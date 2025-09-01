Вучич ще посети Китай и ще се срещне със Си Дзинпин и Путин

Сръбският президент Александър Вучич ще посети Китай в периода 2-4 септември по покана на държавния глава Си Дзинпин, съобщи БТА.
Посещението съвпада с честването на 80-годишнината от края на Втората световна война.
По време на визитата се очаква Вучич да проведе разговори както със Си Дзинпин, така и с руския президент Владимир Путин, както и с висши китайски представители и ръководители на големи компании.
Помощникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков заяви, че срещата между двамата президенти ще включва „обмен на мнения по ключови въпроси на руско-сръбското сътрудничество, включително в енергийния сектор, както и темите за Косово и Република Сръбска“.
Припомняме, че посещението на Владимир Путин в Китай започна на 31 август и ще продължи до 3 септември. Руският президент участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където провежда серия двустранни срещи с държавни лидери, сред които индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиян и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.
В рамките на събитието се подготвя и среща между Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, който също ще присъства на честванията.
1 Българка
Коментиран от #5, #11
15:09 01.09.2025
2 Айде бе ,
15:11 01.09.2025
3 Тов. Членин
15:14 01.09.2025
4 Болгарката ,
Коментиран от #7
15:18 01.09.2025
5 Жалко безграбначно pycopoбче
До коментар #1 от "Българка":Шматке, ти ходи ли в Китай ?
Коментиран от #6
15:20 01.09.2025
6 Ходила съм
До коментар #5 от "Жалко безграбначно pycopoбче":кравешка подложко. Ти живееш тук като ку4е , в сравнение с тях.
15:22 01.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Затова ще са пред нас
15:31 01.09.2025
9 Коко
15:36 01.09.2025
10 Даката
15:39 01.09.2025
11 Даката
До коментар #1 от "Българка":Нормалните хора ходят по Европа, а вие русофилите ходите по комунистическите директории като Китай, Северна Корея, Русия... изберете си и си останете там, докато си изтрезнеете.
15:43 01.09.2025