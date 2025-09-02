Полша стартира първото дивизионно учение през последните години „Железният защитник“, което беше организирано в отговор на руско-беларуските маневри „Запад-2025“.

„18-та механизирана дивизия започна предислоцирането на войски и техника като част от първия етап на учението „Железни врата - 25“, едно от ключовите маневри, провеждани в рамките на групата учения „Железният защитник - 25“, пише Генералният щаб на полската армия в X.

Отбелязва се, че основните сили ще бъдат съсредоточени на полигона в Оржиш, на 70 км от границата с Калининградска област. В ученията ще участват над 30 хиляди военнослужещи от Полша и някои страни от НАТО.

Най-големите дивизионни учения през последните години съвместно с НАТО бяха обявени в края на май от ръководителя на полското Министерство на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Както той обясни, маневрите ще бъдат отговор на руско-беларуските учения „Запад-2025“.