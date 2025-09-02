Новини
Свят »
Полша »
Полша стартира първото дивизионно учение през последните години „Железният защитник“

Полша стартира първото дивизионно учение през последните години „Железният защитник“

2 Септември, 2025 05:57, обновена 2 Септември, 2025 06:03 358 3

  • полша-
  • военни-
  • учение-
  • русия-
  • беларус

То е организирано в отговор на руско-беларуските маневри „Запад-2025“

Полша стартира първото дивизионно учение през последните години „Железният защитник“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша стартира първото дивизионно учение през последните години „Железният защитник“, което беше организирано в отговор на руско-беларуските маневри „Запад-2025“.

„18-та механизирана дивизия започна предислоцирането на войски и техника като част от първия етап на учението „Железни врата - 25“, едно от ключовите маневри, провеждани в рамките на групата учения „Железният защитник - 25“, пише Генералният щаб на полската армия в X.

Отбелязва се, че основните сили ще бъдат съсредоточени на полигона в Оржиш, на 70 км от границата с Калининградска област. В ученията ще участват над 30 хиляди военнослужещи от Полша и някои страни от НАТО.

Най-големите дивизионни учения през последните години съвместно с НАТО бяха обявени в края на май от ръководителя на полското Министерство на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Както той обясни, маневрите ще бъдат отговор на руско-беларуските учения „Запад-2025“.


Полша
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 0 Отговор
    " Урсулният защитник ".

    06:09 02.09.2025

  • 2 Иван

    1 0 Отговор
    Милене, тия поляци не ми вдъхват много доверие.

    06:10 02.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    СИЛНИ НА ДУМИ!СЛАБИ В БОЯ! ТАЗИ ДРЪТА ДИНОЗАВЪРКА ЩЕ ПОДПАЛИ НЯКОЙ САКАТЛЪК

    06:21 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания