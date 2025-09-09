Борис Джонсън: Крайно време е украинската армия да получи правото да нанася удари по военни бази в Русия

Бившият британски премиер Борис Джонсън заяви днес, че на Украйна трябва да се даде правото да нанася удари по военни бази в Русия, откъдето се извършват атаки срещу цивилни, предава Цензор НЕТ, цитиран от Фокус.
Това е заявил бившият премиер по време на речта си на Украинския форум за отбранителни иновации, който се провежда с подкрепата на Националната асоциация на украинската отбранителна индустрия.
Джонсън отбелязва още, че преди всичко Украйна се нуждае от финансова подкрепа, за да развие собствените си отбранителни способности и заявява, че бъдещето на Украйна е въпрос на идентичност и избор, а не на територия.
"Самият президент Тръмп правилно подчерта: трябва да дадем разрешение на украинците да използват тези оръжия върху бази, които се използват за убиване на техните цивилни, дори ако тези бази се намират в Русия. Украйна е избрала пътя на Запад и ние трябва да потвърдим този избор с нашето присъствие в Украйна, със западните гаранции за сигурност и да заявим ясно, че това отива към европейските и в крайна сметка към натовските институции“, посочва Джонсън.
В същото време той признава, че прекратяването на огъня може да бъде изход от ситуацията, дори ако това означава замразяване на конфликта. Според него това не би било компромис по въпросите на суверенитета.
"Необходимо е глобалните съюзници на Украйна да покажат поне една десета от смелостта, която проявяват украинците. Тогава можем да сложим край на тази война по единствения възможен начин – със свободна, суверенна и независима Украйна“, заключва политикът.
1 Европеец
22:21 09.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:21 09.09.2025
3 Евгени от Алфапласт
22:21 09.09.2025
4 Подигравката на боговете
22:22 09.09.2025
5 2025
Тръмп и президентът Путин ще се споразумеят да приключат войната. Колкото и Европа да продължава да се перчи и да дрънка оръжия – от това няма никакъв смисъл – войната свършва. Избийте мисълта, че войната ще продължи от главите си и кажете на колегите си – свършено е!
И е свършено, защото Тръмп не иска да е на губещата страна. Това е. Няма някаква голяма морална поука, той просто не иска да се натоварва излишно, като продължава да поддържа губещата страна. Това е голяма щета за САЩ. Това каза Джефри Сакс в реч пред Европейския парламент.
22:22 09.09.2025
6 Иван
22:22 09.09.2025
7 А добро утро
22:23 09.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Европеец":ти да не си Ален Делон ,бе , копей?
22:23 09.09.2025
9 Цензура
22:23 09.09.2025
10 2025
Край на смъртите и униженията на руския народ. Време за преврат
22:23 09.09.2025
11 Атина Палада
Стига сте лъгали! Украйна има право,но няма свои ракети ,а с чуждите ,които са й предоставени ,тя не може.Украйна няма достъп и не може да има до кодовете...Това са си изисквания на производителите!Тези ракети могат да ги насочва само военен персонал от съответната страна .
Англия защо не удари Русия?Или Франция?Нали далекобойните им ракети са в Украйна.
22:24 09.09.2025
12 Ако ти си европеец
До коментар #1 от "Европеец":Тогава сме го закъсали. Е, добре, че не се, а си обикновен чук
22:25 09.09.2025
13 Иван
До коментар #1 от "Европеец":25 процента турчин е.
22:25 09.09.2025
14 Тома
22:25 09.09.2025
15 Атина Палада
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ръцете им са отвързани ..Какво не ви е ясно?
22:25 09.09.2025
16 Бъхлив,
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не сме като този и тебе. Кръвосмешение му думат.
22:26 09.09.2025
17 ВИНОВНИЯ ЗА 2 000 000 УКРИФИРА
22:27 09.09.2025
18 БгТoпИдиoт🇧🇬
22:28 09.09.2025
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #18 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((
АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))
ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))
ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))
22:29 09.09.2025
21 Танцуваща копейка 🕺🤸
До коментар #18 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"
22:30 09.09.2025
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЧЕ ДЕРЕМЕ КО ТА РА ЦИ
22:30 09.09.2025
23 Европеец
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много си замъзен и няма да разбереш....
22:30 09.09.2025
22:31 09.09.2025
25 Гаварит Skay news
22:31 09.09.2025
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥
22:31 09.09.2025
27 Шопо
До коментар #5 от "2025":ЕС може ли да победи Русия ?
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
22:31 09.09.2025
28 ТОЯ ЗАЩО НЕ Е ПОДВЕДЕН ЗА ПОДСТРЕКАЛСТВО
22:32 09.09.2025
30 Европеец
До коментар #5 от "2025":Джефри Сакс е природно умен интелигентен, а не като нашите соросни професори с купени дипломи....
22:32 09.09.2025
32 Лена
Какви удари си представя Джонстън и то по
Русия! Сънуваш кацащи яребици на Острова, явно!
22:33 09.09.2025
33 Тото 1 и Тото 2
До коментар #26 от "Факт":По тази логика , Русия вече трябва да се е предала , да е загубила войната , да се отбранява като в Сталинград или да няма никаква армия ! Така ли ?
22:34 09.09.2025
34 За 2025 г.рашите
До коментар #21 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.
ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!
На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.
ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.
Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.
22:34 09.09.2025
35 ти да видиш
22:34 09.09.2025
36 Тоя пеρΚο
да остане под вода ❓😁
22:35 09.09.2025
37 Европеец
До коментар #7 от "А добро утро":Па да ти кажа добъра вечер.... Нали почнаха преди три години и все прекършват Русия, и все не мога да я прекършат.... Простата причина, че се мераклии, ама импотентни.... Стана ли ти ясно сега..
22:35 09.09.2025
38 Каунь
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Удовлетворение
22:35 09.09.2025
39 БгТoпИдиoт🇧🇬
До коментар #34 от "За 2025 г.рашите":Ша са убия ва 😪😪😪 не го показвай и на другите 2 съдрани копейки от бунищата че ще се отърват и те от мъките😪😪😪
22:36 09.09.2025
40 Хахахаха
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е, незнаеш ли, че копейките се подмокрят само при вида на путлера?
22:36 09.09.2025
41 Зайо Байо
22:36 09.09.2025
42 Не се мъчи
До коментар #5 от "2025":ДебилСи,тва е. При това жалъкДебил
22:37 09.09.2025
43 Хаха
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пе да л гагаузки само за микрофони мислиш😅
22:37 09.09.2025
44 Хи Хи
22:37 09.09.2025
45 Как кВо ⁉️ Ще ми пра
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Виш 🎺🎺🎺 безплатно,
а не да ми иζΚαш 50 лева
на οΚοΛοβρ♌сΤΗοΤο....
22:37 09.09.2025
46 Атина Палада
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти да си видял САЩ да воюват? САЩ не могат да воюват!Те могат само бомбени килими да правят,за друго не са способни.А руснака се бори за свободата си..Защо САЩ подчиниха и направиха роби толкова много държави ,като примерно България,Сомалия а Русия не могат?
22:37 09.09.2025
47 Милен Ганев
До коментар #18 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Удри световен лидер Володимир Зеленски! Досега отрепа 2,5 милиона руснаци! Малко са ...Войната в Украйна след година ще мине по продължителност втората световна война а орките са избивани в Донбас...Няма Киев, няма Одеса, Харков или Херсон.. Трепи Володимир Зеленски трепи без милост!
22:37 09.09.2025
48 Европеец
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ха-ха-ха.... Може пък и да съм по красив от него бе, въпрос на критерий....но фактът ,е че не съм проскубана мачка....
22:39 09.09.2025
49 Кви левове
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти нали работиш 🎺🎺🎺 в €вро, мΑ !!!
22:39 09.09.2025
50 Страшно е наистина
До коментар #26 от "Факт":Военния кореспондент на "Билд" с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.
22:39 09.09.2025
51 604
22:40 09.09.2025
52 Безспорни факти
До коментар #50 от "Страшно е наистина":русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам
22:40 09.09.2025
53 Който и да е, на съвестта
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":му не тежат загиналите стотици хиляди.
22:40 09.09.2025
55 Стана ясно
До коментар #37 от "Европеец":Че сиДебил. ПромитДебил
22:40 09.09.2025
56 Реджо Емилия
Тази информация, цитирана успешно от вас, явно е доста, доста Стара, Покрива се напълно с информацията и успехите на укритие от времето,
когато руснаците изчерпана чиповете от перални, кафеварки и бойлери! Успехи с инфото!
22:41 09.09.2025
57 Нелепото същество
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с нелепите въпроси.
Безполезник отвсякъде.
22:41 09.09.2025
58 Нещастни фашисти
22:41 09.09.2025
59 Европеец
До коментар #12 от "Ако ти си европеец":Обикновения чук е много полезен инструмент, глегай само да не се удари по главата някой път, що ще канти на кухо и ще береш срам....
22:41 09.09.2025
60 Хи Хи
До коментар #47 от "Милен Ганев":малкия зеле иска да трепе, ама не може ! Ето че руснаците вече удрят и по министерския съвет, ти да не мислиш, че няма да има още искандери ??!!
22:42 09.09.2025
61 Рублевка
Половината население на Украйна избяга в чужбина. Включително премиерът след майданския преврат, Яйценюк. Бягат украинските спортисти участвали в международни състезания. Бягат ПРЕВОДАЧИТЕ на украински език от международните срещи. Избяга бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, като преди това евакуира в чужбина семейството и КУЧЕТО си.
Трудно ми е да си представя логиката на бандеровците, които се ангажираха във война със страна, от която се страхува целия свят!?!?
Четвърт от украинската армия избяга и се спаси. Бягайте и се спасявайте! Зеленски няма милост към вас. Спасявайте се!
22:42 09.09.2025
62 Ъъъъ
До коментар #46 от "Атина Палада":Към запада се присъединяват с мир и радост, а към раша само с война.
22:43 09.09.2025
63 България 🇧🇬
22:43 09.09.2025
64 Мимч
22:44 09.09.2025
65 Тъй, тъй, преди беше
До коментар #52 от "Безспорни факти":генерал Бен Ходжа, сега адмирал нам-кой-си.
Все хора на които може да се вярва.
22:44 09.09.2025
67 Европеец
До коментар #27 от "Шопо":Защото са импотентни мераклии....
22:45 09.09.2025
68 Атина Палада
До коментар #62 от "Ъъъъ":За теб американските бомбени килими са мир и радост;)))
22:46 09.09.2025
69 Хи Хи
До коментар #62 от "Ъъъъ":Глупости ! Крим избяга в Русия, Донецк избяга в Русия, Луганск избяга в Русия, и т.н. !!
22:47 09.09.2025
70 пропусна
До коментар #11 от "Атина Палада":Щатите и Германия.Всъщност украината няма собствено производство ракети.Таурус на части,изпратен от Германия ,сглобен в украйна.Ако руснаците не са думнали завода де,като този на байрактар.След като байрактар вече не произвежда нищо в Украйна,Ердоган някак си веднага прояви някаква позабравена симпатия към Москва и веднага предложи Истанбул/Анкара за място на следващите преговори.Ама както по-старите са чували ,Москва не вярва на сълзи.
22:50 09.09.2025
71 Рублевка
22:52 09.09.2025
72 Каунь
22:53 09.09.2025
73 Европеец
До коментар #55 от "Стана ясно":Ще ти отговоря от вежливост Да ти стане ясно.....по-добре промит, отколкото задно перфориран като тебе...
22:53 09.09.2025
74 Гошо
22:54 09.09.2025
75 Хи Хи
22:58 09.09.2025
76 Здрасти хайде да се Допитаме
До коментар #62 от "Ъъъъ":До народа. Референдум. С Росия или с ЕС. Няма да ти хареса резултата
22:59 09.09.2025
77 а добър ден.
До коментар #7 от "А добро утро":За кое джудже говориш?Щото Путин толкова добре е преценил момента и от към минало и от към настояще,че даже и от към бъдеще,че няма на къде повече.Виж ако говориш за зеления гном,си прав.Той е шут,няма как да прецени нищо.Играе си по написания сценарий и не му трябва да мисли или да предвижда.Така е от първия ден на мащабната ,с нищо не предизвикана война,все още не обявена от страна на Путин.(За никого не е тайна ,че Путин сам се бие срещу цяла украина)На мен ми е интересно,как успява да бомбандира Киев,да присъства на парада в Китай и да заглуши самолета на фон дер Пералнен.И това при положение ,че вечв умря няколко пъти.И че няма ракети от има няма три години.Направо Туин Пикс някакъв.(за по-младите,мистерия някаква))
23:02 09.09.2025
78 Рублевка
23:04 09.09.2025
79 Чичи
Те нали пробваха,пуснаха няколко немски и британски ракети и получиха "Орешник" с предупреждение (което обаче бе към Запада,макар и не изрично формулирано точно така,но почти,лично от ВВП!).
Като следствие от Орешника-украинци и НАТО се нас,раха и си остана от време на време някой дрон към някоя по-близка рафинерия(което,видно е и БЕЗСПОРНО,че по никакъв начин не бърка военния потенциал на Москва;даже става по-зле за Укрия).
Така че Батката Джонсън явно не си пие хаповете със зелената рецепта.
23:05 09.09.2025
81 В В.П.
23:11 09.09.2025
82 ,,,,,,
До коментар #78 от "Рублевка":Ми тя малобритания знае
23:12 09.09.2025
83 В В.П.
23:12 09.09.2025
84 Атина Палада
До коментар #70 от "пропусна":Да,само САЩ пропуснах,но мисля,че на всички е ясно за щатските далекобойни ракети в Украйна.
Но Германия не предостави таурус..Шолци каза,че ако ги предостави трябва да изпрати и военен персонал от Германия,който да ги изстрелва а това означавало,че Германия напада Русия.Т.е. влиза във война с Русия..До колкото ми е известно и Мерц за сега не е предоставил.
А френски ,английски и американски има в Украйна,но въпросните държави не се наемат да атакуват Русия..Всъщност английските шадоу имали много компоненти произведени в САЩ и англичаните не могат да ги изстрелват без разрешението на САЩ..Аз се ядосвам само за това,защо постоянно лъжат по медиите тук,че били вързали ръцете на Украйна..Никой нищо не им е вързал.. Украйна просто няма такива ракети .
23:13 09.09.2025
85 Моторен щъркел
23:13 09.09.2025
87 Древун
Такива само гилотина заслужават
23:17 09.09.2025
88 Че кой им е забранявал бе Борка?!
Пък шубето е голем страх.
А заводи в Украйна отдавна се строят. Например завода за паркет, завода за кафеварки, завода за Байрактари и т.н.
Информирай се бе Борка - преди да се правиш на мъж.
23:17 09.09.2025
89 Рублевка
23:18 09.09.2025
91 Тоя май не може да се спре
Отвътре му идва някак си.
23:20 09.09.2025
92 Зодиак
23:21 09.09.2025
93 Спрете с тия
До коментар #9 от "Цензура":Съденета - всичко е ясно - на място, веднага!
23:22 09.09.2025
94 604
23:22 09.09.2025
95 те нашите професори
До коментар #30 от "Европеец":и пари нямат да си купят дипломите,Сорос им ги подари.Затова сега въртят опашки о приикват като видят урси или кая,или пък тоя енгелсмен със славянското име.
23:23 09.09.2025
97 ...
Щом Русия може да бомбардира Украйна значи и Украйна може да бомбардира Русия.
23:25 09.09.2025
98 Пил си, пил си, ходи си лягай
23:27 09.09.2025