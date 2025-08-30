Путин: Си Дзинпин е истински лидер на голяма световна сила, със стратегическо мислене и глобален поглед

Руският президент Владимир Путин похвали нивото на руско-китайските отношения в най-различни области, от международната политика до киното и спорта. В писмено интервю за Синхуа руският лидер говори за дневния ред на предстоящото си посещение в Китай и за визията си за това какво двете страни могат да дадат една на друга и на света.

Текстът на интервюто беше публикуван на уебсайта на Кремъл ден преди началото на четиридневното посещение.

Руският президент подчерта, че би бил много доволен да посети Тиендзин, където ще се проведе срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Резултатите от нея, Путин очаква, ще допринесат за формирането на по-справедлив и многополюсен световен ред.

„Надявам се, че чрез съвместни усилия ще можем да придадем на ШОС качествено нова динамика, модернизирайки я в съответствие с изискванията на времето“, каза Путин.

Руско-китайските преговори в Пекин ще обсъдят „всички аспекти на двустранния дневен ред“, както и актуални регионални и международни въпроси.

„Руско-китайската стратегическа връзка действа като стабилизиращ фактор“, подчерта Путин.

Путин отбеляза предстоящите тържества в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

„Председателят Си Дзинпин е много внимателен към историята на страната си, знам това от лична комуникация с него. Той е истински лидер на голяма световна сила, волеви лидер със стратегическо мислене и глобален поглед, който обръща първостепенно внимание на националните интереси. За Китай е изключително важно такъв човек да е начело на държавата в труден, повратен момент от международния живот“, каза Путин.

Той отбеляза, че именно „народите на Съветския съюз и Китай поеха основната тежест на удара и понесоха най-тежките, най-големите човешки загуби“ във Втората световна война.

„И разбира се, Русия никога няма да забрави, че именно героичната съпротива на Китай се превърна в един от решаващите фактори, които попречиха на Япония да нападне Съветския съюз и да ни забие нож в гърба през трудните месеци на 1941-1942 г. Това позволи на Червената армия да съсредоточи усилията си върху победата над нацизма и освобождаването на Европа“, каза Путин.

Путин благодари на Китай за грижливото съхранение на паметниците на войниците от Червената армия, дали живота си в битките за освобождението на Китай.

„Такова искрено, отговорно отношение към миналото е поразително различно от ситуацията в някои европейски страни, където обелиски и гробове на съветски войници-освободители се оскверняват и унищожават варварски, а „неудобни“ исторически факти се преправят.

Виждаме, че в редица западни страни резултатите от Втората световна война всъщност се преразглеждат, а присъдите на Нюрнбергския и Токийския трибунал се игнорират открито“, отбеляза Путин.

Той добави, че „под претекст на въображаеми руски и китайски заплахи се възражда японският милитаризъм, докато в Европа, включително Германия, без никакво смущение от исторически паралели, се насочват към ремилитаризация на континента“.

„Разплащанията между нашите страни са почти изцяло прехвърлени в национални валути, делът на долара и еврото е спаднал до нивото на статистическа грешка“, отбеляза Путин, говорейки за растежа на търговията между двете страни.

Той отбеляза, че Русия твърдо държи лидерството в износа на петрол и газ за Китай, общите доставки по „Силата на Сибир“ вече надхвърлят 100 милиарда кубически метра, а през 2027 г. се планира въвеждането в експлоатация на още един газопровод.

Страните продължават да намаляват търговските бариери една за друга. Русия изнася свинско и говеждо месо за Китай, а руският пазар е един от основните в света за внос на автомобили от Китай.

„В същото време производството не само на китайски автомобили, но и на домакински уреди се локализира в Русия“, отбеляза Путин.

Той посочи и „мащабни планове в индустрията за строителни материали“.

Путин отбеляза успешната организация на Годините на културата на Русия и Китай и обяви, че през 2026-2027 г. страните ще проведат „кръстосани“ Години на образованието.

Руският президент отбеляза „заинтересованото внимание“ на Пекин към инициирания от Москва музикален конкурс „Интервизия“ и активното участие на китайски спортисти в международни руски спортни проекти.

„Вярваме, че спортът трябва да бъде максимално защитен от политизация“, подчерта Путин.

Руският лидер очаква в близко бъдеще да се появят голям брой добри руско-китайски филми, „които ще предадат на нашите граждани правилните морални насоки и традиционните духовни и морални ценности, и ще разкажат истината за най-важните исторически събития“. „За тази цел стартирахме нов проект - Откритата евразийска филмова награда. Това е уникална филмова платформа, където няма място за пристрастия или каквито и да било политически цели.“