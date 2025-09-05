Новини
Израел обяви, че ще нанесе удари по високи сгради в град Газа

Израел обяви, че ще нанесе удари по високи сгради в град Газа

5 Септември, 2025 15:55

В следващите дни армията ще извърши прецизни и целенасочени удари срещу терористична инфраструктура, обяви Израел

Израел обяви, че ще нанесе удари по високи сгради в град Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия обяви днес, че преди да започне обявената операция за превземане на град Газа, през следващите дни ще нанесе удари по високи сгради в града, които според нея са превърнати в "терористична инфраструктура", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"В следващите дни армията ще извърши прецизни и целенасочени удари срещу терористична инфраструктура, представляваща пряка заплаха за войниците", се посочва в изявлението, в което се уточнява, че високите сгради ще бъдат специално набелязани.

Преди ударите "ще бъдат предприети многобройни мерки, за да се сведе до минимум рискът от жертви сред цивилното население, включително целенасочени предупреждения, използване на прецизни боеприпаси, въздушно наблюдение и засилено разузнаване", добави израелската армия.

Египетският външен министър Бадр Абделати и държавният министър по външните работи на Катар Султан бин Саад ал Мурейхи потвърдиха ангажимента си за прекратяване на израелската агресия в ивицата Газа, предаде египетската новинарска агенция МЕНА, цитирана от БТА.

На среща в кулоарите на 164-ото заседание на Съвета на Арабската лига двамата изразиха подкрепа към международните инициативи, насочени към постигане на незабавно примирие и осигуряване на безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до Газа.

Двете страни подчертаха необходимостта от политически решения за справяне с кризите в региона. Министрите също така изразиха удовлетворение от засилващото се сътрудничество между Египет и Катар и отбелязаха здравите връзки между Кайро и Доха.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 онзи

    5 2 Отговор
    Нетаняху не си поплюва-речено- сторено !

    15:58 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А възможно ли е

    5 3 Отговор
    Някой да заяви че ще нанесе удари по високи сгради примерно в София, Париж, Брюксел и да не е терорист?

    Коментиран от #4

    16:12 05.09.2025

  • 4 тоя

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "А възможно ли е":

    Възможно е , ако си си го заслужил ! Ако веднъж вече са те нападнали - боят е единствения начин да отвърнеш !

    16:20 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 минувач

    2 0 Отговор
    За Нетаняху съм сигурен , че ще свърши работата до край , но не знам защо Путин още се бави с укрите .

    16:27 05.09.2025