Мерц: Москва ще сложи край войната, когато вече не може да я води по икономически и военни причини

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц на регионално събитие на германските консерватори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.
По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят "стратегическата инициатива".
Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.
Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва, припомня Ройтерс.
Стотици хора се включиха днес в антивоенно шествие в германския град Кьолн, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Част от участниците в шествието, което премина през центъра на Кьолн, влязоха в стълкновение с полицията.
Говорител на демонстрантите заяви, че силите на реда са обградили протестиращи и че между 40 и 60 души са ранени, но не им е разрешено да отидат в болница.
Говорител на полицията каза, че демонстранти са атакували служители на реда, и изтъкна, че не може да потвърди информацията, че има ранени сред протестиращите.
"Медицинска помощ със сигурност е достъпна, когато е необходима", заяви полицията.
Организаторите на протеста казват, че в него са взели участие до 3000 души.
Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба".
Германия готви промени в законодателството си, които да гарантират набирането на повече хора за въоръжените сили на принципа на доброволната военна служба.
Това е една от няколкото стъпки, насочени към подобряване на отбранителната способност на Германия на фона на геополитическите изменения, които правят Западна Европа по-уязвима по отношение на идващите от Русия заплахи, отбелязва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛОГИКАТА НА МАО
05:50 31.08.2025
2 Тоя Мерц
Коментиран от #8
05:52 31.08.2025
3 Точна прогноза
05:54 31.08.2025
5 хихи
Мерц: ЕС и НАТО ще сложат край войната по икономически и военни причини
05:55 31.08.2025
6 Стотици хора се включиха.....
Някои демонстранти носеха плакати с надписи "Няма да умираме във войните ви" и "Не" на наборната служба"......и ги пребили .... естествено демократично
05:55 31.08.2025
8 Изперкал е фашиста Путлер, че започна
До коментар #2 от "Тоя Мерц":война срещу Украйна. Сега се чуди как да излезе от блатото в което влезе.
Коментиран от #10, #21
05:57 31.08.2025
10 Вчера не му ли чете глупостите колега ?
До коментар #8 от "Изперкал е фашиста Путлер, че започна":В статията Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия.......Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия.... Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министър Петреус заяви , че „Германия вече е във война с Русия“.....
.Изперкали не , ами изперкали на 200...
Коментиран от #14, #19
06:01 31.08.2025
11 Уса
06:03 31.08.2025
12 Уффф
06:06 31.08.2025
13 Много ще чака побърканият Мерц
06:06 31.08.2025
14 Кой мислиш, че запали пожара
До коментар #10 от "Вчера не му ли чете глупостите колега ?":в пристанището на Хамбург? 100% са замесени рашистите. Само, че Мерц не може да го обяви публично.
Коментиран от #15
06:06 31.08.2025
15 Ъхъъъъъ...
До коментар #14 от "Кой мислиш, че запали пожара":Кой мислиш, че запали пожара в ТЕЦ София, а кой изгори кравите и овчаря, а Рила а?
Коментиран от #20, #22
06:09 31.08.2025
16 Няма
Коментиран от #18
06:11 31.08.2025
17 Много е зле Мерц с главата
06:11 31.08.2025
18 Циониският коптор
До коментар #16 от "Няма":По ли ти харесва?
06:13 31.08.2025
19 Няма по-изперкали от фашистите
До коментар #10 от "Вчера не му ли чете глупостите колега ?":в Кремъл и Путлера.
В 21-век да се води 3 години и половина война за територия която изобщо не е нужна на Русия и да умират десетки хиляди руснаци и украинци... това нормално ли е?
06:15 31.08.2025
21 Двойка младеж! Турчинов я започна
До коментар #8 от "Изперкал е фашиста Путлер, че започна":С оня азовеца, дето вчера му напълниха празната кратуна с олово. Че верният отговор е: ( През 2014 г. свалихме законно избрания президент на Украйна Виктор Янукович. Похарчихме 5 милиарда долара за това чрез ЦРУ, USAID и Националния фонд за демокрация. Ние инсталирахме марионетно ръководство, което сега знаем, че неоконсерваториите на Белия дом, включително Виктория Нуланд, избраха по телефона два месеца по-рано. И веднага отприщи гражданска война срещу руското население на Донбас, забрани руския език и унищожи 14 хиляди души. И тогава организира военни учения с НАТО. и после се учудиха как Русия нападна Украйна?) ...
06:18 31.08.2025
22 Пeлтeк ли си копейкоТъпа?
До коментар #15 от "Ъхъъъъъ...":Или yмcтвено изостанал по poждение?
06:19 31.08.2025