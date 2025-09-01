Днес започва официалната програма на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай, предаде БНР. Ръководители на над 20 държави и 10 международни организации присъстват на събитието.
На форума в северния пристанищен град Тянцзин китайският президент и лидер на комунистическата партия Си Цзинпин заяви, че "светът преживява промени, невиждани от век, със значително нарастваща нестабилност и несигурност“.
Шанхайската организация за сътрудничество носи още по-голяма отговорност за поддържането на мира и стабилността в региона, добави Си.
Той направи тези коментари на официална вечеря на форума пред многобройни държавни и правителствени ръководители, включително руския президент Владимир Путин.
Двамата лидери застанаха един до друг и на така наречената семейна снимка. На форума те са обсъдили последните руско-американски контакти, отбелязва ТАСС.
ДПА коментира, че форумът е предоставил на Путин, изолиран от Запада поради агресивната си война срещу Украйна, платформа да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни.
Путин ще остане в Китай за няколко дни и заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун ще присъства на военен парад на 3 септември в Пекин по случай 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.
ДПА: Изолираният от Запада Путин получава възможност да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни
1 Септември, 2025 04:27, обновена 1 Септември, 2025 04:30 389 2
Започва официалната програма на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество
Днес започва официалната програма на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай, предаде БНР. Ръководители на над 20 държави и 10 международни организации присъстват на събитието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баш Балък
04:36 01.09.2025
2 Уточнете
04:37 01.09.2025