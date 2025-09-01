Кола се блъсна в портите на руското генерално консулство в Сидни ВИДЕО

Главен редактор във Fakti.bg

Кола се е блъснала в портите на руското генерално консулство в Сидни, а един човек е ранен.

Това съобщи телевизионният канал 9News, позовавайки се на полицията.

Отбелязва се, че правоохранителните органи са задържали водача на колата, 39-годишен мъж.

По време на ареста един от полицаите е получил нараняване на ръката.