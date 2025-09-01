Кола се блъсна в портите на руското генерално консулство в Сидни ВИДЕО

Кола се е блъснала в портите на руското генерално консулство в Сидни, а един човек е ранен.
Това съобщи телевизионният канал 9News, позовавайки се на полицията.
Отбелязва се, че правоохранителните органи са задържали водача на колата, 39-годишен мъж.
По време на ареста един от полицаите е получил нараняване на ръката.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОВА НЕ Е
05:08 01.09.2025
2 Русомразците
05:14 01.09.2025
3 Сигурно
05:38 01.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.