран от #44

    11:15 29.08.2025

  • 35 Злой Карлик :))

    7 4 Отговор
    Един Достоевски спрашивает :

    - Хотят ли pyccкие войны ? 😁

    11:16 29.08.2025

  • 36 Джони Бигууд

    11 5 Отговор
    Давайте братушки, премахнете и тия зелени фашисти от лицето на земята.

    11:20 29.08.2025

  • 37 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    5 8 Отговор
    ..отбележете всяка руска рафинерия...

    11:20 29.08.2025

  • 38 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Трумп":

    Русия иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    11:21 29.08.2025

  • 39 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Иля Оренбург":

    😂😂..да, руский палец будет за вами! Това е сигурно...

    11:23 29.08.2025

  • 40 Бацо Гацов 😂😂😂

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Иля Оренбург":

    Ой.. а солярку на бензиноколонку нет.. и не будет скоро...

    11:26 29.08.2025

  • 41 АЗОВ

    1 7 Отговор
    Руски захватчици, добре дошли е АДА.

    11:26 29.08.2025

  • 42 Речи, де

    7 7 Отговор
    Удари по военни заводи и фабрика на Самсунг в Киев, разрушенията са страшни. Нещо по въпроса?

    Коментиран от #43

    11:27 29.08.2025

  • 43 Гочо

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Речи, де":

    Така да е и за напред.

    11:40 29.08.2025

  • 44 Я дай пак, че не ти се разбира!

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ":

    Слънчасал ли си?

    12:05 29.08.2025

