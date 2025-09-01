Новини
Вучич ще посети Китай и ще се срещне със Си Дзинпин и Путин

1 Септември, 2025 15:06 583 11

  • сърбия-
  • владимир путин-
  • александър вучич-
  • китай-
  • посещение

Визитата съвпада с честванията за 80 години от края на Втората световна война

Вучич ще посети Китай и ще се срещне със Си Дзинпин и Путин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич ще посети Китай в периода 2-4 септември по покана на държавния глава Си Дзинпин, съобщи БТА.

Посещението съвпада с честването на 80-годишнината от края на Втората световна война.

По време на визитата се очаква Вучич да проведе разговори както със Си Дзинпин, така и с руския президент Владимир Путин, както и с висши китайски представители и ръководители на големи компании.

Помощникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков заяви, че срещата между двамата президенти ще включва „обмен на мнения по ключови въпроси на руско-сръбското сътрудничество, включително в енергийния сектор, както и темите за Косово и Република Сръбска“.

Припомняме, че посещението на Владимир Путин в Китай започна на 31 август и ще продължи до 3 септември. Руският президент участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), където провежда серия двустранни срещи с държавни лидери, сред които индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиян и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

В рамките на събитието се подготвя и среща между Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун, който също ще присъства на честванията.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    16 7 Отговор
    Нормалните ходят в Китай, а евроШматката в Сопот.

    Коментиран от #5, #11

    15:09 01.09.2025

  • 2 Айде бе ,

    1 5 Отговор
    Откога мечтая да си плаща портрет на Вучин и Путич , в цял ръст ...

    15:11 01.09.2025

  • 3 Тов. Членин

    4 4 Отговор
    Таваришчи , завиждам им благородно , на Вучин и Путич ... Обиколиха Света .. Китай , С. Корея , венесуела

    15:14 01.09.2025

  • 4 Болгарката ,

    1 8 Отговор
    Знаеш ли , какво е болгарка , по руззкий ? Отвечай , немедлено

    Коментиран от #7

    15:18 01.09.2025

  • 5 Жалко безграбначно pycopoбче

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Шматке, ти ходи ли в Китай ?

    Коментиран от #6

    15:20 01.09.2025

  • 6 Ходила съм

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Жалко безграбначно pycopoбче":

    кравешка подложко. Ти живееш тук като ку4е , в сравнение с тях.

    15:22 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Затова ще са пред нас

    4 4 Отговор
    Вучич е друга категория, не като нашите тикви и свини.

    15:31 01.09.2025

  • 9 Коко

    1 2 Отговор
    Дреме ми

    15:36 01.09.2025

  • 10 Даката

    5 2 Отговор
    Цяла Сърбия се моли да си остане там, при боклуците-копейки и хич да не се връща.

    15:39 01.09.2025

  • 11 Даката

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Нормалните хора ходят по Европа, а вие русофилите ходите по комунистическите директории като Китай, Северна Корея, Русия... изберете си и си останете там, докато си изтрезнеете.

    15:43 01.09.2025

