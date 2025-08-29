Израелската армия: Ежедневната тактическа пауза в боевете няма да се прилага за Газа

Израелските военни заявиха, че от петък местната хуманитарна пауза във военната дейност няма да се прилага за района на град Газа, тъй като той "представлява опасна бойна зона".

Израелският кабинет по сигурност одобри план за поемане на контрол над град Газа , ход, разширяващ военните операции в разрушената палестинска територия, който предизвика силни критики у дома и в чужбина заради воденето на почти двегодишна война.

Миналия месец Израел обяви пауза на военните операции за 10 часа на ден в части от Газа и нови коридори за помощ, като Йордания и Обединените арабски емирства спуснаха доставки в анклава по въздух.

Израелските военни заявиха в петък, че "ще продължат да подкрепят хуманитарните усилия, наред с продължаващите маневрирания и офанзивни операции срещу терористични организации в ивицата Газа, за да защитят държавата Израел".

Израел е изправен пред нарастваща международна критика, която правителството отхвърля, заради хуманитарната криза в Газа, а преговорите за непряко прекратяване на огъня в Доха между Израел и палестинската войнствена групировка Хамас бяха прекъснати без да се вижда споразумение.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната няма да свърши, докато Хамас не бъде разоръжен.

Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато бойци, водени от Хамас, нахлуха в Южен Израел, убивайки 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници обратно в Газа, според израелски данни.

Оттогава насам, израелската офанзива е убила над 62 000 души в Газа, предимно цивилни, според здравни служители в Газа, сринала е голяма част от анклава до руини и е разселила почти цялото население.