Милорад Додик: Босна и Херцеговина е една безсмислена държава, която не заслужава да съществува

31 Август, 2025 20:48 1 082 15

Често наричан "човекът на Путин на Балканите“, Додик отхвърля това определение, като твърди, че представлява единствено сръбския народ в Босна

Милорад Додик: Босна и Херцеговина е една безсмислена държава, която не заслужава да съществува - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на Република Сръбска, една от двете автономни области в Босна и Херцеговина, Милорад Додик заяви пред руската служба на BBC, че възнамерява да търси подкрепа от президента Владимир Путин за плановете си за провеждане на референдум за независимост. Това засилва напрежението в Босна и Херцеговина и рискува да доведе до нова ескалация на конституционната криза в страната, пише Фокус.

Додик от години оспорва авторитета на централното правителство в Сараево. През август 2025 г. Конституционният съд го лиши от право да заема публични длъжности за шест години, а Централната избирателна комисия го отстрани от поста президент на Република Сръбска. Въпреки това той отказа да се оттегли и организира собствен референдум за 25 октомври, с който ще постави под въпрос правомощията на централните власти и легитимността на върховния представител – международен надзорник на мира в Босна и Херцеговина.

Очакванията са мнозинството от босненските сърби да подкрепят Додик, докато Сараево ще обяви резултатите за противоконституционни. Самият той вече загатна, че следваща стъпка може да бъде ново допитване – дали гражданите на Република Сръбска изобщо искат да живеят в рамките на тази страна.

"Босна и Херцеговина е безсмислена. След всички международни операции, натиск, трикове и измами, тя е дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува и е логично сръбският народ да поиска правото си на статут на независима държава“, каза Додик.

Международната общност и властите в Сараево припомнят, че Република Сръбска вече разполага с широка автономия – собствено знаме, правителство и полиция – както и със значителна финансова подкрепа и европейски привилегии.

Додик, който е в политиката от края на 90-те, днес остава най-популярният сръбски лидер в БиХ. Отношенията му със Запада обаче са силно обтегнати – той е под санкции на САЩ и често критикува ролята на ЕС, докато поддържа близки контакти с Москва. Често наричан "човекът на Путин на Балканите“, той отхвърля това определение, като твърди, че представлява единствено сръбския народ в Босна.

Освен към Русия, Додик отправя надежди и към новия мандат на Доналд Тръмп, когото определя като "историческа фигура“. Вашингтон обаче остава критичен – държавният секретар Марко Рубио наскоро го обвини в подкопаване на държавните институции и застрашаване на сигурността на Босна и Херцеговина.


Босна и Херцеговина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Помак

    6 8 Отговор
    Да се връщат в границите на Велика Сърбия ..тесни офсе

    20:51 31.08.2025

  • 2 Да,бе

    12 6 Отговор
    Най-безсмислената държава е Израел,а тия са назад...Даже Украйна ги изпреварва с много.

    20:51 31.08.2025

  • 3 си дзън

    15 11 Отговор
    Тя и русията е безсмислена държава и ще остане само московията, ама със столица Мурманск

    Коментиран от #5, #8

    20:52 31.08.2025

  • 4 681

    4 1 Отговор
    Пак ли почвате

    20:56 31.08.2025

  • 5 Тъй,тъй

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    И гроздето е кисело за изпозападналите лисици,но само за четвърти път.Няма да се научат,че тая костилка е доста по-голяма от дупетата им.Нищо,че ги разширяват от векове.

    20:59 31.08.2025

  • 6 Както казва Путин

    1 4 Отговор
    Лъжете и крадете докато можете
    Щото после ще ви бонбандират

    21:12 31.08.2025

  • 7 измислена държава

    1 5 Отговор
    като мънкидония, крайна, румъня, турця, казахстан, азербажан,......

    21:13 31.08.2025

  • 8 Не може

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    да не кажеш някоя глупост! За днес доста се насъбраха!

    21:14 31.08.2025

  • 9 ха, ха, ха...

    8 3 Отговор
    А кой е казал, че Милорад Додик заслужава да съществува? В какви времена живеем, всеки наглец е тръгнал да определя другите на какво имат право и на какво нямат, а неговите права са неограничени и сам може да решава съдбата на цели народи. Всичко това води само до конфликти и все по често до войни, защото едните имали право да се разпореждат със съдбата на всички, а другите били неспособни да разсъждават самостоятелно или фашисти и нямали право на съществуване. И това ако не е диктаторски похват, здраве му кажи! Днеска набелязаните за жертви може да са други, но утре сме ние.

    21:28 31.08.2025

  • 10 Айде

    5 1 Отговор
    Поредният идиот! Той ще каже коя държава да съществува!?

    21:36 31.08.2025

  • 11 Османски българин

    0 1 Отговор
    За нас е смислен

    21:39 31.08.2025

  • 12 Мдаааа

    0 1 Отговор
    А Македония ?? Каква е?

    21:39 31.08.2025

  • 13 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Всяка държава на сърбетата е безсмислена.

    21:41 31.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    вЕДНАЖ РУСКА ПОДЛОГА- ЗА ВИНАГИ РУСКА ПОДЛОГА.

    21:48 31.08.2025