"Без изключения!" - Тръмп ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори

31 Август, 2025 07:26, обновена 31 Август, 2025 06:30 783 5

Очаква се съответният президентски указ

"Без изключения!" - Тръмп ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва Ройтерс.

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.


САЩ
