Вучич ще посети Китай и ще се срещне със Си Дзинпин и Путин

Сръбският президент Александър Вучич ще посети Китай в периода 2-4 септември по покана на държавния глава Си Дзинпин, съобщи БТА.

Посещението съвпада с честването на 80-годишнината от края на Втората световна война.

По време на визитата се очаква Вучич да проведе разговори както със Си Дзинпин, така и с руския президент Владимир Путин, както и с висши китайски представители и ръководители на големи компании.

Помощникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков заяви, че срещата между двамата президенти ще включва „обмен на мнения по ключови въпроси на руско-сръбското сътрудничество, включително в енергийния сектор, както и темите за Косово и Република Сръбска“.

Припомняме, че посещението на Владимир Путин в Китай започна на 31 август и ще продължи до 3 септември. Руският президент участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където провежда серия двустранни срещи с държавни лидери, сред които индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиян и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

В рамките на събитието се подготвя и среща между Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, който също ще присъства на честванията.