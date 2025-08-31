Британски анализатор: Зеленски иска да се легитимира чрез среща с Путин

Володимир Зеленски се нуждае от среща с руския президент Владимир Путин, за да демонстрира своята легитимност и да обърне резултатите от срещата срещу Москва, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в YouTube канала на Даниел Дейвис.
„Мисля, че в исканията за лична среща между Зеленски и Путин има силен елемент на блъф. Струва ми се, че той иска да направи шоу, да покаже, че руснаците го приемат сериозно. Така че това е по същество театър, който обаче служи и за избягване на преговори по същество“, каза той.
Според Меркурис, Зеленски вероятно се надява да използва "своите трикове", за да представи Путин като този, който възпрепятства напредъка на преговорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин в дива ярост
Коментиран от #19
06:51 31.08.2025
2 Вица на деня
А
06:53 31.08.2025
3 Гориил
06:54 31.08.2025
4 бай Бай
Или както пееше един чалгар: Вземи ме бачо Илия, поне следобяд.
06:55 31.08.2025
5 Клоуна Зеленски е Нелигитимен Президент
Коментиран от #16
07:00 31.08.2025
6 Гориил
Коментиран от #17
07:02 31.08.2025
7 Синя София
07:05 31.08.2025
8 Завода за Байтактари сие Украински!!
Сглобка и монтаж!! Беше Обречено на Неуспех това Начинание!?
07:05 31.08.2025
9 Елементарно Уотсън!
Няма как един дърт фашист, обявен за военнопрестъпник да го легитимира. Зеленски нагледно показа, че Путлер се страхува от него.
Коментиран от #25
07:06 31.08.2025
10 нннн
07:09 31.08.2025
11 Гориил
Коментиран от #13
07:10 31.08.2025
12 Има разлика
Коментиран от #23, #26
07:10 31.08.2025
13 Хапчетата ☝️
До коментар #11 от "Гориил":Немедлено!
07:12 31.08.2025
14 Пред кого да се легитимира?
Коментиран от #22
07:13 31.08.2025
15 Гориил
07:13 31.08.2025
16 Глупости говориш
До коментар #5 от "Клоуна Зеленски е Нелигитимен Президент":Майданът беше през 2014. Зеленски спечели изборите 5 години по-късно - през 2019. През 2014 и да е искал не е могъл да се кандидатира, защото е нямал 40 години. Руската пропаганда ви пробутва помия, а вие лочите ли, лочите.
Коментиран от #21
07:16 31.08.2025
17 Снощен ли си, Гориле?
До коментар #6 от "Гориил":Не виждаш ли къде са големите пазари, големите кинти? САЩ, Европа, Арабския полуостров. Китай и Индия ще продължават да са донор на евтин труд. Затова емигрират към нас, а не към Бразилия и Африка. Легни да се наспиш.
Коментиран от #20
07:20 31.08.2025
18 Клоун
07:25 31.08.2025
19 куку
До коментар #1 от "Путин в дива ярост":Стратегическа победа у село уйново..1000 украинци всеки ден стават +мъченици+ без да го разберат...защо го правят..хващат ги по улиците и в касапница...
07:26 31.08.2025
20 Време е да видиш
До коментар #17 от "Снощен ли си, Гориле?":какво става с тези пазари и новото разпределение на света.
07:33 31.08.2025
21 Майдана е дело на САЩ
До коментар #16 от "Глупости говориш":Продажника зеленски също.
07:34 31.08.2025
22 Пред суверенният свят
До коментар #14 от "Пред кого да се легитимира?":Пред марионетките е ясно.
07:35 31.08.2025
24 Мишел
07:39 31.08.2025
25 Не е така!
До коментар #9 от "Елементарно Уотсън!":Жалко, че го твърдиш. Нищо вярно няма в твоите три изречения. Иска ти се, но истината е другаде. Зеленият е кукла на конци. Ходи в страните от коалицията на войната. И то при началниците там, които го подкрепят, знаем защо. И там народите не го долюбват. И в страната му има различни фракции. Едно го мразят заради войната, други (като десен сектор) също и го заплашват, ако подпише споразумение с Русия за земя. Колкото до съда в Хага и децата разбраха, че това е измислица. А за фашизма почети малко. Не си на ясно. Па огледай твоите от ВСУ как се проявиха в Курск, в Одеса, ако имаш пипер достатъчно.
А последните ти две изречения определено не са истина
07:46 31.08.2025
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #12 от "Има разлика":Разликата е, че Zeления беше посрещнат на летището от Началника на протокола,
а Рижия лично чакаше Путин на чарвения килим...
Коментиран от #28
07:53 31.08.2025
27 123
07:54 31.08.2025
28 Да , така е
До коментар #26 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Кой каквото е заслужил, това получава.
07:56 31.08.2025