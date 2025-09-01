Танкер под либерийски флаг остана невредим след съобщения за атака

Химическият танкер Scarlet Ray, плаващ под либерийски флаг, не е пострадал и остава под командването на капитана си, съобщи в понеделник компанията оператор Eastern Pacific Shipping, базирана в Сингапур, цитирана от "Ройтерс".
"Запознати сме със съобщения за сигурността, според които управляваният от нас кораб Scarlet Ray е бил цел на предполагаема атака от хутите. Потвърждаваме, че плавателният съд не е понесъл никакви щети и продължава да оперира под командването на своя капитан. Всички членове на екипажа са в безопасност и и са на борда му", заявиха от компанията.
По-рано същия ден йеменските хути обявиха, че са изстреляли ракета по "израелския кораб Scarlet Ray" в близост до саудитското черноморско пристанище Янбу.
Eastern Pacific Shipping е собственост на израелския бизнесмен Идан Офер - син на покойния Саме Офер, смятан за основател на съвременната израелска корабна индустрия.
Откакто войната на Израел в Газа срещу палестинската войнствена групировка Хамас започна през октомври 2023 г., хутите атакуват кораби в Червено море в това, което те описват като актове на солидарност с палестинците.
Атаките в Червено море предизвикаха удари от САЩ и Израел. През май президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще спрат да бомбардират хутите след кратка кампания, заявявайки, че групировката се е съгласила да спре прекъсването на важни корабни пътища в Близкия изток.
