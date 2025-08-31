Новини
Британски анализатор: Зеленски иска да се легитимира чрез среща с Путин
  Тема: Украйна

31 Август, 2025 06:46

Той иска да направи шоу, да покаже, че руснаците го приемат сериозно, смята Александър Меркурис

Британски анализатор: Зеленски иска да се легитимира чрез среща с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски се нуждае от среща с руския президент Владимир Путин, за да демонстрира своята легитимност и да обърне резултатите от срещата срещу Москва, заяви британският геополитически анализатор Александър Меркурис в YouTube канала на Даниел Дейвис.

„Мисля, че в исканията за лична среща между Зеленски и Путин има силен елемент на блъф. Струва ми се, че той иска да направи шоу, да покаже, че руснаците го приемат сериозно. Така че това е по същество театър, който обаче служи и за избягване на преговори по същество“, каза той.

Според Меркурис, Зеленски вероятно се надява да използва "своите трикове", за да представи Путин като този, който възпрепятства напредъка на преговорите.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин в дива ярост

    2 26 Отговор
    При Новопавлика разгром за руските захватчици....

    Коментиран от #19

    06:51 31.08.2025

  • 2 Вица на деня

    2 21 Отговор
    Путин ша легитимира ...Зеленски....Тръмп отдавна го направи....ЕС също....
    А

    06:53 31.08.2025

  • 3 Гориил

    22 1 Отговор
    Русия срина завода Байрактар ​​в Киев до основи. Турците бяха искрено изненадани.

    06:54 31.08.2025

  • 4 бай Бай

    13 1 Отговор
    Лапешка работа.
    Или както пееше един чалгар: Вземи ме бачо Илия, поне следобяд.

    06:55 31.08.2025

  • 5 Клоуна Зеленски е Нелигитимен Президент

    17 0 Отговор
    Дошъл на влст след Преврат, наречен Майдан!!

    Коментиран от #16

    07:00 31.08.2025

  • 6 Гориил

    12 0 Отговор
    Китай изгражда паралелен търговски свят. Китай превръща ШОС в платформа за изграждане на алтернативна търговска система. На фона на американските тарифи и конфликтите с Вашингтон, Пекин и страните от Глобалния Юг активизират съвместни проекти от автомобилни заводи в Бразилия до мегапорт в Перу и железопътна линия през африканския континент, финансирани съвместно с международната банка БРИКС.

    Коментиран от #17

    07:02 31.08.2025

  • 7 Синя София

    0 12 Отговор
    Ето заради такива тъпаци Путин си разиграва коня,напада държави,избива хора и умниците от запад му се възхищават... така както прави Тръмп,

    07:05 31.08.2025

  • 8 Завода за Байтактари сие Украински!!

    13 1 Отговор
    Щяха да правят някой детайли на място и да сглобяват останалото с Турски детайли и оборудване!! Предприятие за,
    Сглобка и монтаж!! Беше Обречено на Неуспех това Начинание!?

    07:05 31.08.2025

  • 9 Елементарно Уотсън!

    2 18 Отговор
    Зеленски навсякъде по света е посрещан с почести и аплодисменти като президент на Украйна...

    Няма как един дърт фашист, обявен за военнопрестъпник да го легитимира. Зеленски нагледно показа, че Путлер се страхува от него.

    Коментиран от #25

    07:06 31.08.2025

  • 10 нннн

    15 1 Отговор
    И сопола си не бих хвърлил по Зеленски. Нормално е Путин да не иска да го види. Ненормалното е , че мнозина не ги е гнус и се срещат със Зеленски.

    07:09 31.08.2025

  • 11 Гориил

    12 1 Отговор
    Зеленски беше създаден и подкрепен от Парубий, който разчиташе на многомилионни печалби. Но всяка революция рано или късно отхвърля своите герои. Старата гвардия беше разстреляна като ненужна от новия лидер на държавата.Законите на социологията и философията не могат да бъдат отменени.

    Коментиран от #13

    07:10 31.08.2025

  • 12 Има разлика

    1 15 Отговор
    Зеленски беше приет в Белия дом по протокола като президент, а военнопрестъпника Путлер на летище 😂😂😂в Аляска...

    Коментиран от #23, #26

    07:10 31.08.2025

  • 13 Хапчетата ☝️

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Немедлено!

    07:12 31.08.2025

  • 14 Пред кого да се легитимира?

    1 11 Отговор
    Канят го навсякъде, наливат в страната му милиарди долари. Говори пред Генералната асамблея на ООН. Путин говорил ли е там? Не е. Даже до Бразилия го е страх да отиде да не би да го арестуват.

    Коментиран от #22

    07:13 31.08.2025

  • 15 Гориил

    9 0 Отговор
    Други икони на Майдана ще последват Парубий.За да не се намесват.

    07:13 31.08.2025

  • 16 Глупости говориш

    0 10 Отговор

    До коментар #5 от "Клоуна Зеленски е Нелигитимен Президент":

    Майданът беше през 2014. Зеленски спечели изборите 5 години по-късно - през 2019. През 2014 и да е искал не е могъл да се кандидатира, защото е нямал 40 години. Руската пропаганда ви пробутва помия, а вие лочите ли, лочите.

    Коментиран от #21

    07:16 31.08.2025

  • 17 Снощен ли си, Гориле?

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Не виждаш ли къде са големите пазари, големите кинти? САЩ, Европа, Арабския полуостров. Китай и Индия ще продължават да са донор на евтин труд. Затова емигрират към нас, а не към Бразилия и Африка. Легни да се наспиш.

    Коментиран от #20

    07:20 31.08.2025

  • 18 Клоун

    10 0 Отговор
    На кървавият наркоман няма да му се получи. Да припомня че този клоун спечели основно благодарение на рускоезичните региони с обещание за спиране на войната в Донбас, права за руснаците, изучаване на руският език, права за православните и тн...След 5 години виждаме една страна и народ доведени до катастрофа.

    07:25 31.08.2025

  • 19 куку

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин в дива ярост":

    Стратегическа победа у село уйново..1000 украинци всеки ден стават +мъченици+ без да го разберат...защо го правят..хващат ги по улиците и в касапница...

    07:26 31.08.2025

  • 20 Време е да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Снощен ли си, Гориле?":

    какво става с тези пазари и новото разпределение на света.

    07:33 31.08.2025

  • 21 Майдана е дело на САЩ

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Глупости говориш":

    Продажника зеленски също.

    07:34 31.08.2025

  • 22 Пред суверенният свят

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пред кого да се легитимира?":

    Пред марионетките е ясно.

    07:35 31.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишел

    6 0 Отговор
    Зеленски унищожава Украйна, като открадна стотици милиони долари и евро, погуби 1 720 000 украинци и продължава до последния украинец, защото е сигурен, че като маша на НатО няма да бъде наказан.

    07:39 31.08.2025

  • 25 Не е така!

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Елементарно Уотсън!":

    Жалко, че го твърдиш. Нищо вярно няма в твоите три изречения. Иска ти се, но истината е другаде. Зеленият е кукла на конци. Ходи в страните от коалицията на войната. И то при началниците там, които го подкрепят, знаем защо. И там народите не го долюбват. И в страната му има различни фракции. Едно го мразят заради войната, други (като десен сектор) също и го заплашват, ако подпише споразумение с Русия за земя. Колкото до съда в Хага и децата разбраха, че това е измислица. А за фашизма почети малко. Не си на ясно. Па огледай твоите от ВСУ как се проявиха в Курск, в Одеса, ако имаш пипер достатъчно.
    А последните ти две изречения определено не са истина

    07:46 31.08.2025

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Има разлика":

    Разликата е, че Zeления беше посрещнат на летището от Началника на протокола,
    а Рижия лично чакаше Путин на чарвения килим...

    Коментиран от #28

    07:53 31.08.2025

  • 27 123

    3 0 Отговор
    И артистизмът е до време, следва суровата реалност, падането от върха и лъсването на много голи задници.

    07:54 31.08.2025

  • 28 Да , така е

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Кой каквото е заслужил, това получава.

    07:56 31.08.2025

