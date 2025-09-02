Новини
Спорт »
Други спортове »
Министърът на спорта на Руския: Ключов пробив е факт

Министърът на спорта на Руския: Ключов пробив е факт

2 Септември, 2025 10:27 477 1

  • михаил дегтярьов-
  • министър на спорта-
  • русия-
  • спорт-
  • спортисти-
  • президент на руския олимпийски комитет

Работим тихо и далеч от публичността, за да върнем нашите спортисти в международните състезания

Министърът на спорта на Руския: Ключов пробив е факт - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Русия е направила важен пробив в едни от ключовите си преговори за завръщане на международната сцена. Това със задоволство обяви министърът на спорта и президент на Руския олимпийски комитет Михаил Дегтярьов.

„Работим тихо и далеч от публичността, за да върнем нашите спортисти в международните състезания. Водим разговори и преговори с всички световни организации. В това число и МОК. Провеждам много срещи. Мога да кажа, че ключов пробив е факт. Разчупихме леда, но не трябва да изпреварваме събитията“, заяви Дегтярьов пред сайта „Чемпионат“.

Както е известно, руските спортисти бяха извадени от международните състезания след началото на войната в Украйна в края на февруари 2022 г. В края на следващата година беше решено, че ограничен брой състезатели от Русия може да участват на Олимпийските игри в Париж, но с неутрален статут и при покриването на сериозни критерии и ограничения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега ли разбрахте?

    1 1 Отговор
    Русия е била и е незаобиколим фактор. Опиталите, които не са изядени от мечка, могат да го потвърдят!

    10:29 02.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ