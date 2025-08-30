Хусите след смъртоносния израелски удар по кабинета им: Кълнем се пред Аллах - ще отмъстим!

Ръководителят на Висшия политически съвет на бунтовническото йеменско движение Ансар Аллах, Махди ал-Машат, заяви, че бунтовниците ще си отмъстят на Израел за убийството на лидера на правителството на хусите, Ахмед Галеб ал-Рахауи.
„Кълнем се пред Аллах, скъпия йеменски народ и семействата на загиналите и ранените, че ще си отмъстим и ще превърнем страданието си в победа. Уверяваме скъпия йеменски народ, че нашите въоръжени сили са в пълна бойна готовност“, каза ал-Машат, чието изявление беше публикувано от притежавания от бунтовниците телевизионен канал Ал Масира.
Той добави, че отмъщението на поддръжниците на движението „няма да отнеме много време“ и че за Израел ще дойдат „тъмни дни“ за убийството на премиера-министър на хусите. Ръководителят на Висшия политически съвет на Ансар Аллах призова всички компании, действащи в Израел, да „напуснат, преди да е станало твърде късно“.
На 28 август израелски самолети атакуваха контролирания от хусите град Сана по време на телевизионно обръщение на лидера на бунтовниците Абдел Малик ал-Хути. Според изявление на израелската армия е бил ударен един от военните обекти на бунтовниците. Израелският телевизионен канал N12 съобщи, че висши членове на „Ансар Аллах“, включително министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, са били цел. Според N12 самолетите са извършили повече от 10 удара по обекта, където членове на движението са се събрали, за да гледат обръщението на своя лидер.
В събота непризнатият президентски съвет, който управлява контролираните от хусите райони на Йемен, официално обяви смъртта на ал-Рахауи и няколко други министри. Според източник на ТАСС в движението, най-малко 10 членове на правителството на хусите са станали жертва на израелските удари.
Според него жертви на израелската операция са вицепремиерът Джалал ал-Рувейшан, министърът на външните работи Джамал Амер, министърът на информацията Хашем Шарафадин, министърът на местното самоуправление Мохамед ал-Мадани, министърът на икономиката Муин ал-Махакри, министърът на правосъдието Муджахид Ахмед, министърът на транспорта Мохамед Кахим, министърът на труда Самир Баяла, министърът на образованието Хасан ал-Саади и министърът на спорта Мохамед ал-Маулид.
По-рано движението „Ансар Аллах“ официално потвърди смъртта на ръководителя на сформираното от хутите правителство Ахмед Галеб ал-Рахауи, както и на „няколко негови колеги министри“, чиито имена не бяха разкрити.
Покойният правителствен глава беше наследен от първия му заместник Мохамед Мифтах.
Председателят на Висшия политически съвет на движението „Ансар Аллах“, Махди ал-Машат, назначи Мохамед Мифтах за ръководител на йеменското правителство на хусите.
Той беше първи заместник на убития Ахмед Галеб ал-Рахауи, съобщи притежаваната от хусите информационна агенция „Саба“.
Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, предаде Time of Israel.
Вчера йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ съобщиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.
От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите, пише Фрогнюз. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.
Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦРУ
18:23 30.08.2025
2 Сила
18:24 30.08.2025
3 Злобното Джуджи
18:34 30.08.2025
4 Брутален пример
Коментиран от #6
20:15 30.08.2025
5 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #8
20:15 30.08.2025
6 МОСАД
До коментар #4 от "Брутален пример":Мы там никогда не были .
20:17 30.08.2025
7 Питам само
20:17 30.08.2025
8 Боруна Лом
До коментар #5 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":ОДИ ДИРЕКТНО В НАДИН! ЗА НИЩО НЕ ТЕ БИВА!
Коментиран от #20
20:18 30.08.2025
10 ганев
20:26 30.08.2025
11 Анонимен
Коментиран от #16
20:34 30.08.2025
12 Тия
20:39 30.08.2025
13 Анонимен
20:46 30.08.2025
14 Това ромче военният министър
Ама що им трябваше да обстрелват Израел, с който дори нямат обща граница?
21:17 30.08.2025
15 Евреин
21:19 30.08.2025
16 На 11.01.2024 ООН си каза думата
До коментар #11 от "Анонимен":Съветът за сигурност на ООН прие резолюция за сигурността на мореплаването в Червено море, след атаките на йеменските бунтовници - хути срещу кораби в региона. Резолюцията е изработена от Съединените щати и Япония и беше приета с 11 гласа "за" и 4 "въздържал се" - Алжир, Китай, Мозамбик и Русия.
21:19 30.08.2025
17 Разстрел, а след разстрела -
22:32 30.08.2025
18 мдаааа
23:13 30.08.2025
19 Архимандрисандрит Бибиян
23:14 30.08.2025
20 Град Лом
До коментар #8 от "Боруна Лом":Има рима , за Боруна . А един ломчанин , бивш милиционер беше ходил в Израел на специализация .. дали случайно го познаваш ?
23:18 30.08.2025
22 Подло е защото
23:26 30.08.2025
23 Ъхъъъъъ ...
изцеление за ранените,
свобода за затворниците.
Достойнство и победа за нашия скъп народ и за всички свободни граждани на нацията.
Публикувано от Президентството на Република Йемен
23:27 30.08.2025
24 Гладна копейка
23:28 30.08.2025
26 плевен
Тогава доста се посмях на този "фантазьор", а илезе вярно. Там където щатите се оказаха безсилни, Израел беше достатъчно ефективен. И не говоря за убитите "министри и командири". Те са лесно заменими. Става дума за унищожаването на инфраструктурата на управлявяните от хусите територии.
Коментиран от #27
23:38 30.08.2025
27 достатъчно ефективен.....
До коментар #26 от "плевен":Все едно някой да избие нашият МС докато са на заседание на МС и да кажеш че бил "ефективен"..... да ти имам и ценностната система верно
23:59 30.08.2025
28 Няма копейка
00:14 31.08.2025