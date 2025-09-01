Новини
ДПА: Изолираният от Запада Путин получава възможност да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни

1 Септември, 2025 04:27, обновена 1 Септември, 2025 04:30 389 2

Започва официалната програма на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

ДПА: Изолираният от Запада Путин получава възможност да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес започва официалната програма на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай, предаде БНР. Ръководители на над 20 държави и 10 международни организации присъстват на събитието.

На форума в северния пристанищен град Тянцзин китайският президент и лидер на комунистическата партия Си Цзинпин заяви, че "светът преживява промени, невиждани от век, със значително нарастваща нестабилност и несигурност“.

Шанхайската организация за сътрудничество носи още по-голяма отговорност за поддържането на мира и стабилността в региона, добави Си.

Той направи тези коментари на официална вечеря на форума пред многобройни държавни и правителствени ръководители, включително руския президент Владимир Путин.

Двамата лидери застанаха един до друг и на така наречената семейна снимка. На форума те са обсъдили последните руско-американски контакти, отбелязва ТАСС.

ДПА коментира, че форумът е предоставил на Путин, изолиран от Запада поради агресивната си война срещу Украйна, платформа да демонстрира силните си връзки с Китай и други страни.

Путин ще остане в Китай за няколко дни и заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун ще присъства на военен парад на 3 септември в Пекин по случай 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.


  • 1 Баш Балък

    Путин не получава нищо даром, той си го взема.

    04:36 01.09.2025

  • 2 Уточнете

    Путин е изолиран, от изолираната Западаща Европа или от целият Запад включващ САЩ и Ю Америка!???

    04:37 01.09.2025

