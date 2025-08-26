Новини
Свят »
Израел »
"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер"

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер"

26 Август, 2025 20:55, обновена 27 Август, 2025 05:36 2 293 15

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • бенямин нетаняху-
  • насер-
  • цахал-
  • рамала

Първоначалните данни сочеха, че наблизо има камера на радикалите, оправдаха се от Тел Авив

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" в ивицата Газа в понеделник, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вчера Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че според първоначалното им разследване в района е имало камера, поставена от палестинското ислямистко движение, за да бъдат наблюдавани израелски войници.

Снощи от "Хамас" отхвърлиха в комюнике тези "безпочвени твърдения, които не са подкрепени от каквито и да било доказателства и само целят избягване на правната и морална отговорност за масово убийство".

Движението също така отрече, цитирано от Ройтерс по време на удара в болница "Насер" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, да е имало негови бойци.

По-рано от ЦАХАЛ казаха, че са убили при удара шестима бойци, но добавиха, че разследват защо атаката е причинила смъртта и на цивилни, включително на журналисти.

От "Хамас" изрично посочиха, че двама от въпросните шестима души са били убити на други места, но не уточниха дали те са били бойци на движението.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че Израел много съжалява за "трагичната злополука".

Израелските сили проведоха вчера необичайна дневна операция в центъра на окупирания град Рамала на Западния бряг, където се намира седалището на Палестинската автономия, предаде Асошиейтед прес.

Според местни лекари ранени са били десетки палестинци, след като хората, хвърлящи камъни, се разпръснали при последвалата стрелба и използване на сълзотворен газ.

Израел заяви, че цел на акцията са били свързани с "Хамас" обменни бюра за пари. Но акцията вероятно ще подкопае още повече международно признатата Палестинска автономия, която се опитва да се възползва от неотдавнашното решение на някои големи западни държави да признаят палестинската държавност.

Палестинската автономия се ръководи от съперници на "Хамас". Тя сътрудничи на Израел по въпроси, свързани със сигурността, и упражнява ограничена автономия в части от Западния бряг. Много палестинци я смятат за корумпирана и автократична структура, отбелязва АП.

Палестинският Червен полумесец заяви, че 58 души са били ранени при операцията, осем от тях от огнестрелно оръжие и 14 души от гумени куршуми. Няколко десетки души хвърляха камъни по колона от израелски бронирани коли, докато те навлизаха в центъра на Рамала. Военните казаха, че са задържали петима души, които са "заподозрени в терористична дейност".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    19 4 Отговор
    Нелепо управление.

    21:01 26.08.2025

  • 2 Цък

    38 6 Отговор
    Евреите вече си правят майтап със света. Бъдете сигурни това минава при западните дебили, при Желязков и целувача на ръце

    21:08 26.08.2025

  • 3 Не вярвам

    31 5 Отговор
    А на пунктовите за помощи имало ли е камера.убиха много невинни хора и деца престъпници.срам за ООН.

    21:15 26.08.2025

  • 4 Казано

    21 4 Отговор
    Има човек, има проблем. Няма човек няма проблем. Всеки да перефразира както си иска. Истината е че се изтребва един народ и всички се правят на чукнати.

    21:25 26.08.2025

  • 5 БРАТ НА ЛЮМИЕР

    7 1 Отговор
    АМИ ТА ТЯ СЕ ВИЖДАШЕ
    И С НЕ ВЪОРЪЖЕНО ОКО
    ТОЧНО НА БАЛКОНА ГОЛЯМА
    ВСЕ ЕДНО ЩЕ СНИМА СВЕТОВНО ПО ФУТБОЛ...
    АА И ТЕ ВСИЧКИТЕ....АРАПИ...🤔

    Коментиран от #9

    21:25 26.08.2025

  • 6 Казано

    7 6 Отговор
    Има човек, има проблем. Няма човек няма проблем. Всеки да перефразира както си иска. Истината е че се изтребва един народ и всички се правят на чукнати.

    21:25 26.08.2025

  • 7 Гай Турий

    28 6 Отговор
    На израелската пропаганда не трябва да се вярва и 1 %. Всичко е лъжа и не от вчера , а от 1968 г. Тая изкуствена страна, набъбнала с парите на световните сатани воюва срещу съседите си и лъже непрестанно във всичко. Най-компетентните американски военни и разузнавателни анализатори твърдят, че всяка дума и изявление на Натан и официален израел е лъжа и измама. какви ги дрънчите тук бе, факти??! На кого служите? Кой ви плаща? Цапхал са знаели прекрасно, кой е на резервното стълбище на болницата, предимно журналисти ползващи уйфай. Изтрепали ас ги като пилета, заедно с лекари, общо 20 души. Използвали са космическа връзка от САЩ, значи и миротворецът Тръмп е виновен.

    21:26 26.08.2025

  • 8 ПО ТОЧНО

    21 5 Отговор
    ЕВРЕЙСКИ ПРИКАЗКИ , КОЙ ви ВЕРВА

    21:26 26.08.2025

  • 9 Баба ти

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "БРАТ НА ЛЮМИЕР":

    Абетъпоумник, всички журналисти на световните медии, включително американските са арапи от местните хора! Ти и да си журналист международник и да драпаш като муле с 5 езика, няма да те пуснат там.

    Коментиран от #10, #11

    21:30 26.08.2025

  • 10 МИСТЪР ПАНОРАМА

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Баба ти":

    ВЕРНО ЛИ ВЕ,НАЧАЛНИК🚽

    21:35 26.08.2025

  • 11 ДРУГИЯ БРАТ НА ЛЮМИЕР

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Баба ти":

    НЕ МНОГО УМЕН АРАПОФИЛ ВАША МИЛОСТ,
    А ОТ ЛИБИЯ ОТЛИВАН ОТ ИРАК КАКВА НАРОДНОСТ
    БЯХА ЖУРНАЛИСТИ ПРЕДАВАЩИ
    ЗА БНТ..БНР...БТА.....А ???...АВЕ НАРОДЕН
    УДАРЕН ИНСТРУМЕНТ.....

    21:42 26.08.2025

  • 12 Лумпен

    7 6 Отговор
    Очаквам иранския атом да порази евреите по погрешка!!
    И да им се извинят ако остане някой евреин.....

    22:17 26.08.2025

  • 13 АлаБала

    6 3 Отговор
    Долни лъжи.

    22:27 26.08.2025

  • 14 И кво

    4 2 Отговор
    За една камера 8 репортера убиха...

    23:47 26.08.2025

  • 15 Хамас

    0 0 Отговор
    всички са доктори и журналисти,и малко ядрени специалисти !

    06:07 27.08.2025