Володимир Зеленски се нуждае от среща с руския президент Владимир Путин, за да демонстрира своята легитимност и да обърне резултатите от срещата срещу Москва, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в YouTube канала на Даниел Дейвис.

„Мисля, че в исканията за лична среща между Зеленски и Путин има силен елемент на блъф. Струва ми се, че той иска да направи шоу, да покаже, че руснаците го приемат сериозно. Така че това е по същество театър, който обаче служи и за избягване на преговори по същество“, каза той.

Според Меркурис, Зеленски вероятно се надява да използва "своите трикове", за да представи Путин като този, който възпрепятства напредъка на преговорите.