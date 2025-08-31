Мерц: Москва ще сложи край войната, когато вече не може да я води по икономически и военни причини

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц на регионално събитие на германските консерватори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.

По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят "стратегическата инициатива".

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва, припомня Ройтерс.

Стотици хора се включиха днес в антивоенно шествие в германския град Кьолн, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Част от участниците в шествието, което премина през центъра на Кьолн, влязоха в стълкновение с полицията.

Говорител на демонстрантите заяви, че силите на реда са обградили протестиращи и че между 40 и 60 души са ранени, но не им е разрешено да отидат в болница.

Говорител на полицията каза, че демонстранти са атакували служители на реда, и изтъкна, че не може да потвърди информацията, че има ранени сред протестиращите.

"Медицинска помощ със сигурност е достъпна, когато е необходима", заяви полицията.

Организаторите на протеста казват, че в него са взели участие до 3000 души.

Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба".

Германия готви промени в законодателството си, които да гарантират набирането на повече хора за въоръжените сили на принципа на доброволната военна служба.

Това е една от няколкото стъпки, насочени към подобряване на отбранителната способност на Германия на фона на геополитическите изменения, които правят Западна Европа по-уязвима по отношение на идващите от Русия заплахи, отбелязва ДПА.