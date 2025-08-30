Новини
Още не е ясно кой е убиецът на бившия председател на Върховната Рада на Украйна и настоящ депутат Андрий Парубий

30 Август, 2025 20:46, обновена 30 Август, 2025 22:12 2 585 76

Говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова коментира случилото се в характерния си стил

Още не е ясно кой е убиецът на бившия председател на Върховната Рада на Украйна и настоящ депутат Андрий Парубий - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската полиция все още не е установила самоличността на нападателя, който по-рано днес застреля бившия председател на Върховната Рада на Украйна и настоящ депутат Андрий Парубий, предаде БНР.

Сигналът за стрелбата е постъпил в полицията малко преди 12.00 часа местно време, съобщи началникът на управлението на Националната полиция в западния украински град Лвов Олександър Шляховски. Пристигналите на място полицаи са установили, че нападателят е изстрелял 8 патрона, а Парубий е починал на място от раните си.

Шляховски потвърди казаното по-рано от президента Зеленски, че нападението е било предварително планирано.

В същото време той отказва да предостави на журналистите информация за външния вид на предполагаемия извършител. Той каза и дали нападателят е действал самостоятелно или в състава на организирана група. Не беше потвърдена и първоначалната информация, че стрелецът е работил като куриер към фирма за доставки.

Разследващите работят по няколко версии. Не се изключва и наличието на руска следа.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че няма да се изненада, ако украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, бъдат обвинени в убийството на Парубий.

Дипломатът коментира информацията, че полицията в Лвов все още не е открила убиеца на Парубий. От ведомството също така заявиха, че атаката е била внимателно подготвена.

„Не изключвам, че това вече ще бъде приписано на група украински водолази, заподозрени в терористичната атака срещу „Северен поток“, един от които е стигнал от Италия до пристанището на Одеса през затворническата канализация“, написа Захарова в своя Telegram канал.

Парубий беше застрелян на 30 август в Лвов от неизвестно лице. Стрелецът е избягал.


Русия
  • 1 Възраждане

    12 43 Отговор
    2 МИЛИОНА блатни монголяци фира и нито дума от ПРЕС-- АЛ КАШЕТО?!?
    Само фюрера пеДОФил ше ве ... оправи
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #6, #10, #22, #26, #55

    20:53 30.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    48 8 Отговор
    Идва ред и на Зеленски!

    Коментиран от #7, #8, #16, #17

    20:54 30.08.2025

  • 3 Шмара Захарова

    3 43 Отговор
    Ах, така, украинските водолази взривили „Северен поток“ и, внимание, сега били виновни и за смъртта на Парубий? Разбира се, защото всеки нормален водолаз носи експлозиви и планове за политически убийства в свободното си време. Междувременно Захарова вероятно първо е закарала риба на дъното на морето, водолазите са се опитвали да я намерят, и кой знае – може би все още я търсят. А руснаците? Те просто са убили един безполезен старец и сега се опитват да го впишат в глобалната драма на света. Класическа руска логика: ако не можеш да оправдаеш собствените си гафове, винаги можеш да обвиняваш някого на 2000 км разстояние, включително водолази и морски риби.

    Коментиран от #13

    20:55 30.08.2025

  • 4 Сигурно

    31 5 Отговор
    Путин е виновен за смъртта на Укро-пенюгата !

    20:56 30.08.2025

  • 5 Белокосов

    1 28 Отговор
    Мустак много ще и отива !

    Коментиран от #30

    20:57 30.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дааааа...

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    За 7 Часа ще задъ ржим Зеленски и 16 бан дери от правителството!!"
    24.02 22.... рамАзан...ТИК ТОКа
    Ааасаахахаааа

    20:58 30.08.2025

  • 9 Маша !!!

    3 17 Отговор
    В събота???Трезвена !!!

    Коментиран от #14, #36

    20:59 30.08.2025

  • 10 Янко

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    И 4 милиона Укоропа правят фиеста на Бандера, сакати и умрели. 10 милиона Укоропа избягали. Укоропия цъфти и прецъфтява

    Коментиран от #44

    21:00 30.08.2025

  • 11 много тъп народ

    21 3 Отговор
    пише тука, за тях ирония и сарказъм са непознати категории!

    Коментиран от #40, #45

    21:01 30.08.2025

  • 12 Мартин

    2 23 Отговор
    На тоз боклук дали не ѝ се ходи пак в Ню Йорк?

    21:01 30.08.2025

  • 13 Дон Кихот

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "Шмара Захарова":

    Може ли да си толкова проста. Направо е отчайващо

    Коментиран от #38

    21:02 30.08.2025

  • 14 Само питам

    2 18 Отговор

    До коментар #9 от "Маша !!!":

    А дали е къпана?

    Коментиран от #46

    21:02 30.08.2025

  • 15 Купонът

    16 3 Отговор
    В териториалния термин уКраИна
    тепърва предстои.....😁
    Дано се прехвърли и в колонията
    някъде на балканите 🗡🎯⚰😁

    21:02 30.08.2025

  • 16 Идва и твоят ред.

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    По скоро отколкото си мислиш.

    Коментиран от #58

    21:03 30.08.2025

  • 17 Дада

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Аха, идва ред и на Зеленски… Разбира се, защото Болшевикът винаги знае бъдещето по-добре от метеорологичната служба, а прогнозирането на убийства е новото му хоби. Очевидно реалността вече не е важна – достатъчно е някой да каже „ще бъде убит“ и светът трябва да се тресе от ужас. Междувременно Зеленски си гледа работата, провежда срещи, подписва закони и вероятно се смее на тези „прогнози“. Но Болшевикът остава в своята комична фантазия, където списъците с жертви се редят като меню в ресторант – кой е следващият, кой ще изчезне… и всичко това звучи толкова убедително, колкото котка, която твърди, че е президент на Съединените щати. Истинската трагедия тук е, че някой все още си вярват.

    21:03 30.08.2025

  • 18 На Маша

    4 14 Отговор
    е забранено да прелита над България !Тя яко се закани !

    Коментиран от #29

    21:05 30.08.2025

  • 19 Офцооо

    2 16 Отговор
    Укрите всички ще ви избият.

    Коментиран от #23

    21:06 30.08.2025

  • 20 Факт

    13 1 Отговор
    Точна както винаги. Някой прекъсва нишките за Северен Поток!

    21:07 30.08.2025

  • 21 Слънчака

    5 2 Отговор
    Ще им предоставим един плаж на Бандеровци, те и си го завладяха де, че и водката не плащат.

    Коментиран от #24

    21:10 30.08.2025

  • 22 Цък

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Поредния боклук готов за 30 сребърника да дрънка каквото му наредят господарите.

    Коментиран от #28

    21:12 30.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Помориец

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Слънчака":

    Пияни украинки на всеки плаж.

    21:12 30.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Умница

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Захарова е номер 1, много ерудирана и натокана кака

    Коментиран от #47

    21:13 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Язък

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Цък":

    Дрънка не дрънк Украйна се топи и изчезва, а ти плащаш на лейди Урсулито щото си умен и много вещ;)

    21:16 30.08.2025

  • 29 Авионика

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "На Маша":

    Те в Русия нямат транспорт, аероплан не са
    виждали, нямат части, в каляски се возят. Я Отвори flightradar.24. Или погледни Taxiwebcam. Смешковци яко облъчени сте .

    Коментиран от #60

    21:23 30.08.2025

  • 30 Неподписан

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Белокосов":

    Може и да има,мъжа и няма ли да ти каже...

    21:25 30.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 МЪРШШШШШ

    0 7 Отговор
    МААААА!

    21:27 30.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тая

    2 11 Отговор
    магарица сигурно си мисли, че звучи много интересно. Всъщност е банална и безинтересна с тъпните си.

    21:33 30.08.2025

  • 35 Путя

    1 6 Отговор
    е следващият. Кутията на Пандора е отворена.

    21:36 30.08.2025

  • 36 Εβροмин ΔиΛ....събота...

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Маша !!!":

    И още не играете на "мъжко" влакче....⁉️

    21:36 30.08.2025

  • 37 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Логично":

    На теб фамилията ти ,,Вътранов,, ли е ? Ти ли си?

    21:38 30.08.2025

  • 38 Хи хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дон Кихот":

    Може може.... На таа и такива като нея не бива да се разказват вицове

    Още новини от и за уср@йна ???!

    21:44 30.08.2025

  • 39 Маша

    3 2 Отговор
    Е Велика !!!

    21:46 30.08.2025

  • 40 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "много тъп народ":

    Факт

    21:48 30.08.2025

  • 41 батСали

    12 0 Отговор
    Най-после думнаха неонацисткото куче Парубий.
    Мръсника най-после плати за миналото си.
    Това е човека който ръководеше снайперите на майдана които убиха много хора.
    Същата гад е сред организаторите на пожара в профсъюзния дом в одеса където изгоряха над 50 души вкл. бесарабски българи.
    Браво на стрелеца, изпрати го при Бандера!

    21:48 30.08.2025

  • 42 НЕ БЪЛГАРИТЕ СА

    2 0 Отговор
    Силно изненадани от реалноста изказано от един от най -силнрте дипломати в света !ЗА ТЯХ седящите у денощно човек с енциклопедически знания е взрив! Просто имат дълги шии и трудно им стига до мозъка !мека казано простотия от про с таци

    21:56 30.08.2025

  • 43 мдаааа

    0 3 Отговор
    Маша и Медведья са на самотек .. Италия и Одеса имат доста дълги канализации ...

    22:05 30.08.2025

  • 44 Ахааа ,

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Янко":

    А милионният концерт на Кобзон , що го оставяш на заден план ?🤫

    22:09 30.08.2025

  • 45 Вярно е

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "много тъп народ":

    Много тъпа , руzzка "ирония" ...🤭😁

    22:11 30.08.2025

  • 46 Незнам

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Дали е къпана ,но ако и видиш актуална снимка каква разплута тьотя е ще бягаш далече

    22:12 30.08.2025

  • 47 Май

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Умница":

    Скоро жена не си виждал щом точиш лиги по тая

    22:15 30.08.2025

  • 48 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 1 Отговор
    ОБИЧАМ Я ТАЯ ЖЕНА ,МОЯТА СКРИТА ЛЮБОВ

    22:18 30.08.2025

  • 49 Урсул фон РептиЛайнян

    2 0 Отговор
    Това ги чака всички жидо-бандерясали пл🐁хове..

    22:19 30.08.2025

  • 50 Съветник

    1 0 Отговор
    Всяка секунда умират хора... Нищо сериозно не е станало,че да му се обръща внимание.

    22:19 30.08.2025

  • 51 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Никога няма да стане ясно кой е убиецът, защото никой няма да го търси. Украинците тепърва ще се трепят един друг.

    22:21 30.08.2025

  • 52 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Отказал бил да предостави инфо на журналистите за външния вид на нападателя:)))) Че видеото (от улична камера) го има в нета и се вижда отлично външния вид на нападателя ..

    22:21 30.08.2025

  • 53 Баба Яга

    3 0 Отговор
    Така се очаква да бъде и с другите настоящи и бивши жидобандеровски велможи.

    22:22 30.08.2025

  • 54 онзи

    4 0 Отговор
    Парубий изгни , докато разберем от Факти , че някой е направил услуга на човечеството и го е гръмнал .Да видим кой ще е е следващият късметлия ...

    22:22 30.08.2025

  • 55 На оная

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Да и държи петата точка..

    22:23 30.08.2025

  • 56 Гост

    1 0 Отговор
    "Украинската полиция"- и полиция ли има там, в най- корумпираната държава в целия свят има и полиция...

    22:23 30.08.2025

  • 57 кой е убиецът не е важно

    5 0 Отговор
    Важното е, че е герой и достоен човек за медал

    22:24 30.08.2025

  • 58 Там ред няма

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Идва и твоят ред.":

    Може и да си първи.

    22:25 30.08.2025

  • 59 А Ивайло Мирчев и Тагарев

    4 0 Отговор
    Кога?

    22:27 30.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ясно е, ясно е

    1 1 Отговор
    Израелските отбранителни сили убиха "ключов терорист"

    Коментиран от #66

    22:28 30.08.2025

  • 62 язе

    2 0 Отговор
    Зеля да се ослушва , че знае ли се какво може да го сполети и него по никое време .

    Коментиран от #67, #70

    22:29 30.08.2025

  • 63 Иван

    2 0 Отговор
    Трябвало е да го убие в средата на сатанинското масонско ложе.

    22:31 30.08.2025

  • 64 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Една гад по малко. Това е добро дело.

    22:31 30.08.2025

  • 65 Изненадата е само

    3 0 Отговор
    Че Парубий беше застрелян чак на 30 август 2025 г. Трябваше да е поне 10 години по рано

    22:31 30.08.2025

  • 66 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ясно е, ясно е":

    Маймуната Джордж Буш е ключов терорист.

    22:32 30.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Перо

    2 0 Отговор
    Парубий е изпратен при Бандера да предаде много поздрави от Зеленски, ПоТРошенко, В.Нюланд и др. превратаджии! Господ забавя, но не забравя предателите! Украинската служба за сигургност обяви списък на господ с имената на предателите на украинския народ и превратаджий! Оказва се, че са знайни и Лвов не е сигурна зона!

    22:36 30.08.2025

  • 69 да питам

    0 0 Отговор
    Абе , къде изчезна статията за Маша , Медведья и италианската канализация ? 🤭😁

    22:36 30.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Гробар

    1 0 Отговор
    Важното е че фашистът е гушнал букета и че наште атлантичета пак ше лапнат дедовия и ше се изедат от яд.

    22:37 30.08.2025

  • 72 Има защо

    2 0 Отговор
    Майдана му тежи на съвестта. А има и други. Идва ред на Зеленски.

    22:42 30.08.2025

  • 73 Абе събудете се

    2 0 Отговор
    Най-малко 71 души са убити само днес от израелските изрооди в град Гааза, а ние обсъждаме някакъв украински нацист от Азов

    22:43 30.08.2025

  • 74 Моряка

    0 0 Отговор
    То и мен ме мъчи тази еретична мисъл,но защо само двамата?Имаме толкова солидни,едри цели,срамота е да не ги улучиш.

    22:43 30.08.2025

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Украинското крило на американската ультрадясна группировка The Base White Phoenix («Белый феникс») е заявило за причастноста си към покушению срещу екс-председателя на Верховнота Рады Андрея Парубия. За това се говорится в сообщението на филиала на на группировката в Телеграм канала им

    22:44 30.08.2025

  • 76 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Точно Захарова ли коментира убийство в Украйна, докато в раша всеки ден падат от прозорците?

    22:44 30.08.2025

