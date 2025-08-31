Новини
Свят »
Германия »
Мерц: Москва ще сложи край войната, когато вече не може да я води по икономически и военни причини
  Тема: Украйна

Мерц: Москва ще сложи край войната, когато вече не може да я води по икономически и военни причини

31 Август, 2025 06:41, обновена 31 Август, 2025 05:44 491 22

  • германия-
  • русия-
  • мерц-
  • война-
  • украйна

Стотици хора се включиха в антивоенно шествие в германския град Кьолн

Мерц: Москва ще сложи край войната, когато вече не може да я води по икономически и военни причини - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц на регионално събитие на германските консерватори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Още новини от Украйна

Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.

По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят "стратегическата инициатива".

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва, припомня Ройтерс.

Стотици хора се включиха днес в антивоенно шествие в германския град Кьолн, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Част от участниците в шествието, което премина през центъра на Кьолн, влязоха в стълкновение с полицията.

Говорител на демонстрантите заяви, че силите на реда са обградили протестиращи и че между 40 и 60 души са ранени, но не им е разрешено да отидат в болница.

Говорител на полицията каза, че демонстранти са атакували служители на реда, и изтъкна, че не може да потвърди информацията, че има ранени сред протестиращите.

"Медицинска помощ със сигурност е достъпна, когато е необходима", заяви полицията.

Организаторите на протеста казват, че в него са взели участие до 3000 души.

Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба".

Германия готви промени в законодателството си, които да гарантират набирането на повече хора за въоръжените сили на принципа на доброволната военна служба.

Това е една от няколкото стъпки, насочени към подобряване на отбранителната способност на Германия на фона на геополитическите изменения, които правят Западна Европа по-уязвима по отношение на идващите от Русия заплахи, отбелязва ДПА.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛОГИКАТА НА МАО

    2 0 Отговор
    НАКЪДЕТО И ДА СЕ ОБЪРНЕШ ГЪ Ъ ТИ ВСЕ НАЗАД СОЧИ

    05:50 31.08.2025

  • 2 Тоя Мерц

    8 13 Отговор
    Е бая изперкал обаче. Че като капак, взели че пребили и хората от антивоенното шествие в германския град Кьолн....които не искали да се включват в коалицията на желаещите ....

    Коментиран от #8

    05:52 31.08.2025

  • 3 Точна прогноза

    13 8 Отговор
    Войната няма да спре със сигурност докато е жив кремълския, бункерен плъх (или не бъде свален от власт)

    05:54 31.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    3 15 Отговор
    Да се чете
    Мерц: ЕС и НАТО ще сложат край войната по икономически и военни причини

    05:55 31.08.2025

  • 6 Стотици хора се включиха.....

    7 12 Отговор
    И после пише взели участие 3000 души......
    Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба"......и ги пребили .... естествено демократично

    05:55 31.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Изперкал е фашиста Путлер, че започна

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя Мерц":

    война срещу Украйна. Сега се чуди как да излезе от блатото в което влезе.

    Коментиран от #10, #21

    05:57 31.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вчера не му ли чете глупостите колега ?

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Изперкал е фашиста Путлер, че започна":

    В статията Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия.......Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия.... Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министър Петреус заяви , че „Германия вече е във война с Русия“.....
    .Изперкали не , ами изперкали на 200...

    Коментиран от #14, #19

    06:01 31.08.2025

  • 11 Уса

    2 4 Отговор
    Шперц е пдрс

    06:03 31.08.2025

  • 12 Уффф

    2 4 Отговор
    Новият фюрер все още вярва, че могат да победят Русия. Ами като си много войнствен прати германците да воюват бе нацист, а не да използвате украинците

    06:06 31.08.2025

  • 13 Много ще чака побърканият Мерц

    3 3 Отговор
    Да свърши войната ама точно по икономически и военни причини...... но виж по тези причини правителството му може скоро да падне на Мерц , ама категорично

    06:06 31.08.2025

  • 14 Кой мислиш, че запали пожара

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вчера не му ли чете глупостите колега ?":

    в пристанището на Хамбург? 100% са замесени рашистите. Само, че Мерц не може да го обяви публично.

    Коментиран от #15

    06:06 31.08.2025

  • 15 Ъхъъъъъ...

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кой мислиш, че запали пожара":

    Кой мислиш, че запали пожара в ТЕЦ София, а кой изгори кравите и овчаря, а Рила а?

    Коментиран от #20, #22

    06:09 31.08.2025

  • 16 Няма

    1 2 Отговор
    Няма по-компрометирана в целия свят держава от днешната руска, путлерова держава.

    Коментиран от #18

    06:11 31.08.2025

  • 17 Много е зле Мерц с главата

    2 1 Отговор
    Ама от малък си е такъв. 3 клас две години повтаряше.....

    06:11 31.08.2025

  • 18 Циониският коптор

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Няма":

    По ли ти харесва?

    06:13 31.08.2025

  • 19 Няма по-изперкали от фашистите

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вчера не му ли чете глупостите колега ?":

    в Кремъл и Путлера.
    В 21-век да се води 3 години и половина война за територия която изобщо не е нужна на Русия и да умират десетки хиляди руснаци и украинци... това нормално ли е?

    06:15 31.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Двойка младеж! Турчинов я започна

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Изперкал е фашиста Путлер, че започна":

    С оня азовеца, дето вчера му напълниха празната кратуна с олово. Че верният отговор е: ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...

    06:18 31.08.2025

  • 22 Пeлтeк ли си копейкоТъпа?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ъхъъъъъ...":

    Или yмcтвено изостанал по poждение?

    06:19 31.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания