Още не е ясно кой е убиецът на бившия председател на Върховната Рада на Украйна и настоящ депутат Андрий Парубий

Украинската полиция все още не е установила самоличността на нападателя, който по-рано днес застреля бившия председател на Върховната Рада на Украйна и настоящ депутат Андрий Парубий, предаде БНР.
Сигналът за стрелбата е постъпил в полицията малко преди 12.00 часа местно време, съобщи началникът на управлението на Националната полиция в западния украински град Лвов Олександър Шляховски. Пристигналите на място полицаи са установили, че нападателят е изстрелял 8 патрона, а Парубий е починал на място от раните си.
Шляховски потвърди казаното по-рано от президента Зеленски, че нападението е било предварително планирано.
В същото време той отказва да предостави на журналистите информация за външния вид на предполагаемия извършител. Той каза и дали нападателят е действал самостоятелно или в състава на организирана група. Не беше потвърдена и първоначалната информация, че стрелецът е работил като куриер към фирма за доставки.
Разследващите работят по няколко версии. Не се изключва и наличието на руска следа.
Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че няма да се изненада, ако украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, бъдат обвинени в убийството на Парубий.
Дипломатът коментира информацията, че полицията в Лвов все още не е открила убиеца на Парубий. От ведомството също така заявиха, че атаката е била внимателно подготвена.
„Не изключвам, че това вече ще бъде приписано на група украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, един от които е стигнал от Италия до пристанището на Одеса през затворническата канализация“, написа Захарова в своя Telegram канал.
Парубий беше застрелян на 30 август в Лвов от неизвестно лице. Стрелецът е избягал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
