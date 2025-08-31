Новини
Тръмп: Не искам съпругата на президент да влезе в затвора, но Хилари Клинтън е виновна за измислената "руска намеса"

Тръмп: Не искам съпругата на президент да влезе в затвора, но Хилари Клинтън е виновна за измислената "руска намеса"

31 Август, 2025 06:08, обновена 31 Август, 2025 06:17

Не би ме притеснило да видя с белезници бившите шефове на ЦРУ и ФБР, заяви американският президент

Тръмп: Не искам съпругата на президент да влезе в затвора, но Хилари Клинтън е виновна за измислената "руска намеса" - 1
Снимка: YouTube
Президентът на САЩ Доналд Тръмп не би възразил срещу ареста на бившите директори на ЦРУ и ФБР Джон Бренън и Джеймс Коми във връзка с предполагаемото им участие в разпространението от демократите на умишлено невярна информация за намесата на Русия в изборите в САЩ през 2016 г.

Ръководителят на вашингтонската администрация заяви това в интервю за The Daily Caller, публикувано на 30 август.

„Това изобщо не би ме притеснило“, отговори Тръмп на въпрос как би се чувствал, ако след разследването, което в момента се провежда от американските власти, Бренън и Коми „бъдат показани по телевизията с белезници и под арест“. „В зависимост от това какво ще излезе наяве, ако са виновни, са виновни“, подчерта президентът на САЩ. „Те са лоши хора. И са много, много болни хора.“

Ръководителят на Белия дом призна, че не може да каже със сигурност дали някой ще бъде задържан във връзка с гореспоменатото разследване, което се провежда от Министерството на правосъдието на САЩ. „Те не знаят дали ще им задържани. Трябва да има“, отбеляза той. Говорейки за бившата първа дама и бивш държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която беше негова съперничка на президентските избори през 2016 г., Тръмп подчерта: „Не бих искал съпругата на президент да отиде в затвора, но тя е напълно виновна.“ Американският лидер вече е изразил увереност, че Клинтън е участвала във фабрикуването на гореспоменатите данни.

На 18 юли директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се посочва, че администрацията на 44-ия президент на САЩ, демократа Барак Обама, по същество е фабрикувала разузнавателни данни, които показват, че Русия се е намесила в изборния процес, след като републиканецът Тръмп спечели президентските избори през 2016 г. Това е направено, за да се опитат да отстранят Тръмп от властта, отбеляза Габард. Според нея, няколко месеца преди изборите, американското разузнаване е било единодушно, че Русия не е имала нито намерение, нито възможност да се намесва в изборите в САЩ. Въпреки това, през декември 2016 г. (след победата на Тръмп), администрацията на Обама наредила да се изготви нов доклад, който противоречи на предишните оценки. Габард обясни, че ключовото заключение на разузнаването, че Русия не е повлияла на резултатите от изборите, е премахнато и класифицирано.

Габард по-рано заяви, че е предала документи по тази тема на Министерството на правосъдието на САЩ. Както отбеляза тя, разследването, започнато от министерството по случая с предполагаемата намеса на Русия в изборите, ще бъде първата стъпка към подвеждане под отговорност на замесените във фабрикацията на данни. Тръмп многократно отрече подозренията за неправомерни контакти с руски служители. Москва също така нарече твърденията за опитите си да повлияе на хода на изборите в САЩ неоснователни.


САЩ
  • 1 Якимов

    14 1 Отговор
    Да се накаже с фелаци0 в овалния кабинет.

    06:20 31.08.2025

  • 2 Да бе, да

    1 7 Отговор
    То Хилари ти е държала ръчичката, агент Краснов. Жалък отkaченяк.

    07:35 31.08.2025

  • 3 Плд

    7 1 Отговор
    Тази уби Кадафи, а Тръмп я пази да не влезне в затвора

    07:42 31.08.2025

  • 4 Хи,хи,хи...

    1 5 Отговор
    Внимавай kyky какво си пожелаваш. Че като се сринеш от власт и те ще проверяват, откъде с милиарди набъбват сметките ти.

    07:42 31.08.2025

  • 5 БгТопИдиот🇧🇬

    11 0 Отговор
    Рижия ако прибере на топло Килъриту ще му стана вечен поддръжник.

    Клин е служителка на печатарите в Краварският клан.

    07:44 31.08.2025

  • 6 ааа

    6 0 Отговор
    Представям си я килърито сред тлъстите нигърки...

    07:49 31.08.2025

  • 7 Нещо като сапунена опера

    2 0 Отговор
    Колко ли серий ще е филма.

    07:57 31.08.2025

  • 8 Ако това става в Амверика

    6 0 Отговор
    Можем да си представим какво става в Европа. Тотална манипулация на масите.

    08:05 31.08.2025

  • 9 Звучи правдоподобно

    0 1 Отговор
    Хилари да е виновна и ми подготвят психически задания арест

    08:09 31.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПОСТРОИХМЕ Я ДЕМОКРАЦИЯТА

    3 0 Отговор
    И почна нещо да понамирисва.

    08:12 31.08.2025

  • 12 Да бе , да ?! 😜

    2 0 Отговор
    Ако има правосъдие в Сащ , манипулативната змия Килъри трябва да влезе в затвора . Иначе какви честни избори може да очакваме у васали като България ?!

    08:12 31.08.2025