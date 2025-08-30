Новини
Ермак: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори
  Тема: Украйна

Ермак: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

30 Август, 2025 04:49, обновена 30 Август, 2025 04:54 820 32

Ермак: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ и БТА.

Ермак направи това изявление пред журналисти, коментирайки резултатите от срещата си със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Ню Йорк.

"Смятам, че всички вече разбират, че единственият лидер, който може да принуди Русия да седне на масата за преговори, е президентът Тръмп. И днес беше важно да чуем от Уиткоф, че президентът Тръмп остава ангажиран с напредъка на този процес. Това е важно за него", каза Ермак.

Украинският представител отбеляза, че президентът на Украйна Володимир Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори. "Той е готов за предложения двустранен формат, който беше предложен от Путин, когато след срещата на върха с европейските лидери президентът Тръмп му се обади (на Путин – бел. Укринформ) и той се съгласи с този формат", отбеляза Ермак.

Ермак посочи също, че няколко държави, сред които Катар, Саудитска Арабия, Швейцария, Турция и Италия, са изразили готовност да бъдат домакини на преговори в двустранен или тристранен формат. Необходима е обаче политическа воля, добави той.

"Определено ще има среща – двустранна или тристранна (с участието на Тръмп – бел. Укринформ)", каза той и добави: "И преговорите определено ще започнат в даден момент".

Ръководителят на канцеларията на украинския президент също така отбеляза, че позицията на Украйна, САЩ и Европейския съюз прави невъзможно Русия да продължава да заблуждава света. "Мирът трябва да бъде справедлив", посочи той и добави: "Никой не иска мир повече от нас, украинците".

Както вече съобщи Укринформ, украинската министър-председателка Юлия Свириденко и Андрий Ермак са на посещение в Ню Йорк. Вчера Ермак проведе разговори с Уиткоф.

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на Украйна на резервни части и услуги за поддръжка на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на стойност 179 милиона долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните компании изпълнители на поръчката ще бъдат Ар Ти Екс и "Локхийд Мартин", посочи в изявлението си Пентагонът.

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциалната продажба на Интегрирана бойна командна система за развръщане на противовъздушни комплекси "Пейтриът" и свързано оборудване на Дания за 8,5 млрд. долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните изпълнители на поръчката са компаниите Ар Ти Екс, "Локхийд Мартин" и "Нортроп Груман".


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    04:56 30.08.2025

  • 2 имаператор ПУТИН

    10 2 Отговор
    краварии Да ви го сложа отзадe два ката

    04:57 30.08.2025

  • 3 град КОЗЛОДУЙ

    5 3 Отговор
    Там на дувара, ме гонят да ме мъдръсат качествено, бай Амет чобанина и Мюмюн козаря и Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом. Хастара ми стана o60,като самосвал съм ,я се опитвам да пусна гълъбче, и съм оцветил пейзажа.

    04:57 30.08.2025

  • 4 Бай дончо има други

    15 2 Отговор
    Интереси, украйна не му е приоритет. От нея няма какво да получи вече. Занимава се само за да я спазари за нещо друго.

    05:03 30.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Констатация

    9 8 Отговор
    Тръмп е същия лъжец и пoдлец като кремълския фашист Путлер. Абсолютен нeaдекватник. Няма да направи нищо положително за мира и за Украйна ...

    05:08 30.08.2025

  • 7 нннн

    4 11 Отговор
    Бате, бият ме. Идвай да ме спасяваш!
    Какво става с войната до победен край? Окачихте ли всички москаляки на гиляку?

    Коментиран от #9

    05:13 30.08.2025

  • 8 Прозрял отдавна.

    9 7 Отговор
    Спасението на Украйна е само нейна работа и на Европа.
    Тръмп е тpoтинетка на Путлер. Колко месеца минаха от началото на мандата му , а атаките срещу Украйна само се увеличават. Тръмп има 100% вина за това.

    Коментиран от #24, #29

    05:14 30.08.2025

  • 9 Тихо мaлoyмник cкoпен!

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    Не сеОбаждай неподготвен.

    05:16 30.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Знайш ли

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Кой какво":

    Само мерак и омраза не стигат да победиш Кремъл. Колко пъти си чупихте зъбите и все същия резултат!

    05:21 30.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Уса

    5 2 Отговор
    На нормалните американци не им пука за съдбата на Украйна.Вече е ясно,че е подписан договор за сътрудничество между САЩ и Русия в много области в които са включени и ресурсите в Украйна.Процеса е стартиран и колелото се върти.Най-доброто решение е за БЪлгария е възстановяване на руския пазар,защото западния е пренаситен с цървули от далечния изток и няма нужда от България

    05:24 30.08.2025

  • 14 Българин

    6 0 Отговор
    Путин диктува правилата

    05:25 30.08.2025

  • 15 Москва

    6 1 Отговор
    Москва трябва да извоюва обратно каквото продаде. И ще го извоюва. Да тръгва колоната за Киев, която изтеглиха заради предишните преговори в Истанбул.

    05:27 30.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 коментар

    3 0 Отговор
    Зеленски го няма, този му е наследникът, той предлага той да се срещне с Путин. Преди договаряне на условията е глупост да се срещат.

    05:31 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МИР

    6 1 Отговор
    Западът са лъжци и мошеници. Нищо няма да спазват от договореното. Русия казва, че украйна ще бъде демилитаризирана, франсетата обаче щели да вкарват войски там. Режимът в Киев ще бъде сменен и тогава ще има мир.

    05:36 30.08.2025

  • 20 Туск

    6 1 Отговор
    След освобождаването на Киев е само около седмица до Берлин. За съжаление Варшава ще е радиоактивно озеро, но такава е съдбата на предателите.

    05:40 30.08.2025

  • 21 Напред Жуков

    6 2 Отговор
    Путин да тръгва с редовната армия. 2 милиона само чакат сигнал, още 1 милион беларуси и половин милион севернокорейци ще покорят Европа до дни.

    05:47 30.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Берлин, 1945 г., Капитулацията

    4 0 Отговор
    Маршал Жуков към маршал Рокосовски: " Ние ги освободихме от фашизма, но те никога няма да ни го простят".

    05:54 30.08.2025

  • 26 И все пак

    5 0 Отговор
    Сащ загубиха прокси войната си в укра. Не могат нищо да диктуват!

    05:59 30.08.2025

  • 27 Ицо

    0 3 Отговор
    Ръгам копейки!

    06:00 30.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Прозяващ се

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Прозрял отдавна.":

    И аз така викам:

    "Спасението на Украйна е само нейна работа и на Европа."

    Тръмп трябваше още в началото на мандата си да ги остави сами да се спасяват!
    И ако не за 24 часа, то поне до месец щеше да има справедлив мир! Без допълнителните жертви и без досъсипването на Украйна и икономиката на Европа! И сега не съвсем късно да се оттегли и да си гледа САЩ!
    Но явно Тръмп е агент на Путин!
    Имаш плюс и от мен!

    06:17 30.08.2025

  • 30 Русия и Господ

    2 0 Отговор
    Не може да я принуди. Това не го ли разбра кухата ти кратуна. Бой до последния украинец.

    06:29 30.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мое скромно мнение

    0 0 Отговор
    Нали имате подписан и приет указ, забраняващ всякакви преговори с РФ?
    За какви преговори сънувате и бленувате?

    07:03 30.08.2025