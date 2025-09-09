Новини
Свят »
Украйна »
Борис Джонсън: Крайно време е украинската армия да получи правото да нанася удари по военни бази в Русия
  Тема: Украйна

Борис Джонсън: Крайно време е украинската армия да получи правото да нанася удари по военни бази в Русия

9 Септември, 2025 22:18 1 375 98

  • борис джонсън-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия

Джонсън отбелязва още, че преди всичко Киев се нуждае от финансова подкрепа, за да развие собствените си отбранителни способности и бъдещето на Украйна е въпрос на идентичност и избор, а не на територия

Борис Джонсън: Крайно време е украинската армия да получи правото да нанася удари по военни бази в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Борис Джонсън заяви днес, че на Украйна трябва да се даде правото да нанася удари по военни бази в Русия, откъдето се извършват атаки срещу цивилни, предава Цензор НЕТ, цитиран от Фокус.

Това е заявил бившият премиер по време на речта си на Украинския форум за отбранителни иновации, който се провежда с подкрепата на Националната асоциация на украинската отбранителна индустрия.

Джонсън отбелязва още, че преди всичко Украйна се нуждае от финансова подкрепа, за да развие собствените си отбранителни способности и заявява, че бъдещето на Украйна е въпрос на идентичност и избор, а не на територия.

"Самият президент Тръмп правилно подчерта: трябва да дадем разрешение на украинците да използват тези оръжия върху бази, които се използват за убиване на техните цивилни, дори ако тези бази се намират в Русия. Украйна е избрала пътя на Запад и ние трябва да потвърдим този избор с нашето присъствие в Украйна, със западните гаранции за сигурност и да заявим ясно, че това отива към европейските и в крайна сметка към натовските институции“, посочва Джонсън.

В същото време той признава, че прекратяването на огъня може да бъде изход от ситуацията, дори ако това означава замразяване на конфликта. Според него това не би било компромис по въпросите на суверенитета.

"Необходимо е глобалните съюзници на Украйна да покажат поне една десета от смелостта, която проявяват украинците. Тогава можем да сложим край на тази война по единствения възможен начин – със свободна, суверенна и независима Украйна“, заключва политикът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    86 7 Отговор
    Заради този рошавият негодяй загинаха много хора.... Съществото си е неграмотно и природно тъпо, да не говоря че е отвратително грозно....

    Коментиран от #8, #12, #13

    22:21 09.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 65 Отговор
    крайно време е да се отвържат ръцете на Украина , но се чудя аз-КВО ПЕЧЕЛИ родния копей , ако победи РФ?

    Коментиран от #15, #22, #23, #29, #38, #45, #57

    22:21 09.09.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    53 3 Отговор
    Ба тоя откаченяк🤣

    22:21 09.09.2025

  • 4 Подигравката на боговете

    58 1 Отговор
    Този е доказано вдлъбнат, без право на изправяне!

    22:22 09.09.2025

  • 5 2025

    54 7 Отговор
    Джeфpи Caкc пpeд EП: Koлкoтo и дa ce пepчитe, виe зaгyбиxтe вoйнaтa. Bpeмe e дa пpeгoвapятe c Pycия, зaщoтo щe живeeтe c нeя oщe мнoгo вpeмe
    Тръмп и президентът Путин ще се споразумеят да приключат войната. Колкото и Европа да продължава да се перчи и да дрънка оръжия – от това няма никакъв смисъл – войната свършва. Избийте мисълта, че войната ще продължи от главите си и кажете на колегите си – свършено е!
    И е свършено, защото Тръмп не иска да е на губещата страна. Това е. Няма някаква голяма морална поука, той просто не иска да се натоварва излишно, като продължава да поддържа губещата страна. Това е голяма щета за САЩ. Това каза Джефри Сакс в реч пред Европейския парламент.

    Коментиран от #27, #30, #42

    22:22 09.09.2025

  • 6 Иван

    45 3 Отговор
    Крайно време е Англия да бъде унищожена, за радост на древните българи и китайци.

    22:22 09.09.2025

  • 7 А добро утро

    4 40 Отговор
    А бе аланколоооооу, този извод трябваше да се роди в страхливите ви чутури, преди 3г, когато джуджето беше слабо и щяхте да го разпердушините. Сега толкова много хора загинаха а и тая лукава змия с съюзи с Кумчо и Си. Ще ви е в пъти по-трудно да го прекършите.

    Коментиран от #37, #77

    22:23 09.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 35 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    ти да не си Ален Делон ,бе , копей?

    Коментиран от #16, #40, #48, #53

    22:23 09.09.2025

  • 9 Цензура

    50 1 Отговор
    Крайно време е ти, рошав мерзaвецо да бъдеш съден на международен трибунал, задето не позволи на зеленски да сключи мир още в самото начало на войната !!! Два милиона украници и руснаци умряха заради тебе !!!

    Коментиран от #93

    22:23 09.09.2025

  • 10 2025

    4 36 Отговор
    Краят на Путин!
    Край на смъртите и униженията на руския народ. Време за преврат

    22:23 09.09.2025

  • 11 Атина Палада

    41 3 Отговор
    Престанете вече с това ,че украинската армия няма право да удря по Русия!
    Стига сте лъгали! Украйна има право,но няма свои ракети ,а с чуждите ,които са й предоставени ,тя не може.Украйна няма достъп и не може да има до кодовете...Това са си изисквания на производителите!Тези ракети могат да ги насочва само военен персонал от съответната страна .
    Англия защо не удари Русия?Или Франция?Нали далекобойните им ракети са в Украйна.

    Коментиран от #70

    22:24 09.09.2025

  • 12 Ако ти си европеец

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Тогава сме го закъсали. Е, добре, че не се, а си обикновен чук

    Коментиран от #59

    22:25 09.09.2025

  • 13 Иван

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    25 процента турчин е.

    22:25 09.09.2025

  • 14 Тома

    29 0 Отговор
    Този го разследват за 5 милиона рушфет така че всичко което каже е празно за пълно

    22:25 09.09.2025

  • 15 Атина Палада

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ръцете им са отвързани ..Какво не ви е ясно?

    Коментиран от #19

    22:25 09.09.2025

  • 16 Бъхлив,

    26 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не сме като този и тебе. Кръвосмешение му думат.

    22:26 09.09.2025

  • 17 ВИНОВНИЯ ЗА 2 000 000 УКРИФИРА

    29 1 Отговор
    РОШАВИЯ ПУДИЛ СИ ТЪРСИ НОВИЧОКА , МАЙ

    22:27 09.09.2025

  • 18 БгТoпИдиoт🇧🇬

    2 26 Отговор
    Те и сега нанасят, убиха 36 рашистки генерали и 2,8 млн.рашняци хохохо...Най много генерали на една страна във война...Танцуваммм🕺🤸‍♂️

    Коментиран от #20, #21, #47

    22:28 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 22 Отговор

    До коментар #18 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    Коментиран от #26, #46

    22:29 09.09.2025

  • 21 Танцуваща копейка 🕺🤸

    3 16 Отговор

    До коментар #18 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    Коментиран от #34

    22:30 09.09.2025

  • 22 ПЕЧАЛБАТА

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЧЕ ДЕРЕМЕ КО ТА РА ЦИ

    22:30 09.09.2025

  • 23 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много си замъзен и няма да разбереш....

    22:30 09.09.2025

  • 24 Абе

    16 2 Отговор
    крайно време е , некой натурализиран в кралството мюсюлманин да му резне рошавата кратуна на тая ингилизка с..ви..ня..., аллах е велик.......

    22:31 09.09.2025

  • 25 Гаварит Skay news

    17 2 Отговор
    Някой плаче за гигантското атлантическото цунами,след случайно подводно земетресение !

    22:31 09.09.2025

  • 26 Факт

    4 21 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #31, #33, #50

    22:31 09.09.2025

  • 27 Шопо

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "2025":

    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #67

    22:31 09.09.2025

  • 28 ТОЯ ЗАЩО НЕ Е ПОДВЕДЕН ЗА ПОДСТРЕКАЛСТВО

    17 1 Отговор
    ТИ ЛИ БЕ МУЩУК , ПАК ТИ ЛИ ДЕТО ПОДРЕДИ УКРАЙНА НА ТОЯ ХАЛ !!! ТОГАВА ЩЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ СТРОВА ДА БЪДЕ ПОТОПЕН !!!! А ДО ТОГАВА ТУРИ СИ ВЪЖЕТО , ПОДЛО АРУГАНТНО ПОДЛО ГАДНО СЪЩЕСТВО! ТИПЕЧЕН ЛАЙНОБРИТАНСКИ ЕКЗЕМПЛЯР , ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА СИ!! КРЪВОЖАДНИ УРОДИ !

    22:32 09.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "2025":

    Джефри Сакс е природно умен интелигентен, а не като нашите соросни професори с купени дипломи....

    Коментиран от #95

    22:32 09.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лена

    16 0 Отговор
    На този бивш лидер на Кралството, многото запоии, купони и оргии са го лишили от правото да мисли и да се изразява адекватно!
    Какви удари си представя Джонстън и то по
    Русия! Сънуваш кацащи яребици на Острова, явно!

    22:33 09.09.2025

  • 33 Тото 1 и Тото 2

    13 1 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    По тази логика , Русия вече трябва да се е предала , да е загубила войната , да се отбранява като в Сталинград или да няма никаква армия ! Така ли ?

    22:34 09.09.2025

  • 34 За 2025 г.рашите

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":

    Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.

    ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!

    На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.

    ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
    ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.

    Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.

    Коментиран от #39

    22:34 09.09.2025

  • 35 ти да видиш

    15 1 Отговор
    Боре друсалката пак е предозирал, като ортака си зеленияпор!

    22:34 09.09.2025

  • 36 Тоя пеρΚο

    12 2 Отговор
    Иска ли Многобританското халифатство
    да остане под вода ❓😁

    22:35 09.09.2025

  • 37 Европеец

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "А добро утро":

    Па да ти кажа добъра вечер.... Нали почнаха преди три години и все прекършват Русия, и все не мога да я прекършат.... Простата причина, че се мераклии, ама импотентни.... Стана ли ти ясно сега..

    Коментиран от #55

    22:35 09.09.2025

  • 38 Каунь

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Удовлетворение

    22:35 09.09.2025

  • 39 БгТoпИдиoт🇧🇬

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "За 2025 г.рашите":

    Ша са убия ва 😪😪😪 не го показвай и на другите 2 съдрани копейки от бунищата че ще се отърват и те от мъките😪😪😪

    22:36 09.09.2025

  • 40 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е, незнаеш ли, че копейките се подмокрят само при вида на путлера?

    22:36 09.09.2025

  • 41 Зайо Байо

    14 1 Отговор
    Хайде бе , Борко , стани доброволец - дай личен пример. За да те последват и другите лидери на Свободния и Демократичен свят ! Как ще тръгнат композиции с ентусиазирани бойци , да пазят правдата !Така ли ?

    22:36 09.09.2025

  • 42 Не се мъчи

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "2025":

    ДебилСи,тва е. При това жалъкДебил

    22:37 09.09.2025

  • 43 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пе да л гагаузки само за микрофони мислиш😅

    22:37 09.09.2025

  • 44 Хи Хи

    12 2 Отговор
    Некъв рошав от неква дръжава жуже заплашва Русия, която е в състава на БРИКС, който е половината човечество, ХА ХА ХА !!

    22:37 09.09.2025

  • 45 Как кВо ⁉️ Ще ми пра

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Виш 🎺🎺🎺 безплатно,
    а не да ми иζΚαш 50 лева
    на οΚοΛοβρ♌сΤΗοΤο....

    22:37 09.09.2025

  • 46 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти да си видял САЩ да воюват? САЩ не могат да воюват!Те могат само бомбени килими да правят,за друго не са способни.А руснака се бори за свободата си..Защо САЩ подчиниха и направиха роби толкова много държави ,като примерно България,Сомалия а Русия не могат?

    Коментиран от #62

    22:37 09.09.2025

  • 47 Милен Ганев

    2 13 Отговор

    До коментар #18 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    Удри световен лидер Володимир Зеленски! Досега отрепа 2,5 милиона руснаци! Малко са ...Войната в Украйна след година ще мине по продължителност втората световна война а орките са избивани в Донбас...Няма Киев, няма Одеса, Харков или Херсон.. Трепи Володимир Зеленски трепи без милост!

    Коментиран от #60

    22:37 09.09.2025

  • 48 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ха-ха-ха.... Може пък и да съм по красив от него бе, въпрос на критерий....но фактът ,е че не съм проскубана мачка....

    22:39 09.09.2025

  • 49 Кви левове

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти нали работиш 🎺🎺🎺 в €вро, мΑ !!!

    22:39 09.09.2025

  • 50 Страшно е наистина

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Военния кореспондент на "Билд" с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.

    Коментиран от #52

    22:39 09.09.2025

  • 51 604

    10 1 Отговор
    ми дъ удрят ве кой ги спрял...или требва да им дадат ракети......ми дайте им ве сакси що така?!

    22:40 09.09.2025

  • 52 Безспорни факти

    3 15 Отговор

    До коментар #50 от "Страшно е наистина":

    русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам

    Коментиран от #65

    22:40 09.09.2025

  • 53 Който и да е, на съвестта

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    му не тежат загиналите стотици хиляди.

    22:40 09.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Стана ясно

    2 9 Отговор

    До коментар #37 от "Европеец":

    Че сиДебил. ПромитДебил

    Коментиран от #73

    22:40 09.09.2025

  • 56 Реджо Емилия

    9 1 Отговор
    До 26.Факт.
    Тази информация, цитирана успешно от вас, явно е доста, доста Стара, Покрива се напълно с информацията и успехите на укритие от времето,
    когато руснаците изчерпана чиповете от перални, кафеварки и бойлери! Успехи с инфото!

    22:41 09.09.2025

  • 57 Нелепото същество

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с нелепите въпроси.
    Безполезник отвсякъде.

    22:41 09.09.2025

  • 58 Нещастни фашисти

    12 1 Отговор
    Унищожихте Украйна и няма да мирнете и Европа докато не унищожите.

    22:41 09.09.2025

  • 59 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ако ти си европеец":

    Обикновения чук е много полезен инструмент, глегай само да не се удари по главата някой път, що ще канти на кухо и ще береш срам....

    22:41 09.09.2025

  • 60 Хи Хи

    9 2 Отговор

    До коментар #47 от "Милен Ганев":

    малкия зеле иска да трепе, ама не може ! Ето че руснаците вече удрят и по министерския съвет, ти да не мислиш, че няма да има още искандери ??!!

    22:42 09.09.2025

  • 61 Рублевка

    12 1 Отговор
    Драги коментиращи,
    Половината население на Украйна избяга в чужбина. Включително премиерът след майданския преврат, Яйценюк. Бягат украинските спортисти участвали в международни състезания. Бягат ПРЕВОДАЧИТЕ на украински език от международните срещи. Избяга бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, като преди това евакуира в чужбина семейството и КУЧЕТО си.
    Трудно ми е да си представя логиката на бандеровците, които се ангажираха във война със страна, от която се страхува целия свят!?!?
    Четвърт от украинската армия избяга и се спаси. Бягайте и се спасявайте! Зеленски няма милост към вас. Спасявайте се!

    22:42 09.09.2025

  • 62 Ъъъъ

    0 14 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Към запада се присъединяват с мир и радост, а към раша само с война.

    Коментиран от #68, #69, #76

    22:43 09.09.2025

  • 63 България 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Борис пак е Напит🥃🥃 яко🤣🤣🤣

    22:43 09.09.2025

  • 64 Мимч

    10 0 Отговор
    И кое ще и е независимото на Украйна,напротив става много зависима от вас западняците..

    22:44 09.09.2025

  • 65 Тъй, тъй, преди беше

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Безспорни факти":

    генерал Бен Ходжа, сега адмирал нам-кой-си.
    Все хора на които може да се вярва.

    22:44 09.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Шопо":

    Защото са импотентни мераклии....

    22:45 09.09.2025

  • 68 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ъъъъ":

    За теб американските бомбени килими са мир и радост;)))

    22:46 09.09.2025

  • 69 Хи Хи

    9 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ъъъъ":

    Глупости ! Крим избяга в Русия, Донецк избяга в Русия, Луганск избяга в Русия, и т.н. !!

    22:47 09.09.2025

  • 70 пропусна

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Щатите и Германия.Всъщност украината няма собствено производство ракети.Таурус на части,изпратен от Германия ,сглобен в украйна.Ако руснаците не са думнали завода де,като този на байрактар.След като байрактар вече не произвежда нищо в Украйна,Ердоган някак си веднага прояви някаква позабравена симпатия към Москва и веднага предложи Истанбул/Анкара за място на следващите преговори.Ама както по-старите са чували ,Москва не вярва на сълзи.

    Коментиран от #84

    22:50 09.09.2025

  • 71 Рублевка

    12 1 Отговор
    Ако укрите започнат да нанасят значителни удари дълбоко в РФ, това ще доведе до още по-силно противодействие. Ще бъдат разрушени все повече обекти и в Украйна. Възможно е ограничено използване на тактически ядрени оръжия. Съвременните ТЯО са много по-мощни от използваните през ВСВ от САЩ. Засега РФ се въздържа и действа избирателно, но ако бъде принудена, хуманизмът ще отстъпи пред прагматизма.

    22:52 09.09.2025

  • 72 Каунь

    5 0 Отговор
    Ъъъ Борисе, ко стана бе моето момче....територията нямала била значение, ъъъъъъ, така ли стана?????

    22:53 09.09.2025

  • 73 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Стана ясно":

    Ще ти отговоря от вежливост Да ти стане ясно.....по-добре промит, отколкото задно перфориран като тебе...

    22:53 09.09.2025

  • 74 Гошо

    5 0 Отговор
    Малко ви е боя, за това така говориш...

    22:54 09.09.2025

  • 75 Хи Хи

    9 0 Отговор
    През втората световна война Япония капитулира от 2 ядрени бомби -минитмен и дебелака. Днес Русия разполага с 6000 ядрени бомби, всичките десетки пъти по мощни от дебелака и минитмена. Колко ядрени бомби са необходими на укрите да капитулират ? Две ?, може би три ?

    22:58 09.09.2025

  • 76 Здрасти хайде да се Допитаме

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ъъъъ":

    До народа. Референдум. С Росия или с ЕС. Няма да ти хареса резултата

    22:59 09.09.2025

  • 77 а добър ден.

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "А добро утро":

    За кое джудже говориш?Щото Путин толкова добре е преценил момента и от към минало и от към настояще,че даже и от към бъдеще,че няма на къде повече.Виж ако говориш за зеления гном,си прав.Той е шут,няма как да прецени нищо.Играе си по написания сценарий и не му трябва да мисли или да предвижда.Така е от първия ден на мащабната ,с нищо не предизвикана война,все още не обявена от страна на Путин.(За никого не е тайна ,че Путин сам се бие срещу цяла украина)На мен ми е интересно,как успява да бомбандира Киев,да присъства на парада в Китай и да заглуши самолета на фон дер Пералнен.И това при положение ,че вечв умря няколко пъти.И че няма ракети от има няма три години.Направо Туин Пикс някакъв.(за по-младите,мистерия някаква))

    23:02 09.09.2025

  • 78 Рублевка

    6 1 Отговор
    Хунтата в Киев върви по много тънък лед. Животът в страната се влоши. Милиони семейства са жертви на войната. В страната е лесно да се придобие оръжие. Който имаше възможност избяга. Останаха малоумните садисти на Зеленски и мобилизираните насила. Ситуацията е РЕВОЛЮЦИОННА!

    Коментиран от #82

    23:04 09.09.2025

  • 79 Чичи

    8 1 Отговор
    Че кой е " ЗАБРАНЯВАЛ" на Украйна да нанася удари,пък и дълбоко в Русия?🧐🧐🧐🤔🤔🤔

    Те нали пробваха,пуснаха няколко немски и британски ракети и получиха "Орешник" с предупреждение (което обаче бе към Запада,макар и не изрично формулирано точно така,но почти,лично от ВВП!).
    Като следствие от Орешника-украинци и НАТО се нас,раха и си остана от време на време някой дрон към някоя по-близка рафинерия(което,видно е и БЕЗСПОРНО,че по никакъв начин не бърка военния потенциал на Москва;даже става по-зле за Укрия).
    Така че Батката Джонсън явно не си пие хаповете със зелената рецепта.

    23:05 09.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 В В.П.

    4 0 Отговор
    Тоя смотан тъпак си дрънка небивалици..Всъщност искаха да изпробват търпението на народа на РФ .и Путин..Е,,Ко стана .??.2 млн окропа в трапа.120000 наемници ликвидирани 15 млн офейкали,170000 км анексирани..Много е Тягаво ,рижко...Може и още..

    23:11 09.09.2025

  • 82 ,,,,,,

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Рублевка":

    Ми тя малобритания знае

    23:12 09.09.2025

  • 83 В В.П.

    3 0 Отговор
    Кой и какво трябва да разреши ?.Не е ясно.

    23:12 09.09.2025

  • 84 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "пропусна":

    Да,само САЩ пропуснах,но мисля,че на всички е ясно за щатските далекобойни ракети в Украйна.
    Но Германия не предостави таурус..Шолци каза,че ако ги предостави трябва да изпрати и военен персонал от Германия,който да ги изстрелва а това означавало,че Германия напада Русия.Т.е. влиза във война с Русия..До колкото ми е известно и Мерц за сега не е предоставил.
    А френски ,английски и американски има в Украйна,но въпросните държави не се наемат да атакуват Русия..Всъщност английските шадоу имали много компоненти произведени в САЩ и англичаните не могат да ги изстрелват без разрешението на САЩ..Аз се ядосвам само за това,защо постоянно лъжат по медиите тук,че били вързали ръцете на Украйна..Никой нищо не им е вързал.. Украйна просто няма такива ракети .

    23:13 09.09.2025

  • 85 Моторен щъркел

    5 0 Отговор
    Видя ли ве мистър Бийн, не си само ти идиот!

    23:13 09.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Древун

    5 0 Отговор
    Тая Мрсна Гнида заполи война в която измря сума народ...
    Такива само гилотина заслужават

    23:17 09.09.2025

  • 88 Че кой им е забранявал бе Борка?!

    5 0 Отговор
    Прблема че западни натовски оператори трябва да надочват и изстрелват ракетите. За което ще има после пляс-пляс по евромераклиите.
    Пък шубето е голем страх.
    А заводи в Украйна отдавна се строят. Например завода за паркет, завода за кафеварки, завода за Байрактари и т.н.
    Информирай се бе Борка - преди да се правиш на мъж.

    23:17 09.09.2025

  • 89 Рублевка

    6 0 Отговор
    Борката Джонсън и другите като него докараха Великобритания до положение да кандидатства заедно със страни от третия свят за заем от МВФ! Невероятно, но пари нема, действайте! 🤣😂😜

    23:18 09.09.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Тоя май не може да се спре

    3 0 Отговор
    да върши добрини на Украйна?
    Отвътре му идва някак си.

    23:20 09.09.2025

  • 92 Зодиак

    1 2 Отговор
    Таурус.

    23:21 09.09.2025

  • 93 Спрете с тия

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цензура":

    Съденета - всичко е ясно - на място, веднага!

    23:22 09.09.2025

  • 94 604

    3 0 Отговор
    ари ве компетентния многознайко с 1000дата крадени ника, що така не им дават от големите на укрите, а рижата се изтегля, що ве? едедедееде!

    23:22 09.09.2025

  • 95 те нашите професори

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    и пари нямат да си купят дипломите,Сорос им ги подари.Затова сега въртят опашки о приикват като видят урси или кая,или пък тоя енгелсмен със славянското име.

    23:23 09.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ...

    0 1 Отговор
    Ами защо не?
    Щом Русия може да бомбардира Украйна значи и Украйна може да бомбардира Русия.

    23:25 09.09.2025

  • 98 Пил си, пил си, ходи си лягай

    2 0 Отговор
    Крайно време е господ да го прибере тоя.

    23:27 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания