Израел идентифицира тялото на заложник, което си върна с военна операция

31 Август, 2025 05:35, обновена 31 Август, 2025 05:39

При операцията бяха намерени останките на двама пленници на Хамас

Израел идентифицира тялото на заложник, което си върна с военна операция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел идентифицира тялото на заложника Идан Щиви, което успя да си върне в рамките на военна операция тази седмица, заяви днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс.

При операцията бяха намерени телата на двама заложници.

Офисът на Нетаняху каза вчера, че е намерено тялото на заложника Илан Вайс, заедно с останките на друг заложник, който първоначално не бе назован.

След като намери телата на Вайс и Щиви, Израел заяви, че в ивицата Газа остават 48 заложници, от които само 20 са смятани за живи.

Около 1200 души бяха убити и 251 бяха взети за заложници при безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.


Израел
  • 1 И къде са били тея трупове

    намерени на двамата заложници ? По миризмата ли са ги открили или как? Или специално фризер е имало на соларни панели може би?

    05:46 31.08.2025