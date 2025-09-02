Министърът на спорта на Руския: Ключов пробив е факт

Русия е направила важен пробив в едни от ключовите си преговори за завръщане на международната сцена. Това със задоволство обяви министърът на спорта и президент на Руския олимпийски комитет Михаил Дегтярьов.

„Работим тихо и далеч от публичността, за да върнем нашите спортисти в международните състезания. Водим разговори и преговори с всички световни организации. В това число и МОК. Провеждам много срещи. Мога да кажа, че ключов пробив е факт. Разчупихме леда, но не трябва да изпреварваме събитията“, заяви Дегтярьов пред сайта „Чемпионат“.

Както е известно, руските спортисти бяха извадени от международните състезания след началото на войната в Украйна в края на февруари 2022 г. В края на следващата година беше решено, че ограничен брой състезатели от Русия може да участват на Олимпийските игри в Париж, но с неутрален статут и при покриването на сериозни критерии и ограничения.