Flightradar: Няма повреда в GPS системата на самолета с Урсула фон дер Лайен

2 Септември, 2025 04:44, обновена 2 Септември, 2025 04:50

От полета е предаван сигнал с добро качество от излитане до кацане, твърдят от уеб услугата

Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, летящ за България с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на борда.

„Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал сигнал с добро качество от излитане до кацане“, съобщи службата в X.

Flightradar също коментира съобщенията, че самолетът е прекарал около час във въздуха преди кацане, като заяви, че полетът е продължил 1 час и 57 минути при първоначален график от 1 час и 48 минути.

По-рано британският вестник Financial Times съобщи за повреда в навигационната система, когато самолетът с ръководителя на ЕК е кацнал в България. Според публикацията пилотите трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в Пловдив.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече участието на Русия в повредата на GPS-а в самолета в коментар пред Financial Times.

Според представителя на Европейската комисия Ариана Подеста, българските власти са нарекли инцидента "намеса на Руската федерация", но тя е отговорила отрицателно на въпроса дали България е предоставила доказателства.


  • 1 За всеки нормален човек

    52 77 Отговор
    е ясно, че това бе поредната лъжа срещу Русия. Това е дъното което удари запада и нашите подлоги. Лъжи, пропаганда, кражби!

    Коментиран от #10, #15

    04:55 02.09.2025

  • 2 Ако са искали,

    41 76 Отговор
    Да са я светнали! Кви GPS-и? И до там ще се стигне. Децата и внуците на фашата в Европа си искат кървава война с руснаците. Ама нас кво ни забъркват в това? Те щом искат, да идат на фронта и те да си мрат.

    Коментиран от #13

    04:55 02.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хихихих

    41 1 Отговор
    Иначе едно дребно човече се беше наежило, като коте на суджук-"Ген. Атанасов: Руски хибриден саботаж срещу самолета на Фон дер Лайен- незабавни мерки за националната сигурност" и укро питеците също!

    04:59 02.09.2025

  • 6 12340

    33 1 Отговор
    Да, ама джобния генерал Танас, вече си съдра ризата и поиска оставката на шефа на "данс"! :))

    04:59 02.09.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    37 1 Отговор
    Значи някой е посъветвал нашите управници да изфабрикуват фалшив сигнал, за да обвинят Русия! Слугинажът на друго не е способен!

    05:00 02.09.2025

  • 8 нннн

    28 2 Отговор
    Няма повреда, няма грешка. Обяснението е просто. Българската земя не иска Урсула и урсули.

    05:05 02.09.2025

  • 9 тазиЛАЙНЯНЕН никой нея е канил да идва

    13 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    05:07 02.09.2025

  • 10 Поплачи си копейко мaлoyмна 😭

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "За всеки нормален човек":

    Много драматично го преживяваш🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    05:08 02.09.2025

  • 11 Копейката е монета

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Поплачи си копейко мaлoyмна 😭":

    Поредното дете съсипано от пропадналият запад.

    Коментиран от #12

    05:13 02.09.2025

  • 12 Тихо принтер-папагал

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Копейката е монета":

    Знаем ти дежурните глyпости.

    Коментиран от #14

    05:14 02.09.2025

  • 13 Що не го написа още в първия ск

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ако са искали,":

    коментар? 🤣🤣🤣

    05:18 02.09.2025

  • 14 И тогава

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо принтер-папагал":

    що папагалиш и показваш падението на запада?

    05:23 02.09.2025

  • 15 За всеки нормален човек е ясно,

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "За всеки нормален човек":

    че МЕДИИТЕ могат да напишат всичко...
    Само вие русофилите сте умствено ограничени и търсите тeлe под вoла....

    Коментиран от #16

    05:28 02.09.2025

  • 16 И що ви изкарват тогава

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "За всеки нормален човек е ясно,":

    глу...... да се възпалявате като циганета и да ви подритват хората като парцали? 😄Жалко падение. Твоето остави, ама на управляващите подлоги и целият пропаднал запад да лъжат като циганета.

    05:35 02.09.2025

  • 17 Ройал флош

    6 2 Отговор
    Опитните пилоти не използват "хартиени карти", а наземни ориентири или топографски особености, ако познават района над който летят. Картите се изучават в училище.

    Коментиран от #21

    05:36 02.09.2025

  • 18 Извод

    9 1 Отговор
    Колко са жалки от ЕССР! !

    05:36 02.09.2025

  • 19 Сандо

    13 0 Отговор
    Пак станахме за смях с несръчните си опити да се подмажем на евроатлантическите войнолюбци.а на Баба Яга от Брюксел препоръчваме следващия път вместо със самолет да лети на най-модерната еврометла,тъкмо ще спазва и "зелената сделка".

    05:41 02.09.2025

  • 20 хихи

    6 0 Отговор
    абе кде изхвърлихте памепарса???
    Трябваше да го изложите в Природонаучния музей в Пловдив....

    05:43 02.09.2025

  • 21 И това отдавна не е така

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ройал флош":

    Самолетите имат наземна навигация, подобна на GSM клетките. При нарушение на GPS сигнал и намиращи се на територия като България, където има такива системи, те нямат проблем с навигацията и никакви карти или ориентири не са нужни. Наземните навигационни системи сигурно са над 10. Това бе лъжа съшита с бели конци.

    05:46 02.09.2025

  • 22 Баш Балък

    9 0 Отговор
    Ако Русия беше намесена в нещо си, фон ден фюрер щеше да е далечен неприятен спомен.

    05:56 02.09.2025

  • 23 факти пак се издъниха

    3 0 Отговор
    пускат нескопосана статия без никакв факти и аргументи
    само да дразнят аудиторията. по-добре нищо за тая аканата кака,
    отколкото измишльотини. българите не сме токова прости Мигленчо!

    06:06 02.09.2025

  • 24 Няма значение каква е истината

    1 0 Отговор
    Важното е да се обвинява и плюе срещу Русия постоянно. Това правят подлогите.

    06:19 02.09.2025