Индия ще наблюдава общите избори в Мианмар през декември

Индия ще изпрати екипи да наблюдават общите избори в разкъсвания от война Мианмар, които са насрочени за декември, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Ню Делхи сигнализира за подкрепа за вот, който вече беше критикуван като потенциална измама.

Началникът на военните сили на Мианмар Мин Аун Хлаинг се срещна вчера с индийския премиер Нарендра Моди в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Китай - рядък международен ангажимент за генерала, който до голяма степен беше отбягван от чуждестранните лидери, откакто проведе преврат през 2021 г.

„На срещата те обмениха мнения относно мерки за осигуряване на мир и стабилност в граничните райони на двете страни, насърчаване на търговията, засилване на приятелството и сътрудничеството“, съобщи държавният вестник Global New Light of Myanmar.

Свалянето от армията на избраното правителство, водено от нобеловия лауреат Аун Сан Су Чи, преди четири и половина години под претекст за изборна измама, предизвика опустошителна гражданска война, която обхвана големи части от страната.

Мианмар планира на 28 декември да проведе началната фаза на първите общи избори след преврата, като част от гласуването, подкрепяно от временната администрация, се опитва да се проведе в над 300 избирателни района, включително такива, контролирани от опозиционни въоръжени групировки.

Индийското външно министерство съобщи вчера, че Моди се надява изборите да бъдат „проведени по честен и приобщаващ начин с участието на всички заинтересовани страни“.

Ден по-рано Мин Аун Хлаинг се срещна и с китайския президент Си Дзинпин, като двамата обсъдиха подкрепата на Пекин за подготовката за изборите.

Планираните избори ще се състоят на фона на бушуващ конфликт, който може да затрудни тяхното провеждане. По време на национално преброяване миналата година за създаване на избирателни списъци, подкрепяните от военните власти на Мианмар успяха да проведат анкета само в 145 от 330 населени места в страната.

Досега девет партии са се регистрирали за участие в изборите в цялата страна, а 55 партии са се регистрирали на провинциално ниво след одобрение от подкрепяните от военните избирателни власти.

Тъй като партии, противопоставящи се на военните, са или изключени, или бойкотират изборите, западните страни и правозащитни организации считат, че изборите са опит на генералите да затегнат контрола си върху властта и да прокарат управление чрез свои марионетки.