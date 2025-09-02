Flightradar: Няма повреда в GPS системата на самолета с Урсула фон дер Лайен

Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, летящ за България с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на борда.
„Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал сигнал с добро качество от излитане до кацане“, съобщи службата в X.
Flightradar също коментира съобщенията, че самолетът е прекарал около час във въздуха преди кацане, като заяви, че полетът е продължил 1 час и 57 минути при първоначален график от 1 час и 48 минути.
По-рано британският вестник Financial Times съобщи за повреда в навигационната система, когато самолетът с ръководителя на ЕК е кацнал в България. Според публикацията пилотите трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в Пловдив.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече участието на Русия в повредата на GPS-а в самолета в коментар пред Financial Times.
Според представителя на Европейската комисия Ариана Подеста, българските власти са нарекли инцидента "намеса на Руската федерация", но тя е отговорила отрицателно на въпроса дали България е предоставила доказателства.
21 И това отдавна не е така
До коментар #17 от "Ройал флош":Самолетите имат наземна навигация, подобна на GSM клетките. При нарушение на GPS сигнал и намиращи се на територия като България, където има такива системи, те нямат проблем с навигацията и никакви карти или ориентири не са нужни. Наземните навигационни системи сигурно са над 10. Това бе лъжа съшита с бели конци.
05:46 02.09.2025
