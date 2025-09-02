Иран: Позор! Европейците правят това, което Тръмп им диктува

Европейските страни загубиха своята независимост и просто следват политиката на администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на иранската ядрена програма.

Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей в интервю за британския вестник The Guardian.

„Европейците правят това, което Тръмп им диктува“, каза той. „Ролята на европейците ще намалее. Ако погледнете назад към лидерите на европейската външна политика през цялата история на ядрената сделка, ще видите, че Хавиер Солана, Кейти Аштън, Федерика Могерини и Жозеп Борел се опитваха да бъдат връзка между Иран и САЩ. Те се опитваха да докажат, че са надеждни партньори в преговорите. Но сега европейците решиха да станат пълномощници на САЩ и Израел. Беше абсолютно безотговорно от тяхна страна да предадат тази роля на САЩ.“

Багаей обърна внимание на изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц, който, говорейки за израелските удари срещу Иран през юни, заяви, че Израел върши „мръсната работа“ за западните страни. „В известен смисъл всички европейски страни одобриха действията на Израел и най-вероятно предоставиха информация на израелския режим“, каза говорителят на иранското външно министерство.

Той подчерта, че Иран е готов да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия, ако Съветът за сигурност на ООН наложи отново санкции срещу Техеран. Освен това Багаеи предупреди израелските власти срещу нова атака срещу Иран, която неизбежно би довела до ответен удар от страна на Ислямската република. „Готови сме, защото това е въпрос на нашето достойнство и суверенитет“, каза говорителят на външното министерство, сравнявайки ситуацията с бомбардировките на Великобритания по време на Втората световна война.

„Във Великобритания се е развил специален дух след бомбардировките на нацистка Германия. Имаме същия дух, защото знаем, че те воюваха срещу нас по време на преговорите, което беше много несправедливо“, каза той. Багай добави, че „незаконните атаки“ са разгневили иранското население и са довели до спад в доверието между Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Иран. Длъжностното лице отбеляза, че поради тези обстоятелства иранските власти на практика нямат място за дипломатически маневри.

В същото време Багай заяви, че Иран е готов да намали нивото на обогатен уран до 3,67% чистота, определено в предишното ядрено споразумение, при условие че бъде постигнато общо споразумение, което запазва правото на Иран да обогатява уран на вътрешния си пазар. Той постави под въпрос защо САЩ са толкова нетърпеливи да лишат Иран от правото му да обогатява уран, ако, както твърди Тръмп, способността на Иран да го прави вече е унищожена от съвместни удари между САЩ и Израел.