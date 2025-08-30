Хусите след смъртоносния израелски удар по кабинета им: Кълнем се пред Аллах - ще отмъстим!

Ръководителят на Висшия политически съвет на бунтовническото йеменско движение Ансар Аллах, Махди ал-Машат, заяви, че бунтовниците ще си отмъстят на Израел за убийството на лидера на правителството на хусите, Ахмед Галеб ал-Рахауи.

„Кълнем се пред Аллах, скъпия йеменски народ и семействата на загиналите и ранените, че ще си отмъстим и ще превърнем страданието си в победа. Уверяваме скъпия йеменски народ, че нашите въоръжени сили са в пълна бойна готовност“, каза ал-Машат, чието изявление беше публикувано от притежавания от бунтовниците телевизионен канал Ал Масира.

Той добави, че отмъщението на поддръжниците на движението „няма да отнеме много време“ и че за Израел ще дойдат „тъмни дни“ за убийството на премиера-министър на хусите. Ръководителят на Висшия политически съвет на Ансар Аллах призова всички компании, действащи в Израел, да „напуснат, преди да е станало твърде късно“.

На 28 август израелски самолети атакуваха контролирания от хусите град Сана по време на телевизионно обръщение на лидера на бунтовниците Абдел Малик ал-Хути. Според изявление на израелската армия е бил ударен един от военните обекти на бунтовниците. Израелският телевизионен канал N12 съобщи, че висши членове на „Ансар Аллах“, включително министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, са били цел. Според N12 самолетите са извършили повече от 10 удара по обекта, където членове на движението са се събрали, за да гледат обръщението на своя лидер.

В събота непризнатият президентски съвет, който управлява контролираните от хусите райони на Йемен, официално обяви смъртта на ал-Рахауи и няколко други министри. Според източник на ТАСС в движението, най-малко 10 членове на правителството на хусите са станали жертва на израелските удари.

Според него жертви на израелската операция са вицепремиерът Джалал ал-Рувейшан, министърът на външните работи Джамал Амер, министърът на информацията Хашем Шарафадин, министърът на местното самоуправление Мохамед ал-Мадани, министърът на икономиката Муин ал-Махакри, министърът на правосъдието Муджахид Ахмед, министърът на транспорта Мохамед Кахим, министърът на труда Самир Баяла, министърът на образованието Хасан ал-Саади и министърът на спорта Мохамед ал-Маулид.

