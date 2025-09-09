Борис Джонсън: Крайно време е украинската армия да получи правото да нанася удари по военни бази в Русия

Бившият британски премиер Борис Джонсън заяви днес, че на Украйна трябва да се даде правото да нанася удари по военни бази в Русия, откъдето се извършват атаки срещу цивилни, предава Цензор НЕТ, цитиран от Фокус.



Това е заявил бившият премиер по време на речта си на Украинския форум за отбранителни иновации, който се провежда с подкрепата на Националната асоциация на украинската отбранителна индустрия.



Джонсън отбелязва още, че преди всичко Украйна се нуждае от финансова подкрепа, за да развие собствените си отбранителни способности и заявява, че бъдещето на Украйна е въпрос на идентичност и избор, а не на територия.



"Самият президент Тръмп правилно подчерта: трябва да дадем разрешение на украинците да използват тези оръжия върху бази, които се използват за убиване на техните цивилни, дори ако тези бази се намират в Русия. Украйна е избрала пътя на Запад и ние трябва да потвърдим този избор с нашето присъствие в Украйна, със западните гаранции за сигурност и да заявим ясно, че това отива към европейските и в крайна сметка към натовските институции“, посочва Джонсън.



В същото време той признава, че прекратяването на огъня може да бъде изход от ситуацията, дори ако това означава замразяване на конфликта. Според него това не би било компромис по въпросите на суверенитета.



"Необходимо е глобалните съюзници на Украйна да покажат поне една десета от смелостта, която проявяват украинците. Тогава можем да сложим край на тази война по единствения възможен начин – със свободна, суверенна и независима Украйна“, заключва политикът.

