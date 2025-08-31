Новини
Украйна неутрализира 126 руски дрона през изминалата нощ

31 Август, 2025 08:32, обновена 31 Август, 2025 10:45

Един пострадал и 29 000 без ток след масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област. Русия унищожи 21 украински дрона

Украйна неутрализира 126 руски дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили за отбрана неутрализираха през изминалата нощ 126 руски дрона в небето над Украйна, предаде БТА.

Още 16 вражески безпилотни летателни апарата нанесоха удари на десет различни места, съобщиха в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.

От 21 ч. снощи руските сили предприеха атака срещу Украйна, използвайки 142 ударни дрона тип "Шахед", както и различни дронове-примамка.

Дроновете бяха изпратени от Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от Чауда във временно окупирания Крим, посочват ВВС.

На въздушното нападение се противопоставиха зенитно-ракетни подразделения, екипи за радиоелектронна борба, системи за дронове и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. По предварителни данни към 09 ч. днес силите за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили 126 дрона тип "Шахед"и други безпилотни летателни апарати в северните, южните и източните райони на страната. Потвърдено е, че 16 ударни дрона са ударили десет места, като отломки от свалени дронове са паднали в шест области.

Един човек е пострадал, а 29 000 абонати са без електричество в резултат на масирана атака с дронове по Черноморск и Одеска област тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм", предаде БТА.

Руските сили масирано атакуваха Одеска област с дронове. Най-много пострада град Черноморск и околностите му. В резултат на удара е повредена енергийната инфраструктура. В момента над 29 000 абонати са без електричество, посочва Кипер в съобщението си.

По негова информация работата по възстановяване на електроснабдяването вече е започнала, като критичната инфраструктура се захранва от генератори.

В Черноморск са нанесени щети на частни къщи и административни сгради, на места са избухнали пожари, които бързо бяха потушени, информира още областният управител.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
  • 1 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    7 20 Отговор
    Смешници да кажат колко не са гадове

    Коментиран от #43

    08:47 31.08.2025

  • 4 Защо

    3 35 Отговор
    Защо глупаеият милиционер стигна Киев, обгради го, но му се развикаха от Лондон и той избяга позорно?

    Коментиран от #10, #16, #44

    08:48 31.08.2025

  • 6 Хмм

    9 16 Отговор
    Унищожили са 21 дрона, но от колко пуснати? 21 от 51 или 21 от 11 ? Липсва ми поредната т па анкета. Измисляча на анкети да не е отпуска? Например - колко входни врати имате в жилището?

    08:51 31.08.2025

  • 7 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,2 МЛН.

    33 3 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .САЩ И НАТО В МОМЕНТА,НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА 7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ВЛЯЗОХА ВЪВ ФАЛИТ !!! ),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО = 430 МЛРД $, И СЕ ОКАЗА НЕАКТУАЛНО И СЛАБО.ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО.НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА НИТО ПЪК НА РУСИЯ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    Коментиран от #9, #13

    08:53 31.08.2025

  • 8 Путинистче многополюсно

    6 19 Отговор
    А колко дрона НЕ са унищожили....

    Коментиран от #40

    08:54 31.08.2025

  • 9 Мъките Путинови

    3 20 Отговор

    До коментар #7 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,2 МЛН.":

    Са неистови....четири години са мъчи с...Донбас.

    Коментиран от #12, #15, #29

    08:56 31.08.2025

  • 10 Жеков

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Женчото Пуслер прави чистка в момента на генерали, за да избегне нов бунт типа на Пригожин.

    08:57 31.08.2025

  • 12 прошляк ,

    28 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мъките Путинови":

    Мъките не са ,,путинови ,,, а укрински ! Всяка сутрин рев и со...ли , че ги биели , както циганин не си бие кучето ! Това путинови мъки ли си са според теб , бе , мой ?

    09:01 31.08.2025

  • 14 Любопитен

    4 16 Отговор
    Украйна произвежда поне 100 дрона с обхват над 1000 км на ден. Къде са останалите 79?

    09:03 31.08.2025

  • 15 онзи

    25 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мъките Путинови":

    Путин ги пердаши кат маче у дувар , лека-полека си връща укрията , а зеля се перчи кат петел на бунище и видите ли - той побеждавал . Смех в залата !

    Коментиран от #33

    09:04 31.08.2025

  • 16 Невероятно но факт

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Защото е глупав милиционер.

    Ти ви кажи, как може 140 милиона руснаци да търпят и да пацелуй па заницу глупав милиционер?

    Коментиран от #17

    09:04 31.08.2025

  • 17 оли ,

    18 4 Отговор

    До коментар #16 от "Невероятно но факт":

    А 40 млн . може ли да се водят по акъла на един клоун и шмъркач , дето им разруши държавицата и ги направи за смях пред целия Свят ?! ?! ?!

    Коментиран от #20

    09:06 31.08.2025

  • 18 Мъжки мужик

    4 11 Отговор
    На ми сложите розови панделки, плесиран минижуп, дантелки ще изглеждам смешно, ако облечете Путин така - ще изглежда точно.

    Затова ли Путин се занимава с ЛГБТ, родител 1 и 2 толкова, за да прикрие джендърската си същност? Вижтепму физиономията, особено като млад - има вид на женчо, момиченце с росови устнички.

    Коментиран от #24

    09:08 31.08.2025

  • 20 Ха ха ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "оли ,":

    Шмъркач и клоун? Кой това? Путин ли, братушка?

    Коментиран от #25, #26

    09:09 31.08.2025

  • 22 Луд с картечница

    21 3 Отговор
    Хубавото е че Русия освен тези 21 дрона унищожи и фабриката за дронове Байрактар в Куев точно преди пуска ,странична щета са неколцина турски военни инженери дали фира по време на удара .

    Коментиран от #27

    09:10 31.08.2025

  • 23 :()

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Пена":

    Баба Пена дърта мъжка ма ст ия!

    09:11 31.08.2025

  • 24 минувач

    20 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мъжки мужик":

    Не на Путин , а именно на зеля се присмиват всички за облеклото му - да ходиш облечен като енорийски свещеник или облечен като за гроздобер не е присъщо на Путин , а на наш зеля . А,бе , клоунът си е клоун ...

    09:11 31.08.2025

  • 25 оли ,

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Досега като не си разбрал , няма и да разбереш отсега нататък . Дефицитите са нелечими !

    09:12 31.08.2025

  • 26 ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха ха ха":

    Не ,бе , за дядо ти става въпрос , не знаеше ли ?

    09:14 31.08.2025

  • 27 Толкоз сте прозрачни

    6 12 Отговор

    До коментар #22 от "Луд с картечница":

    Цялата проруска активност впбългарското медийно пространство се развива от 10-20 четирехелядни мисирки и още толкова тролове. Проверено и установено за последните 10-15 години. Това са! Един от тях се уреди на топло в Брюксел на висока заплата в Евро и да сте го чули оттогава насам да лае и да проповядва проруски ценности?
    Утре от Козяк ако им предложат по 5000, всички 4000лядници ще станат козашки соросоиди до един. Това са еничари, безродни наемници, които ще лаят за онзи, който плаща най-много.

    От един истински българин-патриот!

    09:16 31.08.2025

  • 28 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,2 МЛН.

    13 3 Отговор
    09:16 31.08.2025

  • 29 9 МИНУТИ, ЗА УНИЩОЖ.НА НАТО И САЩ

    15 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мъките Путинови":

    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТ. С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС Х 20 МГТ.-
    SS-29 Sarmaт 15А28-РС-28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. , СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА
    БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВИДЕО, ИЗЛЪЧЕНО ПО btv !!!
    РУСКИЯ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ )

    09:18 31.08.2025

  • 30 стоян

    4 14 Отговор
    Всички дронове унищожени само дето други две рафинерии вчера пак в пламъци - ютуб ,, микс нювс ,,украина 365 гледайте путинофили и ще ви настръхне косъма от пламъците

    09:18 31.08.2025

  • 31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,2 МЛН.

    12 4 Отговор
    Коментиран от #35

    09:32 31.08.2025

  • 32 Я пък тоя

    7 6 Отговор
    Голяма поразия са направили!
    Спупили 21 дрона. Украйна по 200-300 ги сваля.

    09:36 31.08.2025

  • 33 Европеец

    3 13 Отговор

    До коментар #15 от "онзи":

    Какво пердаши за три години орките са превзели един процент украинска територия ,а над милион жертви.Единайсет години не могат да превземат донецка област ама викате голям успех.

    Коментиран от #38

    09:42 31.08.2025

  • 34 Ха ха ха

    3 9 Отговор
    С колко рафинерии унищожиха тия дронове......

    09:43 31.08.2025

  • 35 Ха ха ха

    3 11 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,2 МЛН.":

    Вaтенka, язък ти за пасквила който с написал..... никой тук няма да си даде труда за да го прочете.....

    09:47 31.08.2025

  • 36 поредна украинска

    6 3 Отговор
    Молитва За Дъжд!

    09:47 31.08.2025

  • 37 Мишел

    16 2 Отговор
    Спътниковите снимки на НАСА показват, че след вчерашните руски масирани ракетно-дронови удари по обекти на военната промишленост в Павловград продължават да горят двата химични завода и завод Южмаш

    09:47 31.08.2025

  • 38 Я пък тоя

    17 2 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    Е то пък защото украинците завземат повече.
    Русия занулява Украйна, ако не сте разбрали. Избива годното за война население, срива и икономиката, вкара я в дългове които никога няма да може да изплати.
    Това стига ли Ви?

    09:48 31.08.2025

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Е В КИТАЙ
    .....
    И ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ИМ СТОПИ ЛАГЕРИТЕ:)
    ....
    5-6 МНОГО ГАДНИ ДНИ ЗА 404

    09:58 31.08.2025

  • 40 Важното е контранаступа

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путинистче многополюсно":

    да върви.

    10:22 31.08.2025

  • 42 Я пак

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Готов за бой":

    Аз откога те чакам на границата

    10:38 31.08.2025

  • 43 КотАКА Стоенчо от Варньа

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    Кандидат-членчето на итн серка и от 5-те сим карти подарени му от Черепа и Вики Василева - като за последно

    Коментиран от #46

    10:50 31.08.2025

  • 44 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Майкатиму изпи хайвера

    10:55 31.08.2025

  • 45 Баба Яга

    5 0 Отговор
    Голям смях. Военните предприятия на киевската наркохунта са общо взето потрошени. Свалили са си свои ПВО ракети в жилищни блокове в Киев.

    11:16 31.08.2025

  • 46 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "КотАКА Стоенчо от Варньа":

    Кой ме търси бе миши .винаги съм на линия ...хахахх...

    11:56 31.08.2025

  • 47 Клати Курти

    0 0 Отговор
    Украйна неутрализира 136 руски дрона ,а пък Русия за сметка на това неутрализира цяла фабрика за дронове Байрактар в Куеффф точно преди да тръгне готовата продукция .Както се изразяват янките ,като колатеръл демидж са дали фира и няколко турски военни инженера участващи на терен .

    12:02 31.08.2025