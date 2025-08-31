Украйна неутрализира 126 руски дрона през изминалата нощ

Украинските сили за отбрана неутрализираха през изминалата нощ 126 руски дрона в небето над Украйна, предаде БТА.
Още 16 вражески безпилотни летателни апарата нанесоха удари на десет различни места, съобщиха в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.
От 21 ч. снощи руските сили предприеха атака срещу Украйна, използвайки 142 ударни дрона тип "Шахед", както и различни дронове-примамка.
Дроновете бяха изпратени от Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от Чауда във временно окупирания Крим, посочват ВВС.
На въздушното нападение се противопоставиха зенитно-ракетни подразделения, екипи за радиоелектронна борба, системи за дронове и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. По предварителни данни към 09 ч. днес силите за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили 126 дрона тип "Шахед"и други безпилотни летателни апарати в северните, южните и източните райони на страната. Потвърдено е, че 16 ударни дрона са ударили десет места, като отломки от свалени дронове са паднали в шест области.
Един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм", предаде БТА.
Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.
По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.
В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.
Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.
"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
Коментиран от #43
08:47 31.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Защо
Коментиран от #10, #16, #44
08:48 31.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хмм
08:51 31.08.2025
7 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,2 МЛН.
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
Коментиран от #9, #13
08:53 31.08.2025
8 Путинистче многополюсно
Коментиран от #40
08:54 31.08.2025
9 Мъките Путинови
До коментар #7 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,2 МЛН.":Са неистови....четири години са мъчи с...Донбас.
Коментиран от #12, #15, #29
08:56 31.08.2025
10 Жеков
До коментар #4 от "Защо":Женчото Пуслер прави чистка в момента на генерали, за да избегне нов бунт типа на Пригожин.
08:57 31.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 прошляк ,
До коментар #9 от "Мъките Путинови":Мъките не са ,,путинови ,,, а укрински ! Всяка сутрин рев и со...ли , че ги биели , както циганин не си бие кучето ! Това путинови мъки ли си са според теб , бе , мой ?
09:01 31.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Любопитен
09:03 31.08.2025
15 онзи
До коментар #9 от "Мъките Путинови":Путин ги пердаши кат маче у дувар , лека-полека си връща укрията , а зеля се перчи кат петел на бунище и видите ли - той побеждавал . Смех в залата !
Коментиран от #33
09:04 31.08.2025
16 Невероятно но факт
До коментар #4 от "Защо":Защото е глупав милиционер.
Ти ви кажи, как може 140 милиона руснаци да търпят и да пацелуй па заницу глупав милиционер?
Коментиран от #17
09:04 31.08.2025
17 оли ,
До коментар #16 от "Невероятно но факт":А 40 млн . може ли да се водят по акъла на един клоун и шмъркач , дето им разруши държавицата и ги направи за смях пред целия Свят ?! ?! ?!
Коментиран от #20
09:06 31.08.2025
18 Мъжки мужик
Затова ли Путин се занимава с ЛГБТ, родител 1 и 2 толкова, за да прикрие джендърската си същност? Вижтепму физиономията, особено като млад - има вид на женчо, момиченце с росови устнички.
Коментиран от #24
09:08 31.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "оли ,":Шмъркач и клоун? Кой това? Путин ли, братушка?
Коментиран от #25, #26
09:09 31.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Луд с картечница
Коментиран от #27
09:10 31.08.2025
23 :()
До коментар #13 от "Баба Пена":Баба Пена дърта мъжка ма ст ия!
09:11 31.08.2025
24 минувач
До коментар #18 от "Мъжки мужик":Не на Путин , а именно на зеля се присмиват всички за облеклото му - да ходиш облечен като енорийски свещеник или облечен като за гроздобер не е присъщо на Путин , а на наш зеля . А,бе , клоунът си е клоун ...
09:11 31.08.2025
25 оли ,
До коментар #20 от "Ха ха ха ха":Досега като не си разбрал , няма и да разбереш отсега нататък . Дефицитите са нелечими !
09:12 31.08.2025
26 ха-ха
До коментар #20 от "Ха ха ха ха":Не ,бе , за дядо ти става въпрос , не знаеше ли ?
09:14 31.08.2025
27 Толкоз сте прозрачни
До коментар #22 от "Луд с картечница":Цялата проруска активност впбългарското медийно пространство се развива от 10-20 четирехелядни мисирки и още толкова тролове. Проверено и установено за последните 10-15 години. Това са! Един от тях се уреди на топло в Брюксел на висока заплата в Евро и да сте го чули оттогава насам да лае и да проповядва проруски ценности?
Утре от Козяк ако им предложат по 5000, всички 4000лядници ще станат козашки соросоиди до един. Това са еничари, безродни наемници, които ще лаят за онзи, който плаща най-много.
От един истински българин-патриот!
09:16 31.08.2025
28 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,2 МЛН.
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
09:16 31.08.2025
29 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ.НА НАТО И САЩ
До коментар #9 от "Мъките Путинови":ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )
09:18 31.08.2025
30 стоян
09:18 31.08.2025
31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,2 МЛН.
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
Коментиран от #35
09:32 31.08.2025
32 Я пък тоя
Спупили 21 дрона. Украйна по 200-300 ги сваля.
09:36 31.08.2025
33 Европеец
До коментар #15 от "онзи":Какво пердаши за три години орките са превзели един процент украинска територия ,а над милион жертви.Единайсет години не могат да превземат донецка област ама викате голям успех.
Коментиран от #38
09:42 31.08.2025
34 Ха ха ха
09:43 31.08.2025
35 Ха ха ха
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,2 МЛН.":Вaтенka, язък ти за пасквила който с написал..... никой тук няма да си даде труда за да го прочете.....
09:47 31.08.2025
36 поредна украинска
09:47 31.08.2025
37 Мишел
09:47 31.08.2025
38 Я пък тоя
До коментар #33 от "Европеец":Е то пък защото украинците завземат повече.
Русия занулява Украйна, ако не сте разбрали. Избива годното за война население, срива и икономиката, вкара я в дългове които никога няма да може да изплати.
Това стига ли Ви?
09:48 31.08.2025
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ИМ СТОПИ ЛАГЕРИТЕ:)
....
5-6 МНОГО ГАДНИ ДНИ ЗА 404
09:58 31.08.2025
40 Важното е контранаступа
До коментар #8 от "Путинистче многополюсно":да върви.
10:22 31.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Я пак
До коментар #41 от "Готов за бой":Аз откога те чакам на границата
10:38 31.08.2025
43 КотАКА Стоенчо от Варньа
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":Кандидат-членчето на итн серка и от 5-те сим карти подарени му от Черепа и Вики Василева - като за последно
Коментиран от #46
10:50 31.08.2025
44 Защото
До коментар #4 от "Защо":Майкатиму изпи хайвера
10:55 31.08.2025
45 Баба Яга
11:16 31.08.2025
46 стоян георгиев
До коментар #43 от "КотАКА Стоенчо от Варньа":Кой ме търси бе миши .винаги съм на линия ...хахахх...
11:56 31.08.2025
47 Клати Курти
12:02 31.08.2025