Flightradar: Няма повреда в GPS системата на самолета с Урсула фон дер Лайен

Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, летящ за България с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на борда.

„Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал сигнал с добро качество от излитане до кацане“, съобщи службата в X.

Flightradar също коментира съобщенията, че самолетът е прекарал около час във въздуха преди кацане, като заяви, че полетът е продължил 1 час и 57 минути при първоначален график от 1 час и 48 минути.

По-рано британският вестник Financial Times съобщи за повреда в навигационната система, когато самолетът с ръководителя на ЕК е кацнал в България. Според публикацията пилотите трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в Пловдив.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече участието на Русия в повредата на GPS-а в самолета в коментар пред Financial Times.

Според представителя на Европейската комисия Ариана Подеста, българските власти са нарекли инцидента "намеса на Руската федерация", но тя е отговорила отрицателно на въпроса дали България е предоставила доказателства.