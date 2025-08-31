Украйна неутрализира 126 руски дрона през изминалата нощ

Украинските сили за отбрана неутрализираха през изминалата нощ 126 руски дрона в небето над Украйна, предаде БТА.

Още 16 вражески безпилотни летателни апарата нанесоха удари на десет различни места, съобщиха в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.



От 21 ч. снощи руските сили предприеха атака срещу Украйна, използвайки 142 ударни дрона тип "Шахед", както и различни дронове-примамка.



Дроновете бяха изпратени от Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от Чауда във временно окупирания Крим, посочват ВВС.



На въздушното нападение се противопоставиха зенитно-ракетни подразделения, екипи за радиоелектронна борба, системи за дронове и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. По предварителни данни към 09 ч. днес силите за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили 126 дрона тип "Шахед"и други безпилотни летателни апарати в северните, южните и източните райони на страната. Потвърдено е, че 16 ударни дрона са ударили десет места, като отломки от свалени дронове са паднали в шест области.

Един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм", предаде БТА.

Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.