Русия атакува Днепропетровска област, има загинали

Най-малко двама души са загинали при руски удари с дрон срещу украинската Днепропетровска област, други 8 са ранени, предаде Укринформ, като цитира изявление в "Телеграм" на ръководителя на областта Серхий Лисак, съобщи БТА.
Повредени са пожарна станция и инфраструктурен обект.
В град Днепър са приети в болница двама души - 46-годишен мъж в сериозно състояние и 69-годишен със средно тежки рани. Пожарите вече са угасени.
Във вторник Украйна призна за пръв път, че в Днепропетровска област са проникнали руски войски. Москва обяви, че нейни сили са достигнали тези райони още през юли, припомня Франс прес.
Оценка 3.6 от 20 гласа.
1 Валерий Сидко
Коментиран от #9
10:27 29.08.2025
2 Реактивна лопата
Коментиран от #14
10:27 29.08.2025
3 Пич
10:27 29.08.2025
4 Данко Харсъзина
10:28 29.08.2025
5 Трумп
Със една бомбандировка над Москва
Коментиран от #17, #38
10:29 29.08.2025
6 Последния Софиянец
10:29 29.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Москава
До коментар #1 от "Валерий Сидко":Е Украинска
10:31 29.08.2025
10 АБВ
10:32 29.08.2025
11 Украинци напред
Коментиран от #20
10:34 29.08.2025
12 Луми
Тайната му сила? Да изглежда страшен на снимки, докато реално света наблюдава спектакъл от комедия и фарсология. Геостратегията му е като шахматна партия, в която правилата се променят на момента – за да впечатлява само самия себе си. И въпреки това, някак си успява да накара хората да вярват, че този ботокс-гросмайстор и джудист-хокеист е „мъжът на ситуацията“. 😂
10:34 29.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 4 години 3 села
Да се бориш със военни е трудни
По лесно е да се избиватЦивилни
10:39 29.08.2025
16 Дедо ви...
10:39 29.08.2025
17 Време е !!
До коментар #5 от "Трумп":Само от това разбират външните тоалетни
Коментиран от #19
10:41 29.08.2025
18 Жбръц
10:42 29.08.2025
19 Време е
До коментар #17 от "Време е !!":и твоята да направят външна!
10:49 29.08.2025
20 Нанасяй, бе, що не нанасяш,
До коментар #11 от "Украинци напред":кой те спира да нанасяш удари по Москва и цяла Русия?
Коментиран от #23
10:50 29.08.2025
21 Иля Оренбург
Победа будет за нами! Победа будет за нами! Победа будет за нами!
Коментиран от #39, #40
10:53 29.08.2025
22 Отчаян руски захватчик
10:54 29.08.2025
23 Натовско оръжие
До коментар #20 от "Нанасяй, бе, що не нанасяш,":Си треска Русия редовно.....горят рафинерии, фабрики, складове с оръжия.....преди години тва бе немислимо...сега е факт.
10:56 29.08.2025
24 Путин
Аз като Сталин имам още десетки милиони за Груз 200 и ще победя!
10:59 29.08.2025
25 Крайно време
11:01 29.08.2025
26 АЗОВ
Коментиран от #30
11:02 29.08.2025
27 Мъките путинови
11:03 29.08.2025
28 Нормално за фашистите
11:05 29.08.2025
29 Алеята на АНГЕЛИТЕ
Коментиран от #33
11:07 29.08.2025
30 Мазов
До коментар #26 от "АЗОВ":Да си мият ли членовете или така ще ги ядете?
11:10 29.08.2025
31 АЗОВ
11:11 29.08.2025
32 Путинистче идиотче
11:11 29.08.2025
33 Лечител
До коментар #29 от "Алеята на АНГЕЛИТЕ":112 е номера
11:11 29.08.2025
34 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ
Коментиран от #44
11:15 29.08.2025
35 Злой Карлик :))
- Хотят ли pyccкие войны ? 😁
11:16 29.08.2025
36 Джони Бигууд
11:20 29.08.2025
37 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
11:20 29.08.2025
38 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Трумп":Русия иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
11:21 29.08.2025
39 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #21 от "Иля Оренбург":😂😂..да, руский палец будет за вами! Това е сигурно...
11:23 29.08.2025
40 Бацо Гацов 😂😂😂
До коментар #21 от "Иля Оренбург":Ой.. а солярку на бензиноколонку нет.. и не будет скоро...
11:26 29.08.2025
41 АЗОВ
11:26 29.08.2025
42 Речи, де
Коментиран от #43
11:27 29.08.2025
43 Гочо
До коментар #42 от "Речи, де":Така да е и за напред.
11:40 29.08.2025
44 Я дай пак, че не ти се разбира!
До коментар #34 от "АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ":Слънчасал ли си?
12:05 29.08.2025