Израелската армия: Ежедневната тактическа пауза в боевете няма да се прилага за Газа

29 Август, 2025 18:08 499 12

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната няма да свърши, докато Хамас не бъде разоръжен

Израелската армия: Ежедневната тактическа пауза в боевете няма да се прилага за Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелските военни заявиха, че от петък местната хуманитарна пауза във военната дейност няма да се прилага за района на град Газа, тъй като той "представлява опасна бойна зона".

Израелският кабинет по сигурност одобри план за поемане на контрол над град Газа , ход, разширяващ военните операции в разрушената палестинска територия, който предизвика силни критики у дома и в чужбина заради воденето на почти двегодишна война.

Миналия месец Израел обяви пауза на военните операции за 10 часа на ден в части от Газа и нови коридори за помощ, като Йордания и Обединените арабски емирства спуснаха доставки в анклава по въздух.

Израелските военни заявиха в петък, че "ще продължат да подкрепят хуманитарните усилия, наред с продължаващите маневрирания и офанзивни операции срещу терористични организации в ивицата Газа, за да защитят държавата Израел".

Израел е изправен пред нарастваща международна критика, която правителството отхвърля, заради хуманитарната криза в Газа, а преговорите за непряко прекратяване на огъня в Доха между Израел и палестинската войнствена групировка Хамас бяха прекъснати без да се вижда споразумение.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната няма да свърши, докато Хамас не бъде разоръжен.

Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато бойци, водени от Хамас, нахлуха в Южен Израел, убивайки 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници обратно в Газа, според израелски данни.

Оттогава насам, израелската офанзива е убила над 62 000 души в Газа, предимно цивилни, според здравни служители в Газа, сринала е голяма част от анклава до руини и е разселила почти цялото население.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Якимов

    6 2 Отговор
    Змията ,кога ще мре най люто съска и хапе. Жалко за невинните палестински жени и деца.

    Коментиран от #10

    18:11 29.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ку-ку

    4 6 Отговор
    А като се радваха тия терористи, когато отвлякоха децата и хората, които се забавляваха....добре се смеехте заедно с тези, които гладуват сега....молете се на вашия Господ да ви помогне, но надали... Краят наближава...

    18:17 29.08.2025

  • 4 Абе пишман журналисти

    5 0 Отговор
    Стигая сте правили пропаганда като споменавате сако Газа. Тези терористи окупират цяла Палестина т. е. Газа е само част от нея!!!!!!!!

    Спрете да робувате на тези демони и мислете за вечният живот след смъртта докато не е все още късно!

    18:18 29.08.2025

  • 5 а па тия

    2 3 Отговор
    Че от кога на терористите им дават хуманитарна пауза , а маган до дупка .

    18:20 29.08.2025

  • 6 Путлер евреина

    2 4 Отговор
    Аз също съм жид, затов ане ме интересуват руските загуби в Украйна. Всичките ми приятели, с които обрахме руската рая също са евреи ХАХАХ

    18:20 29.08.2025

  • 7 Ха ха ха а така

    4 3 Отговор
    Който играе кючеци за убийствата на евреи , така му се случва , никакви паузи за убийците и радващите се на убийствата , напред и само напред .

    18:22 29.08.2025

  • 8 така трябва

    4 2 Отговор
    Така и трябва да бъде , терориста не е хумануид , за да му се полага хуманно отношение .

    18:24 29.08.2025

  • 9 браво

    2 2 Отговор
    Браво на израелците , най накрая се осъзнаха , никакви паузи и фандък.

    18:27 29.08.2025

  • 10 ДАНО СЕ МЪЧЕ КАКТО ПАЛЕСТИНА

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Якимов":

    ЩЕ МУ ДОЙДЕ РЕДА

    18:38 29.08.2025

  • 11 полк. Лорънс Уилкинсън, Андрю Наполитано

    0 2 Отговор
    Полковник Лорънс Уилкерсън : Може ли Тръмп да възпре Нетаняху?

    Коментиран от #12

    18:39 29.08.2025

  • 12 хайде де

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "полк. Лорънс Уилкинсън, Андрю Наполитано":

    А кой си мисли изобщо , че Тръмп иска да спира евреите , единственото му желание е да им помага .

    18:49 29.08.2025