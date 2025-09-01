ДПА: Изолираният от Запада Путин получава възможност да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни

Днес започва официалната програма на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай, предаде БНР. Ръководители на над 20 държави и 10 международни организации присъстват на събитието.



На форума в северния пристанищен град Тянцзин китайският президент и лидер на комунистическата партия Си Цзинпин заяви, че "светът преживява промени, невиждани от век, със значително нарастваща нестабилност и несигурност“.



Шанхайската организация за сътрудничество носи още по-голяма отговорност за поддържането на мира и стабилността в региона, добави Си.



Той направи тези коментари на официална вечеря на форума пред многобройни държавни и правителствени ръководители, включително руския президент Владимир Путин.



Двамата лидери застанаха един до друг и на така наречената семейна снимка. На форума те са обсъдили последните руско-американски контакти, отбелязва ТАСС.



ДПА коментира, че форумът е предоставил на Путин, изолиран от Запада поради агресивната си война срещу Украйна, платформа да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни.



Путин ще остане в Китай за няколко дни и заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун ще присъства на военен парад на 3 септември в Пекин по случай 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.