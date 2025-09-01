Новини
Кола се блъсна в портите на руското генерално консулство в Сидни ВИДЕО

1 Септември, 2025 04:57, обновена 1 Септември, 2025 05:00 619 4

Водачът е арестуван

Кола се блъсна в портите на руското генерално консулство в Сидни ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кола се е блъснала в портите на руското генерално консулство в Сидни, а един човек е ранен.

Това съобщи телевизионният канал 9News, позовавайки се на полицията.

Отбелязва се, че правоохранителните органи са задържали водача на колата, 39-годишен мъж.

По време на ареста един от полицаите е получил нараняване на ръката.


Австралия
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТОВА НЕ Е

    10 0 Отговор
    ЛИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

    05:08 01.09.2025

  • 2 Русомразците

    8 3 Отговор
    са терористи

    05:14 01.09.2025

  • 3 Сигурно

    6 2 Отговор
    ЕССР приветства терориста !

    05:38 01.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

