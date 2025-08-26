"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за удара по болница "Насер" в ивицата Газа в понеделник, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



Вчера Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че според първоначалното им разследване в района е имало камера, поставена от палестинското ислямистко движение, за да бъдат наблюдавани израелски войници.



Снощи от "Хамас" отхвърлиха в комюнике тези "безпочвени твърдения, които не са подкрепени от каквито и да било доказателства и само целят избягване на правната и морална отговорност за масово убийство".



Движението също така отрече, цитирано от Ройтерс по време на удара в болница "Насер" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, да е имало негови бойци.



По-рано от ЦАХАЛ казаха, че са убили при удара шестима бойци, но добавиха, че разследват защо атаката е причинила смъртта и на цивилни, включително на журналисти.



От "Хамас" изрично посочиха, че двама от въпросните шестима души са били убити на други места, но не уточниха дали те са били бойци на движението.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че Израел много съжалява за "трагичната злополука".

Израелските сили проведоха вчера необичайна дневна операция в центъра на окупирания град Рамала на Западния бряг, където се намира седалището на Палестинската автономия, предаде Асошиейтед прес.

Според местни лекари ранени са били десетки палестинци, след като хората, хвърлящи камъни, се разпръснали при последвалата стрелба и използване на сълзотворен газ.

Израел заяви, че цел на акцията са били свързани с "Хамас" обменни бюра за пари. Но акцията вероятно ще подкопае още повече международно признатата Палестинска автономия, която се опитва да се възползва от неотдавнашното решение на някои големи западни държави да признаят палестинската държавност.

Палестинската автономия се ръководи от съперници на "Хамас". Тя сътрудничи на Израел по въпроси, свързани със сигурността, и упражнява ограничена автономия в части от Западния бряг. Много палестинци я смятат за корумпирана и автократична структура, отбелязва АП.

Палестинският Червен полумесец заяви, че 58 души са били ранени при операцията, осем от тях от огнестрелно оръжие и 14 души от гумени куршуми. Няколко десетки души хвърляха камъни по колона от израелски бронирани коли, докато те навлизаха в центъра на Рамала. Военните казаха, че са задържали петима души, които са "заподозрени в терористична дейност".